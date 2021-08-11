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Із 12 серпня рух швидкісного трамвая в Києві буде відновлено, - КМДА
Новини Цензор.НЕТ Київські новини
У Києві відновлюється рух швидкісного трамвая від станції "Старовокзальна".
Про це в Telegram повідомляє пресслужба КМДА, інформує Цензор.НЕТ.
Так, схеми руху трамвайних маршрутів №№ 1, 3 і тимчасового автобусного маршруту № 2-Т залишаються незмінними:
- маршрут № 1– "Станція "Старовокзальна" – Михайлівська Борщагівка";
- маршрут № 3 – "Станція "Старовокзальна" – станція "Ромена Роллана";
- тимчасовий автобусний маршрут № 2-Т – "Михайлівська Борщагівка – Кільцева дорога".
Зазначається, що в зв'язку з проведенням капітального ремонту, трамваї будуть проходити станцію "Індустріальну" транзитом, без зупинки для посадки та висадки пасажирів.
Рух тимчасових автобусних маршрутів № 1-Т, 3-Т і трамваїв маршруту № 2 закривається. Автобуси повернуть на свої постійні маршрути, які вони обслуговували.
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