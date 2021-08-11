Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О стимулировании развития цифровой экономики в Украине" № 1667-IX.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Закон призван создать благоприятные условия для ведения инновационного бизнеса в Украине, развития цифровой инфраструктуры, привлечения инвестиций и талантливых специалистов.

Для стимулирования развития цифровой экономики документ вводит правовой режим "Дія City" и определяет организационные, правовые и финансовые основы его функционирования. Этот правовой режим предусматривает специальные условия налогообложения, которые будут определены Налоговым кодексом Украины. Соответствующий законопроект сейчас прорабатывается в Верховной Раде.

Специальные условия налогообложения будут применяться к компаниям - резидентам "Дія City". Стать таким резидентом может юридическое лицо, зарегистрированное на территории Украины, которое отвечает ряду требований, указанных в документе. Статус резидента "Дія City" предоставляет уполномоченный центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сфере цифровой экономики. Закон определяет вопросы, связанные с приобретением и потерей этого статуса.

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Информация о компании, имеющих или находящихся в статусе резидента "Дія City", содержится в электронном реестре "Дія City", который является открытым и обнародуется в сети Интернет.

Правовой режим "Дія City" устанавливается на срок не менее 25 лет со дня внесения в реестр записи о его первом резиденте.

Также закон содержит нормы, связанные с временной нетрудоспособностью и социальными гарантиями для гиг-специалистов, их общеобязательным государственным социальным страхованем, а также правом интеллектуальной собственности на объект, созданный в связи с выполнением гиг-контракта.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования, кроме пункта 9 части четвертой статьи 5 (отнесение деятельности поставщика услуг, связанных с оборотом виртуальных активов, к видам деятельности, осуществление которых стимулируется путем создания правового режима "Дія City"). Этот пункт вступает в силу через шесть месяцев со дня вступления в силу закона Украины, определяющего особенности правоотношений в сфере обращения виртуальных активов.

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