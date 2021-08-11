РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14771 посетитель онлайн
Новости Общество
1 483 13
Укрзализныця (2637) Камышин (53)

"Укрзализныцю" временно возглавил Камышин

Новости Цензор.НЕТ Общество

Правительство назначило Александра Камышина и.о. главы правления АО "Укрзализныця". Ранее он занимал должность советника министра инфраструктуры.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры, информирует Цензор.НЕТ.

"На сегодняшнем заседании Кабинет Министров Украины по представлению Наблюдательного совета назначил Александра Камышина новым исполняющим обязанности председателя правления АО "Укрзализныця"", - сказано в сообщении.

Камышин будет исполнять обязанности главы правления до 31 декабря 2021 года или до назначения постоянного главы правления, если оно состоится раньше.

Также правительство признало утратившим силу решение о возложении обязанностей председателя "УЗ" на Ивана Юрика.

Читайте: И.о. главы "Укрзализныци" Юрик решил уволиться, набсовет рекомендует Кабмину назначить вместо него советника министра инфраструктуры Камышина

Камышин работал в аудиторской компании KPMG в должности аудитора в 2006-2008 годах. Продолжил карьеру в Dragon Capital, где работал до 2012 года.

С апреля 2012 года по апрель 2019 года занимал должность менеджера по инвестициям СКМ Рината Ахметова. Параллельно был членом наблюдательного совета компании Portinvest. С января 2020 года - управляющий партнер Fortior Capital. Также с июля 2011 года – издатель Latifundist Media.

Также читайте: Кабмину рекомендуют назначить Камышина и.о. главы "Укрзализныци", - Кубраков

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+2
Мы будем за ним наблюдать! "Укрзализныцю" временно возглавил Камышин - Цензор.НЕТ 4299
"Укрзализныцю" временно возглавил Камышин - Цензор.НЕТ 3289
показать весь комментарий
11.08.2021 16:07
+2
Если убрать этих ... (как бы их назвать?) наблюдателей, может и тарифы поднимать не придётся? "Укрзалізницю" тимчасово очолив Камишин - Цензор.НЕТ 2827
"Укрзалізницю" тимчасово очолив Камишин - Цензор.НЕТ 6825
показать весь комментарий
11.08.2021 16:11
+2
Очередная ахметкина пешка пришла,очередной доильный аппарат подключат к бюджетным потокам.
показать весь комментарий
11.08.2021 16:25
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ахметовский ставленник, который про УЗ только в новостях читал
показать весь комментарий
11.08.2021 16:04 Ответить
Гудіти буде?
показать весь комментарий
11.08.2021 16:05 Ответить
Будет. Повод есть - шесть погибших шахтеров на шахте Ахметова.
показать весь комментарий
11.08.2021 16:12 Ответить
Мы будем за ним наблюдать! "Укрзализныцю" временно возглавил Камышин - Цензор.НЕТ 4299
"Укрзализныцю" временно возглавил Камышин - Цензор.НЕТ 3289
показать весь комментарий
11.08.2021 16:07 Ответить
Все понятно, очередной менеджер Ахметова. Борьба с олигархами идет полным ходом.))
показать весь комментарий
11.08.2021 16:08 Ответить
Все должны попробовать,хорошая невеста
показать весь комментарий
11.08.2021 16:09 Ответить
Типа, как тот ГАИшник, которого премировали знаком "Ограничение 40"...
показать весь комментарий
11.08.2021 16:10 Ответить
Новые люди, совсем не зеленые.
показать весь комментарий
11.08.2021 16:10 Ответить
Если убрать этих ... (как бы их назвать?) наблюдателей, может и тарифы поднимать не придётся? "Укрзалізницю" тимчасово очолив Камишин - Цензор.НЕТ 2827
"Укрзалізницю" тимчасово очолив Камишин - Цензор.НЕТ 6825
показать весь комментарий
11.08.2021 16:11 Ответить
Я так понимаю это только оклад, а там еще премии покруче сами себе выписывают.
показать весь комментарий
11.08.2021 16:13 Ответить
Лохи должны знать как их грабят! хотя...какая разница..
показать весь комментарий
11.08.2021 16:16 Ответить
Боротьба з олігархами продовжується, крім прем'єра ще в руки Ахметова віддали залізницю. Зробили всіх разом?
показать весь комментарий
11.08.2021 16:12 Ответить
Очередная ахметкина пешка пришла,очередной доильный аппарат подключат к бюджетным потокам.
показать весь комментарий
11.08.2021 16:25 Ответить
 
 