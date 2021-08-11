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Лівія (83) ПВК "Вагнер" (1475)

Планшет бойовика ПВК "Вагнер" ​​потрапив у руки журналістів. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Журналісти ВВС отримали доступ до планшета бойовика ПВК "Вагнера" ​​і проаналізували зміст пристрою.

Планшет виданню передало у лютому цього року джерело із зони боїв на заході Лівії, повідомляє Цензор.НЕТ.

Жодної інформації, яка могла би вказати на особу власника, в планшеті не виявилося. Зате на ньому зберігалися військові карти зон бойових дій, помічені російською мовою і десятки файлів - від інструкцій з установки протипіхотних мін та виготовлення саморобних вибухових пристроїв до зйомок з розвідувальних безпілотників.

Планшет бойовика ПВК Вагнер ​​потрапив у руки журналістів 01

На карти зон бойових дій було нанесено червоні точки, помічені словами, схожими на позивні бійців. Так, там був позивний "Мітла", можливо, належить 36-річному російському громадянинові Федору Метьолкіну родом із Північного Кавказу, який раніше воював на Донбасі.

Планшет бойовика ПВК Вагнер ​​потрапив у руки журналістів 02

Також на планшеті є карти мінних полів. У деяких випадках точки підписані позивними найманців, які можуть бути відповідальними за ці позиції. Також на карті позначений тип мін: зустрічаються позначення "МОН-50", "ПОМ-2" і "ПМН-2" радянського або російського виробництва.

Планшет бойовика ПВК Вагнер ​​потрапив у руки журналістів 03

Крім планшета, в руках журналістів ВВС виявився 10-сторінковий документ - заявка на отримання озброєння і техніки, датована 19 січня 2020 року. Цей документ їм передало джерело в лівійській розвідці.

Список великий і поділений на кілька секцій. У розділі "Техніка" - замовлення на шість бронемашин, чотири танки, 12 вантажівок і 44 позашляхові броньовані автомобілі. У розділі "Озброєння" - крім іншого, заявка на 270 автоматів Калашникова. У списку також є оптичні прилади, високотехнологічні радари, шоломи і комплекти особистого захисту, а також медикаменти.

Планшет бойовика ПВК Вагнер ​​потрапив у руки журналістів 04

Багато з цих позицій - сучасна техніка, в даний момент перебуває на озброєнні тільки російської армії.

ВВС пише, що операції бойовиків ПВК "Вагнера" ​​не обмежуються Лівією та Сирією. Її найманці також присутні в Центральноафриканській республіці, Судані та Мозамбіку. Всього, за даними видання, за останні 7 років хоча б один контракт із ПВК уклали до 10 тис. осіб.

