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Греция передаст Украине 100 тысяч доз вакцины AstraZeneca, - Кабмин

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Греция передаст Украине 100 тысяч доз вакцины AstraZeneca, - Кабмин

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время телефонного разговора с главой правительства Греческой Республики Кириакос Мицотакиса выразил поддержку греческому народу в связи с масштабными лесными пожарами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Кириакос Мицотакис поблагодарил Украину за направление 100 украинских пожарных на помощь греческим пожарным. В частности, он подчеркнул, что будет инициировать сотрудничество на уровне спасательных служб двух стран.

"Денис Шмыгаль со своей стороны пожелал Греции как можно быстрее обуздать стихию, а также поблагодарил правительство Греции за решение о предоставлении Украине 100 тысяч доз вакцин AstraZeneca", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В AstraZeneca заявили, что их вакцина дает длительный иммунитет - третья доза не нужна

Также стороны обсудили расширение двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

Денис Шмыгаль поблагодарил за поддержку Украины, в том числе за то, что министр приедет на Саммит "Крымской платформы" и празднование Дня Независимости.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+5
на тобі боже,що мені не гоже.
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11.08.2021 19:28
+3
Пфайзером никто не хочет делиться, а Астровский шмурдяк нате вам пожалуйста
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11.08.2021 19:14
+3
понятно.. эта вакцина от Ковид19 которого уже практически нигде нет, а есть Дельта, и к Ковиду21(дельта) это вакцина - разговор ни о чем..Берите - нам выбросить жалко...
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11.08.2021 20:56
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Во повезло!
А то деньги в кармане, а списать не на что!...
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11.08.2021 19:09 Ответить
Пфайзером никто не хочет делиться, а Астровский шмурдяк нате вам пожалуйста
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11.08.2021 19:14 Ответить
Астра Зенека тоже хорошая вакцина, королева Англии делала себе прививку британской астрой. Пфайзер тоже есть в Украине , какие проблемы? Это у вас только спутник- гавнище , которое нигде не признают
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12.08.2021 07:48 Ответить
Уколот 2 раза пфайзером.
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13.08.2021 20:36 Ответить
Призываю всех зэбаранов и пiд-рашек не вакцинироваться ни при каких обстоятельствах! Греции на зло! Греция передаст Украине 100 тысяч доз вакцины AstraZeneca, - Кабмин - Цензор.НЕТ 7960
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11.08.2021 19:15 Ответить
на тобі боже,що мені не гоже.
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11.08.2021 19:28 Ответить
понятно.. эта вакцина от Ковид19 которого уже практически нигде нет, а есть Дельта, и к Ковиду21(дельта) это вакцина - разговор ни о чем..Берите - нам выбросить жалко...
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11.08.2021 20:56 Ответить
Антиваксеры как всегда врут.
А в Грузии стремительный рост заболеваемости наблюдается, а степень вакцинации там даже немного выше, чем у нас. Да и в целом по миру расет заболеваемость 10 августа по миру было 636 тыс. заболевших в сутки, а месяц назад 10 июля - 449 тыс.
https://www.worldometers.info/coronavirus/
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12.08.2021 07:47 Ответить
 
 