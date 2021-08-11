Планшет бойовика ПВК "Вагнер" потрапив у руки журналістів. ФОТО
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Журналісти ВВС отримали доступ до планшета бойовика ПВК "Вагнера" і проаналізували зміст пристрою.
Планшет виданню передало у лютому цього року джерело із зони боїв на заході Лівії, повідомляє Цензор.НЕТ.
Жодної інформації, яка могла би вказати на особу власника, в планшеті не виявилося. Зате на ньому зберігалися військові карти зон бойових дій, помічені російською мовою і десятки файлів - від інструкцій з установки протипіхотних мін та виготовлення саморобних вибухових пристроїв до зйомок з розвідувальних безпілотників.
На карти зон бойових дій було нанесено червоні точки, помічені словами, схожими на позивні бійців. Так, там був позивний "Мітла", можливо, належить 36-річному російському громадянинові Федору Метьолкіну родом із Північного Кавказу, який раніше воював на Донбасі.
Також на планшеті є карти мінних полів. У деяких випадках точки підписані позивними найманців, які можуть бути відповідальними за ці позиції. Також на карті позначений тип мін: зустрічаються позначення "МОН-50", "ПОМ-2" і "ПМН-2" радянського або російського виробництва.
Крім планшета, в руках журналістів ВВС виявився 10-сторінковий документ - заявка на отримання озброєння і техніки, датована 19 січня 2020 року. Цей документ їм передало джерело в лівійській розвідці.
Список великий і поділений на кілька секцій. У розділі "Техніка" - замовлення на шість бронемашин, чотири танки, 12 вантажівок і 44 позашляхові броньовані автомобілі. У розділі "Озброєння" - крім іншого, заявка на 270 автоматів Калашникова. У списку також є оптичні прилади, високотехнологічні радари, шоломи і комплекти особистого захисту, а також медикаменти.
Багато з цих позицій - сучасна техніка, в даний момент перебуває на озброєнні тільки російської армії.
ВВС пише, що операції бойовиків ПВК "Вагнера" не обмежуються Лівією та Сирією. Її найманці також присутні в Центральноафриканській республіці, Судані та Мозамбіку. Всього, за даними видання, за останні 7 років хоча б один контракт із ПВК уклали до 10 тис. осіб.
Будь ласка, зачекайте...
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блин, автора и тут не видно
а, Джон Толанд.
очень прикольно, но даже половины не осилил. особенно круто читать перед и во время ПМВ что делал этот мужчина.
бред как книга(я не читал, но Антиколорадос чуть не обосрался после прочитки, хотя писал шо Ленина труды еще кринжовей), так и твой комент.
понятно шо ты так хотел "посмешить", но блин - ватникам шоп читать что-то западное - молиться нужно, а потом отложить бутылку взад и зажечь свечу и сконцентрироваться
А ты хотел, шоб кацапы родными йотафонами пользовались?
ЦРУ и Ми-6 и так прекрасно все знают, но позволяют этой банде спокойно резвиться вместо того, чтобы закошмарить и вырезать ее под самый корешок.
Ну расскажи, как нуждаются США и ВБ в российских "ванеровцах".
Основные прибыли получает от участия в военных конфликтах, около 90 % выручки составляют правительственные заказы[11][12].
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
ТАк что не стоит доверять тому, что пишут.
И второе - "источник в ливийской разведке". Ну хватит уже, ребята. Спеленали дрновца, который когда-то бывал в Ливии или был на контакте у кого-то в Ливии.
Я думаю это наёмник. Воевавший в Ливии.
Короче - не надо врать так откровенно.
Вы бы ещё языка с Марса притащили бы.
Такие как Вы!
Вы врёте своей стране. Врёте своему народу.
Заканчивайте врать Украине!
рашка не сможет всем "флотом" и летающими дидами одолеть даже 1 авианосный ордер, а таких ордеров 6-7 на ходу то