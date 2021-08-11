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Художник Ройтбурд помер від наслідків COVID-19, - колишня дружина Дратва

Новини Цензор.НЕТ Події

Художник Ройтбурд помер від наслідків COVID-19, - колишня дружина Дратва

Олександр Ройтбурд мав намір зробити щеплення від коронавірусу, але не встиг - захворів спочатку на грип, а потім COVID-19. Перебіг хвороби ускладнило його хронічне захворювання.

Про це сказала на церемонії прощання з художником його колишня дружина Ірина Дратва, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

"Запам'ятався чорний день, коли у Facebook він виставив фото і написав: "Коронувався. Не вітайте". Ми розуміли, що з його серйозними хронічними захворюваннями це (коронавірус. - ред.) може його забрати дуже швидко. Так, на жаль, і сталося", - сказала Дратва.

Вона пояснила, що Ройтбурд мав намір зробити щеплення від COVID-19, але не встиг, оскільки захворів на грип, а потім з'ясувалося, що він інфікований коронавірусом.

Смотрите: В Одессе прощаются с Александром Ройтбурдом. ФОТОрепортаж

Дратва додала, що художник "буквально розтанув" за кілька місяців. Вона також висловила здивування з приводу того, що в її колишнього чоловіка було так багато ворогів.

При цьому жінка наголосила, що він завжди був бунтарем, талановитим художником і прагнув об'єднати людей.

Як повідомлялося, 8 серпня на 60-му році життя після тривалої хвороби помер український художник, керівник Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд. 11 серпня з ним попрощалися в Одесі.
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Топ коментарі
+8
Долго же они размышляли приплести ковид или нет...таки решили что надо...
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11.08.2021 16:33
+6
Была онкология...организм ослаблен...потом грипп...и ковид...
Но смерть именно от ковид...еще одна страшилка в руках пропагандонов
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11.08.2021 16:30
+6
Да! Призываю всех зэбаранов и пiд-рашек не вакцинироваться ни при каких обстоятельствах! Обманите систему! Художник Ройтбурд скончался от последствий COVID-19, - бывшая жена Дратва - Цензор.НЕТ 7152
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11.08.2021 16:33
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Ну как же! Антиваксеры, к примеру, умЕрают от глупости...
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11.08.2021 16:28 Відповісти
А ничего.... Художник Ройтбурд скончался от последствий COVID-19, - бывшая жена Дратва - Цензор.НЕТ 9184
"Анна Каренина"
Художник Ройтбурд скончался от последствий COVID-19, - бывшая жена Дратва - Цензор.НЕТ 5539
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11.08.2021 16:30 Відповісти
От не врите.

Любой "простой человек" знает, что Ковид - это выдумки масонов, чтобы извести честных тружеников полей и огородов.
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11.08.2021 16:28 Відповісти
На уколы Художник Ройтбурд скончался от последствий COVID-19, - бывшая жена Дратва - Цензор.НЕТ 3880
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11.08.2021 16:31 Відповісти
Да! Призываю всех зэбаранов и пiд-рашек не вакцинироваться ни при каких обстоятельствах! Обманите систему! Художник Ройтбурд скончался от последствий COVID-19, - бывшая жена Дратва - Цензор.НЕТ 7152
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11.08.2021 16:33 Відповісти
Только при условии помещения их в строгую изоляцию до конца жизни.
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11.08.2021 19:35 Відповісти
Т.е. не на долго Художник Ройтбурд помер від наслідків COVID-19, - колишня дружина Дратва - Цензор.НЕТ 4139
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11.08.2021 19:37 Відповісти
Это смотря, как содержать.
Если по британской системе, то пока всю траву не выжрут на огороженной территории.
Если по немецкой, то пока не загнутся от работы или не выиграют счастливый билет в газенваген.
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11.08.2021 19:40 Відповісти
А их еще и кормить? Художник Ройтбурд помер від наслідків COVID-19, - колишня дружина Дратва - Цензор.НЕТ 3426
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11.08.2021 19:42 Відповісти
Британцы не комили. Просто загоняли, огораживали колючей проволокой и ждали.
Немцы рациональнее. Чтобы животное работало, его надо кормить
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11.08.2021 19:49 Відповісти
Была онкология...организм ослаблен...потом грипп...и ковид...
Но смерть именно от ковид...еще одна страшилка в руках пропагандонов
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11.08.2021 16:30 Відповісти
А если бы последней в ряду неприятностей была пуля, тоже надо было бы рассматривать варианты, что типа "та не... пуля в голове - это фигня, там рак был и организм ослаблен"...
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11.08.2021 16:34 Відповісти
Художник Ройтбурд скончался от последствий COVID-19, - бывшая жена Дратва - Цензор.НЕТ 386 На вакцинацию
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11.08.2021 16:36 Відповісти
Сливаешься, лапоть Художник Ройтбурд скончался от последствий COVID-19, - бывшая жена Дратва - Цензор.НЕТ 4274
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11.08.2021 16:37 Відповісти
От скажіть форумчани,в чому його талант,як художника? Бо саме за це його найбільше знають.
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11.08.2021 16:31 Відповісти
Это к художникам...Для простых смертных это дегенеративное искусство
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11.08.2021 16:33 Відповісти
Речь Брежнева Ну тут повторюють,що він талановитий художник.
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11.08.2021 16:35 Відповісти
Скорее всего что да..но я его творчества не понимаю...мне творчество художника Адольфа Шикльгрубера более понятно
Художник Ройтбурд помер від наслідків COVID-19, - колишня дружина Дратва - Цензор.НЕТ 2365

