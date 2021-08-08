"Большая утрата для украинского искусства", - Зеленский о смерти Ройтбурда
Президент Владимир Зеленский высказал соболезнования в связи со смертью украинского художника, директора Одесского художественного музея Александра Ройтбурда.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение в "Фейсбуке" президента.
"Не стало Александра Ройтбурда, талантливого художника, директора Одесского художественного музея. На этой должности Александр Анатольевич собственным примером доказал, что музей можно сделать художественным пространством, интересным для широкой аудитории. Просто нужно подходить к своему делу с душой и не бояться экспериментировать!
Не боялся экспериментов Александр Ройтбурд и в собственном творчестве. Его работы полны любви, жажды жизни, часто - иронии и даже самоиронии. Смерть художника - большая потеря для украинского искусства. Но он навсегда останется в наших сердцах, а его полотна - нашим культурным наследием. Соболезнования родным и близким и всем поклонникам творчества Александра Ройтбурда. Вечная память", - написал Зеленский.
Как сообщалось, 8 августа, на 60-м году жизни после длительной болезни умер украинский художник, руководитель Одесского художественного музея Александр Ройтбурд.
Ройтбурд родился в 1961 году в Одессе, окончил художественно-графический факультет Одесского педагогического института. В конце 2017 года Ройтбурд выиграл конкурс на должность директора Одесского художественного музея. Несмотря на сопротивление депутатов облсовета, которые не проголосовали за его кандидатуру, 19 марта 2018 года глава Одесской облгосадминистрации Максим Степанов подписал с ним контракт на 5 лет.
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Про музей:
На той час, коли я прийшов сюди директором, Одеса про музей забула. Зараз не просто місто згадало про нього, а вся Україна дізналася, що є такий. Приїжджають люди з Києва і називають головним культурним майданчиком країни.
Хочу добитися для музею статусу національного. Об'єднати кілька одеських мистецьких закладів у великий комплекс. І почати процес створення Музею ********* мистецтва.
Про українське мистецтво:
Українське мистецтво у світовому масштабі існує десь на периферії. Це не значить, що воно погане чи не¬*******. А недооцінене. Це, з одного боку, наслідок репутації країни - вона не найкраща. З другого - якби Україна просувала ******* мистецтво, мала б кращий імідж.
Просуваючи Україну, ми робимо акцент на архаїчну екзотику, як молода африканська держава, в якої нема класичного підґрунтя. У нас воно є. Але ми вперто несемо світу соняшники, писанки, вишиванки. Це теж цікаво. Але ******* українське мистецтво - інше.
Про розклад сил в Одесі:
Сьогодні не час з'ясовувати стосунки. Треба об'єднатися проти проросійських сил. У цьому сенсі я занепокоєний конфліктами. Я прихильник порозуміння між "Європейською солідарністю" і "Слугою народу", яка в Одесі в міську раду висунула добрий список. Маємо не між собою воювати, а проти спільного ворога.
https://gazeta.ua/articles/politics/_ne-chas-zyasovuvati-stosunki-treba-obyednatisya-proti-prorosijskih-sil-rojtburd-pro-********-odesu-i-muzej/1046470
Стереотип про російськість Одеси перебільшений. Небезпечнішою здається пасивність одеситів: від нас нічого не залежить, Київ далеко.
Так, в Одесі розмовляють російською. Це теж технологія розколу, коли кажуть, що українці російською не говорять. Я за те, щоб українська мова в офіційному просторі займала більше місця. Нормально, коли будуть плакати українською, всі офіційні заходи проводитимуть державною, коли українська звучатиме в органах місцевого самоврядування. Але це не означає, що мова є критерієм поділу на своїх і чужих. Мені ближчі російськомовні, які йдуть боронити Україну, ніж бездоганно україномовний Медведчук.
Про досягнення Революції гідності:
Поки що попри всі зусилля реваншу ми рухаємося туди, куди Україні треба. Не стали частиною Євразійського союзу і сателітом Росії. Лишилися країною, яка зберегла демократію. Ми - країна, де попри корупцію є принцип верховенства права, хоч би яким суперечливим воно є. Рухаємося в бік цивілізації. Ми не потрапили у пастку антицивілізаційного вибору. Це головне.https://gazeta.ua/articles/politics/_ne-chas-zyasovuvati-stosunki-treba-obyednatisya-proti-prorosijskih-sil-rojtburd-pro-********-odesu-i-muzej/1046470
згадай, придурок, про загиблих!
а значит у ЗЕбила еще много работы.
Свіла пам'ять , світлій людині!