У Bellingcat знову пообіцяли незабаром опублікувати фільм про "вагнерівців"

Документальну стрічку міжнародної групи розслідувачів Bellingcat про можливу спецоперацію із затримання бійців російської ПВК "Вагнер" буде опубліковано найближчим часом.

Про це Суспільному повідомив один з розслідувачів Bellingcat Христо Грозєв, передає Цензор.НЕТ.

"Завтра фільму точно не буде. Завтра маємо важливу справу у Берліні, яку висвітлюємо. Але буде невдовзі", – заявив Грозєв.

Журналісти Bellingcat розпочали зйомки фільму про начебто зірвану міжнародну операцію із затримання "вагнерівців" у січні 2021 року. В березні знімальна група працювала в Україні, записувала показання свідків та опрацьовувала документи.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Протягом липня-грудня 2020 року було зірвано 7 спецоперацій ГУР Міноборони, - Бутусов. ВІДЕО

Реліз фільму кілька разів переносився. У Bellingcat називають причиною затримок труднощі, викликані карантинними обмеженнями.

Нагадаємо, вночі 29 липня 2020 року в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Також читайте: Рух опору капітуляції подав до суду скаргу на ДБР: Бюро відмовляється внести в реєстр відомості у справі "вагнерівців". ДОКУМЕНТ

19 травня, Рада відмовилася створити ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього, Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.

24 червня Володимир Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair у Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що сам особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я зателефонував і попередив його.

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів держвлади та інших осіб проти суверенітету України розпочала роботу 6 липня. На організаційному засіданні ухвалено рішення про запрошення на засідання у "справі вагнерівців" п'ятого президента України, народного депутата "ЄС" Петра Порошенка. Комісія також ухвалила рішення надіслати запити в СБУ, Головне управління розвідки Міністерства оборони, Офіс Генпрокурора з проханням відповісти, зокрема, на питання, чи готувалася операція щодо затримання "вагнерівців", а також визначитися зі своїми представниками, які приєднаються до роботи ТСК. Згідно із затвердженим планом роботи, темою "вагнерівців" ТСК займатиметься в липні-серпні.