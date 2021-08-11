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Художник Ройтбурд скончался от последствий COVID-19, - бывшая жена Дратва

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Художник Ройтбурд скончался от последствий COVID-19, - бывшая жена Дратва

Александр Ройтбурд собирался сделать прививку от коронавируса, но не успел - заболел сначала гриппом, а потом COVID-19. Течение болезни осложнило его хроническое заболевание.

Об этом сказала на церемонии прощания с художником его бывшая жена Ирина Дратва, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

"Запомнился черный день, когда в Facebook он выставил фото и написал: "Короновался. Не поздравляйте". Мы понимали, что с его серьезными хроническими заболеваниями это (коронавирус. - Ред.) может его унести очень быстро. Так, к сожалению, и произошло", - сказала Дратва.

Она пояснила, что Ройтбурд собирался привиться от COVID-19, но не успел, так как заболел гриппом, а потом выяснилось, что он инфицирован коронавирусом.

Смотрите: В Одессе прощаются с Александром Ройтбурдом. ФОТОрепортаж

Дратва добавила, что художник "буквально растаял" за несколько месяцев. Она также выразила недоумение по поводу того, что у ее бывшего мужа было так много врагов.

При этом женщина подчеркнула, что он всегда был бунтарем, талантливым художником и стремился объединить людей.

Как сообщалось, 8 августа, на 60-м году жизни после длительной болезни умер украинский художник, руководитель Одесского художественного музея Александр Ройтбурд. 11 августа с ним попрощались в Одессе

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+8
Долго же они размышляли приплести ковид или нет...таки решили что надо...
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11.08.2021 16:33
+6
Была онкология...организм ослаблен...потом грипп...и ковид...
Но смерть именно от ковид...еще одна страшилка в руках пропагандонов
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11.08.2021 16:30
+6
Да! Призываю всех зэбаранов и пiд-рашек не вакцинироваться ни при каких обстоятельствах! Обманите систему! Художник Ройтбурд скончался от последствий COVID-19, - бывшая жена Дратва - Цензор.НЕТ 7152
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11.08.2021 16:33
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Правила форума Совет форумчан
Ну как же! Антиваксеры, к примеру, умЕрают от глупости...
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11.08.2021 16:28 Ответить
А ничего.... Художник Ройтбурд скончался от последствий COVID-19, - бывшая жена Дратва - Цензор.НЕТ 9184
"Анна Каренина"
Художник Ройтбурд скончался от последствий COVID-19, - бывшая жена Дратва - Цензор.НЕТ 5539
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11.08.2021 16:30 Ответить
От не врите.

Любой "простой человек" знает, что Ковид - это выдумки масонов, чтобы извести честных тружеников полей и огородов.
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11.08.2021 16:28 Ответить
На уколы Художник Ройтбурд скончался от последствий COVID-19, - бывшая жена Дратва - Цензор.НЕТ 3880
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11.08.2021 16:31 Ответить
Да! Призываю всех зэбаранов и пiд-рашек не вакцинироваться ни при каких обстоятельствах! Обманите систему! Художник Ройтбурд скончался от последствий COVID-19, - бывшая жена Дратва - Цензор.НЕТ 7152
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11.08.2021 16:33 Ответить
Только при условии помещения их в строгую изоляцию до конца жизни.
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11.08.2021 19:35 Ответить
Т.е. не на долго Художник Ройтбурд помер від наслідків COVID-19, - колишня дружина Дратва - Цензор.НЕТ 4139
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11.08.2021 19:37 Ответить
Это смотря, как содержать.
Если по британской системе, то пока всю траву не выжрут на огороженной территории.
Если по немецкой, то пока не загнутся от работы или не выиграют счастливый билет в газенваген.
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11.08.2021 19:40 Ответить
А их еще и кормить? Художник Ройтбурд помер від наслідків COVID-19, - колишня дружина Дратва - Цензор.НЕТ 3426
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11.08.2021 19:42 Ответить
Британцы не комили. Просто загоняли, огораживали колючей проволокой и ждали.
Немцы рациональнее. Чтобы животное работало, его надо кормить
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11.08.2021 19:49 Ответить
Была онкология...организм ослаблен...потом грипп...и ковид...
Но смерть именно от ковид...еще одна страшилка в руках пропагандонов
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11.08.2021 16:30 Ответить
А если бы последней в ряду неприятностей была пуля, тоже надо было бы рассматривать варианты, что типа "та не... пуля в голове - это фигня, там рак был и организм ослаблен"...
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11.08.2021 16:34 Ответить
Художник Ройтбурд скончался от последствий COVID-19, - бывшая жена Дратва - Цензор.НЕТ 386 На вакцинацию
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11.08.2021 16:36 Ответить
Сливаешься, лапоть Художник Ройтбурд скончался от последствий COVID-19, - бывшая жена Дратва - Цензор.НЕТ 4274
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11.08.2021 16:37 Ответить
От скажіть форумчани,в чому його талант,як художника? Бо саме за це його найбільше знають.
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11.08.2021 16:31 Ответить
Это к художникам...Для простых смертных это дегенеративное искусство
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11.08.2021 16:33 Ответить
Речь Брежнева Ну тут повторюють,що він талановитий художник.
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11.08.2021 16:35 Ответить
Скорее всего что да..но я его творчества не понимаю...мне творчество художника Адольфа Шикльгрубера более понятно
Художник Ройтбурд помер від наслідків COVID-19, - колишня дружина Дратва - Цензор.НЕТ 2365

