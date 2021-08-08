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"Большая утрата для украинского искусства", - Зеленский о смерти Ройтбурда

Президент Владимир Зеленский высказал соболезнования в связи со смертью украинского художника, директора Одесского художественного музея Александра Ройтбурда.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение в "Фейсбуке" президента.

"Не стало Александра Ройтбурда, талантливого художника, директора Одесского художественного музея. На этой должности Александр Анатольевич собственным примером доказал, что музей можно сделать художественным пространством, интересным для широкой аудитории. Просто нужно подходить к своему делу с душой и не бояться экспериментировать!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Умер руководитель Одесского худмузея художник Александр Ройтбурд

Не боялся экспериментов Александр Ройтбурд и в собственном творчестве. Его работы полны любви, жажды жизни, часто - иронии и даже самоиронии. Смерть художника - большая потеря для украинского искусства. Но он навсегда останется в наших сердцах, а его полотна - нашим культурным наследием. Соболезнования родным и близким и всем поклонникам творчества Александра Ройтбурда. Вечная память", - написал Зеленский.

Также читайте: Ройтбурд горел идеей создания музея современного искусства в Одессе. Мы должны воплотить в жизнь его мечту, - Ткаченко

Как сообщалось, 8 августа, на 60-м году жизни после длительной болезни умер украинский художник, руководитель Одесского художественного музея Александр Ройтбурд.

Ройтбурд родился в 1961 году в Одессе, окончил художественно-графический факультет Одесского педагогического института. В конце 2017 года Ройтбурд выиграл конкурс на должность директора Одесского художественного музея. Несмотря на сопротивление депутатов облсовета, которые не проголосовали за его кандидатуру, 19 марта 2018 года глава Одесской облгосадминистрации Максим Степанов подписал с ним контракт на 5 лет.

Зеленский (20185) Ройтбурд (43)


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Топ комментарии
+15
А про смерть загиблого військового у зоні АТО Ярослава Семеняки Зєлєнскій нічого не хоче сказати? Захисник України у нього не достойний згадки і хороших слів?
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08.08.2021 13:23
+11
Оно хоть фамилию эту смогло выговорить с первого раза? Не говоря уже, чтоб знать, кто это?..
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08.08.2021 13:14
+7
вiслюк нiколи не був щирим та чесним. воно вертлява, брехлива, сциклива Зелупа.

згадай, придурок, про загиблих!
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08.08.2021 13:32
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Правила форума Совет форумчан
Оно хоть фамилию эту смогло выговорить с первого раза? Не говоря уже, чтоб знать, кто это?..
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08.08.2021 13:14 Ответить
Не час з'ясовувати стосунки. Треба об'єднатися проти проросійських сил - Ройтбурд про Україну, Одесу і музей

Про музей:
На той час, коли я прийшов сюди директором, Одеса про музей забула. Зараз не просто місто згадало про нього, а вся Україна дізналася, що є такий. Приїжджають люди з Києва і називають головним культурним майданчиком країни.
Хочу добитися для музею статусу національного. Об'єднати кілька одеських мистецьких закладів у великий комплекс. І почати процес створення Музею ********* мистецтва.
Про українське мистецтво:
Українське мистецтво у світовому масштабі існує десь на периферії. Це не значить, що воно погане чи не¬*******. А недооцінене. Це, з одного боку, наслідок репутації країни - вона не найкраща. З другого - якби Україна просувала ******* мистецтво, мала б кращий імідж.
Просуваючи Україну, ми робимо акцент на архаїчну екзотику, як молода африканська держава, в якої нема класичного підґрунтя. У нас воно є. Але ми вперто несемо світу соняшники, писанки, вишиванки. Це теж цікаво. Але ******* українське мистецтво - інше.
Про розклад сил в Одесі:
Сьогодні не час з'ясовувати стосунки. Треба об'єднатися проти проросійських сил. У цьому сенсі я занепокоєний конфліктами. Я прихильник порозуміння між "Європейською солідарністю" і "Слугою народу", яка в Одесі в міську раду висунула добрий список. Маємо не між собою воювати, а проти спільного ворога.
https://gazeta.ua/articles/politics/_ne-chas-zyasovuvati-stosunki-treba-obyednatisya-proti-prorosijskih-sil-rojtburd-pro-********-odesu-i-muzej/1046470
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08.08.2021 14:17 Ответить
Про мову:
Стереотип про російськість Одеси перебільшений. Небезпечнішою здається пасивність одеситів: від нас нічого не залежить, Київ далеко.
Так, в Одесі розмовляють російською. Це теж технологія розколу, коли кажуть, що українці російською не говорять. Я за те, щоб українська мова в офіційному просторі займала більше місця. Нормально, коли будуть плакати українською, всі офіційні заходи проводитимуть державною, коли українська звучатиме в органах місцевого самоврядування. Але це не означає, що мова є критерієм поділу на своїх і чужих. Мені ближчі російськомовні, які йдуть боронити Україну, ніж бездоганно україномовний Медведчук.
Про досягнення Революції гідності:
Поки що попри всі зусилля реваншу ми рухаємося туди, куди Україні треба. Не стали частиною Євразійського союзу і сателітом Росії. Лишилися країною, яка зберегла демократію. Ми - країна, де попри корупцію є принцип верховенства права, хоч би яким суперечливим воно є. Рухаємося в бік цивілізації. Ми не потрапили у пастку антицивілізаційного вибору. Це головне.https://gazeta.ua/articles/politics/_ne-chas-zyasovuvati-stosunki-treba-obyednatisya-proti-prorosijskih-sil-rojtburd-pro-********-odesu-i-muzej/1046470
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08.08.2021 14:19 Ответить
Так потерпевший вiслюк - это и есть таран прокацапских сил в Украине!
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08.08.2021 14:32 Ответить
А про смерть загиблого військового у зоні АТО Ярослава Семеняки Зєлєнскій нічого не хоче сказати? Захисник України у нього не достойний згадки і хороших слів?
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08.08.2021 13:23 Ответить
Когда у Бубы есть время за украинцев переживать?
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08.08.2021 14:05 Ответить
Вот поэтому в национальных государствах президентом не может быть другая национальность. китаец в израиле))), еврей в китае))))....
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08.08.2021 15:43 Ответить
Лицемірна худоба.
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08.08.2021 13:26 Ответить
вiслюк нiколи не був щирим та чесним. воно вертлява, брехлива, сциклива Зелупа.

