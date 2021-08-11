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У Чернігові зафіксовано перші випадки інфікування штамом Delta, - міськрада

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

У Чернігові зафіксовано перші випадки інфікування штамом Delta, - міськрада

У Чернігові зафіксували перші два випадки зараження штамом коронавірусу "дельта".

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив секретар Чернігівської міськради Олександр Ломако, інформує Цензор.НЕТ.

"Новини про штам "Дельта" вже не такі далекі - сьогодні в Чернігові зафіксували перші два випадки", - написав чиновник.

Ломако закликав населення активніше робити щеплення і наголосив, що всі вакцини, завезені в Чернігів - Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Coronavac - це якісні медпрепарати, які довели свою ефективність в державах, накритих "дельтою".

Станом на 10 серпня в Чернігові першу дозу вакцини отримали 38 434 особи, а другу - 22 396. Це, відповідно, понад 16% і 9% дорослого населення міста.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Дельта"-штам коронавірусу виявили у 80% хворих на COVID-19 на Рівненщині, - ОДА

Раніше голова Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус повідомив, що в області підтверджено 10 випадків інфікування штамом "дельта".

Від початку пандемії в області зареєстровано 57 924 випадки захворювання COVID-19, із яких 1387 закінчилися смертю. На сьогодні хворіє 300 осіб, із яких 59 отримують допомогу в лікарнях.
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У вас на лаптестане жмурятся совершенно здоровые кацапы - по 800 ковидных трупов в день (и это оптимистичные цифры) В Чернигове зафиксированы первые случаи инфицирования штаммом Delta, - горсовет - Цензор.НЕТ 2113
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11.08.2021 16:50 Відповісти
плановая вирусология..
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11.08.2021 16:56 Відповісти
Так медицинский канабис же зэбилы провалили!
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11.08.2021 17:01 Відповісти
Да-да-да! Вафсьом вінаватый Парашэнка! Эта он выращівал вотэтувот Дєльту на ліпєцкай фабрікє ва Львовє!
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11.08.2021 17:12 Відповісти
Вони померли? Чи навіть не здогадуються що хворі?
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11.08.2021 17:30 Відповісти
 
 