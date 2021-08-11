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Голова МВС Монастирський: Головне завдання нового начальника поліції Києва Вигівського - зростання довіри і поваги громадян до поліції

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Голова МВС Монастирський: Головне завдання нового начальника поліції Києва Вигівського - зростання довіри і поваги громадян до поліції

Поліцейські мають з однаковою увагою ставитися до заяви студента, у якого вкрали велосипед, і мільйонера, у якого вкрали дорогий автомобіль.

Про це пише у фейсбуці міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні я представив особовому складу нового начальника поліції Києва Івана Вигівського. Головне завдання, яке є поставив перед ним - це зростання Довіри та Поваги громадян до поліції", - написав Монастирський.

Він додав, що головним завданням керівника ГУНП Києва є громадська безпека на вулицях та площах столиці і першим випробуванням будуть ювілейні заходи, присвячені 30-річчю Незалежності України.

Також міністр підкреслив, що вимагає підвищення якості боротьби з масовими правопорушеннями - крадіжками, хуліганством, шахрайством, наркозлочинністю.

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"Для громадянина, в якого вкрали велосипед, це може бути набагато болючіше аніж, коли дороге авто вкрали у мільйонера. Те ж саме стосується і шахрайств, зокрема в кіберпросторі. Декілька тисяч гривень, які шахраї поцупили через Інтернет у студента чи пенсіонера для них цінніші, ніж втрата сотень тисяч, які шахраї виманили у того, в кого вони далеко не останні", - підкреслив Монастирський.

Також очільник МВС додав, що кожен випадок корупції в поліції Києва буде мати миттєву реакцію як з його боку, так і з боку голови НПУ.

Голова МВС Монастирський: Головне завдання нового начальника поліції Києва Вигівського - зростання довіри і поваги громадян до поліції 01
Голова МВС Монастирський: Головне завдання нового начальника поліції Києва Вигівського - зростання довіри і поваги громадян до поліції 02
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Топ коментарі
+14
А я думал, главная задача - обеспечение правопорядка... Глава МВД Монастырский: Главная задача нового начальника полиции Киева Выговского - рост доверия и уважения граждан к полиции - Цензор.НЕТ 8326
Ошибался.
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11.08.2021 17:24
+6
Миссия невыполнима.
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11.08.2021 17:26
+5
Глава МВД Монастырский: Главная задача нового начальника полиции Киева Выговского - рост доверия и уважения граждан к полиции - Цензор.НЕТ 5617
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11.08.2021 17:24
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А я думал, главная задача - обеспечение правопорядка... Глава МВД Монастырский: Главная задача нового начальника полиции Киева Выговского - рост доверия и уважения граждан к полиции - Цензор.НЕТ 8326
Ошибался.
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11.08.2021 17:24 Відповісти
вони вже давно забули що то таке і чекають коли забудемо і ми Голова МВС Монастирський: Головне завдання нового начальника поліції Києва Вигівського - зростання довіри і поваги громадян до поліції - Цензор.НЕТ 5883
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11.08.2021 21:23 Відповісти
Глава МВД Монастырский: Главная задача нового начальника полиции Киева Выговского - рост доверия и уважения граждан к полиции - Цензор.НЕТ 5617
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11.08.2021 17:24 Відповісти
Глава МВД Монастырский: Главная задача нового начальника полиции Киева Выговского - рост доверия и уважения граждан к полиции - Цензор.НЕТ 34
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11.08.2021 17:36 Відповісти
Масові заходи до30-ліття Незалежності, кажеш? Безпека, кажеш? Страшно, думаєш? 😊 Це добре.
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11.08.2021 17:25 Відповісти
Что-то уже запланировали? Глава МВД Монастырский: Главная задача нового начальника полиции Киева Выговского - рост доверия и уважения граждан к полиции - Цензор.НЕТ 1380
Будете стрелять, жечь или взрывать?
Просто интересуюсь...
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11.08.2021 17:28 Відповісти
Боронь Божк! Я просто обиватель. 😊 Та й живу далеко. А от Манастирскій озвучив програму, з чим прийшов - боротьба з масовими протестами.
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11.08.2021 17:43 Відповісти
Где там про массовые протесты?
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11.08.2021 18:07 Відповісти
Масові протести входять у категорію "масові заходи". І сому на них стали акцентувати увагу саме тепер? Було щось не так при Крищенку?
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11.08.2021 18:29 Відповісти
а як же показники? Глава МВД Монастырский: Главная задача нового начальника полиции Киева Выговского - рост доверия и уважения граждан к полиции - Цензор.НЕТ 8160
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11.08.2021 17:25 Відповісти
рост доверия и уважения граждан к полиции)))) примерно как рост ВВП на 40% или инвестиций.
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11.08.2021 17:25 Відповісти
Ведите себя прилично...законы соблюдайте...и доверие будет...и уважение...
А если ведете себя как совковые менты то и получаете то что заслуживаете..
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11.08.2021 17:26 Відповісти
Миссия невыполнима.
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11.08.2021 17:26 Відповісти
Миссия невыполнима 2)
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11.08.2021 19:57 Відповісти


