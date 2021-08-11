РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14091 посетитель онлайн
Новости За рубежом Агрессия России против Украины
46 326 73
Ливия (677) ЧВК Вагнера (1280)

Планшет боевика ЧВК "Вагнера" попал в руки журналистов. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Журналисты ВВС получили доступ к планшету боевика ЧВК "Вагнера" и проанализировали содержимое устройства.

Планшет изданию передал в феврале этого года источник из зоны боев на западе Ливии, сообщает Цензор.НЕТ.

Никакой информации, которая могла бы указать на личность владельца, в планшете не оказалось. Зато на нем хранились военные карты зон боевых действий, помеченные на русском языке и десятки файлов - от инструкций по установке противопехотных мин и изготовлению самодельных взрывных устройств до съемок с разведывательных беспилотников.

Читайте: В Bellingcat снова пообещали вскоре опубликовать фильм о "вагнеровцах"

Планшет боевика ЧВК Вагнера попал в руки журналистов 01

На карты зон боевых действий были нанесены красные точки, помеченные словами, похожими на позывные бойцов. Так, там был позывной "Метла", возможно, принадлежащий 36-летнему российскому гражданину Федору Метелкину родом с Северного Кавказа, который ранее воевал на Донбассе.

Планшет боевика ЧВК Вагнера попал в руки журналистов 02

Также на планшете есть карты минных полей. В некоторых случаях точки подписаны позывными наемников, которые могут быть ответственными эти позиции. Также на карте обозначен тип мин: встречаются обозначения "МОН-50", "ПОМ-2" и "ПМН-2" советского или российского производства.

Также читайте: Лукашенко о задержании "вагнеровцев" в Беларуси: Сами попросили отправить их в Россию

Планшет боевика ЧВК Вагнера попал в руки журналистов 03

Кроме планшета, в руках журналистов ВВС оказался 10-страничный документ - заявка на получение вооружения и техники, датированная 19 января 2020 года. Этот документ им передал источник в ливийской разведке.

Список обширный и поделен на несколько секций. В разделе "Техника" - заказ на шесть бронемашин, четыре танка, 12 грузовиков и на 44 внедорожных бронированных автомобиля. В разделе "Вооружение" - помимо прочего, заявка на 270 автоматов Калашникова. В списке также есть оптические приборы, высокотехнологичные радары, шлемы и комплекты личной защиты, а также медикаменты.

Также читайте: Гражданина Украины и троих россиян освободили из плена в Ливии, - член Общественной палаты РФ Малькевич

Планшет боевика ЧВК Вагнера попал в руки журналистов 04

Многие из этих позиций - современная техника, в данный момент состоящая на вооружении только российской армии.

ВВС пишет, что операции боевиков ЧВК "Вагнера" не ограничиваются Ливией и Сирией. Ее наемники также присутствуют в Центральноафриканской республике, Судане и Мозамкбике. Всего, по данным издания, за последние 7 лет хотя бы один контракт с ЧВК заключили до 10 тыс. человек.

