РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14492 посетителя онлайн
Новости Здоровье Коронавирус и карантин
1 259 6
карантин (16730) Чернигов (792) Черниговщина (1342) COVID-19 (18599) коронавирус (17041)

В Чернигове зафиксированы первые случаи инфицирования штаммом Delta, - горсовет

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

В Чернигове зафиксированы первые случаи инфицирования штаммом Delta, - горсовет

В Чернигове зафиксировали первые два случая заражения штаммом коронавируса "дельта".

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил секретарь Черниговского горсовета Александр Ломако, информирует Цензор.НЕТ.

"Новости о штамме "Дельта" уже не такие далекие - сегодня в Чернигове зафиксировали первые два случая", - написал чиновник.

Ломако призвал население активнее прививаться и подчеркнул, что все вакцины, завезенные в Чернигов - Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Coronavac - это качественные медпрепараты, которые доказали свою эффективность в государствах, накрытых "дельтой".

По состоянию на 10 августа в Чернигове первую дозу вакцины получили 38 434 человека, а вторую - 22 396. Это, соответственно, более 16% и 9% взрослого населения города.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 99,3% новых случаев коронавируса за последние три месяца были среди невакцинированных граждан, - Ляшко

Ранее председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус сообщил, что в области подтверждено 10 случаев инфицирования штаммом "дельта".

С начала пандемии в области зарегистрировано 57 924 случая заболевания COVID-19, из которых 1387 закончились смертью. На сегодня болеет 300 человек, из которых 59 получают помощь в больницах.

Автор: Володимир Янченко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
У вас на лаптестане жмурятся совершенно здоровые кацапы - по 800 ковидных трупов в день (и это оптимистичные цифры) В Чернигове зафиксированы первые случаи инфицирования штаммом Delta, - горсовет - Цензор.НЕТ 2113
показать весь комментарий
11.08.2021 16:50 Ответить
плановая вирусология..
показать весь комментарий
11.08.2021 16:56 Ответить
Так медицинский канабис же зэбилы провалили!
показать весь комментарий
11.08.2021 17:01 Ответить
Да-да-да! Вафсьом вінаватый Парашэнка! Эта он выращівал вотэтувот Дєльту на ліпєцкай фабрікє ва Львовє!
показать весь комментарий
11.08.2021 17:12 Ответить
Вони померли? Чи навіть не здогадуються що хворі?
показать весь комментарий
11.08.2021 17:30 Ответить
 
 