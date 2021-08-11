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"Укрзалізницю" тимчасово очолив Камишін

Уряд призначив Олександра Камишіна в.о. голови правління АТ "Укрзалізниця". Раніше він обіймав посаду радника міністра інфраструктури.

Про це повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури, інформує Цензор.НЕТ.

"На сьогоднішньому засіданні Кабінет Міністрів України за поданням Наглядової ради призначив Олександра Камишіна новим виконувачем обов'язків голови правління АТ "Укрзалізниця"", - сказано в повідомленні.

Камишін виконуватиме обов'язки голови правління до 31 грудня 2021 року або до призначення постійного голови правління, якщо воно відбудеться раніше.

Також уряд визнав таким, що втратило силу, рішення про призначення в.о. голови "УЗ" Івана Юрика.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В.о. голови "Укрзалізниці" Юрик вирішив звільнитися, наглядова рада рекомендує Кабміну призначити замість нього радника міністра інфраструктури Камишина

Камишін працював в аудиторській компанії KPMG на посаді аудитора в 2006-2008 роках. Продовжив кар'єру в Dragon Capital, де працював до 2012 року.

З квітня 2012 по квітень 2019 року обіймав посаду менеджера з інвестицій СКМ Ріната Ахметова. Паралельно був членом наглядової ради компанії Portinvest. Із січня 2020 року - керуючий партнер Fortior Capital. Також із липня 2011 року - видавець Latifundist Media.

Також читайте: Кабміну рекомендують призначити Камишина в.о. голови "Укрзалізниці", - Кубраков

Укрзалізниця (6835) Камишін Олександр (164)


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Топ коментарі
+2
Мы будем за ним наблюдать!
"Укрзализныцю" временно возглавил Камышин - Цензор.НЕТ 3289
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11.08.2021 16:07
+2
Если убрать этих ... (как бы их назвать?) наблюдателей, может и тарифы поднимать не придётся?
"Укрзалізницю" тимчасово очолив Камишин - Цензор.НЕТ 6825
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11.08.2021 16:11
+2
Боротьба з олігархами продовжується, крім прем'єра ще в руки Ахметова віддали залізницю. Зробили всіх разом?
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11.08.2021 16:12
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Ахметовский ставленник, который про УЗ только в новостях читал
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11.08.2021 16:04 Відповісти
Гудіти буде?
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11.08.2021 16:05 Відповісти
Будет. Повод есть - шесть погибших шахтеров на шахте Ахметова.
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11.08.2021 16:12 Відповісти
Мы будем за ним наблюдать!
"Укрзализныцю" временно возглавил Камышин - Цензор.НЕТ 3289
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11.08.2021 16:07 Відповісти
Все понятно, очередной менеджер Ахметова. Борьба с олигархами идет полным ходом.))
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11.08.2021 16:08 Відповісти
Все должны попробовать,хорошая невеста
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11.08.2021 16:09 Відповісти
Типа, как тот ГАИшник, которого премировали знаком "Ограничение 40"...
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11.08.2021 16:10 Відповісти
Новые люди, совсем не зеленые.
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11.08.2021 16:10 Відповісти
Если убрать этих ... (как бы их назвать?) наблюдателей, может и тарифы поднимать не придётся?
"Укрзалізницю" тимчасово очолив Камишин - Цензор.НЕТ 6825
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11.08.2021 16:11 Відповісти
Я так понимаю это только оклад, а там еще премии покруче сами себе выписывают.
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11.08.2021 16:13 Відповісти
Лохи должны знать как их грабят! хотя...какая разница..
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11.08.2021 16:16 Відповісти
Боротьба з олігархами продовжується, крім прем'єра ще в руки Ахметова віддали залізницю. Зробили всіх разом?
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11.08.2021 16:12 Відповісти
Очередная ахметкина пешка пришла,очередной доильный аппарат подключат к бюджетным потокам.
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11.08.2021 16:25 Відповісти
 
 