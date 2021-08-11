Президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні" № 1667-IX.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Закон покликаний створити сприятливі умови для ведення інноваційного бізнесу в Україні, розбудови цифрової інфраструктури, залучення інвестицій і талановитих фахівців.

Для стимулювання розвитку цифрової економіки документ запроваджує правовий режим "Дія Сіті" та визначає організаційні, правові й фінансові засади його функціонування. Цей правовий режим передбачає спеціальні умови оподаткування, які будуть визначені Податковим кодексом України. Відповідний законопроект наразі опрацьовується у Верховній Раді на виконання завдань, визначених в Указі Президента № 371 "Про заходи щодо створення сприятливих умов для розвитку IT-індустрії в Україні".

Спеціальні умови оподаткування застосовуватимуться до компаній – резидентів "Дія Сіті". Стати таким резидентом може юридична особа, зареєстрована на території України, яка відповідає низці вимог, вказаних у документі. Статус резидента "Дія Сіті" надає уповноважений центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері цифрової економіки. Закон визначає питання, пов’язані з набуттям та втратою цього статусу.

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Інформація про компанії, що мають або перебували у статусі резидента "Дія Сіті", міститься в електронному реєстрі "Дія Сіті", який є відкритим та оприлюднюється в мережі Інтернет.

Правовий режим "Дія Сіті" встановлюється на строк не менш ніж 25 років з дня внесення до реєстру запису про її першого резидента.

Також закон містить норми, пов’язані з тимчасовою непрацездатністю та соціальними гарантіями для гіг-спеціалістів, їхнім загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, а також правом інтелектуальної власності на об’єкт, створений у зв’язку з виконанням гіг-контракту.

Закон набирає чинності на наступний день після опублікування, крім пункту 9 частини четвертої статті 5 (віднесення діяльності постачальника послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів, до видів діяльності, здійснення яких стимулюється шляхом створення правового режиму "Дія Сіті"). Цей пункт набирає чинності через шість місяців з дня набрання чинності законом України, що визначає особливості правовідносин у сфері обігу віртуальних активів.

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