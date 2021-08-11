Художник Ройтбурд скончался от последствий COVID-19, - бывшая жена Дратва

Александр Ройтбурд собирался сделать прививку от коронавируса, но не успел - заболел сначала гриппом, а потом COVID-19. Течение болезни осложнило его хроническое заболевание.

Об этом сказала на церемонии прощания с художником его бывшая жена Ирина Дратва, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

"Запомнился черный день, когда в Facebook он выставил фото и написал: "Короновался. Не поздравляйте". Мы понимали, что с его серьезными хроническими заболеваниями это (коронавирус. - Ред.) может его унести очень быстро. Так, к сожалению, и произошло", - сказала Дратва.

Она пояснила, что Ройтбурд собирался привиться от COVID-19, но не успел, так как заболел гриппом, а потом выяснилось, что он инфицирован коронавирусом.

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Дратва добавила, что художник "буквально растаял" за несколько месяцев. Она также выразила недоумение по поводу того, что у ее бывшего мужа было так много врагов.

При этом женщина подчеркнула, что он всегда был бунтарем, талантливым художником и стремился объединить людей.

Как сообщалось, 8 августа, на 60-м году жизни после длительной болезни умер украинский художник, руководитель Одесского художественного музея Александр Ройтбурд. 11 августа с ним попрощались в Одессе.