УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14943 відвідувача онлайн
Новини Київські новини
1 635 5
КМДА (1461) Київ (13826) трамвай (111) транспорт (869)

Із 12 серпня рух швидкісного трамвая в Києві буде відновлено, - КМДА

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

Із 12 серпня рух швидкісного трамвая в Києві буде відновлено, - КМДА

У Києві відновлюється рух швидкісного трамвая від станції "Старовокзальна".

Про це в Telegram повідомляє пресслужба КМДА, інформує Цензор.НЕТ.

Так, схеми руху трамвайних маршрутів №№ 1, 3 і тимчасового автобусного маршруту № 2-Т залишаються незмінними:

  • маршрут № 1– "Станція "Старовокзальна" – Михайлівська Борщагівка";
  • маршрут № 3 – "Станція "Старовокзальна" – станція "Ромена Роллана";
  • тимчасовий автобусний маршрут № 2-Т – "Михайлівська Борщагівка – Кільцева дорога".

Зазначається, що в зв'язку з проведенням капітального ремонту, трамваї будуть проходити станцію "Індустріальну" транзитом, без зупинки для посадки та висадки пасажирів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рух міської електрички тимчасово скасовують в Києві

Рух тимчасових автобусних маршрутів № 1-Т, 3-Т і трамваїв маршруту № 2 закривається. Автобуси повернуть на свої постійні маршрути, які вони обслуговували.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так вип"ємо ж за те, щоб наші діти на транвай не чіплялись.(Тост) Із 12 серпня рух швидкісного трамвая в Києві буде відновлено, - КМДА - Цензор.НЕТ 1898
показати весь коментар
11.08.2021 09:59 Відповісти
Соединили заповедник с городом...
показати весь коментар
11.08.2021 10:49 Відповісти
На Троещине скоростного трамвая нет.
показати весь коментар
11.08.2021 11:08 Відповісти
А цю гидоту на кінцевій 3 трамваю з самозахопленням тротуарів та доріг коли ліквідують?
показати весь коментар
11.08.2021 12:35 Відповісти
 
 