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+33
исходя из содержимого заявки, заявитель не простой головорез - их "швондер" и немалый... такие заявки даже командир роты писать не может.
показать весь комментарий
11.08.2021 21:34
+28
Цензор не упомянул, что на планшете были книги, который читал борец с фошистами, в частности там была книга Гитлера Майн кампф, вот такие они, расейские борцы с фошизмом.
показать весь комментарий
11.08.2021 21:41
+17
Понятное дело, тут речь, как минимум - о батальоне, если стволов стрелковых- 270. А уж об остальной броне... умолчим.
показать весь комментарий
11.08.2021 21:40
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
исходя из содержимого заявки, заявитель не простой головорез - их "швондер" и немалый... такие заявки даже командир роты писать не может.
показать весь комментарий
11.08.2021 21:34 Ответить
Понятное дело, тут речь, как минимум - о батальоне, если стволов стрелковых- 270. А уж об остальной броне... умолчим.
показать весь комментарий
11.08.2021 21:40 Ответить
стволы на замену... покривились от стрельбы... но цифра 270 не говорит, что у всех головорезов они перегрелись и покривились...какая то часть.
показать весь комментарий
11.08.2021 21:48 Ответить
Даже не могу предположить, на фоне заказа 4-х танков и 44-х бронеавтомобилей- о чем и ком идет речь.
показать весь комментарий
11.08.2021 21:53 Ответить
фронтовая операция для захвата африканской страны.
показать весь комментарий
11.08.2021 21:56 Ответить
Надеюсь оно💩👹оно кацапофащист уже дохлое
показать весь комментарий
11.08.2021 23:02 Ответить
Планшет, я надеюсь, нашли рядом с трупом этого репоеда?
показать весь комментарий
12.08.2021 10:52 Ответить
"швондер" засекречен... был бы рядовой головорез, планшет было бы еще интересней рассматривать...
показать весь комментарий
11.08.2021 21:55 Ответить
Одна надежда что владелец планшета уже на 2 метра глубже где нашли планшет.
показать весь комментарий
11.08.2021 22:36 Ответить
надежда очень хорошая.... но зная психологию русских головорезов, мог и по пьяни потерять... перегрелся в африке и забыл в дюнах... вариантов множество, зато ваш предпочтительнее.
показать весь комментарий
11.08.2021 22:48 Ответить
Сначала нашли планшет возле животного...
показать весь комментарий
12.08.2021 21:47 Ответить
Хорошо, что у меня нет планшета! А то ведь уроню, по-пьянке... его обнародуют... жена, чисто случайно увидит... а т-а-а-ам- всё ведь может быть. И имена... и цены этих женщин... Вот тогда- война неминуема!
показать весь комментарий
11.08.2021 21:37 Ответить
показать весь комментарий
11.08.2021 21:45 Ответить
Ядерная.
показать весь комментарий
12.08.2021 10:53 Ответить
А зачем тогда с женой жить и ей лгать? Вообще непонятно. Я бы за такое кадык вырвала и телефон с контактами мужику так ввернула, чтобы проктологам пришлось долго стараться. Считаю так, надоели друг другу - разбежались. Мужик к своим ****..м, я к нормальному мужику. И все счастливы, а ложь это нехорошо.
показать весь комментарий
12.08.2021 17:14 Ответить
Планшет бойовика ПВК "Вагнер" ​​потрапив у руки журналістів - Цензор.НЕТ 3925
показать весь комментарий
12.08.2021 21:54 Ответить
Цензор не упомянул, что на планшете были книги, который читал борец с фошистами, в частности там была книга Гитлера Майн кампф, вот такие они, расейские борцы с фошизмом.
показать весь комментарий
11.08.2021 21:41 Ответить
пратівніка нада знать наізусть Планшет бойовика ПВК "Вагнер" ​​потрапив у руки журналістів - Цензор.НЕТ 3373
показать весь комментарий
11.08.2021 22:23 Ответить
Здуріти можна ... читав Майн кампф, це що злочин?Совки ********* казати :"не читал но осуждаю" . Може й тобі почитати , знав би, що Фашизм то в Італії був, а у Гітлера був Націонал-Соціалізм...
показать весь комментарий
12.08.2021 04:07 Ответить
Потому-то на кацапии все называют гитлеровцев фашистами, потому что фюрер очень много взял от красножопых. Начиная с флага красного цвета, о котором нацисты говорили, что красный цвет их флага это цвет крови, пролитой на пивном путче в Мюнхене. У красножопых красный цвет флага, как они кукарекали - это цвет крови, пролитой рабочими во время революции. Гитлер тоже, как и красножопые не любил буржуев. Национал-социалистическая рабочая партия Германии. Ключевые слова в названии - социалистическая и рабочая. Напомню, может кто не знает, Первое мая у нацистов тоже был государственным празником. Очень много совпадений с комуняками, можно много писать.
показать весь комментарий
12.08.2021 11:04 Ответить
я вот начал читать про Гитлера... блин, забыл автора, щас скачал потом как удалили на сайте Рухист,

