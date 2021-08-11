РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14026 посетителей онлайн
Новости Политика Украины Репрессии в оккупированном Крыму
990 12
Крым (26014) Фейгин (525) Бариев (39) ПЦУ (773)

Фейгин о препятствовании оккупантов богослужениям Православной церкви Украины: Это предлог, чтобы полностью ликвидировать ПЦУ в Крыму

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Фейгин о препятствовании оккупантов богослужениям Православной церкви Украины: Это предлог, чтобы полностью ликвидировать ПЦУ в Крыму

Российская Федерация, как государство-оккупант, должна соблюдать нормы международного права и прекратить притеснения Православной церкви Украины (ПЦУ) и других религиозных общин в Крыму.

Так на очередной вопиющий случай беззакония, который произошел в монастыре Святого Димитрия Солунского, отреагировали в МИД Украины, информирует "Дом", передает Цензор.НЕТ.

Представители так называемого "Центра противодействия экстремизму" оккупационных органов власти насильно заставили настоятеля монастыря остановить богослужение. А на всех участников молитвы составили "протоколы", в которых написано — "молились в несоответствии с российским законодательством".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": По факту препятствования проведению богослужения ПЦУ в оккупированном Крыму начато производство, - прокуратура АРК

И такая безосновательная и обтекаемая формулировка даже у российских юристов вызывает усмешку.

По словам юриста Марка Фейгина, это абсолютно беззаконный акт.

"Я так предполагаю, что служба велась на украинском языке, — я так думаю. Потому что он принят как канонический язык для ПЦУ. И, видимо, это, по меньшей мере, стало формальным основанием. Хотя, опять же, а какое основание? Это просто предлог для того, чтобы фактически ликвидировать действие Православной церкви украины на территории Крыма", — говорит юрист.

Председатель правления "Крымскотатарского ресурсного центра" Эскендер Бариев напомнил, что ПЦУ не является подконтрольной Московскому патриархату.

"И именно ее представителей и преследуют на протяжении всех лет оккупации Крыма. Точно так же они преследуют и мусульман, и свидетелей Иеговы, активно используя свое законодательство, согласно с которым деятельность организации "Свидетели Иеговы" запрещена", — отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российские силовики ворвались в храм ПЦУ в оккупированном Крыму
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+5
Обыкновенный рашизм.
показать весь комментарий
11.08.2021 11:19
+2
Пора выселять РПЦ МП из Киево-Печёрской Лавры.
показать весь комментарий
11.08.2021 11:58
+1
как по мне, если лишить господдержки церковников, то о них все забудут, как о КПСС...
показать весь комментарий
11.08.2021 11:17
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
так блин - наложите на Путина "анафему"
он обосрется и еще 50 шаманов наймет и ниточек на клешню еще 5 повяжет
ну просто - что можно ему сделать то? войной пойти на Крым? ну, то есть ввести ВСУ? если не ошибаюсь, то верующим полезно страдать - в загробной жизни флейта будет потолще, а стихи про Яхве - повяличней Фейгин о препятствовании оккупантов богослужениям Православной церкви Украины: Это предлог, чтобы полностью ликвидировать ПЦУ в Крыму - Цензор.НЕТ 9996
не, ну реально - один способ - прокляните Путина, как вроде до сих пор в Поцриархате клянут мистера Мазепу Ивана Боготого.
показать весь комментарий
11.08.2021 11:15 Ответить
А як можна накласти анафему хинова-московиту? Яке він має відношення до православія? Воно ординець, тільки носяться, як дурні зі ступою з вкраденою Київською митрополією. На протязі століть вони змінили православія на якусь незрозумілу регігію, бо дозволяють порушувати Божі заповіді - не укради, не убивай та інше. То які вони православні, Чисті сатаністи.
показать весь комментарий
11.08.2021 12:45 Ответить
б*жи заповеди - только для иудеев предназначались
РПЦ было дело - наложила на Наполеона анафему, правда ему как то было .... насрать шоле?
а вот Путину, я сказал же - будет очень нетерпимо.
хотяя..... ракеты может от ненависти запустить на Обаму, так шо мы утерлись, а верунам Боб так и сказал - терпите бо не то - убью Фейгін про перешкоджання окупантів богослужінням Православної церкви України: Це привід, щоб повністю ліквідувати ПЦУ в Криму - Цензор.НЕТ 8462
показать весь комментарий
11.08.2021 12:52 Ответить
Папе Римскому это расскажи и миллионам католиков.
показать весь комментарий
11.08.2021 11:21 Ответить
как по мне, если лишить господдержки церковников, то о них все забудут, как о КПСС...
показать весь комментарий
11.08.2021 11:17 Ответить
наоборот - заскулят - рссуких правомерных абижают, Пусин, введи, о, яя, о Меркель, кто это? А, это вы, Орбан)
я за РПЦ говорю шоп не набросились другие верунцы то)
показать весь комментарий
11.08.2021 12:55 Ответить
Обыкновенный рашизм.
показать весь комментарий
11.08.2021 11:19 Ответить
Все оккупанты продуманно делают. К кому человек обращается в минуты беды, отчаяния, неуверенности? К БОГУ!!! А они лишают людей общения с БОГОМ! Лишают его опоры, уверенности в себе и своих силах и действиях. И социальное существо ЧЕЛОВЕК бредет туда, где его примут, обласкают лживыми словами и обещаниями! А мацковский патриархат ту как тут! Как пауки ждут очередную глупую муху- жертву! Уважаю чувства верующих, но мозгом надо пользоваться в критических моментах???
показать весь комментарий
11.08.2021 11:32 Ответить
Пора выселять РПЦ МП из Киево-Печёрской Лавры.
показать весь комментарий
11.08.2021 11:58 Ответить
Першим кроком української влади у відповідь на таку дію Московії в Криму має бути розірвано договір аренди Києво-Печерської Лаври. Ще рік назад мали розірвати договір аренди Почаївської Лаври, коли булуо переслідування там наших владик. Але ми бачимо тільки те, що заборонили перехід із УПЦ в ПЦУ, а також відкриття нових храмів УПЦ (фактично РПЦ). А де православні спортсмени Усік, Ломаченко із Цвяхом, які захищають православні храми і православну віру? Чи українські спортсмени на відміну від російських "внє палітіки і вне релігії", якщо це не стосується мокшандії? Чи вони тільки тут захищають ворожу церкву?
показать весь комментарий
11.08.2021 12:39 Ответить
 
 