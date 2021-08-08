Человек-комета, патриот, по уши влюбленный в искусство, - политики, активисты и культурные деятели пишут об Александре Ройтбурде

Смерть художника Александра Ройтбурда поразила многих украинцев. Они оставляют слова сожаления и соболезнований в социальных сетях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Так, пятый президент Украины Петр Порошенко отметил в Facebook: "Сегодня Украина потеряла одаренного художника, патриота и профессионала Александра Ройтбурда. Александра Анатольевича знали и уважали как в Одессе, так и далеко за ее пределами. После длительной борьбы он остался на должности директора Одесского художественного музея - на его стороне был закон и искренняя поддержка одесситов. Отстаивал европейскую Украину как депутат Одесского областного совета от "Европейской Солидарности". Александр Ройтбурд искренне любил искусство, Украину и родную Одессу. Великий человек и большая потеря для всех нас. Покойся с миром, Александр Анатольевич…".

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко называет Ройтбурда очень талантливым и добрым человеком.

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"Ушел в мир иной Александр Ройтбурд. Художник, общественный деятель, настоящий одессит, настоящий художник… Очень талантливый и добрый человек. Один из тех "китов", на которых действительно держится современная украинская культура, искусство… Его последняя картина на фейсбуке - "Самурай Мамай". Как символ и Украины, и самого творческого и жизненного пути Александра Ройтбурда… Путь и воля, синтез различных культур, стилей, течений. Жаль… Невероятно жаль… Отдыхайте, Александр Анатольевич. Спасибо Вам!", - написала она в Facebook.

Мэр Днепра Борис Филатов напомнил, как непрост был Ройтбурд. "Сложный. Разный. Контраверсивный. Отчасти скандальный. Тихо говорящий. Порядочный. Безмерно глубокий. … Мы спорили с ним обо всем, даже о евреях и украинцах, пили по бокалу вина, смеялись, пикировались и умничали. Он никогда не жаловался на свои болезни. … Сань, человек-комета, ты оставил в этой жизни след. … В отличие от говнотусовки, пытавшейся тебя сожрать. … R.I.P.", - написал он в Facebook.

Выразил свои сожаления в Facebook и одесский активист Сергей Стерненко: "Только вчера думал, что надо увидеться, давно не говорили. К сожалению. Уже не поговорим".

"Большая потеря для Одессы и всей Украины. Ушел из жизни выдающийся художник Александр Ройтбурд. Он для меня во многих смыслах был символом Одессы, таким творческим, неугомонным, всегда ищущим что-то новое, с огромным чувством достоинства и гордости. Сложно переоценить его вклад в современное украинское искусство и развитие города. Он навсегда останется с нами в своих работах и наших сердцах. Светлая память. Соболезнования родным и близким", - написал в Facebook председатель исполкома Национального комитета реформ Украины Михеил Саакашвили.

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Культурные деятели также вспоминают Ройтбурда.

Певец и бывший политик Святослав Вакарчук в Facebook отметил: "Сегодня не стало Александра Ройтбурда. Сам по уши влюбленный в искусство, он сумел влюбить в него тысячи других людей! Пусть с миром покоится душа твоя, Саша".

"Какое печальное утро… Прощайте, Гений…", - пишет в Facebook актриса Ирма Витовская-Ванца.

"У Боженьки, наверное, свои мысли, свой план и свои приоритеты. Я ему благодарен за то, что Александр Ройтбурд ушел победителем и успел доказать, что он не только выдающийся художник, но и культурный герой в прямом смысле слова, способный изменять среду и состояние мозгов. Одесский музей будет памятником нашем патриоту-жидобандеровцу. Некоторые земляки упорно травили Сашу, обвиняя в грехах, набор которых исчерпывающе описывал их самих, они были и остались у власти, пусть местной. У меня к Нему вопрос, а вспомнит ли Он этим гадам, что они, несомненно, укоротили век большому одесситу?", - написал Юрий Макаров, журналист, продюсер, председатель комитета Шевченковской премии.

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Экс-директор "Национального центра Александра Довженко" Иван Козленко написал о большом доверии. "Дорогой Саша, Александр Ройтбурд, это так несправедливо и горько. Таким счастьем было быть твоим другом, слышать, видеть, читать, любить тебя. Это такое большое доверие! Саша - великий художник, интеллектуал, гедонист - был неизмеримо больше всех своих гениальных проявлений, потому что значительная часть жизни составляли мечты и визии, включая Музей, о котором он говорил до последних дней и создание которого должно стать делом чести для Одессы и Украины", - написал в своем Facebook Козленко.