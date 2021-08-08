"Велика втрата для українського мистецтва", - Зеленський про смерть Ройтбурда
Президент Володимир Зеленський висловив співчуття у зв'язку зі смертю українського художника, директора Одеського художнього музею Олександра Ройтбурда.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення у фейсбуці президента.
"Не стало Олександра Ройтбурда, талановитого художника, директора Одеського художнього музею. На цій посаді Олександр Анатолійович власним прикладом довів, що музей можна зробити художнім простором, цікавим для широкої аудиторії. Просто потрібно підходити до своєї справи з душею і не боятися експериментувати!
Не боявся експериментів Олександр Ройтбурд і у своїй творчості. Його роботи сповнені любові, жаги до життя, часто - іронії і навіть самоіронії. Смерть художника - велика втрата для українського мистецтва. Але він назавжди залишиться у наших серцях, а його полотна - нашою культурною спадщиною. Співчуття рідним, близьким і всім шанувальникам творчості Олександра Ройтбурда. Вічна пам'ять", - написав Зеленський.
Як повідомлялося, 8 серпня на 60-му році життя після тривалої хвороби помер український художник, керівник Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд.
Ройтбурд народився у 1961 році в Одесі, закінчив художньо-графічний факультет Одеського педагогічного інституту. Наприкінці 2017 року Ройтбурд виграв конкурс на посаду директора Одеського художнього музею. Попри спротив депутатів облради, які не проголосували за його кандидатуру, 19 березня 2018 року голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов уклав із ним контракт на 5 років.
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Про музей:
На той час, коли я прийшов сюди директором, Одеса про музей забула. Зараз не просто місто згадало про нього, а вся Україна дізналася, що є такий. Приїжджають люди з Києва і називають головним культурним майданчиком країни.
Хочу добитися для музею статусу національного. Об'єднати кілька одеських мистецьких закладів у великий комплекс. І почати процес створення Музею ********* мистецтва.
Про українське мистецтво:
Українське мистецтво у світовому масштабі існує десь на периферії. Це не значить, що воно погане чи не¬*******. А недооцінене. Це, з одного боку, наслідок репутації країни - вона не найкраща. З другого - якби Україна просувала ******* мистецтво, мала б кращий імідж.
Просуваючи Україну, ми робимо акцент на архаїчну екзотику, як молода африканська держава, в якої нема класичного підґрунтя. У нас воно є. Але ми вперто несемо світу соняшники, писанки, вишиванки. Це теж цікаво. Але ******* українське мистецтво - інше.
Про розклад сил в Одесі:
Сьогодні не час з'ясовувати стосунки. Треба об'єднатися проти проросійських сил. У цьому сенсі я занепокоєний конфліктами. Я прихильник порозуміння між "Європейською солідарністю" і "Слугою народу", яка в Одесі в міську раду висунула добрий список. Маємо не між собою воювати, а проти спільного ворога.
https://gazeta.ua/articles/politics/_ne-chas-zyasovuvati-stosunki-treba-obyednatisya-proti-prorosijskih-sil-rojtburd-pro-********-odesu-i-muzej/1046470
Стереотип про російськість Одеси перебільшений. Небезпечнішою здається пасивність одеситів: від нас нічого не залежить, Київ далеко.
Так, в Одесі розмовляють російською. Це теж технологія розколу, коли кажуть, що українці російською не говорять. Я за те, щоб українська мова в офіційному просторі займала більше місця. Нормально, коли будуть плакати українською, всі офіційні заходи проводитимуть державною, коли українська звучатиме в органах місцевого самоврядування. Але це не означає, що мова є критерієм поділу на своїх і чужих. Мені ближчі російськомовні, які йдуть боронити Україну, ніж бездоганно україномовний Медведчук.
Про досягнення Революції гідності:
Поки що попри всі зусилля реваншу ми рухаємося туди, куди Україні треба. Не стали частиною Євразійського союзу і сателітом Росії. Лишилися країною, яка зберегла демократію. Ми - країна, де попри корупцію є принцип верховенства права, хоч би яким суперечливим воно є. Рухаємося в бік цивілізації. Ми не потрапили у пастку антицивілізаційного вибору. Це головне.https://gazeta.ua/articles/politics/_ne-chas-zyasovuvati-stosunki-treba-obyednatisya-proti-prorosijskih-sil-rojtburd-pro-********-odesu-i-muzej/1046470
згадай, придурок, про загиблих!
а значит у ЗЕбила еще много работы.
Свіла пам'ять , світлій людині!