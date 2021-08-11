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опитування (1401) ЗСУ (5683)

Серед усіх громадських і політичних інститутів українці найбільше довіряють ЗСУ, - опитування

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Серед усіх громадських і політичних інститутів українці найбільше довіряють ЗСУ, - опитування

Серед усіх державних і громадських інститутів країни українці найбільше довіряють Збройним силам України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать опубліковані 10 серпня результати опитування, проведеного Центром Разумкова.

ЗСУ довіряють 68,3% опитаних.

Також серед лідерів у рейтингу довіри українців - волонтерські організації (63,6%), церква (63,5%) і Державна служба з надзвичайних ситуацій (61,4%).

Крім цього, українці висловлюють довіру головам своїх міст (селищ або сіл), в яких проживають (57,1%), Державній прикордонній службі (55%), Національній гвардії України (53,6%), добровольчим батальйонам (53,5% ), міській або сільській раді населеного пункту, в якому проживають (51,4%).

Опитування проводилося з 29 липня по 4 серпня методом інтерв'ю "віч-на-віч" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2019 громадян віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також Криму. Теоретична похибка вибірки (без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Читайте також: Українці висловлюють до всіх політиків і чиновників частіше недовіру, ніж довіру, - опитування Центру Разумкова
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Топ коментарі
+26
І вірно робимо.
Слава Україні та її ЗСУ!!!
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10.08.2021 18:25
+18
А тому військовий переворот та захоплення влади військовими є доволі оптимальним варіантом виправлення ситуації із руйнівними діями зеленського та його режиму
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10.08.2021 18:27
+12
А задолженность по зарплатам больше миллиарда? А отсутствие закупок нового вооружения уже 2 года? А уничтожение впк и ракетной программы? зе-упырь должен висеть на столбе за свои преступления против ВСУ
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10.08.2021 18:52
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І вірно робимо.
Слава Україні та її ЗСУ!!!
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10.08.2021 18:25 Відповісти
Клоун ще не придумав, як їх обі*рати. Поки що заборонив відстрілюватись і погіршив харчування.
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10.08.2021 18:46 Відповісти
А задолженность по зарплатам больше миллиарда? А отсутствие закупок нового вооружения уже 2 года? А уничтожение впк и ракетной программы? зе-упырь должен висеть на столбе за свои преступления против ВСУ
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10.08.2021 18:52 Відповісти
В 15му привезли АКМ 7.62,нулячі,ще з дерев'яним прикладом і нічого...
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10.08.2021 22:27 Відповісти
А от довіряти церкві- це середньовіччя...(((
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10.08.2021 18:26 Відповісти
А от довіряти церкві- це середньовіччя...(((

