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Федоров заявив про початок підключення України до інфраструктури європейських СOVID-сертифікатів: "Безпечні подорожі вже зовсім близько"

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Федоров заявив про початок підключення України до інфраструктури європейських СOVID-сертифікатів:

Україна підключається до продуктової інфраструктури європейських СOVID-сертифікатів та очікує підписання договору про взаємне визнання сертифікатів.

"Кілька днів тому ЄС закінчив технічну перевірку наших COVID-сертифікатів у "Дії" і високо оцінив реалізацію. Цього тижня ми починаємо підключення до продуктової інфраструктури європейських СOVID-сертифікатів. Паралельно чекаємо політичного рішення від Єврокомісії: прийняття так званого equivalency decision і підписання договору про взаємне визнання. Відкриті й безпечні подорожі вже зовсім близько", - розповів віце-прем'єр міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він також повідомив, що Мінціфри ініціювало створення робочої групи з Ізраїлем та ЄС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Тестування українських COVID-сертифікатів у ЄС пройшло успішно, - Федоров

"Допомагаємо нашим колегам, а також ділимося досвідом у технічній реалізації сертифікатів. Тож дуже скоро чекайте хороших новин", - зазначив він.
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Топ коментарі
+4
Те кто получает пенсии в Украине 1 000 гривен хреново работали в дохлом Сссре... Федоров заявив про початок підключення України до інфраструктури європейських СOVID-сертифікатів: "Безпечні подорожі вже зовсім близько" - Цензор.НЕТ 7089БОМЖатники блин...
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11.08.2021 15:15
+3
Антиваксеры, как всегда, в пролёте Федоров заявил о начале подключения Украины к инфраструктуре европейских СOVID-сертификатов: "Безопасные путешествия уже совсем близко" - Цензор.НЕТ 7672
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11.08.2021 15:07
+2
На РАБссии пожар из Якутии достиг Северного полюса...Горят 7 миллионов гектаров леса в 7 регионах РАБссии...,пожар уже в окрестностях озера Байкал...
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11.08.2021 15:13
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Как они далеки от народа...Кому путешествия. А кому с пенсии 1000 грн на жизнь после коммуналки.
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11.08.2021 15:02 Відповісти
Антиваксеры, как всегда, в пролёте Федоров заявил о начале подключения Украины к инфраструктуре европейских СOVID-сертификатов: "Безопасные путешествия уже совсем близко" - Цензор.НЕТ 7672
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11.08.2021 15:07 Відповісти
Гуд бай бумажки, экраны рулят. Недалеко время чипирования?
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11.08.2021 15:10 Відповісти
На РАБссии пожар из Якутии достиг Северного полюса...Горят 7 миллионов гектаров леса в 7 регионах РАБссии...,пожар уже в окрестностях озера Байкал...
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11.08.2021 15:13 Відповісти
А где на Северном полюсе такие леса? Фотки есть? Федоров заявив про початок підключення України до інфраструктури європейських СOVID-сертифікатів: "Безпечні подорожі вже зовсім близько" - Цензор.НЕТ 62
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11.08.2021 15:32 Відповісти
К удивлению охотника - ксива прокурора не испугала медведя...
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11.08.2021 15:14 Відповісти
Те кто получает пенсии в Украине 1 000 гривен хреново работали в дохлом Сссре... Федоров заявив про початок підключення України до інфраструктури європейських СOVID-сертифікатів: "Безпечні подорожі вже зовсім близько" - Цензор.НЕТ 7089БОМЖатники блин...
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11.08.2021 15:15 Відповісти
Он имел ввиду 1000 после оплаты коммуналки...
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11.08.2021 15:21 Відповісти
Якщо сума комунальних платежів перевищує 15% доходу громадянина, він отримує субсидію. Не знав, кацапчику?
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11.08.2021 21:20 Відповісти
н-да...
без бумажки-ты какашка.
а с бумажкой,если даже ты какашка,
ты в Европе-человек)))
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11.08.2021 15:17 Відповісти
У меня соседка, бабка Дарья 74 года,работала уборщицей ЖЭКе получает пенсию 3 200 гривен...каже шо все добре,тільки ноги дуже болять...але жити мона... Федоров заявив про початок підключення України до інфраструктури європейських СOVID-сертифікатів: "Безпечні подорожі вже зовсім близько" - Цензор.НЕТ 5211
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11.08.2021 15:19 Відповісти
Ага...миллион с лишним буратин которые вакцинировались китайским короноваком с нетерпением ожидают этого...😀
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11.08.2021 16:08 Відповісти
А я цього року без вакцинації відвідав Угорщину та Іспанію.
"З футболом у світ"
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11.08.2021 17:10 Відповісти
 
 