Художник Ройтбурд помер від наслідків COVID-19, - колишня дружина Дратва - Цензор.НЕТ 8088
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11.08.2021 16:41 Відповісти
Ну так воно дійсно має естетику.
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11.08.2021 16:43 Відповісти
Авот еще...для сравнения...картины Гитлера и картина гениального художника Отто Дикса "Дрессировщица" картины которого объявили дегенеративными...а за ним пойдет картина Ройтбурда
Художник Ройтбурд помер від наслідків COVID-19, - колишня дружина Дратва - Цензор.НЕТ 9073

Художник Ройтбурд помер від наслідків COVID-19, - колишня дружина Дратва - Цензор.НЕТ 1231

Художник Ройтбурд помер від наслідків COVID-19, - колишня дружина Дратва - Цензор.НЕТ 6797
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11.08.2021 17:03 Відповісти
А ЯК НАЗИВАЄТЬСЯ ТРЕТІЙ ШЕДЕВР, МАБУТЬ ПІСЯЮЩИЙ СКЕЛЕТОЧОЛОВІК ЦІКАВО..
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11.08.2021 19:40 Відповісти
Гитлер не плохо малевал, особенно архитектуру города.
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11.08.2021 21:56 Відповісти
Есть у нас художники.
Есть и режиссёры.
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11.08.2021 16:35 Відповісти
Долго же они размышляли приплести ковид или нет...таки решили что надо...
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11.08.2021 16:33 Відповісти
Це ******* мистецтво,якийсь несмак.Чи зображення какашок,це смак?
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11.08.2021 16:34 Відповісти
Малевич до сих пор ржёт с почитателей "Чёрного квадрата" Художник Ройтбурд скончался от последствий COVID-19, - бывшая жена Дратва - Цензор.НЕТ 2819
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11.08.2021 16:37 Відповісти
так там дело не в картине, а в том месте где она была установлена на выставке...
Картина висела там где должно было быть зеркало...либо икона...
Получалось что люди крестились и причесывались на черный квадрат Художник Ройтбурд помер від наслідків COVID-19, - колишня дружина Дратва - Цензор.НЕТ 9144
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11.08.2021 16:45 Відповісти
Ну раз "бывшая жена" сказала, то вірим, а як же інакше....
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11.08.2021 16:35 Відповісти
******* мистецтво,може бути красивим і естетичним,незвичайним,таємничим і тд.Але чому,коли зображений несмак,він найбільше цінується? І в ньому деякі шукають якийсь сенс і філософію?
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11.08.2021 16:39 Відповісти
Чудик, судя по всему, чудил так(!!!) что мне и не снилось. Он на год младше меня. Но видок у него- туши свет, сливай бензин! Реально!
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11.08.2021 16:41 Відповісти
Судя по картинкам то у него наверняка ВИЧ...а грипп и ковид тупо добили
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11.08.2021 17:35 Відповісти
Художник Ройтбурд помер від наслідків COVID-19, - колишня дружина Дратва - Цензор.НЕТ 5331
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11.08.2021 17:07 Відповісти
 
 