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Топ коментарі
+33
исходя из содержимого заявки, заявитель не простой головорез - их "швондер" и немалый... такие заявки даже командир роты писать не может.
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11.08.2021 21:34
+28
Цензор не упомянул, что на планшете были книги, который читал борец с фошистами, в частности там была книга Гитлера Майн кампф, вот такие они, расейские борцы с фошизмом.
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11.08.2021 21:41
+17
Понятное дело, тут речь, как минимум - о батальоне, если стволов стрелковых- 270. А уж об остальной броне... умолчим.
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11.08.2021 21:40
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исходя из содержимого заявки, заявитель не простой головорез - их "швондер" и немалый... такие заявки даже командир роты писать не может.
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11.08.2021 21:34 Відповісти
Понятное дело, тут речь, как минимум - о батальоне, если стволов стрелковых- 270. А уж об остальной броне... умолчим.
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11.08.2021 21:40 Відповісти
стволы на замену... покривились от стрельбы... но цифра 270 не говорит, что у всех головорезов они перегрелись и покривились...какая то часть.
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11.08.2021 21:48 Відповісти
Даже не могу предположить, на фоне заказа 4-х танков и 44-х бронеавтомобилей- о чем и ком идет речь.
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11.08.2021 21:53 Відповісти
фронтовая операция для захвата африканской страны.
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11.08.2021 21:56 Відповісти
Надеюсь оно💩👹оно кацапофащист уже дохлое
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11.08.2021 23:02 Відповісти
Планшет, я надеюсь, нашли рядом с трупом этого репоеда?
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12.08.2021 10:52 Відповісти
"швондер" засекречен... был бы рядовой головорез, планшет было бы еще интересней рассматривать...
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11.08.2021 21:55 Відповісти
Одна надежда что владелец планшета уже на 2 метра глубже где нашли планшет.
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11.08.2021 22:36 Відповісти
надежда очень хорошая.... но зная психологию русских головорезов, мог и по пьяни потерять... перегрелся в африке и забыл в дюнах... вариантов множество, зато ваш предпочтительнее.
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11.08.2021 22:48 Відповісти
Сначала нашли планшет возле животного...
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12.08.2021 21:47 Відповісти
Хорошо, что у меня нет планшета! А то ведь уроню, по-пьянке... его обнародуют... жена, чисто случайно увидит... а т-а-а-ам- всё ведь может быть. И имена... и цены этих женщин... Вот тогда- война неминуема!
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11.08.2021 21:37 Відповісти
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11.08.2021 21:45 Відповісти
Ядерная.
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12.08.2021 10:53 Відповісти
А зачем тогда с женой жить и ей лгать? Вообще непонятно. Я бы за такое кадык вырвала и телефон с контактами мужику так ввернула, чтобы проктологам пришлось долго стараться. Считаю так, надоели друг другу - разбежались. Мужик к своим ****..м, я к нормальному мужику. И все счастливы, а ложь это нехорошо.
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12.08.2021 17:14 Відповісти
Планшет бойовика ПВК "Вагнер" ​​потрапив у руки журналістів - Цензор.НЕТ 3925
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12.08.2021 21:54 Відповісти
Цензор не упомянул, что на планшете были книги, который читал борец с фошистами, в частности там была книга Гитлера Майн кампф, вот такие они, расейские борцы с фошизмом.
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11.08.2021 21:41 Відповісти
пратівніка нада знать наізусть Планшет бойовика ПВК "Вагнер" ​​потрапив у руки журналістів - Цензор.НЕТ 3373
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11.08.2021 22:23 Відповісти
Здуріти можна ... читав Майн кампф, це що злочин?Совки ********* казати :"не читал но осуждаю" . Може й тобі почитати , знав би, що Фашизм то в Італії був, а у Гітлера був Націонал-Соціалізм...
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12.08.2021 04:07 Відповісти
Потому-то на кацапии все называют гитлеровцев фашистами, потому что фюрер очень много взял от красножопых. Начиная с флага красного цвета, о котором нацисты говорили, что красный цвет их флага это цвет крови, пролитой на пивном путче в Мюнхене. У красножопых красный цвет флага, как они кукарекали - это цвет крови, пролитой рабочими во время революции. Гитлер тоже, как и красножопые не любил буржуев. Национал-социалистическая рабочая партия Германии. Ключевые слова в названии - социалистическая и рабочая. Напомню, может кто не знает, Первое мая у нацистов тоже был государственным празником. Очень много совпадений с комуняками, можно много писать.
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12.08.2021 11:04 Відповісти
я вот начал читать про Гитлера... блин, забыл автора, щас скачал потом как удалили на сайте Рухист,