Hellis@13Hellis_13





#слух все новые назначения на руководящие должности в МВС курирует Ермак. Монастырский получил только маленькую квоту на более низкие должности.
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11.08.2021 17:28 Відповісти
Доверие и уважение - с маленькой буквы, и их еще надо заслужить. Когда же на эту должность в ОП был устроен целый аукцион с участием к.тимошенко и дерьмака(дерьмак победил) то о чем говорить...
ПЫСЫ: к украденному велосипеду студента надо относиться серьезнее. Как знать, может из него получится человек. От миллионеров же стране один вред, купит еще...
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11.08.2021 17:29 Відповісти
ДА где у руля ЗЕ партия там только рейтинг поднять и видосики они другими критериями и неміслят поетому гос управление в жо...е полній развал
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11.08.2021 17:29 Відповісти
Цікаво, о в чому для Монастирського полягає різниця між головним та найголовнішим завданням? Попризначають ідіотів міністрами- а вони потім іншим ідіотам завдання роздають...)))
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11.08.2021 17:31 Відповісти
Довіра буде з"являтись тоді коли буде звільнена вся беркутня і притягнута до відповідальності а також зміняться відносини між громадянами і поліцаями повинна бути взаємна повага, а не відносини наглядача з арештантом. Поки що поліцаї себе ведуть в більшості як хамло.
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11.08.2021 17:31 Відповісти
Было и доверие, и уважение, и надежды...
Осталось одно разочарование.
Глава МВД Монастырский: Главная задача нового начальника полиции Киева Выговского - рост доверия и уважения граждан к полиции - Цензор.НЕТ 4023
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11.08.2021 17:32 Відповісти
а шо, респект и уважуха среди громадян це сильно сказано, головне то, шобы мзду имали с огоньком
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11.08.2021 17:33 Відповісти
"Глава МВД Монастырский: Главная задача нового начальника полиции Киева Выговского - рост доверия и уважения граждан к полиции"
_Брехня! Задача - прибарахлиться и защищать бандитскую власть от народа.
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11.08.2021 17:36 Відповісти
Голова МВС Монастирський: Головне завдання нового начальника поліції Києва Вигівського - зростання довіри і поваги громадян до поліції - Цензор.НЕТ 7082
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11.08.2021 17:47 Відповісти
головного поліцейського столиці потрібно обирати населенням Києва, тоді до нього буде довіра, або його можуть відкликати кияни; ваш варіант - призначення чергового ручного хлопчика - гівна варте
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11.08.2021 17:56 Відповісти
Я инвалид 2-й группы, инв.стоянки заняты ВСЕГДА, полиции нет НИКОГДА, это путь в Европу? О том, что творится на дорогах от разметки, ям, культуры водителей говорить вроде излишне. И вообще кому мешало ДАИ, если сравнить?
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11.08.2021 18:12 Відповісти
Сектантів рпц в дупи цілувати?
Просто цікаво. Ці істоти пам'ятають, що 24 серпня День Незалежності і вони мають забезпечити повну безпеку, незалежно від того, коли їх дерьмак-татаров прилаштували на посади? Чи це робиться навмисне, щоб кацапи могли влаштувати якусь диверсію?
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11.08.2021 18:12 Відповісти
Монастырского надо снимать вместе с Ермаком!
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11.08.2021 18:17 Відповісти
Вот он, символ народного доверия!

Голова МВС Монастирський: Головне завдання нового начальника поліції Києва Вигівського - зростання довіри і поваги громадян до поліції - Цензор.НЕТ 2968
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11.08.2021 18:21 Відповісти
що ти несеш????? все своє довір"я ви просрали через пів року від заміни назви мєнти на поліцію ментівську!!!! кого ви набираєте?????? Всякий шлак та мусор!!!!!!!
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11.08.2021 19:10 Відповісти
а як на рахугнок поваги поліцією прав громадян. От коли будете поважати права громадян, тоді і права поліції будуть поважати
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11.08.2021 19:30 Відповісти
Його, як і Монастирського призначили з одною-єдиною головною метою - віддати при необхідності наказ стріляти по мітингуючих. Судячи з поведінки, Монастирський і Виговський дали на це попередню згоду. Аваков не погодився і "злиняв".
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11.08.2021 19:35 Відповісти
Довіра до мєнтів? "Во заливаєт"(с).
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11.08.2021 19:42 Відповісти
О каком доверии может идти речь, когда после Чорта полицией руководит "слуга урода"?

Вы еще к Бакановской шаражке СБУ попробуйте доверие повысить.
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11.08.2021 19:59 Відповісти
Щось міне хвамілії смущають,це що родичі ,чи що: Зелінский,Монастирський,Вигівський? Це всі українці,чи через одного ?
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11.08.2021 20:59 Відповісти
" а у нас в квартире газ "
"Минск предлагает сократить численность посольства США до 5 человек к сентябрю."
А у вас? А у вас вчерашняя кошка, родила котят - серых, мокрых и облезлых, потому что дурочкой обслуживать лохов интеллектуальных, это головой думать не надо. Даже интересно, как он ( Выговский этот) собирается этих "котят" теперь удавить.
"Золотыми рыбками" быть непросто - Иван Выговский.
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11.08.2021 21:39 Відповісти
мусора ********, повышают доверие, мрази
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11.08.2021 23:16 Відповісти
 
 