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Новости Агрессия России против Украины
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В Bellingcat снова пообещали вскоре опубликовать фильм о "вагнеровцах"

В Bellingcat снова пообещали вскоре опубликовать фильм о

Документальная лента международной группы расследователей Bellingcat о возможной спецоперации по задержанию бойцов российской ЧВК "Вагнер" будет опубликована в ближайшее время.

Об этом Суспільному сообщил один из расследователей Bellingcat Христо Грозев, передает Цензор.НЕТ.

"Завтра фильма точно не будет. Завтра у нас есть важное дело в Берлине, которое освещаем. Но будет вскоре", - заявил Грозев.

Журналисты Bellingcat начали съемки фильма о якобы сорванной международной операции по задержанию "вагнеровцев" в январе 2021 года. В марте съемочная группа работала в Украине, записывала показания свидетелей и обрабатывала документы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В течение июля-декабря 2020 года были сорваны 7 спецопераций ГУР Минобороны, - Бутусов. ВИДЕО

Релиз фильма несколько раз переносился. В Bellingcat называют причиной задержек трудности, вызванные карантинными ограничениями.

Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемниковесть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рух сопротивления капитуляции подал в суд жалобу на ГБР: Бюро отказывается внести в реестр сведения по делу "вагнеровцев". ДОКУМЕНТ

19 мая 2021 года Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.

24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.

Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины начала работу 6 июля. На организационном заседании принято решение о приглашении на заседание по "делу вагнеровцев" пятого президента Украины, народного депутата "ЕС" Петра Порошенко. Комиссия также приняла решение отправить запросы в СБУ, Главное управление разведки Министерства обороны, Офис Генпрокурора с просьбой ответить, в частности, на вопрос, готовилась ли операция по задержанию "вагнеровцев", а также определиться со своими представителями, которые присоединятся к работе ВСК. Согласно утвержденному плану работы, темой "вагнеровцев" ВСК будет заниматься в июле-августе.

Также читайте: СБУ и Офис Генпрокурора не будут расследовать заявление Зеленского об обсуждении "дела вагнеровцев" с Лукашенко. ДОКУМЕНТ

Автор: 

ЧВК Вагнер (1335) Христо Грозев (55)


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Топ комментарии
+29
- Хахлы а вы "в курсе" что ваш Зеленский замешан в делах Коломойского? Что будете делать если его в Америке арестуют?
- Нічого! Перехрестимся і скажемо: "Слава Богу! Здихалися!"

