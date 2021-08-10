Громадянин США намагався ввезти в Україну 16 годинників марки ROLEX на 100 тис. євро, - Держприкордонслужба. ФОТО

В аеропорту "Київ" (Жуляни) прикордонники спільно з митниками виявили незаконне перевезення партії швейцарських годинників.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

"У громадянина США під час огляду ручної поклажі було виявлено 16 швейцарських годинників марки "Ролекс". За попередніми даними сума оцінки становить понад 100 тис. євро", - сказано в повідомленні.

Як зазначають у Держприкордонслужбі, чоловік, ймовірно, перевозив годинники з метою подальшої реалізації на території України.

Працівники митниці годинники вилучили і склали протокол про порушення митних правил.

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