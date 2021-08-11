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Греція передасть Україні 100 тисяч доз вакцини AstraZeneca, - Кабмін

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Греція передасть Україні 100 тисяч доз вакцини AstraZeneca, - Кабмін

Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль під час телефонної розмови з очільником уряду Грецької Республіки Кіріакосом Міцотакісом висловив підтримку грецькому народові у зв'язку з масштабними лісовими пожежами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Кіріакос Міцотакіс подякував Україні за направлення 100 українських пожежників на допомогу грецьким вогнеборцям. Зокрема, він підкреслив, що  буде ініціювати співпрацю на рівні рятувальних служб двох країн.

"Денис Шмигаль зі свого боку побажав Греції якнайшвидше приборкати стихію, а також подякував Уряду Греції за рішення щодо надання Україні 100 тисяч доз вакцин Astra Zeneca", - сказано в повідомленні.

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Також сторони обговорили розширення двостороннього співробітництва у торговельно-економічній та інвестиційних сферах.

Денис Шмигаль подякував за підтримку України, зокрема за те, що міністр приїде на саміт "Кримської платформи" і святкування Дня Незалежності.
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Топ коментарі
+5
на тобі боже,що мені не гоже.
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11.08.2021 19:28
+3
Пфайзером никто не хочет делиться, а Астровский шмурдяк нате вам пожалуйста
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11.08.2021 19:14
+3
понятно.. эта вакцина от Ковид19 которого уже практически нигде нет, а есть Дельта, и к Ковиду21(дельта) это вакцина - разговор ни о чем..Берите - нам выбросить жалко...
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11.08.2021 20:56
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А то деньги в кармане, а списать не на что!...
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11.08.2021 19:09 Відповісти
Пфайзером никто не хочет делиться, а Астровский шмурдяк нате вам пожалуйста
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11.08.2021 19:14 Відповісти
Астра Зенека тоже хорошая вакцина, королева Англии делала себе прививку британской астрой. Пфайзер тоже есть в Украине , какие проблемы? Это у вас только спутник- гавнище , которое нигде не признают
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12.08.2021 07:48 Відповісти
Уколот 2 раза пфайзером.
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13.08.2021 20:36 Відповісти
Призываю всех зэбаранов и пiд-рашек не вакцинироваться ни при каких обстоятельствах! Греции на зло! Греция передаст Украине 100 тысяч доз вакцины AstraZeneca, - Кабмин - Цензор.НЕТ 7960
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11.08.2021 19:15 Відповісти
на тобі боже,що мені не гоже.
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11.08.2021 19:28 Відповісти
понятно.. эта вакцина от Ковид19 которого уже практически нигде нет, а есть Дельта, и к Ковиду21(дельта) это вакцина - разговор ни о чем..Берите - нам выбросить жалко...
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11.08.2021 20:56 Відповісти
Антиваксеры как всегда врут.
А в Грузии стремительный рост заболеваемости наблюдается, а степень вакцинации там даже немного выше, чем у нас. Да и в целом по миру расет заболеваемость 10 августа по миру было 636 тыс. заболевших в сутки, а месяц назад 10 июля - 449 тыс.
https://www.worldometers.info/coronavirus/
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12.08.2021 07:47 Відповісти
 
 