- Вызывает к себе Зеленский Баканова:
- Так, «разберись с этим чёртом», «Цензором»… Дети подрастают, в компьютер лезут… Не дай бог, на «Цензор» зайдут и почитают, что обо мне в Украине пишут…
- Владимир Александрович, будет проще детей на Марс отправить… А то, если я «Цензор» закрою, то на Марс придётся отправляться тебе - «Ростов не резиновый…».
*
Люди свергают Пап, королей, царей, вождей, диктаторов, президентов, премьер-министров…
Это привычно…
А вот свержение КЛОУНА будет впервые…
*
Коли Порошенко був президентом, Зеленський бачив і знав усе: хто краде, де знаходяться офшори, хто наживається на війні…
Коли став президентом сам, осліп, оглух і онімів…
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29.07.2021 06:14 Ответить
+27
ПАнове, не истерите, "В Bellingcat покажет вам фильм, перед посещением янелохом Штатов - это будет в самую тютельку, шобы в Штатах он стал шовковим, мож там , как уже упоминалось на форумах, и повяжут крысу, слившую операцию...
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29.07.2021 02:42 Ответить
+17
Хрипатый кривоногий гавнокомандующий всё больше запутывается, страна потихоньку погружается в хаос маразма
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29.07.2021 06:21 Ответить
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Страница 2 из 2
Так после этого он уже в штаты не полетит. Байден знал когда фильм выйдет.
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29.07.2021 07:12 Ответить
Аваков успел подматать вату)
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29.07.2021 02:49 Ответить
Марина Салье собрала подробшнейшее Досье на Мавзолейного Хмыря с первых его дней,Досье давно есть в Конгрессе и ЦРУ и Джо Байден его читал... Так что с кем именно имеет дело старина Джо прекрасно знает....,Мавзолейным пора петь песенку моей молодости и Виктора Цоя...Перемен,мы ждем ПЕРЕМЕН...
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29.07.2021 04:32 Ответить
https://censor.net/ru/news/3279700/esli_by_ukraina_sohranila_yadernyyi_potentsial_my_mogli_by_shantajirovat_ves_mir_i_nam_by_davali_dengi бы..бы..бы..быы
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29.07.2021 04:33 Ответить
Мавзолейные до сих пор думают что убив Виктора Цоя и Игоря Талькова,они вернут сраный и дохлый Ссср...Покажите мне такую срану где блаженствует Путлер...,где назад означает вперед и наоборот...,это надо слушать Ольге ********** и Марго Симоньянше...хотя их куриные мозги ничего не поймут... Главные Фейкометчицы РАБссии туго понимают современную политику...,а прошлую краснопузую тем более ..
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29.07.2021 04:39 Ответить
Клоуны.
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29.07.2021 05:47 Ответить
Маленький клоун опять впал в немилость у Байдена.
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29.07.2021 05:49 Ответить
Зеля введет санкции против Биллингкэта и лично Христо Грозева.... Байден и Порошенко пойдут прицепом...
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29.07.2021 05:52 Ответить
В Bellingcat снова пообещали вскоре опубликовать фильм о "вагнеровцах" - Цензор.НЕТ 7636
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29.07.2021 05:57 Ответить
Шоб от ЗЕ отстали с этим вот этим всем, ЗЕ должен поступить как советует Макака (Арахамия) - надо склеить из гофрокартона атомическую бомбу покрасить ее в устрашающий цвет, обрисовать разными страшными символами и начать всех шантажировать, главное не забыть перед этим спустить штаны.
Да, главное не забыть записать видосик.
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29.07.2021 06:02 Ответить
Наглядный пример возможностей противников Зеленского.) Максимум обклеивать столбики по ночам.
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29.07.2021 06:38 Ответить
наближає отой песец, так чи інакше
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29.07.2021 07:23 Ответить
Хрипатый кривоногий гавнокомандующий всё больше запутывается, страна потихоньку погружается в хаос маразма
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29.07.2021 06:21 Ответить
Сказочник?
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29.07.2021 06:30 Ответить
брысь
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29.07.2021 06:46 Ответить
ха ха ха, гы гы гы.
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29.07.2021 06:53 Ответить
А вот и гранено стакано из Моржовии
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29.07.2021 10:53 Ответить
Мавзолейное быдло играет на Олимпиаде в Японии без флага и Гимна сборная ГУЛАГа Путлера
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29.07.2021 06:54 Ответить
рашка это страна 404 ... ни флага, ни гимна, ни своей истории
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29.07.2021 10:09 Ответить
Вчера был стрим в Ютьюбе Василий Миколенко - Юрий Швец...,почему РАБссия обосралась в Украине...
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29.07.2021 06:57 Ответить
Мавзолейные хмыри Ольга ********* и ее братан,типа вице-спикер ДурьДумы РАБссии Петя Толстый льют грязь с утроенной энергией и остервенением от бессилия и злобы, уже рожи перекошены... Долбанные недоИмперцы...
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29.07.2021 07:00 Ответить
Тут подойдёт фото ждуна.
Ах да, ещё нетфликс, нам наобещали, телесериал про это снимет.
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29.07.2021 07:03 Ответить
Брат 3?)
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29.07.2021 07:11 Ответить
Зелемойские сдали РАБссии 7 секретных операций спецслужб США, Британии и Израиля....,кто вы посллен этого и чего ждете от визита в Вашингтон,дятлы тупорылые...
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29.07.2021 07:05 Ответить
Хорошая новость из Эстонии...
Правительство страны в срочном порядке покупает у Израиля ракеты крутой убойности,ракеты можно устанавливать даже на БТРа и прочих вездеходах,ракеты легкие и мочат нехило...,Украина просто обязана купить эти убойные ракеточки под названием Spike NLOS
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29.07.2021 07:12 Ответить
бабла на оборону немає. Все бабло запущене на велике крадівництво - і там також дефіцит почав проявлятися.
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29.07.2021 07:27 Ответить
У Bellingcat деньги от офиса президента закончились - "Добавьте, а то фильм выпустим!".
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29.07.2021 07:39 Ответить
А воно потрібне?Зеленський вже сказав,що це ВІН,особисто,дзвонив Лукє.Виходить,зрадив краіну та підставив,наших розвідників, ПРЕЗИДЕНТ.Що змінилось?Би#лота схавала зізнання мовчки.
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29.07.2021 07:58 Ответить
так він звонив коли діти вагнера були затримані.
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30.07.2021 00:04 Ответить
Кто что сказал - это одно, а что было на самом деле - другое.
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29.07.2021 08:09 Ответить
ЗЕ уже чистосердечно сознался в госизмене в прямом эфире.
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29.07.2021 11:04 Ответить
Явно тянут с премьерой на "после парада".