avidreaders.ru__adolf-gitler-kniga-1

блин, автора и тут не видно
а, Джон Толанд.
очень прикольно, но даже половины не осилил. особенно круто читать перед и во время ПМВ что делал этот мужчина.
показать весь комментарий
12.08.2021 15:00 Ответить
что за бред?
бред как книга(я не читал, но Антиколорадос чуть не обосрался после прочитки, хотя писал шо Ленина труды еще кринжовей), так и твой комент.
понятно шо ты так хотел "посмешить", но блин - ватникам шоп читать что-то западное - молиться нужно, а потом отложить бутылку взад и зажечь свечу и сконцентрироваться
показать весь комментарий
12.08.2021 14:57 Ответить
ой підгорає у ординців)))) Планшет боевика ЧВК "Вагнера" попал в руки журналистов - Цензор.НЕТ 261
показать весь комментарий
11.08.2021 21:47 Ответить
дуже ценний булшет
показать весь комментарий
11.08.2021 21:49 Ответить
генеральный директор ООО ФСБ РОСИИ Вова ПУПКИН
показать весь комментарий
11.08.2021 22:06 Ответить
Подпольная кличка - *****.
показать весь комментарий
12.08.2021 11:05 Ответить
ну і шо? от і шо - хтось скаже?
показать весь комментарий
11.08.2021 22:26 Ответить
а можна було цей планшет з тілом володаря заполучити... І не одним, а зразу 32 касапа.
показать весь комментарий
11.08.2021 22:27 Ответить
Ну тут будет явно очень глубокая озабоченность!😁😁😁😁
показать весь комментарий
11.08.2021 22:39 Ответить
Что скажет компания Motorola по поводу использования ее продукции боевиками во время их преступной деятельности по убийствам людей и преступлениям против человечности?????????
показать весь комментарий
11.08.2021 22:53 Ответить
Они и кока-колу стопудово пьют. И вполне возможно курят мальборо.

А ты хотел, шоб кацапы родными йотафонами пользовались?
показать весь комментарий
12.08.2021 01:21 Ответить
в США хочуть дозволити позиватися до виробників зброї, потерпілим від її застосування чи їх родичам, по аналогії тоді і до компанії Моторола, що їх прилади вокристовують в злочинних цілях і гинутьлюди.
показать весь комментарий
12.08.2021 12:02 Ответить
русськие свиньи завоняли собой весь Мир... и даже африку...
показать весь комментарий
11.08.2021 22:56 Ответить
Хорошо. что этот планшет не попал в руки наших зелёных обитателей офиса президента - сразу бы оказался в кремле...
показать весь комментарий
11.08.2021 23:04 Ответить
И???!!!

ЦРУ и Ми-6 и так прекрасно все знают, но позволяют этой банде спокойно резвиться вместо того, чтобы закошмарить и вырезать ее под самый корешок.
показать весь комментарий
12.08.2021 01:20 Ответить
Ну американці вже по них в Сирії раз жахнули! Ну і операцію по захопленню вагнерівців у літаку з нами якраз і організовували ЦРУ і МІ-6...
показать весь комментарий
12.08.2021 09:30 Ответить
А что против них могут предпринять, обычные наёмники, каких в каждой стране есть и они в них нуждаются.
показать весь комментарий
12.08.2021 11:14 Ответить
Так в том то и цимес, что обычные наемники. Ни под какие конвенции они не подпадают и их можно смело уничтожать.

Ну расскажи, как нуждаются США и ВБ в российских "ванеровцах".
показать весь комментарий
12.08.2021 11:55 Ответить
Academi[2], до января 2010 года известно как Xe Services LLC, до февраля 2009 года - как Blackwater - американское охранное предприятие (частная военная компания), основанное в 1997 году Эриком Принсом и Элом Кларком[3][4].

Основные прибыли получает от участия в военных конфликтах, около 90 % выручки составляют правительственные заказы[11][12].