avidreaders.ru__adolf-gitler-kniga-1

блин, автора и тут не видно
а, Джон Толанд.
очень прикольно, но даже половины не осилил. особенно круто читать перед и во время ПМВ что делал этот мужчина.
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12.08.2021 15:00 Відповісти
что за бред?
бред как книга(я не читал, но Антиколорадос чуть не обосрался после прочитки, хотя писал шо Ленина труды еще кринжовей), так и твой комент.
понятно шо ты так хотел "посмешить", но блин - ватникам шоп читать что-то западное - молиться нужно, а потом отложить бутылку взад и зажечь свечу и сконцентрироваться
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12.08.2021 14:57 Відповісти
ой підгорає у ординців)))) Планшет боевика ЧВК "Вагнера" попал в руки журналистов - Цензор.НЕТ 261
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11.08.2021 21:47 Відповісти
дуже ценний булшет
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11.08.2021 21:49 Відповісти
генеральный директор ООО ФСБ РОСИИ Вова ПУПКИН
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11.08.2021 22:06 Відповісти
Подпольная кличка - *****.
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12.08.2021 11:05 Відповісти
ну і шо? от і шо - хтось скаже?
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11.08.2021 22:26 Відповісти
а можна було цей планшет з тілом володаря заполучити... І не одним, а зразу 32 касапа.
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11.08.2021 22:27 Відповісти
Ну тут будет явно очень глубокая озабоченность!😁😁😁😁
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11.08.2021 22:39 Відповісти
Что скажет компания Motorola по поводу использования ее продукции боевиками во время их преступной деятельности по убийствам людей и преступлениям против человечности?????????
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11.08.2021 22:53 Відповісти
Они и кока-колу стопудово пьют. И вполне возможно курят мальборо.

А ты хотел, шоб кацапы родными йотафонами пользовались?
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12.08.2021 01:21 Відповісти
в США хочуть дозволити позиватися до виробників зброї, потерпілим від її застосування чи їх родичам, по аналогії тоді і до компанії Моторола, що їх прилади вокристовують в злочинних цілях і гинутьлюди.
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12.08.2021 12:02 Відповісти
русськие свиньи завоняли собой весь Мир... и даже африку...
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11.08.2021 22:56 Відповісти
Хорошо. что этот планшет не попал в руки наших зелёных обитателей офиса президента - сразу бы оказался в кремле...
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11.08.2021 23:04 Відповісти
И???!!!

ЦРУ и Ми-6 и так прекрасно все знают, но позволяют этой банде спокойно резвиться вместо того, чтобы закошмарить и вырезать ее под самый корешок.
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12.08.2021 01:20 Відповісти
Ну американці вже по них в Сирії раз жахнули! Ну і операцію по захопленню вагнерівців у літаку з нами якраз і організовували ЦРУ і МІ-6...
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12.08.2021 09:30 Відповісти
А что против них могут предпринять, обычные наёмники, каких в каждой стране есть и они в них нуждаются.
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12.08.2021 11:14 Відповісти
Так в том то и цимес, что обычные наемники. Ни под какие конвенции они не подпадают и их можно смело уничтожать.

Ну расскажи, как нуждаются США и ВБ в российских "ванеровцах".
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12.08.2021 11:55 Відповісти
Academi[2], до января 2010 года известно как Xe Services LLC, до февраля 2009 года - как Blackwater - американское охранное предприятие (частная военная компания), основанное в 1997 году Эриком Принсом и Элом Кларком[3][4].

Основные прибыли получает от участия в военных конфликтах, около 90 % выручки составляют правительственные заказы[11][12].

