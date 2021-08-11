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Фейгін про перешкоджання окупантів богослужінням Православної церкви України: Це привід, щоб повністю ліквідувати ПЦУ в Криму

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Фейгін про перешкоджання окупантів богослужінням Православної церкви України: Це привід, щоб повністю ліквідувати ПЦУ в Криму

Російська Федерація, як держава-окупант, повинна дотримуватися норм міжнародного права і припинити утиски Православної церкви України (ПЦУ) та інших релігійних громад в Криму.

Так на черговий кричущий випадок беззаконня, який стався в монастирі Святого Димитрія Солунського, відреагували в МЗС України, інформує "Дом", передає Цензор.НЕТ.

Представники так званого "Центру протидії екстремізму" окупаційних органів влади насильно змусили настоятеля монастиря зупинити богослужіння. А на всіх учасників молитви склали "протоколи", в яких написано — "молилися не відповідно до російського законодавства".

І таке безпідставне і розмите формулювання навіть у російських юристів викликає посмішку.

За словами юриста Марка Фейгіна, це абсолютно беззаконний акт.

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"Я так припускаю, що служба велася українською мовою, — я так думаю. Оскільки вона прийнята як канонічна мова для ПЦУ. І, мабуть, це, щонайменше, стало формальною підставою. Хоча, знову ж таки, а яка підстава? Це просто привід для того, щоб фактично ліквідувати функціонування Православної церкви України на території Криму", — говорить юрист.

Голова правління "Кримськотатарського ресурсного центру" Ескендер Барієв нагадав, що ПЦУ не є підконтрольною Московському патріархату.

"І саме її представників і переслідують протягом усіх років окупації Криму. Так само вони переслідують і мусульман, і свідків Єгови, активно використовуючи своє законодавство, згідно з яким діяльність організації "Свідки Єгови" заборонена", — зазначив він.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
Обыкновенный рашизм.
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11.08.2021 11:19
+2
Пора выселять РПЦ МП из Киево-Печёрской Лавры.
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11.08.2021 11:58
+1
как по мне, если лишить господдержки церковников, то о них все забудут, как о КПСС...
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11.08.2021 11:17
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так блин - наложите на Путина "анафему"
он обосрется и еще 50 шаманов наймет и ниточек на клешню еще 5 повяжет
ну просто - что можно ему сделать то? войной пойти на Крым? ну, то есть ввести ВСУ? если не ошибаюсь, то верующим полезно страдать - в загробной жизни флейта будет потолще, а стихи про Яхве - повяличней Фейгин о препятствовании оккупантов богослужениям Православной церкви Украины: Это предлог, чтобы полностью ликвидировать ПЦУ в Крыму - Цензор.НЕТ 9996
не, ну реально - один способ - прокляните Путина, как вроде до сих пор в Поцриархате клянут мистера Мазепу Ивана Боготого.
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11.08.2021 11:15 Відповісти
А як можна накласти анафему хинова-московиту? Яке він має відношення до православія? Воно ординець, тільки носяться, як дурні зі ступою з вкраденою Київською митрополією. На протязі століть вони змінили православія на якусь незрозумілу регігію, бо дозволяють порушувати Божі заповіді - не укради, не убивай та інше. То які вони православні, Чисті сатаністи.
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11.08.2021 12:45 Відповісти
б*жи заповеди - только для иудеев предназначались
РПЦ было дело - наложила на Наполеона анафему, правда ему как то было .... насрать шоле?
а вот Путину, я сказал же - будет очень нетерпимо.
хотяя..... ракеты может от ненависти запустить на Обаму, так шо мы утерлись, а верунам Боб так и сказал - терпите бо не то - убью Фейгін про перешкоджання окупантів богослужінням Православної церкви України: Це привід, щоб повністю ліквідувати ПЦУ в Криму - Цензор.НЕТ 8462
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11.08.2021 12:52 Відповісти
Папе Римскому это расскажи и миллионам католиков.
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11.08.2021 11:21 Відповісти
как по мне, если лишить господдержки церковников, то о них все забудут, как о КПСС...
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11.08.2021 11:17 Відповісти
наоборот - заскулят - рссуких правомерных абижают, Пусин, введи, о, яя, о Меркель, кто это? А, это вы, Орбан)
я за РПЦ говорю шоп не набросились другие верунцы то)
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11.08.2021 12:55 Відповісти
Обыкновенный рашизм.
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11.08.2021 11:19 Відповісти
Все оккупанты продуманно делают. К кому человек обращается в минуты беды, отчаяния, неуверенности? К БОГУ!!! А они лишают людей общения с БОГОМ! Лишают его опоры, уверенности в себе и своих силах и действиях. И социальное существо ЧЕЛОВЕК бредет туда, где его примут, обласкают лживыми словами и обещаниями! А мацковский патриархат ту как тут! Как пауки ждут очередную глупую муху- жертву! Уважаю чувства верующих, но мозгом надо пользоваться в критических моментах???
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11.08.2021 11:32 Відповісти
Пора выселять РПЦ МП из Киево-Печёрской Лавры.
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11.08.2021 11:58 Відповісти
Першим кроком української влади у відповідь на таку дію Московії в Криму має бути розірвано договір аренди Києво-Печерської Лаври. Ще рік назад мали розірвати договір аренди Почаївської Лаври, коли булуо переслідування там наших владик. Але ми бачимо тільки те, що заборонили перехід із УПЦ в ПЦУ, а також відкриття нових храмів УПЦ (фактично РПЦ). А де православні спортсмени Усік, Ломаченко із Цвяхом, які захищають православні храми і православну віру? Чи українські спортсмени на відміну від російських "внє палітіки і вне релігії", якщо це не стосується мокшандії? Чи вони тільки тут захищають ворожу церкву?
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11.08.2021 12:39 Відповісти
 
 