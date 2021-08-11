Планшет бойовика ПВК "Вагнер" ​​потрапив у руки журналістів. ФОТО

Журналісти ВВС отримали доступ до планшета бойовика ПВК "Вагнера" ​​і проаналізували зміст пристрою.

Планшет виданню передало у лютому цього року джерело із зони боїв на заході Лівії, повідомляє Цензор.НЕТ.

Жодної інформації, яка могла би вказати на особу власника, в планшеті не виявилося. Зате на ньому зберігалися військові карти зон бойових дій, помічені російською мовою і десятки файлів - від інструкцій з установки протипіхотних мін та виготовлення саморобних вибухових пристроїв до зйомок з розвідувальних безпілотників.

На карти зон бойових дій було нанесено червоні точки, помічені словами, схожими на позивні бійців. Так, там був позивний "Мітла", можливо, належить 36-річному російському громадянинові Федору Метьолкіну родом із Північного Кавказу, який раніше воював на Донбасі.

Також на планшеті є карти мінних полів. У деяких випадках точки підписані позивними найманців, які можуть бути відповідальними за ці позиції. Також на карті позначений тип мін: зустрічаються позначення "МОН-50", "ПОМ-2" і "ПМН-2" радянського або російського виробництва.

Крім планшета, в руках журналістів ВВС виявився 10-сторінковий документ - заявка на отримання озброєння і техніки, датована 19 січня 2020 року. Цей документ їм передало джерело в лівійській розвідці.

Список великий і поділений на кілька секцій. У розділі "Техніка" - замовлення на шість бронемашин, чотири танки, 12 вантажівок і 44 позашляхові броньовані автомобілі. У розділі "Озброєння" - крім іншого, заявка на 270 автоматів Калашникова. У списку також є оптичні прилади, високотехнологічні радари, шоломи і комплекти особистого захисту, а також медикаменти.

Багато з цих позицій - сучасна техніка, в даний момент перебуває на озброєнні тільки російської армії.

ВВС пише, що операції бойовиків ПВК "Вагнера" ​​не обмежуються Лівією та Сирією. Її найманці також присутні в Центральноафриканській республіці, Судані та Мозамбіку. Всього, за даними видання, за останні 7 років хоча б один контракт із ПВК уклали до 10 тис. осіб.

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