Художник Ройтбурд помер від наслідків COVID-19, - колишня дружина Дратва

Олександр Ройтбурд мав намір зробити щеплення від коронавірусу, але не встиг - захворів спочатку на грип, а потім COVID-19. Перебіг хвороби ускладнило його хронічне захворювання.

Про це сказала на церемонії прощання з художником його колишня дружина Ірина Дратва, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

"Запам'ятався чорний день, коли у Facebook він виставив фото і написав: "Коронувався. Не вітайте". Ми розуміли, що з його серйозними хронічними захворюваннями це (коронавірус. - ред.) може його забрати дуже швидко. Так, на жаль, і сталося", - сказала Дратва.

Вона пояснила, що Ройтбурд мав намір зробити щеплення від COVID-19, але не встиг, оскільки захворів на грип, а потім з'ясувалося, що він інфікований коронавірусом.

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Дратва додала, що художник "буквально розтанув" за кілька місяців. Вона також висловила здивування з приводу того, що в її колишнього чоловіка було так багато ворогів.

При цьому жінка наголосила, що він завжди був бунтарем, талановитим художником і прагнув об'єднати людей.

Як повідомлялося, 8 серпня на 60-му році життя після тривалої хвороби помер український художник, керівник Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд. 11 серпня з ним попрощалися в Одесі.