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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12.08.2021 12:22 Відповісти
И каким боком американские частные компании к кацапской банде?
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12.08.2021 22:08 Відповісти
Без шуток, ВВС пишет, что там был загружен Майн Кампф, что неудивительно. Уткин сам в татухах нацистских и взял псевдоним в честь любимого композитора фюрера.
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12.08.2021 06:46 Відповісти
70 БТР, БМП и машин. радиостанции наверняка не всем, пусть у каждого пятого. это около 1000 человек. творят что хотят по всему миру и никакой управы на них нет
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12.08.2021 09:10 Відповісти
Про оцей планшет на ВВС ще позавчора новина була, а Цензор тільки зараз прокинувся. І дуже слабенько. Дивно що Бутусов не підключився зі своїми поясненнями сюди, це ж його тематика
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12.08.2021 11:13 Відповісти
Ага, на ВВС дуже велика і розгорнута стаття з усіма деталями - Цензору варто дати її повний переклад!
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12.08.2021 11:15 Відповісти
так то на ВВС, а на раші не було, відповідно і не було звідки взяти і перекласти
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12.08.2021 12:03 Відповісти
Враховуючи те, що Цензор.НЕТ - в першу чергу російськомовний сайт, що любить хайпанути - воно і не дивно.
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12.08.2021 15:46 Відповісти
є таке, вони новини пишуть кацапською і з неї потім механічний переклад роблять, а інколи враження, що взагалі новини їм з кацапії пишуть, губернатори всякі і ще якісь якась фігня властива кацапам, тикаєш їх носом, то банять.
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12.08.2021 16:35 Відповісти
Заявка на комплектацию 70 автомобилей это заявка уровня руководителя этих самых республик. Ну или министра их же самых. Вовсе не ротного или кого-то подобного.
ТАк что не стоит доверять тому, что пишут.

И второе - "источник в ливийской разведке". Ну хватит уже, ребята. Спеленали дрновца, который когда-то бывал в Ливии или был на контакте у кого-то в Ливии.
Я думаю это наёмник. Воевавший в Ливии.

Короче - не надо врать так откровенно.
Вы бы ещё языка с Марса притащили бы.
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12.08.2021 11:51 Відповісти
кацапа, сказати, що хотіло - все фейк, вас там немає, і таке інше?
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12.08.2021 12:05 Відповісти
Воюют за "русский мир", а заказывают Мотороллы.
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12.08.2021 12:59 Відповісти
Алекс, это ВЫ тут работаете рупором вражеской пропагадны.
Такие как Вы!
Вы врёте своей стране. Врёте своему народу.
Заканчивайте врать Украине!
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12.08.2021 13:00 Відповісти
ой какие они одинаковые а визитки яроша там небыло случайно
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12.08.2021 13:53 Відповісти
По логике пропагандонов получается, что "мирная" россия защищается ( мол какие-то идиоты все время угрожают бедной россии) от напавшей на неё Ливии.... за тысячи километров от россии. Это логика вора, оккупанта. Нет, чтобы прямо сказали: хачу Ливию, хачу Сирию, хачу Украину и, и, и... Так нет, придумывают фиктивные угрозы, хотя все на планете Земля знают, кроме россиян, что нападает именно россия
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12.08.2021 14:03 Відповісти
хуже, Рашка даже выгодна - есть траты на вооружение, есть угроза, есть повестка дня.
рашка не сможет всем "флотом" и летающими дидами одолеть даже 1 авианосный ордер, а таких ордеров 6-7 на ходу то
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12.08.2021 15:04 Відповісти
Ниачом. Ні, справді, ані імені користувача, ані історії пересування - нічого, тільки проєкти якихось листів про МТО та карти невідь із чим. Хтось ретельно попрацював стираючи усю персональну інформацію.
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12.08.2021 14:19 Відповісти
и пофигу, что моторолами из всех русскоговорящих стран пользуется только Украина, в рашке своя радиоапаратура (военнослужащий ВСУ)
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12.08.2021 15:27 Відповісти
...ну, что за инфантилизм, ещё бы телевизор возили с собою! Ведь общеизвестно, что тайны нужно хранить на секретной дискете! Ведь прогресс не стоит на месте!
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12.08.2021 16:36 Відповісти
четыре танка просит как конфеты, мимоходом...нашим бы хлопцам такое богатство на Донбассе... Планшет бойовика ПВК "Вагнер" ​​потрапив у руки журналістів - Цензор.НЕТ 9469
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12.08.2021 19:21 Відповісти
и фотка ***** ботоксного колобка обдроченая)
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12.08.2021 21:36 Відповісти
 
 