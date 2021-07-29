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Новини Агресія Росії проти України
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У Bellingcat знову пообіцяли незабаром опублікувати фільм про "вагнерівців"

У Bellingcat знову пообіцяли незабаром опублікувати фільм про

Документальну стрічку міжнародної групи розслідувачів Bellingcat про можливу спецоперацію із затримання бійців російської ПВК "Вагнер" буде опубліковано найближчим часом.

Про це Суспільному повідомив один з розслідувачів Bellingcat Христо Грозєв, передає Цензор.НЕТ.

"Завтра фільму точно не буде. Завтра маємо важливу справу у Берліні, яку висвітлюємо. Але буде невдовзі", – заявив Грозєв.

Журналісти Bellingcat розпочали зйомки фільму про начебто зірвану міжнародну операцію із затримання "вагнерівців" у січні 2021 року. В березні знімальна група працювала в Україні, записувала показання свідків та опрацьовувала документи.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Протягом липня-грудня 2020 року було зірвано 7 спецоперацій ГУР Міноборони, - Бутусов. ВІДЕО

Реліз фільму кілька разів переносився. У Bellingcat називають причиною затримок труднощі, викликані карантинними обмеженнями.

Нагадаємо, вночі 29 липня 2020 року в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Також читайте: Рух опору капітуляції подав до суду скаргу на ДБР: Бюро відмовляється внести в реєстр відомості у справі "вагнерівців". ДОКУМЕНТ

19 травня, Рада відмовилася створити ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього, Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.

24 червня Володимир Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair у Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що сам особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я зателефонував і попередив його.

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів держвлади та інших осіб проти суверенітету України розпочала роботу 6 липня. На організаційному засіданні ухвалено рішення про запрошення на засідання у "справі вагнерівців" п'ятого президента України, народного депутата "ЄС" Петра Порошенка. Комісія також ухвалила рішення надіслати запити в СБУ, Головне управління розвідки Міністерства оборони, Офіс Генпрокурора з проханням відповісти, зокрема, на питання, чи готувалася операція щодо затримання "вагнерівців", а також визначитися зі своїми представниками, які приєднаються до роботи ТСК. Згідно із затвердженим планом роботи, темою "вагнерівців" ТСК займатиметься в липні-серпні.

Автор: 

ПВК Вагнер (1543) Христо Грозєв (61)


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Топ коментарі
+29
- Хахлы а вы "в курсе" что ваш Зеленский замешан в делах Коломойского? Что будете делать если его в Америке арестуют?
- Нічого! Перехрестимся і скажемо: "Слава Богу! Здихалися!"

