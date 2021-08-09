Прощання з Олександром Ройтбурдом відбудеться 11 серпня в Одесі

Прощання з українським художником, директором Одеського художнього музею Олександром Ройтбурдом відбудеться 11 серпня в Одесі.

Про це йдеться на сторінці Одеського художнього музею в соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Прощання з Олександром Ройтбурдом відбудеться 11 серпня, про час повідомимо додатково. Для друзів і близьких Олександра з Києва буде організовано автобус до Одеси", - сказано в повідомленні.

Водночас арт-куратор Ліза Герман на своїй сторінці у "Фейсбук" повідомила, що автобус із Києва вирушить у вівторок, 10 серпня о 22:30.

Подробиці прощання скоро опублікує на своїй сторінці Одеський художній музей. Орієнтовно це перша половина дня в середу, 11 серпня.

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Для бронювання місця в автобусі потрібно написати Лізі Герман в особисті повідомлення у Facebook.

Як повідомлялося, 8 серпня на 60-му році життя після тривалої хвороби помер український художник, керівник Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд.

Ройтбурд народився в 1961 році в Одесі, закінчив художньо-графічний факультет Одеського педагогічного інституту. В кінці 2017 року Ройтбурд виграв конкурс на посаду директора Одеського художнього музею. Незважаючи на опір депутатів облради, які не проголосували за його кандидатуру, 19 березня 2018 року голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов підписав із ним контракт на 5 років.