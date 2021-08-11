РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12880 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныЭкономика
1 259 28
Зеленский (16498) экономика (3831)

Зеленский подписал закон о стимулировании развития цифровой экономики в Украине

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Зеленский подписал закон о стимулировании развития цифровой экономики в Украине

Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О стимулировании развития цифровой экономики в Украине" № 1667-IX.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Закон призван создать благоприятные условия для ведения инновационного бизнеса в Украине, развития цифровой инфраструктуры, привлечения инвестиций и талантливых специалистов.

Для стимулирования развития цифровой экономики документ вводит правовой режим "Дія City" и определяет организационные, правовые и финансовые основы его функционирования. Этот правовой режим предусматривает специальные условия налогообложения, которые будут определены Налоговым кодексом Украины. Соответствующий законопроект сейчас прорабатывается в Верховной Раде.

Специальные условия налогообложения будут применяться к компаниям - резидентам "Дія City". Стать таким резидентом может юридическое лицо, зарегистрированное на территории Украины, которое отвечает ряду требований, указанных в документе. Статус резидента "Дія City" предоставляет уполномоченный центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сфере цифровой экономики. Закон определяет вопросы, связанные с приобретением и потерей этого статуса.

Читайте: В ходе визита Зеленского мы хотим начать переговоры о свободной торговле с США, - Любченко

Информация о компании, имеющих или находящихся в статусе резидента "Дія City", содержится в электронном реестре "Дія City", который является открытым и обнародуется в сети Интернет.

Правовой режим "Дія City" устанавливается на срок не менее 25 лет со дня внесения в реестр записи о его первом резиденте.

Также закон содержит нормы, связанные с временной нетрудоспособностью и социальными гарантиями для гиг-специалистов, их общеобязательным государственным социальным страхованем, а также правом интеллектуальной собственности на объект, созданный в связи с выполнением гиг-контракта.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования, кроме пункта 9 части четвертой статьи 5 (отнесение деятельности поставщика услуг, связанных с оборотом виртуальных активов, к видам деятельности, осуществление которых стимулируется путем создания правового режима "Дія City"). Этот пункт вступает в силу через шесть месяцев со дня вступления в силу закона Украины, определяющего особенности правоотношений в сфере обращения виртуальных активов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский подписал законы о стимулировании развития экологического транспорта в Украине

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+7
подсовывают какие то бумажки для подписи, оно подписывает.
показать весь комментарий
11.08.2021 15:15
+6
Краще б ця падлюка заяву про свою відставку підписало! Це і була єдина корисна річ яку б він зробив....
показать весь комментарий
11.08.2021 15:17
+5
Ага. И поэтому повысил айтишникам налоги.

Зеленский подписал закон о стимулировании развития цифровой экономики в Украине - Цензор.НЕТ 4313
показать весь комментарий
11.08.2021 15:15
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ага. И поэтому повысил айтишникам налоги.

