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Новини
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"Велика втрата для українського мистецтва", - Зеленський про смерть Ройтбурда

Президент Володимир Зеленський висловив співчуття у зв'язку зі смертю українського художника, директора Одеського художнього музею Олександра Ройтбурда.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення у фейсбуці президента.

"Не стало Олександра Ройтбурда, талановитого художника, директора Одеського художнього музею. На цій посаді Олександр Анатолійович власним прикладом довів, що музей можна зробити художнім простором, цікавим для широкої аудиторії. Просто потрібно підходити до своєї справи з душею і не боятися експериментувати!

Читайте також: Помер керівник Одеського художнього музею художник Олександр Ройтбурд

Не боявся експериментів Олександр Ройтбурд і у своїй творчості. Його роботи сповнені любові, жаги до життя, часто - іронії і навіть самоіронії. Смерть художника - велика втрата для українського мистецтва. Але він назавжди залишиться у наших серцях, а його полотна - нашою культурною спадщиною. Співчуття рідним, близьким і всім шанувальникам творчості Олександра Ройтбурда. Вічна пам'ять", - написав Зеленський.

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Як повідомлялося, 8 серпня на 60-му році життя після тривалої хвороби помер український художник, керівник Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд.

Ройтбурд народився у 1961 році в Одесі, закінчив художньо-графічний факультет Одеського педагогічного інституту. Наприкінці 2017 року Ройтбурд виграв конкурс на посаду директора Одеського художнього музею. Попри спротив депутатів облради, які не проголосували за його кандидатуру, 19 березня 2018 року голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов уклав із ним контракт на 5 років.

Автор: 

Зеленський (23642) Ройтбурд (39)


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Топ коментарі
+15
А про смерть загиблого військового у зоні АТО Ярослава Семеняки Зєлєнскій нічого не хоче сказати? Захисник України у нього не достойний згадки і хороших слів?
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08.08.2021 13:23
+11
Оно хоть фамилию эту смогло выговорить с первого раза? Не говоря уже, чтоб знать, кто это?..
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08.08.2021 13:14
+7
вiслюк нiколи не був щирим та чесним. воно вертлява, брехлива, сциклива Зелупа.

згадай, придурок, про загиблих!
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08.08.2021 13:32
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Оно хоть фамилию эту смогло выговорить с первого раза? Не говоря уже, чтоб знать, кто это?..
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08.08.2021 13:14 Відповісти
Не час з'ясовувати стосунки. Треба об'єднатися проти проросійських сил - Ройтбурд про Україну, Одесу і музей

Про музей:
На той час, коли я прийшов сюди директором, Одеса про музей забула. Зараз не просто місто згадало про нього, а вся Україна дізналася, що є такий. Приїжджають люди з Києва і називають головним культурним майданчиком країни.
Хочу добитися для музею статусу національного. Об'єднати кілька одеських мистецьких закладів у великий комплекс. І почати процес створення Музею ********* мистецтва.
Про українське мистецтво:
Українське мистецтво у світовому масштабі існує десь на периферії. Це не значить, що воно погане чи не¬*******. А недооцінене. Це, з одного боку, наслідок репутації країни - вона не найкраща. З другого - якби Україна просувала ******* мистецтво, мала б кращий імідж.
Просуваючи Україну, ми робимо акцент на архаїчну екзотику, як молода африканська держава, в якої нема класичного підґрунтя. У нас воно є. Але ми вперто несемо світу соняшники, писанки, вишиванки. Це теж цікаво. Але ******* українське мистецтво - інше.
Про розклад сил в Одесі:
Сьогодні не час з'ясовувати стосунки. Треба об'єднатися проти проросійських сил. У цьому сенсі я занепокоєний конфліктами. Я прихильник порозуміння між "Європейською солідарністю" і "Слугою народу", яка в Одесі в міську раду висунула добрий список. Маємо не між собою воювати, а проти спільного ворога.
https://gazeta.ua/articles/politics/_ne-chas-zyasovuvati-stosunki-treba-obyednatisya-proti-prorosijskih-sil-rojtburd-pro-********-odesu-i-muzej/1046470
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08.08.2021 14:17 Відповісти
Про мову:
Стереотип про російськість Одеси перебільшений. Небезпечнішою здається пасивність одеситів: від нас нічого не залежить, Київ далеко.
Так, в Одесі розмовляють російською. Це теж технологія розколу, коли кажуть, що українці російською не говорять. Я за те, щоб українська мова в офіційному просторі займала більше місця. Нормально, коли будуть плакати українською, всі офіційні заходи проводитимуть державною, коли українська звучатиме в органах місцевого самоврядування. Але це не означає, що мова є критерієм поділу на своїх і чужих. Мені ближчі російськомовні, які йдуть боронити Україну, ніж бездоганно україномовний Медведчук.
Про досягнення Революції гідності:
Поки що попри всі зусилля реваншу ми рухаємося туди, куди Україні треба. Не стали частиною Євразійського союзу і сателітом Росії. Лишилися країною, яка зберегла демократію. Ми - країна, де попри корупцію є принцип верховенства права, хоч би яким суперечливим воно є. Рухаємося в бік цивілізації. Ми не потрапили у пастку антицивілізаційного вибору. Це головне.https://gazeta.ua/articles/politics/_ne-chas-zyasovuvati-stosunki-treba-obyednatisya-proti-prorosijskih-sil-rojtburd-pro-********-odesu-i-muzej/1046470
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08.08.2021 14:19 Відповісти
Так потерпевший вiслюк - это и есть таран прокацапских сил в Украине!
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08.08.2021 14:32 Відповісти
А про смерть загиблого військового у зоні АТО Ярослава Семеняки Зєлєнскій нічого не хоче сказати? Захисник України у нього не достойний згадки і хороших слів?
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08.08.2021 13:23 Відповісти
Когда у Бубы есть время за украинцев переживать?
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08.08.2021 14:05 Відповісти
Вот поэтому в национальных государствах президентом не может быть другая национальность. китаец в израиле))), еврей в китае))))....
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08.08.2021 15:43 Відповісти
Лицемірна худоба.
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08.08.2021 13:26 Відповісти
вiслюк нiколи не був щирим та чесним. воно вертлява, брехлива, сциклива Зелупа.

