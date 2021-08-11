Голова МВС Монастирський: Головне завдання нового начальника поліції Києва Вигівського - зростання довіри і поваги громадян до поліції
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Поліцейські мають з однаковою увагою ставитися до заяви студента, у якого вкрали велосипед, і мільйонера, у якого вкрали дорогий автомобіль.
Про це пише у фейсбуці міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні я представив особовому складу нового начальника поліції Києва Івана Вигівського. Головне завдання, яке є поставив перед ним - це зростання Довіри та Поваги громадян до поліції", - написав Монастирський.
Він додав, що головним завданням керівника ГУНП Києва є громадська безпека на вулицях та площах столиці і першим випробуванням будуть ювілейні заходи, присвячені 30-річчю Незалежності України.
Також міністр підкреслив, що вимагає підвищення якості боротьби з масовими правопорушеннями - крадіжками, хуліганством, шахрайством, наркозлочинністю.
"Для громадянина, в якого вкрали велосипед, це може бути набагато болючіше аніж, коли дороге авто вкрали у мільйонера. Те ж саме стосується і шахрайств, зокрема в кіберпросторі. Декілька тисяч гривень, які шахраї поцупили через Інтернет у студента чи пенсіонера для них цінніші, ніж втрата сотень тисяч, які шахраї виманили у того, в кого вони далеко не останні", - підкреслив Монастирський.
Також очільник МВС додав, що кожен випадок корупції в поліції Києва буде мати миттєву реакцію як з його боку, так і з боку голови НПУ.
Будь ласка, зачекайте...
Ошибался.
Будете стрелять, жечь или взрывать?
Просто интересуюсь...
А если ведете себя как совковые менты то и получаете то что заслуживаете..
Hellis@13Hellis_13
#слух все новые назначения на руководящие должности в МВС курирует Ермак. Монастырский получил только маленькую квоту на более низкие должности.
ПЫСЫ: к украденному велосипеду студента надо относиться серьезнее. Как знать, может из него получится человек. От миллионеров же стране один вред, купит еще...
Осталось одно разочарование.
_Брехня! Задача - прибарахлиться и защищать бандитскую власть от народа.
Просто цікаво. Ці істоти пам'ятають, що 24 серпня День Незалежності і вони мають забезпечити повну безпеку, незалежно від того, коли їх дерьмак-татаров прилаштували на посади? Чи це робиться навмисне, щоб кацапи могли влаштувати якусь диверсію?
Вы еще к Бакановской шаражке СБУ попробуйте доверие повысить.
"Минск предлагает сократить численность посольства США до 5 человек к сентябрю."
А у вас? А у вас вчерашняя кошка, родила котят - серых, мокрых и облезлых, потому что дурочкой обслуживать лохов интеллектуальных, это головой думать не надо. Даже интересно, как он ( Выговский этот) собирается этих "котят" теперь удавить.
"Золотыми рыбками" быть непросто - Иван Выговский.