- Вызывает к себе Зеленский Баканова:
- Так, «разберись с этим чёртом», «Цензором»… Дети подрастают, в компьютер лезут… Не дай бог, на «Цензор» зайдут и почитают, что обо мне в Украине пишут…
- Владимир Александрович, будет проще детей на Марс отправить… А то, если я «Цензор» закрою, то на Марс придётся отправляться тебе - «Ростов не резиновый…».
*
Люди свергают Пап, королей, царей, вождей, диктаторов, президентов, премьер-министров…
Это привычно…
А вот свержение КЛОУНА будет впервые…
*
Коли Порошенко був президентом, Зеленський бачив і знав усе: хто краде, де знаходяться офшори, хто наживається на війні…
Коли став президентом сам, осліп, оглух і онімів…
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29.07.2021 06:14 Відповісти
+27
ПАнове, не истерите, "В Bellingcat покажет вам фильм, перед посещением янелохом Штатов - это будет в самую тютельку, шобы в Штатах он стал шовковим, мож там , как уже упоминалось на форумах, и повяжут крысу, слившую операцию...
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29.07.2021 02:42 Відповісти
+17
Хрипатый кривоногий гавнокомандующий всё больше запутывается, страна потихоньку погружается в хаос маразма
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29.07.2021 06:21 Відповісти
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Так после этого он уже в штаты не полетит. Байден знал когда фильм выйдет.
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29.07.2021 07:12 Відповісти
Аваков успел подматать вату)
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29.07.2021 02:49 Відповісти
Марина Салье собрала подробшнейшее Досье на Мавзолейного Хмыря с первых его дней,Досье давно есть в Конгрессе и ЦРУ и Джо Байден его читал... Так что с кем именно имеет дело старина Джо прекрасно знает....,Мавзолейным пора петь песенку моей молодости и Виктора Цоя...Перемен,мы ждем ПЕРЕМЕН...
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29.07.2021 04:32 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3279700/esli_by_ukraina_sohranila_yadernyyi_potentsial_my_mogli_by_shantajirovat_ves_mir_i_nam_by_davali_dengi бы..бы..бы..быы
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29.07.2021 04:33 Відповісти
Мавзолейные до сих пор думают что убив Виктора Цоя и Игоря Талькова,они вернут сраный и дохлый Ссср...Покажите мне такую срану где блаженствует Путлер...,где назад означает вперед и наоборот...,это надо слушать Ольге ********** и Марго Симоньянше...хотя их куриные мозги ничего не поймут... Главные Фейкометчицы РАБссии туго понимают современную политику...,а прошлую краснопузую тем более ..
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29.07.2021 04:39 Відповісти
Клоуны.
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29.07.2021 05:47 Відповісти
Маленький клоун опять впал в немилость у Байдена.
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29.07.2021 05:49 Відповісти
Зеля введет санкции против Биллингкэта и лично Христо Грозева.... Байден и Порошенко пойдут прицепом...
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29.07.2021 05:52 Відповісти
В Bellingcat снова пообещали вскоре опубликовать фильм о "вагнеровцах" - Цензор.НЕТ 7636
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29.07.2021 05:57 Відповісти
Шоб от ЗЕ отстали с этим вот этим всем, ЗЕ должен поступить как советует Макака (Арахамия) - надо склеить из гофрокартона атомическую бомбу покрасить ее в устрашающий цвет, обрисовать разными страшными символами и начать всех шантажировать, главное не забыть перед этим спустить штаны.
Да, главное не забыть записать видосик.
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29.07.2021 06:02 Відповісти
Наглядный пример возможностей противников Зеленского.) Максимум обклеивать столбики по ночам.
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29.07.2021 06:38 Відповісти
наближає отой песец, так чи інакше
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29.07.2021 07:23 Відповісти
Хрипатый кривоногий гавнокомандующий всё больше запутывается, страна потихоньку погружается в хаос маразма
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29.07.2021 06:21 Відповісти
Сказочник?
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29.07.2021 06:30 Відповісти
брысь
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29.07.2021 06:46 Відповісти
ха ха ха, гы гы гы.
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29.07.2021 06:53 Відповісти
А вот и гранено стакано из Моржовии
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29.07.2021 10:53 Відповісти
Мавзолейное быдло играет на Олимпиаде в Японии без флага и Гимна сборная ГУЛАГа Путлера
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29.07.2021 06:54 Відповісти
рашка это страна 404 ... ни флага, ни гимна, ни своей истории
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29.07.2021 10:09 Відповісти
Вчера был стрим в Ютьюбе Василий Миколенко - Юрий Швец...,почему РАБссия обосралась в Украине...
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29.07.2021 06:57 Відповісти
Мавзолейные хмыри Ольга ********* и ее братан,типа вице-спикер ДурьДумы РАБссии Петя Толстый льют грязь с утроенной энергией и остервенением от бессилия и злобы, уже рожи перекошены... Долбанные недоИмперцы...
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29.07.2021 07:00 Відповісти
Тут подойдёт фото ждуна.
Ах да, ещё нетфликс, нам наобещали, телесериал про это снимет.
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29.07.2021 07:03 Відповісти
Брат 3?)
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29.07.2021 07:11 Відповісти
Зелемойские сдали РАБссии 7 секретных операций спецслужб США, Британии и Израиля....,кто вы посллен этого и чего ждете от визита в Вашингтон,дятлы тупорылые...
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29.07.2021 07:05 Відповісти
Хорошая новость из Эстонии...
Правительство страны в срочном порядке покупает у Израиля ракеты крутой убойности,ракеты можно устанавливать даже на БТРа и прочих вездеходах,ракеты легкие и мочат нехило...,Украина просто обязана купить эти убойные ракеточки под названием Spike NLOS
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29.07.2021 07:12 Відповісти
бабла на оборону немає. Все бабло запущене на велике крадівництво - і там також дефіцит почав проявлятися.
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29.07.2021 07:27 Відповісти
У Bellingcat деньги от офиса президента закончились - "Добавьте, а то фильм выпустим!".
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29.07.2021 07:39 Відповісти
А воно потрібне?Зеленський вже сказав,що це ВІН,особисто,дзвонив Лукє.Виходить,зрадив краіну та підставив,наших розвідників, ПРЕЗИДЕНТ.Що змінилось?Би#лота схавала зізнання мовчки.
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29.07.2021 07:58 Відповісти
так він звонив коли діти вагнера були затримані.
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30.07.2021 00:04 Відповісти
Кто что сказал - это одно, а что было на самом деле - другое.
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29.07.2021 08:09 Відповісти
ЗЕ уже чистосердечно сознался в госизмене в прямом эфире.
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29.07.2021 11:04 Відповісти
Явно тянут с премьерой на "после парада".

