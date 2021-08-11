Фейгин о препятствовании оккупантов богослужениям Православной церкви Украины: Это предлог, чтобы полностью ликвидировать ПЦУ в Крыму
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Российская Федерация, как государство-оккупант, должна соблюдать нормы международного права и прекратить притеснения Православной церкви Украины (ПЦУ) и других религиозных общин в Крыму.
Так на очередной вопиющий случай беззакония, который произошел в монастыре Святого Димитрия Солунского, отреагировали в МИД Украины, информирует "Дом", передает Цензор.НЕТ.
Представители так называемого "Центра противодействия экстремизму" оккупационных органов власти насильно заставили настоятеля монастыря остановить богослужение. А на всех участников молитвы составили "протоколы", в которых написано — "молились в несоответствии с российским законодательством".
И такая безосновательная и обтекаемая формулировка даже у российских юристов вызывает усмешку.
По словам юриста Марка Фейгина, это абсолютно беззаконный акт.
"Я так предполагаю, что служба велась на украинском языке, — я так думаю. Потому что он принят как канонический язык для ПЦУ. И, видимо, это, по меньшей мере, стало формальным основанием. Хотя, опять же, а какое основание? Это просто предлог для того, чтобы фактически ликвидировать действие Православной церкви украины на территории Крыма", — говорит юрист.
Председатель правления "Крымскотатарского ресурсного центра" Эскендер Бариев напомнил, что ПЦУ не является подконтрольной Московскому патриархату.
"И именно ее представителей и преследуют на протяжении всех лет оккупации Крыма. Точно так же они преследуют и мусульман, и свидетелей Иеговы, активно используя свое законодательство, согласно с которым деятельность организации "Свидетели Иеговы" запрещена", — отметил он.
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он обосрется и еще 50 шаманов наймет и ниточек на клешню еще 5 повяжет
ну просто - что можно ему сделать то? войной пойти на Крым? ну, то есть ввести ВСУ? если не ошибаюсь, то верующим полезно страдать - в загробной жизни флейта будет потолще, а стихи про Яхве - повяличней
не, ну реально - один способ - прокляните Путина, как вроде до сих пор в Поцриархате клянут мистера Мазепу Ивана Боготого.
РПЦ было дело - наложила на Наполеона анафему, правда ему как то было .... насрать шоле?
а вот Путину, я сказал же - будет очень нетерпимо.
хотяя..... ракеты может от ненависти запустить на Обаму, так шо мы утерлись, а верунам Боб так и сказал - терпите бо не то - убью
я за РПЦ говорю шоп не набросились другие верунцы то)