Або пандемії, яка е звичайним гриппом...
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11.08.2021 11:13 Відповісти
А тому військовий переворот та захоплення влади військовими є доволі оптимальним варіантом виправлення ситуації із руйнівними діями зеленського та його режиму
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10.08.2021 18:27 Відповісти
)))
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10.08.2021 18:28 Відповісти
І увесь світ заволає про хунту.
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10.08.2021 18:32 Відповісти
То й що?
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10.08.2021 18:33 Відповісти
Якщо народ підтримає, то ні.
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10.08.2021 23:19 Відповісти
Не факт что оптимальным, но на определенном историческом этапе может оказаться единственным способом сохранить страну. А она нам очень нужна!
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10.08.2021 18:32 Відповісти
бачиш в чому справа... Захоплює владу переворотом не армія сама по собі, а генерали, які командують генштабом, або всією армією...
Ну, Заболотному, видать, ми ще довіряємо... Але ж ми категорично не довіряємо Тарану!
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10.08.2021 18:35 Відповісти
Нет, это не тот путь. Это на руку тупину будет. Только превращение жителей Украины в граждан Украины. А вот тут оптимизма мало, согласен, но что делать, если совки плодятся уже в 3-4 поколении... И у них слово "коммуналка" полностью заменяет слово "Патриотизм"...
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10.08.2021 18:53 Відповісти
тому що страшно.. Среди всех общественных и политических институтов украинцы больше всего доверяют ВСУ, - опрос - Цензор.НЕТ 4945
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10.08.2021 18:32 Відповісти
Кому? Кацапам?
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10.08.2021 18:33 Відповісти
так весь світ тремтить від вас Серед усіх громадських і політичних інститутів українці найбільше довіряють ЗСУ, - опитування - Цензор.НЕТ 3527
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10.08.2021 18:41 Відповісти
Кажи за себе, кацап.
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10.08.2021 18:51 Відповісти
я Еуропа Серед усіх громадських і політичних інститутів українці найбільше довіряють ЗСУ, - опитування - Цензор.НЕТ 7261
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10.08.2021 18:53 Відповісти
четко 60 на 40) забавно шо по єтому "опросу" центра разумкова, - наибольше среди политиков доверяют самому разумкову. Среди всех общественных и политических институтов украинцы больше всего доверяют ВСУ, - опрос - Цензор.НЕТ 5035
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10.08.2021 18:33 Відповісти
Российская коллаборант Ярослава Магучих является лейтенантом ВСУ. Старший лейтенант Российской Армии Мария Ласицкене, офицер армии оккупантов. Выводы делайте сами.
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10.08.2021 18:39 Відповісти
Ти трохи звання невірно вказав -молодший лейтенант ЗСУ та капітан ЗС РФ !!!)))
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10.08.2021 18:52 Відповісти
Пока коллеги младшего лейтенанта Ярославы Магучих гибнут на фронте, младший лейтенант Ярослава Магучих обнимается в офицером вражеской армии Ласицкене. Это разве нормально, просто нет слов чтобы это описать. Напоминает оккупацию Крыма, когда большинство офицеров ВСУ предало Украину.
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10.08.2021 18:59 Відповісти
Додай ще що Ласіцкене довірена особа )(уйла на виборах 2018 р. !! Я вчора про це писав і позавчора !!! Але я переконан ,що Ярослава це молоденька ,нерозумна дівчинка ,а ось Горуна ,це вже кончений москаль !!!))
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10.08.2021 19:06 Відповісти
Ярослава,це маленька ,нерозумна дівчинка ,а от Горуна ,це кончений москаль !!!))))
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10.08.2021 18:55 Відповісти
А больше некому .
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10.08.2021 18:40 Відповісти
А что 73% уже больше не любят приколы?! Прошло всего два года, а бубочка уже не в фаворе
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10.08.2021 18:49 Відповісти
Приколы были для тупых . Теперь и они делают вид , что умные .
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10.08.2021 18:53 Відповісти
9 августа Таганский райсуд Москвы отправил под арест на 10 суток российского стендап-комика Идрака Мирзализаде, которого после его шуток о россиянах признали виновным в деле о возбуждении ненависти. Об этом телеканалу "Дождь" сообщил адвокат Сергей Бадамшин.
В ходе одного из выступлений Мирзализаде рассказал, как он с братом нашел испачканный калом матрас в квартире, которую до него снимали россияне. "Видимо, русские обмазываются г*вн*м и ложатся спать", - процитировал комика телеканал.
Экспертиза обнаружила в его стендап-номере признаки унижения группы лиц по национальному признаку, и комика в июле вызвали в прокуратуру.

вове в ростове останется только стендапить во славу рашизма . Правда на стендап шутки мозгов у него нет, а там где нет мозгов - тем нет и чувства юмора... Прийдется у Петросяна тексты покупать ) - бабла хватит ...
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10.08.2021 18:55 Відповісти
що казати, як бенюк з партії слуги урода захищає цю ватницю, бо вони не бачать війни, загиблих воїнів. ганьба цім лжепатріотам
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10.08.2021 19:38 Відповісти
нагадую, особовий склад ЗСУ також 73% голосував за Зеленського
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10.08.2021 20:49 Відповісти
И это правильно!
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11.08.2021 12:38 Відповісти
Вся проблема в тому, хто командує ЗСУ? Головнокомандуючий - трясогузка! А от інші? Хто вони?
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11.08.2021 12:54 Відповісти
 
 