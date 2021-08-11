"Укрзалізницю" тимчасово очолив Камишін

Уряд призначив Олександра Камишіна в.о. голови правління АТ "Укрзалізниця". Раніше він обіймав посаду радника міністра інфраструктури.

Про це повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури, інформує Цензор.НЕТ.

"На сьогоднішньому засіданні Кабінет Міністрів України за поданням Наглядової ради призначив Олександра Камишіна новим виконувачем обов'язків голови правління АТ "Укрзалізниця"", - сказано в повідомленні.

Камишін виконуватиме обов'язки голови правління до 31 грудня 2021 року або до призначення постійного голови правління, якщо воно відбудеться раніше.

Також уряд визнав таким, що втратило силу, рішення про призначення в.о. голови "УЗ" Івана Юрика.

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Камишін працював в аудиторській компанії KPMG на посаді аудитора в 2006-2008 роках. Продовжив кар'єру в Dragon Capital, де працював до 2012 року.

З квітня 2012 по квітень 2019 року обіймав посаду менеджера з інвестицій СКМ Ріната Ахметова. Паралельно був членом наглядової ради компанії Portinvest. Із січня 2020 року - керуючий партнер Fortior Capital. Також із липня 2011 року - видавець Latifundist Media.

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