Зеленский подписал закон о стимулировании развития цифровой экономики в Украине - Цензор.НЕТ 4313
показать весь комментарий
11.08.2021 15:15 Ответить
подсовывают какие то бумажки для подписи, оно подписывает.
показать весь комментарий
11.08.2021 15:15 Ответить
Сегодня много законов о стимулировании.
Без стимулирования уже не работает? Зеленский подписал закон о стимулировании развития цифровой экономики в Украине - Цензор.НЕТ 4950
показать весь комментарий
11.08.2021 15:16 Ответить
А он и "стимулирует" -- всем налоги поднимает. Только игорному бизнесу снижает.
показать весь комментарий
11.08.2021 15:22 Ответить
Краще б ця падлюка заяву про свою відставку підписало! Це і була єдина корисна річ яку б він зробив....
показать весь комментарий
11.08.2021 15:17 Ответить
Он такой продуктивный, рехнуться можно.
показать весь комментарий
11.08.2021 15:24 Ответить
Никакой конкретики нет.
Шикарное поле деятельности для коррупции!
показать весь комментарий
11.08.2021 15:25 Ответить
є там конкретика , але закон брєдовий
показать весь комментарий
11.08.2021 15:35 Ответить
Зеленский подписал закон о стимулировании развития цифровой экономики в Украине - Цензор.НЕТ 1384
показать весь комментарий
11.08.2021 15:28 Ответить
Зеленский подписал закон о стимулировании развития цифровой экономики в Украине - Цензор.НЕТ 489
показать весь комментарий
11.08.2021 15:29 Ответить
Зеленский подписал закон о стимулировании развития цифровой экономики в Украине - Цензор.НЕТ 282 Зеленский подписал закон о стимулировании развития цифровой экономики в Украине - Цензор.НЕТ 6567адиннарот говорите? Зеленский подписал закон о стимулировании развития цифровой экономики в Украине - Цензор.НЕТ 8977
показать весь комментарий
11.08.2021 15:31 Ответить
Зеленский подписал закон о стимулировании развития цифровой экономики в Украине - Цензор.НЕТ 2182
показать весь комментарий
11.08.2021 15:32 Ответить
Зеленский подписал закон о стимулировании развития цифровой экономики в Украине - Цензор.НЕТ 4735 Зеленский подписал закон о стимулировании развития цифровой экономики в Украине - Цензор.НЕТ 7381герб РАБссии
показать весь комментарий
11.08.2021 15:32 Ответить
Зеленский подписал закон о стимулировании развития цифровой экономики в Украине - Цензор.НЕТ 6591
показать весь комментарий
11.08.2021 15:33 Ответить
А звичайна економіка?
показать весь комментарий
11.08.2021 15:34 Ответить
Зеленский подписал закон о стимулировании развития цифровой экономики в Украине - Цензор.НЕТ 733 Зеленский подписал закон о стимулировании развития цифровой экономики в Украине - Цензор.НЕТ 8227РАБссия 19 век
показать весь комментарий
11.08.2021 15:35 Ответить
Зеленський підписав закон про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні - Цензор.НЕТ 2211
показать весь комментарий
11.08.2021 15:38 Ответить
Кожного дня Шмаркля підписуює якийсь "косметичний" закон, який все одно не буде виконуватися. Скоро дійде до підписання Закону "Про стимулювання Закону про стимулювання цифрової економіки України".
показать весь комментарий
11.08.2021 15:38 Ответить
100% - законов настрочил и подписал тьму, а по факту: экономика в жопе, оборонка в жопе, госдолг растёт с космической скоростью, рейдерство процветает, госрэкет в виде всяких силовиков не знает границ. А знаете, почему это всё? Потому что Зелень и его кабмин - это дремучий совок без понятия об элементарной рыночной экономике. Там сплошная азаровщина - они верят в то, что надо всё регулировать кучей законов и "органов", а предпртниматель и частная собственность - это такой преступный сговор на девственном теле госэкономики.
показать весь комментарий
11.08.2021 15:54 Ответить
Отказаться от американского Майкрософта,гаджетов и прочего американского доллара довольно просто...,вкючил вечером Ольгу ********* или Вофку Салавьева и жизнь на РАБссии малина...без пожаров в Якутии и прочих Магаданах Зеленський підписав закон про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні - Цензор.НЕТ 6081
показать весь комментарий
11.08.2021 15:46 Ответить
Зеленський підписав закон про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні - Цензор.НЕТ 1986
показать весь комментарий
11.08.2021 15:49 Ответить
Ошибся ті Игорь...РАБссия в дерьме на 100 твоих Веков страна Дураков Зеленський підписав закон про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні - Цензор.НЕТ 2036
показать весь комментарий
11.08.2021 15:50 Ответить
Зеленський підписав закон про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні - Цензор.НЕТ 1474
показать весь комментарий
11.08.2021 16:03 Ответить
Невже PayPal у нас нарешті у повному об'ємі запрацює? Зеленський підписав закон про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні - Цензор.НЕТ 1460
показать весь комментарий
11.08.2021 18:29 Ответить
ага, ждите
показать весь комментарий
11.08.2021 23:14 Ответить
Так ждьом. Від однієї революційної перемоги до другої...
показать весь комментарий
12.08.2021 00:04 Ответить
 
 