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Зеленський підписав закон про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Зеленський підписав закон про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні

Президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні" № 1667-IX.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Закон покликаний створити сприятливі умови для ведення інноваційного бізнесу в Україні, розбудови цифрової інфраструктури, залучення інвестицій і талановитих фахівців.

Для стимулювання розвитку цифрової економіки документ запроваджує правовий режим "Дія Сіті" та визначає організаційні, правові й фінансові засади його функціонування. Цей правовий режим передбачає спеціальні умови оподаткування, які будуть визначені Податковим кодексом України. Відповідний законопроект наразі опрацьовується у Верховній Раді на виконання завдань, визначених в Указі Президента № 371 "Про заходи щодо створення сприятливих умов для розвитку IT-індустрії в Україні".

Спеціальні умови оподаткування застосовуватимуться до компаній – резидентів "Дія Сіті". Стати таким резидентом може юридична особа, зареєстрована на території України, яка відповідає низці вимог, вказаних у документі. Статус резидента "Дія Сіті" надає уповноважений центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері цифрової економіки. Закон визначає питання, пов’язані з набуттям та втратою цього статусу.

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Інформація про компанії, що мають або перебували у статусі резидента "Дія Сіті", міститься в електронному реєстрі "Дія Сіті", який є відкритим та оприлюднюється в мережі Інтернет.

Правовий режим "Дія Сіті" встановлюється на строк не менш ніж 25 років з дня внесення до реєстру запису про її першого резидента.

Також закон містить норми, пов’язані з тимчасовою непрацездатністю та соціальними гарантіями для гіг-спеціалістів, їхнім загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, а також правом інтелектуальної власності на об’єкт, створений у зв’язку з виконанням гіг-контракту.

Закон набирає чинності на наступний день після опублікування, крім пункту 9 частини четвертої статті 5 (віднесення діяльності постачальника послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів, до видів діяльності, здійснення яких стимулюється шляхом створення правового режиму "Дія Сіті"). Цей пункт набирає чинності через шість місяців з дня набрання чинності законом України, що визначає особливості правовідносин у сфері обігу віртуальних активів.

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Топ коментарі
+7
подсовывают какие то бумажки для подписи, оно подписывает.
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11.08.2021 15:15
+6
Краще б ця падлюка заяву про свою відставку підписало! Це і була єдина корисна річ яку б він зробив....
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11.08.2021 15:17
+5
Ага. И поэтому повысил айтишникам налоги.

Зеленский подписал закон о стимулировании развития цифровой экономики в Украине - Цензор.НЕТ 4313
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11.08.2021 15:15
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Ага. И поэтому повысил айтишникам налоги.

Зеленский подписал закон о стимулировании развития цифровой экономики в Украине - Цензор.НЕТ 4313
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11.08.2021 15:15 Відповісти
подсовывают какие то бумажки для подписи, оно подписывает.
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11.08.2021 15:15 Відповісти
Сегодня много законов о стимулировании.
Без стимулирования уже не работает? Зеленский подписал закон о стимулировании развития цифровой экономики в Украине - Цензор.НЕТ 4950
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11.08.2021 15:16 Відповісти
А он и "стимулирует" -- всем налоги поднимает. Только игорному бизнесу снижает.
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11.08.2021 15:22 Відповісти
Краще б ця падлюка заяву про свою відставку підписало! Це і була єдина корисна річ яку б він зробив....
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11.08.2021 15:17 Відповісти
Он такой продуктивный, рехнуться можно.
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11.08.2021 15:24 Відповісти
Никакой конкретики нет.
Шикарное поле деятельности для коррупции!
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11.08.2021 15:25 Відповісти
є там конкретика , але закон брєдовий
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11.08.2021 15:35 Відповісти
Зеленский подписал закон о стимулировании развития цифровой экономики в Украине - Цензор.НЕТ 1384
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11.08.2021 15:28 Відповісти
Зеленский подписал закон о стимулировании развития цифровой экономики в Украине - Цензор.НЕТ 489
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11.08.2021 15:29 Відповісти
Зеленский подписал закон о стимулировании развития цифровой экономики в Украине - Цензор.НЕТ 282 Зеленский подписал закон о стимулировании развития цифровой экономики в Украине - Цензор.НЕТ 6567адиннарот говорите? Зеленский подписал закон о стимулировании развития цифровой экономики в Украине - Цензор.НЕТ 8977
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11.08.2021 15:31 Відповісти
Зеленский подписал закон о стимулировании развития цифровой экономики в Украине - Цензор.НЕТ 2182
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11.08.2021 15:32 Відповісти
Зеленский подписал закон о стимулировании развития цифровой экономики в Украине - Цензор.НЕТ 4735 Зеленский подписал закон о стимулировании развития цифровой экономики в Украине - Цензор.НЕТ 7381герб РАБссии
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11.08.2021 15:32 Відповісти
Зеленский подписал закон о стимулировании развития цифровой экономики в Украине - Цензор.НЕТ 6591
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11.08.2021 15:33 Відповісти
А звичайна економіка?
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11.08.2021 15:34 Відповісти
Зеленский подписал закон о стимулировании развития цифровой экономики в Украине - Цензор.НЕТ 733 Зеленский подписал закон о стимулировании развития цифровой экономики в Украине - Цензор.НЕТ 8227РАБссия 19 век
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11.08.2021 15:35 Відповісти
Зеленський підписав закон про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні - Цензор.НЕТ 2211
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11.08.2021 15:38 Відповісти
Кожного дня Шмаркля підписуює якийсь "косметичний" закон, який все одно не буде виконуватися. Скоро дійде до підписання Закону "Про стимулювання Закону про стимулювання цифрової економіки України".
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11.08.2021 15:38 Відповісти
100% - законов настрочил и подписал тьму, а по факту: экономика в жопе, оборонка в жопе, госдолг растёт с космической скоростью, рейдерство процветает, госрэкет в виде всяких силовиков не знает границ. А знаете, почему это всё? Потому что Зелень и его кабмин - это дремучий совок без понятия об элементарной рыночной экономике. Там сплошная азаровщина - они верят в то, что надо всё регулировать кучей законов и "органов", а предпртниматель и частная собственность - это такой преступный сговор на девственном теле госэкономики.
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11.08.2021 15:54 Відповісти
Отказаться от американского Майкрософта,гаджетов и прочего американского доллара довольно просто...,вкючил вечером Ольгу ********* или Вофку Салавьева и жизнь на РАБссии малина...без пожаров в Якутии и прочих Магаданах Зеленський підписав закон про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні - Цензор.НЕТ 6081
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11.08.2021 15:46 Відповісти
Зеленський підписав закон про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні - Цензор.НЕТ 1986
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11.08.2021 15:49 Відповісти
Ошибся ті Игорь...РАБссия в дерьме на 100 твоих Веков страна Дураков Зеленський підписав закон про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні - Цензор.НЕТ 2036
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11.08.2021 15:50 Відповісти
Зеленський підписав закон про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні - Цензор.НЕТ 1474
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11.08.2021 16:03 Відповісти
Невже PayPal у нас нарешті у повному об'ємі запрацює? Зеленський підписав закон про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні - Цензор.НЕТ 1460
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11.08.2021 18:29 Відповісти
ага, ждите
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11.08.2021 23:14 Відповісти
Так ждьом. Від однієї революційної перемоги до другої...
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12.08.2021 00:04 Відповісти
 
 