Греция передаст Украине 100 тысяч доз вакцины AstraZeneca, - Кабмин
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время телефонного разговора с главой правительства Греческой Республики Кириакос Мицотакиса выразил поддержку греческому народу в связи с масштабными лесными пожарами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
Кириакос Мицотакис поблагодарил Украину за направление 100 украинских пожарных на помощь греческим пожарным. В частности, он подчеркнул, что будет инициировать сотрудничество на уровне спасательных служб двух стран.
"Денис Шмыгаль со своей стороны пожелал Греции как можно быстрее обуздать стихию, а также поблагодарил правительство Греции за решение о предоставлении Украине 100 тысяч доз вакцин AstraZeneca", - говорится в сообщении.
Также стороны обсудили расширение двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах.
Денис Шмыгаль поблагодарил за поддержку Украины, в том числе за то, что министр приедет на Саммит "Крымской платформы" и празднование Дня Независимости.
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А в Грузии стремительный рост заболеваемости наблюдается, а степень вакцинации там даже немного выше, чем у нас. Да и в целом по миру расет заболеваемость 10 августа по миру было 636 тыс. заболевших в сутки, а месяц назад 10 июля - 449 тыс.
https://www.worldometers.info/coronavirus/