згадай, придурок, про загиблих!
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08.08.2021 13:32 Відповісти
Сегодня"Большая утрата для украинского искусства", - Зеленский о смерти Ройтбурда - Цензор.НЕТ 8180
а значит у ЗЕбила еще много работы.
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08.08.2021 13:33 Відповісти
Я так себе немного извиняюсь, но имею вопрос за уточнить вторую позицию з отого вашего списка праздников. Я так понимаю, шо сегодня день семейного врача электората ОПЗЖ, "Голос", разного рода Адруш зи Львову, ОНОтоле в пенсне им таки С мешком, старух-колясочниц,"Слуг народа" и на минуточку даже электората самого Зеленского?
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08.08.2021 14:52 Відповісти
О ну тепер Ткаченко точно його відіжме
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08.08.2021 14:18 Відповісти
Про погибшего защитника ,со словами скорби и сочувствия -это святая обязанность президента! И обида и возмущение здесь совершенно уместны...Но, и про известного и заслуженного (если он такой) тоже сказать можно..Только его избирательность настораживает.
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08.08.2021 14:20 Відповісти
беда,никто так не напишет
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08.08.2021 14:21 Відповісти
Зеля, сегодня горилле Тони киевского зоопарка исполнилось 47 лет. По человеческим меркам это 85 лет Поздравь Тони.
"Велика втрата для українського мистецтва", - Зеленський про смерть Ройтбурда - Цензор.НЕТ 9243
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08.08.2021 14:35 Відповісти
а кто недавно увольнял и гонял как щенка талантливого художника? и не через потерянные ли нервишки из за ОП и самого Зеленского художник так рано покинул нас?
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08.08.2021 14:57 Відповісти
Похабный художник. Извращенец, прости Господи.
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08.08.2021 18:37 Відповісти
я не о художнике и до публикации, как его увольнял зеля и как его востанавливали ниего о нем не знал. я о том как зе гонял его вчера и что говорит о нем сегодня. о двуличии нашего преза.
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08.08.2021 20:36 Відповісти
кажется, рак.
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08.08.2021 22:04 Відповісти
Травили , травили цю талановиту Людину і дотравили 😪
Свіла пам'ять , світлій людині!
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08.08.2021 15:32 Відповісти
Нелоху краще б промовчати у цьому випадку , як вінЗАВЖДИ мовчить коли йому похрін , як було з травлею покійного!!! Лицемір Імітаторович Членомграйський!
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08.08.2021 15:41 Відповісти
А воно хоч знає,хто це такий був? Та хєр там...
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08.08.2021 15:42 Відповісти
Люди, вы видели его картины? Это же издевательство над искусством и здравым смыслом и вы приведете смотреть своих несовершеннолетних детей? А?
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08.08.2021 18:38 Відповісти
"Велика втрата для українського мистецтва", - Зеленський про смерть Ройтбурда - Цензор.НЕТ 1177https://www.google.com.ua/search?sxsrf=ALeKk02UOVvM1WErcWds46TU035FROuVwA:1628491199648&source=univ&tbm=isch&q=%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%82%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B4+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B&sa=X&ved=2ahUKEwji0-W7qqPyAhUbhP0HHRLsAiMQ7Al6BAgDED4&biw=1280&bih=881 Очень рекомендую."Велика втрата для українського мистецтва", - Зеленський про смерть Ройтбурда - Цензор.НЕТ 1177"Велика втрата для українського мистецтва", - Зеленський про смерть Ройтбурда - Цензор.НЕТ 1177"Велика втрата для українського мистецтва", - Зеленський про смерть Ройтбурда - Цензор.НЕТ 1177"Велика втрата для українського мистецтва", - Зеленський про смерть Ройтбурда - Цензор.НЕТ 1177"Велика втрата для українського мистецтва", - Зеленський про смерть Ройтбурда - Цензор.НЕТ 1177
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09.08.2021 09:42 Відповісти
 
 