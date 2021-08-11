Серед усіх громадських і політичних інститутів українці найбільше довіряють ЗСУ, - опитування
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Серед усіх державних і громадських інститутів країни українці найбільше довіряють Збройним силам України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать опубліковані 10 серпня результати опитування, проведеного Центром Разумкова.
ЗСУ довіряють 68,3% опитаних.
Також серед лідерів у рейтингу довіри українців - волонтерські організації (63,6%), церква (63,5%) і Державна служба з надзвичайних ситуацій (61,4%).
Крім цього, українці висловлюють довіру головам своїх міст (селищ або сіл), в яких проживають (57,1%), Державній прикордонній службі (55%), Національній гвардії України (53,6%), добровольчим батальйонам (53,5% ), міській або сільській раді населеного пункту, в якому проживають (51,4%).
Опитування проводилося з 29 липня по 4 серпня методом інтерв'ю "віч-на-віч" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2019 громадян віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також Криму. Теоретична похибка вибірки (без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.
Будь ласка, зачекайте...
Слава Україні та її ЗСУ!!!
Або пандемії, яка е звичайним гриппом...
Ну, Заболотному, видать, ми ще довіряємо... Але ж ми категорично не довіряємо Тарану!
В ходе одного из выступлений Мирзализаде рассказал, как он с братом нашел испачканный калом матрас в квартире, которую до него снимали россияне. "Видимо, русские обмазываются г*вн*м и ложатся спать", - процитировал комика телеканал.
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