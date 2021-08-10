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Громадянин США намагався ввезти в Україну 16 годинників марки ROLEX на 100 тис. євро, - Держприкордонслужба. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події

Громадянин США намагався ввезти в Україну 16 годинників марки ROLEX на 100 тис. євро, - Держприкордонслужба. ФОТО

В аеропорту "Київ" (Жуляни) прикордонники спільно з митниками виявили незаконне перевезення партії швейцарських годинників.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

"У громадянина США під час огляду ручної поклажі було виявлено 16 швейцарських годинників марки "Ролекс". За попередніми даними сума оцінки становить понад 100 тис. євро", - сказано в повідомленні.

Як зазначають у Держприкордонслужбі, чоловік, ймовірно, перевозив годинники з метою подальшої реалізації на території України.

Громадянин США намагався ввезти в Україну 16 годинників марки ROLEX на 100 тис. євро, - Держприкордонслужба 01

Працівники митниці годинники вилучили і склали протокол про порушення митних правил.

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и шо тут криминального
это его часы
и надевать он их на две руки хотел,
это шо у нас-запрещено?
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10.08.2021 22:49 Відповісти
Аж смшіно стало ! "Гражданин США" - це не обовязкова справжній американець. Якесь чмо з брайтон біч, що вже прожерло всі можливі та неможливі соцпакети і толком не вміє розмовляти англійською, працювати не буде. Годинники не з магазину, різнобой - понакрадали а продати нікому, от і пруть до нас, тут любе гімно куплять "аби падароже"
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10.08.2021 23:10 Відповісти
Вангую...
Якщо і справді це оргінальні Ролекси, то крадені 99% чи перекуплені через ломбард 1%.
То тоді вони розлетяться між митниками - прокурорами..
А на їх місце підсунуть китайскі підробки по 5-10 доларів і все кінчиться адмінштрафом максимум..
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11.08.2021 08:24 Відповісти
Таможня ,что охренела,єто же именные,для Зепутатов,лично ССаныч ими награждать хотел.
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10.08.2021 23:15 Відповісти
зачетные котлы)
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10.08.2021 23:49 Відповісти
пруф шо таки катлы в оригинале
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11.08.2021 01:22 Відповісти
Ага, конечно. Если и будут перевозить что либо на 100000$, то это заранее "согласуют" с нашей таможней. Сказки не более.
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11.08.2021 02:10 Відповісти
Хех… в Мексіці такий Ролекс можна купити кіло за $20….
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11.08.2021 06:37 Відповісти
Більше на коллекцию схоже.
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11.08.2021 06:51 Відповісти
 
 