згадай, придурок, про загиблих!
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08.08.2021 13:32 Ответить
Сегодня"Большая утрата для украинского искусства", - Зеленский о смерти Ройтбурда - Цензор.НЕТ 8180
а значит у ЗЕбила еще много работы.
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08.08.2021 13:33 Ответить
Я так себе немного извиняюсь, но имею вопрос за уточнить вторую позицию з отого вашего списка праздников. Я так понимаю, шо сегодня день семейного врача электората ОПЗЖ, "Голос", разного рода Адруш зи Львову, ОНОтоле в пенсне им таки С мешком, старух-колясочниц,"Слуг народа" и на минуточку даже электората самого Зеленского?
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08.08.2021 14:52 Ответить
О ну тепер Ткаченко точно його відіжме
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08.08.2021 14:18 Ответить
Про погибшего защитника ,со словами скорби и сочувствия -это святая обязанность президента! И обида и возмущение здесь совершенно уместны...Но, и про известного и заслуженного (если он такой) тоже сказать можно..Только его избирательность настораживает.
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08.08.2021 14:20 Ответить
беда,никто так не напишет
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08.08.2021 14:21 Ответить
Зеля, сегодня горилле Тони киевского зоопарка исполнилось 47 лет. По человеческим меркам это 85 лет Поздравь Тони.
"Велика втрата для українського мистецтва", - Зеленський про смерть Ройтбурда - Цензор.НЕТ 9243
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08.08.2021 14:35 Ответить
а кто недавно увольнял и гонял как щенка талантливого художника? и не через потерянные ли нервишки из за ОП и самого Зеленского художник так рано покинул нас?
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08.08.2021 14:57 Ответить
Похабный художник. Извращенец, прости Господи.
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08.08.2021 18:37 Ответить
я не о художнике и до публикации, как его увольнял зеля и как его востанавливали ниего о нем не знал. я о том как зе гонял его вчера и что говорит о нем сегодня. о двуличии нашего преза.
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08.08.2021 20:36 Ответить
кажется, рак.
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08.08.2021 22:04 Ответить
Травили , травили цю талановиту Людину і дотравили 😪
Свіла пам'ять , світлій людині!
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08.08.2021 15:32 Ответить
Нелоху краще б промовчати у цьому випадку , як вінЗАВЖДИ мовчить коли йому похрін , як було з травлею покійного!!! Лицемір Імітаторович Членомграйський!
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08.08.2021 15:41 Ответить
А воно хоч знає,хто це такий був? Та хєр там...
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08.08.2021 15:42 Ответить
Люди, вы видели его картины? Это же издевательство над искусством и здравым смыслом и вы приведете смотреть своих несовершеннолетних детей? А?
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08.08.2021 18:38 Ответить
"Велика втрата для українського мистецтва", - Зеленський про смерть Ройтбурда - Цензор.НЕТ 1177https://www.google.com.ua/search?sxsrf=ALeKk02UOVvM1WErcWds46TU035FROuVwA:1628491199648&source=univ&tbm=isch&q=%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%82%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B4+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B&sa=X&ved=2ahUKEwji0-W7qqPyAhUbhP0HHRLsAiMQ7Al6BAgDED4&biw=1280&bih=881 Очень рекомендую."Велика втрата для українського мистецтва", - Зеленський про смерть Ройтбурда - Цензор.НЕТ 1177"Велика втрата для українського мистецтва", - Зеленський про смерть Ройтбурда - Цензор.НЕТ 1177"Велика втрата для українського мистецтва", - Зеленський про смерть Ройтбурда - Цензор.НЕТ 1177"Велика втрата для українського мистецтва", - Зеленський про смерть Ройтбурда - Цензор.НЕТ 1177"Велика втрата для українського мистецтва", - Зеленський про смерть Ройтбурда - Цензор.НЕТ 1177
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09.08.2021 09:42 Ответить
 
 