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
показать весь комментарий
12.08.2021 12:22 Ответить
И каким боком американские частные компании к кацапской банде?
показать весь комментарий
12.08.2021 22:08 Ответить
Без шуток, ВВС пишет, что там был загружен Майн Кампф, что неудивительно. Уткин сам в татухах нацистских и взял псевдоним в честь любимого композитора фюрера.
показать весь комментарий
12.08.2021 06:46 Ответить
70 БТР, БМП и машин. радиостанции наверняка не всем, пусть у каждого пятого. это около 1000 человек. творят что хотят по всему миру и никакой управы на них нет
показать весь комментарий
12.08.2021 09:10 Ответить
Про оцей планшет на ВВС ще позавчора новина була, а Цензор тільки зараз прокинувся. І дуже слабенько. Дивно що Бутусов не підключився зі своїми поясненнями сюди, це ж його тематика
показать весь комментарий
12.08.2021 11:13 Ответить
Ага, на ВВС дуже велика і розгорнута стаття з усіма деталями - Цензору варто дати її повний переклад!
показать весь комментарий
12.08.2021 11:15 Ответить
так то на ВВС, а на раші не було, відповідно і не було звідки взяти і перекласти
показать весь комментарий
12.08.2021 12:03 Ответить
Враховуючи те, що Цензор.НЕТ - в першу чергу російськомовний сайт, що любить хайпанути - воно і не дивно.
показать весь комментарий
12.08.2021 15:46 Ответить
є таке, вони новини пишуть кацапською і з неї потім механічний переклад роблять, а інколи враження, що взагалі новини їм з кацапії пишуть, губернатори всякі і ще якісь якась фігня властива кацапам, тикаєш їх носом, то банять.
показать весь комментарий
12.08.2021 16:35 Ответить
Заявка на комплектацию 70 автомобилей это заявка уровня руководителя этих самых республик. Ну или министра их же самых. Вовсе не ротного или кого-то подобного.
ТАк что не стоит доверять тому, что пишут.

И второе - "источник в ливийской разведке". Ну хватит уже, ребята. Спеленали дрновца, который когда-то бывал в Ливии или был на контакте у кого-то в Ливии.
Я думаю это наёмник. Воевавший в Ливии.

Короче - не надо врать так откровенно.
Вы бы ещё языка с Марса притащили бы.
показать весь комментарий
12.08.2021 11:51 Ответить
кацапа, сказати, що хотіло - все фейк, вас там немає, і таке інше?
показать весь комментарий
12.08.2021 12:05 Ответить
Воюют за "русский мир", а заказывают Мотороллы.
показать весь комментарий
12.08.2021 12:59 Ответить
Алекс, это ВЫ тут работаете рупором вражеской пропагадны.
Такие как Вы!
Вы врёте своей стране. Врёте своему народу.
Заканчивайте врать Украине!
показать весь комментарий
12.08.2021 13:00 Ответить
ой какие они одинаковые а визитки яроша там небыло случайно
показать весь комментарий
12.08.2021 13:53 Ответить
По логике пропагандонов получается, что "мирная" россия защищается ( мол какие-то идиоты все время угрожают бедной россии) от напавшей на неё Ливии.... за тысячи километров от россии. Это логика вора, оккупанта. Нет, чтобы прямо сказали: хачу Ливию, хачу Сирию, хачу Украину и, и, и... Так нет, придумывают фиктивные угрозы, хотя все на планете Земля знают, кроме россиян, что нападает именно россия
показать весь комментарий
12.08.2021 14:03 Ответить
хуже, Рашка даже выгодна - есть траты на вооружение, есть угроза, есть повестка дня.
рашка не сможет всем "флотом" и летающими дидами одолеть даже 1 авианосный ордер, а таких ордеров 6-7 на ходу то
показать весь комментарий
12.08.2021 15:04 Ответить
Ниачом. Ні, справді, ані імені користувача, ані історії пересування - нічого, тільки проєкти якихось листів про МТО та карти невідь із чим. Хтось ретельно попрацював стираючи усю персональну інформацію.
показать весь комментарий
12.08.2021 14:19 Ответить
и пофигу, что моторолами из всех русскоговорящих стран пользуется только Украина, в рашке своя радиоапаратура (военнослужащий ВСУ)
показать весь комментарий
12.08.2021 15:27 Ответить
...ну, что за инфантилизм, ещё бы телевизор возили с собою! Ведь общеизвестно, что тайны нужно хранить на секретной дискете! Ведь прогресс не стоит на месте!
показать весь комментарий
12.08.2021 16:36 Ответить
четыре танка просит как конфеты, мимоходом...нашим бы хлопцам такое богатство на Донбассе... Планшет бойовика ПВК "Вагнер" ​​потрапив у руки журналістів - Цензор.НЕТ 9469
показать весь комментарий
12.08.2021 19:21 Ответить
и фотка ***** ботоксного колобка обдроченая)
показать весь комментарий
12.08.2021 21:36 Ответить
 
 