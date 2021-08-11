Фейгин о препятствовании оккупантов богослужениям Православной церкви Украины: Это предлог, чтобы полностью ликвидировать ПЦУ в Крыму

Российская Федерация, как государство-оккупант, должна соблюдать нормы международного права и прекратить притеснения Православной церкви Украины (ПЦУ) и других религиозных общин в Крыму.

Так на очередной вопиющий случай беззакония, который произошел в монастыре Святого Димитрия Солунского, отреагировали в МИД Украины, информирует "Дом", передает Цензор.НЕТ.

Представители так называемого "Центра противодействия экстремизму" оккупационных органов власти насильно заставили настоятеля монастыря остановить богослужение. А на всех участников молитвы составили "протоколы", в которых написано — "молились в несоответствии с российским законодательством".

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И такая безосновательная и обтекаемая формулировка даже у российских юристов вызывает усмешку.

По словам юриста Марка Фейгина, это абсолютно беззаконный акт.

"Я так предполагаю, что служба велась на украинском языке, — я так думаю. Потому что он принят как канонический язык для ПЦУ. И, видимо, это, по меньшей мере, стало формальным основанием. Хотя, опять же, а какое основание? Это просто предлог для того, чтобы фактически ликвидировать действие Православной церкви украины на территории Крыма", — говорит юрист.

Председатель правления "Крымскотатарского ресурсного центра" Эскендер Бариев напомнил, что ПЦУ не является подконтрольной Московскому патриархату.

"И именно ее представителей и преследуют на протяжении всех лет оккупации Крыма. Точно так же они преследуют и мусульман, и свидетелей Иеговы, активно используя свое законодательство, согласно с которым деятельность организации "Свидетели Иеговы" запрещена", — отметил он.

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