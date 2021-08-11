Ситуація на Донбасі залишається складною. Найманці РФ цілеспрямовано провокують бійців ЗСУ, - розвідка

Російські найманці на Донбасі свідомо і цілеспрямовано провокують солдатів Збройних сил України, які входять до складу Об'єднаних сил, і спеціально підтримують високий градус напруженості в регіоні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України в Facebook.

"Ситуація на Донбасі залишається складною, насамперед через постійні збройні провокації російських окупантів, які за вказівками кремлівських керманичів намагаються підтримувати високий градус напруженості в регіоні", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що обстріли позицій українських військ з важкого озброєння здійснюються безпосередньо за вказівками керівництва російських збройних сил та досить часто стають несподіваними для нижчої ланки найманців, про що свідчать результати радіоперехоплень розмов російських найманців.

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Так, про обстріл 10 серпня ц. р. підрозділами 3 окремої мотострілкової бригади 1 АК "ДНР" позицій 10 окремої гірничо-штурмової бригади ЗС України найманці говорили:

- Что это, не у вас?

- Это Озеряновку равняют.

- Это страх господний, от нас и к нам летит. Огород весь содрогается.

- Далеко от подвала не отползайте, потому что от нас работает Д-30.

- И к нам летят 152.

- Говорю, если что, готовь на подвал.

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Про те, як вирішувалося питання щодо розвантаження 11-13 серпня ц. р. ешелону з боєприпасами, який прибув з Росії до Іловайська для забезпечення згаданого 1 АК ДНР, йдеться у наступному фрагменті розмови:

- А к нам кто прийдет?

- Моисей к нам?

- А что, он не хочет на БК на три дня поехать?

- Скажи, в Иловайск на разгрузку вагонов на три дня.

- Ну а что, все ездят, он же хотел отдохнуть.

- Ну на, я Сане дам телефон.

- На, Саня, тебя Костя.

- Чтобы ты шел на 22-ой короче. А Серега на Фоменко поедет, на БК. А к нам Ритаря. Пусть Ритарь идет на 22-ой, скажи ему.

- Нам пох.., хочет он или не хочет, что это такое, куда он пришел?

- …

- Ну а ху** бегать, пусть там день побудет, съездит на БК, придет сюда. Саня уже спит.

- Так пусть он его меняет, что Тихого дергать.

- Скажи, пусть уже завтра поменяется, Саня уже спит тут.

"Нагадуємо про неминучість покарання за військові злочини, які не мають терміну давності і відповідальність за які передбачена нормами міжнародного та національного кримінального права", - резюмують в ГУР Міноборони.