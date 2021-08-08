"Велика втрата для українського мистецтва", - Зеленський про смерть Ройтбурда

Президент Володимир Зеленський висловив співчуття у зв'язку зі смертю українського художника, директора Одеського художнього музею Олександра Ройтбурда.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення у фейсбуці президента.

"Не стало Олександра Ройтбурда, талановитого художника, директора Одеського художнього музею. На цій посаді Олександр Анатолійович власним прикладом довів, що музей можна зробити художнім простором, цікавим для широкої аудиторії. Просто потрібно підходити до своєї справи з душею і не боятися експериментувати!

Читайте також: Помер керівник Одеського художнього музею художник Олександр Ройтбурд

Не боявся експериментів Олександр Ройтбурд і у своїй творчості. Його роботи сповнені любові, жаги до життя, часто - іронії і навіть самоіронії. Смерть художника - велика втрата для українського мистецтва. Але він назавжди залишиться у наших серцях, а його полотна - нашою культурною спадщиною. Співчуття рідним, близьким і всім шанувальникам творчості Олександра Ройтбурда. Вічна пам'ять", - написав Зеленський.

Читайте також: Ройтбурд горів ідеєю створення музею сучасного мистецтва в Одесі. Ми мусимо втілити в життя його мрію, - Ткаченко

Як повідомлялося, 8 серпня на 60-му році життя після тривалої хвороби помер український художник, керівник Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд.

Ройтбурд народився у 1961 році в Одесі, закінчив художньо-графічний факультет Одеського педагогічного інституту. Наприкінці 2017 року Ройтбурд виграв конкурс на посаду директора Одеського художнього музею. Попри спротив депутатів облради, які не проголосували за його кандидатуру, 19 березня 2018 року голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов уклав із ним контракт на 5 років.