Иначе Бубочке на параде не то что "честь отдавать" никто не станет, - Бубочку самого там ... нет, не "обесчестят" это дерьмо, - грохнут этого вражину, просто, там же.
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29.07.2021 08:14 Ответить
У Bellingcat знову пообіцяли незабаром опублікувати фільм про "вагнерівців" - Цензор.НЕТ 4846
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29.07.2021 08:34 Ответить
богемська рапсодія - один глухий а другий німий
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30.07.2021 00:06 Ответить
державна зрада не мильна бульбашка.
Просто народ недоумкуватий - не хоче помічати все що коїть зебуїн у всіх сферах держави.
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29.07.2021 09:17 Ответить
вчера где то прошла информация про оттвет Грозева насчет упреков в адрес Билингкет со стороны украинских коллег, типа "я вообще то не гражданин Украины и не обязан что либо делать лишь потому что вам так захотелось"
Сделаем материала тогда когда сможем."

И он прав.
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29.07.2021 08:23 Ответить
Так зачем были эти 100500 анонсов? Смахивает на шантаж.
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29.07.2021 08:26 Ответить
анонсировали и"раскручивали" премьеру в основном наши журналисты
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29.07.2021 08:27 Ответить
С нетерпрением жду премьеры! . Та шо там премьера, у нас тут можно на целый кинофестиваль наснимать!
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29.07.2021 08:30 Ответить
Нехай спочатку чмо в штати з'їздить.
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29.07.2021 09:16 Ответить
Його там не чекають.
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29.07.2021 09:21 Ответить
Грозев уже запарил с переносами: в офисе клоуна уже не знают какую операцию придумать, чтобы отвлечь внимание плебса от грядущего резонанса по поводу держ зрады зеЛоха и его окружения!
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29.07.2021 09:27 Ответить
Был такой фильм "Приходите завтра", так и тут "Будет скоро", а есть ли в действительности этом фильм?
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29.07.2021 09:36 Ответить
В Bellingcat называют причиной задержек трудности, вызванные карантинными ограничениями.Источник:https://censor.net/ru/n3279708

Ага. Для інтернету карантин перешкода. Зєля ще мало бабла виложив? Торг продовжується?
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29.07.2021 10:01 Ответить
Давайте вже показуйте.Пора вже зелених злодюг міняти на інших!☺
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29.07.2021 10:04 Ответить
ОП ЗЕ тут же активировало ДНР-овских тролей. 😁
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29.07.2021 11:02 Ответить
Надо не фильмы крутить, а подавать заявления в измене в прокуратуру!
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29.07.2021 11:13 Ответить
подали в ДБР вони не взяли тепер через суд заставили
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29.07.2021 11:36 Ответить
Я думаю,что Вашингтон пока не дал "добро" на показ этого фильма
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29.07.2021 12:25 Ответить
так вот почему зеленский где то спрятался и не показывается на людях
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29.07.2021 18:38 Ответить
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