Художник Ройтбурд помер від наслідків COVID-19, - колишня дружина Дратва - Цензор.НЕТ 8088
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11.08.2021 16:41 Ответить
Ну так воно дійсно має естетику.
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11.08.2021 16:43 Ответить
Авот еще...для сравнения...картины Гитлера и картина гениального художника Отто Дикса "Дрессировщица" картины которого объявили дегенеративными...а за ним пойдет картина Ройтбурда
Художник Ройтбурд помер від наслідків COVID-19, - колишня дружина Дратва - Цензор.НЕТ 9073

Художник Ройтбурд помер від наслідків COVID-19, - колишня дружина Дратва - Цензор.НЕТ 1231

Художник Ройтбурд помер від наслідків COVID-19, - колишня дружина Дратва - Цензор.НЕТ 6797
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11.08.2021 17:03 Ответить
А ЯК НАЗИВАЄТЬСЯ ТРЕТІЙ ШЕДЕВР, МАБУТЬ ПІСЯЮЩИЙ СКЕЛЕТОЧОЛОВІК ЦІКАВО..
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11.08.2021 19:40 Ответить
Гитлер не плохо малевал, особенно архитектуру города.
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11.08.2021 21:56 Ответить
Есть у нас художники.
Есть и режиссёры.
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11.08.2021 16:35 Ответить
Долго же они размышляли приплести ковид или нет...таки решили что надо...
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11.08.2021 16:33 Ответить
Це ******* мистецтво,якийсь несмак.Чи зображення какашок,це смак?
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11.08.2021 16:34 Ответить
Малевич до сих пор ржёт с почитателей "Чёрного квадрата" Художник Ройтбурд скончался от последствий COVID-19, - бывшая жена Дратва - Цензор.НЕТ 2819
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11.08.2021 16:37 Ответить
так там дело не в картине, а в том месте где она была установлена на выставке...
Картина висела там где должно было быть зеркало...либо икона...
Получалось что люди крестились и причесывались на черный квадрат Художник Ройтбурд помер від наслідків COVID-19, - колишня дружина Дратва - Цензор.НЕТ 9144
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11.08.2021 16:45 Ответить
Ну раз "бывшая жена" сказала, то вірим, а як же інакше....
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11.08.2021 16:35 Ответить
******* мистецтво,може бути красивим і естетичним,незвичайним,таємничим і тд.Але чому,коли зображений несмак,він найбільше цінується? І в ньому деякі шукають якийсь сенс і філософію?
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11.08.2021 16:39 Ответить
Чудик, судя по всему, чудил так(!!!) что мне и не снилось. Он на год младше меня. Но видок у него- туши свет, сливай бензин! Реально!
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11.08.2021 16:41 Ответить
Судя по картинкам то у него наверняка ВИЧ...а грипп и ковид тупо добили
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11.08.2021 17:35 Ответить
Художник Ройтбурд помер від наслідків COVID-19, - колишня дружина Дратва - Цензор.НЕТ 5331
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11.08.2021 17:07 Ответить
 
 