Иначе Бубочке на параде не то что "честь отдавать" никто не станет, - Бубочку самого там ... нет, не "обесчестят" это дерьмо, - грохнут этого вражину, просто, там же.
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29.07.2021 08:14 Відповісти
У Bellingcat знову пообіцяли незабаром опублікувати фільм про "вагнерівців" - Цензор.НЕТ 4846
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29.07.2021 08:34 Відповісти
богемська рапсодія - один глухий а другий німий
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30.07.2021 00:06 Відповісти
державна зрада не мильна бульбашка.
Просто народ недоумкуватий - не хоче помічати все що коїть зебуїн у всіх сферах держави.
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29.07.2021 09:17 Відповісти
вчера где то прошла информация про оттвет Грозева насчет упреков в адрес Билингкет со стороны украинских коллег, типа "я вообще то не гражданин Украины и не обязан что либо делать лишь потому что вам так захотелось"
Сделаем материала тогда когда сможем."

И он прав.
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29.07.2021 08:23 Відповісти
Так зачем были эти 100500 анонсов? Смахивает на шантаж.
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29.07.2021 08:26 Відповісти
анонсировали и"раскручивали" премьеру в основном наши журналисты
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29.07.2021 08:27 Відповісти
С нетерпрением жду премьеры! . Та шо там премьера, у нас тут можно на целый кинофестиваль наснимать!
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29.07.2021 08:30 Відповісти
Нехай спочатку чмо в штати з'їздить.
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29.07.2021 09:16 Відповісти
Його там не чекають.
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29.07.2021 09:21 Відповісти
Грозев уже запарил с переносами: в офисе клоуна уже не знают какую операцию придумать, чтобы отвлечь внимание плебса от грядущего резонанса по поводу держ зрады зеЛоха и его окружения!
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29.07.2021 09:27 Відповісти
Был такой фильм "Приходите завтра", так и тут "Будет скоро", а есть ли в действительности этом фильм?
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29.07.2021 09:36 Відповісти
В Bellingcat называют причиной задержек трудности, вызванные карантинными ограничениями.Источник:https://censor.net/ru/n3279708

Ага. Для інтернету карантин перешкода. Зєля ще мало бабла виложив? Торг продовжується?
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29.07.2021 10:01 Відповісти
Давайте вже показуйте.Пора вже зелених злодюг міняти на інших!☺
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29.07.2021 10:04 Відповісти
ОП ЗЕ тут же активировало ДНР-овских тролей. 😁
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29.07.2021 11:02 Відповісти
Надо не фильмы крутить, а подавать заявления в измене в прокуратуру!
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29.07.2021 11:13 Відповісти
подали в ДБР вони не взяли тепер через суд заставили
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29.07.2021 11:36 Відповісти
Я думаю,что Вашингтон пока не дал "добро" на показ этого фильма
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29.07.2021 12:25 Відповісти
так вот почему зеленский где то спрятался и не показывается на людях
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29.07.2021 18:38 Відповісти
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