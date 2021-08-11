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Ситуація на Донбасі залишається складною. Найманці РФ цілеспрямовано провокують бійців ЗСУ, - розвідка

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Ситуація на Донбасі залишається складною. Найманці РФ цілеспрямовано провокують бійців ЗСУ, - розвідка

Російські найманці на Донбасі свідомо і цілеспрямовано провокують солдатів Збройних сил України, які входять до складу Об'єднаних сил, і спеціально підтримують високий градус напруженості в регіоні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України в Facebook.

"Ситуація на Донбасі залишається складною, насамперед через постійні збройні провокації російських окупантів, які за вказівками кремлівських керманичів намагаються підтримувати високий градус напруженості в регіоні", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що обстріли позицій українських військ з важкого озброєння здійснюються безпосередньо за вказівками керівництва російських збройних сил та досить часто стають несподіваними для нижчої ланки найманців, про що свідчать результати радіоперехоплень розмов російських найманців.

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Так, про обстріл 10 серпня ц. р. підрозділами 3 окремої мотострілкової бригади 1 АК "ДНР" позицій 10 окремої гірничо-штурмової бригади ЗС України найманці говорили:

- Что это, не у вас?

- Это Озеряновку равняют.

- Это страх господний, от нас и к нам летит. Огород весь содрогается.

- Далеко от подвала не отползайте, потому что от нас работает Д-30.

- И к нам летят 152.

- Говорю, если что, готовь на подвал.

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Про те, як вирішувалося питання щодо розвантаження 11-13 серпня ц. р. ешелону з боєприпасами, який прибув з Росії до Іловайська для забезпечення згаданого 1 АК ДНР, йдеться у наступному фрагменті розмови:

- А к нам кто прийдет?

- Моисей к нам?

- А что, он не хочет на БК на три дня поехать?

- Скажи, в Иловайск на разгрузку вагонов на три дня.

- Ну а что, все ездят, он же хотел отдохнуть.

- Ну на, я Сане дам телефон.

- На, Саня, тебя Костя.

- Чтобы ты шел на 22-ой короче. А Серега на Фоменко поедет, на БК. А к нам Ритаря. Пусть Ритарь идет на 22-ой, скажи ему.

- Нам пох.., хочет он или не хочет, что это такое, куда он пришел?

- …

- Ну а ху** бегать, пусть там день побудет, съездит на БК, придет сюда. Саня уже спит.

- Так пусть он его меняет, что Тихого дергать.

- Скажи, пусть уже завтра поменяется, Саня уже спит тут.

"Нагадуємо про неминучість покарання за військові злочини, які не мають терміну давності і відповідальність за які передбачена нормами міжнародного та національного кримінального права", - резюмують в ГУР Міноборони.

Автор: Анастасія Потіха
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Она там навсегда останется сложной, пока мы его не отвоюем или Лаптестан не развалится.
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11.08.2021 13:58 Відповісти
Ну так может разок стоит согласится на провокацию и насыпать хорошенько кацапам?Скажем потом,что то была "третья сторона".
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11.08.2021 13:58 Відповісти
_А, провоцируют... Когда тебя убивают - это провокация, видите ли, по мнению какого-то мудака!
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11.08.2021 14:02 Відповісти
Мій сусід нині зранку зарубав півня. Я думав, на борщ. Тепер розумію, що то він цілеспрямовано провоаував курей. Не питайте, на що. Цього я ще не знаю.
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11.08.2021 14:03 Відповісти
Ситуация на Донбассе остается сложной. Наемники РФ целенаправленно провоцируют бойцов ВСУ, - разведка - Цензор.НЕТ 9750
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11.08.2021 14:03 Відповісти
Донбасс разъезжается,говорит Денис Казанский... из 6 млн жителей осталось половина...,а в итоге там уже жить невозможно...полный Атас и влаживать бабло в это дерьмо нет смысла,.. Ситуация на Донбассе остается сложной. Наемники РФ целенаправленно провоцируют бойцов ВСУ, - разведка - Цензор.НЕТ 7616
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11.08.2021 14:03 Відповісти
Просрали свій Домбас і розбіглись як таргани.
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11.08.2021 14:10 Відповісти
Якщо є мова, то рано чи пізно ви повернете і втрачені території.
Якщо немає мови, то вам вже байдуже чи є території.
Оці байдужі втікачі тому приклад.
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11.08.2021 14:30 Відповісти
Ситуація на Донбасі залишається складною. Найманці РФ цілеспрямовано провокують бійців ЗСУ, - розвідка - Цензор.НЕТ 8151
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11.08.2021 14:12 Відповісти
Треба почати визволяти землі загарбані москалями -
по іншому вони не підуть.
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11.08.2021 14:39 Відповісти
московія держава фашистська зробила Донбас полігоном випробування нової техніки і вироблення політтехнологій ,Україні воювати з таким монстром непросто,потрібно армію збільшити чисельно до 750000,але озброєння для такої армії треба нове,на інших принципах побудоване ,а тут ледь-ледь паростки нової ракетної техніки і то фінансування мізерне,хоча в Україні море мільйонерів ,для визволення територій треба використати квадратно-гніздовий спосіб ,як робить московія на морі повідомити жителів на тиждень наперед ,що така територія біде звільнятись і жителі повинні покинути територію,українській армії розв'яжуть РУКИ.
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11.08.2021 18:47 Відповісти
 
 