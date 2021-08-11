Планшет боевика ЧВК "Вагнера" попал в руки журналистов. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Журналисты ВВС получили доступ к планшету боевика ЧВК "Вагнера" и проанализировали содержимое устройства.
Планшет изданию передал в феврале этого года источник из зоны боев на западе Ливии, сообщает Цензор.НЕТ.
Никакой информации, которая могла бы указать на личность владельца, в планшете не оказалось. Зато на нем хранились военные карты зон боевых действий, помеченные на русском языке и десятки файлов - от инструкций по установке противопехотных мин и изготовлению самодельных взрывных устройств до съемок с разведывательных беспилотников.
На карты зон боевых действий были нанесены красные точки, помеченные словами, похожими на позывные бойцов. Так, там был позывной "Метла", возможно, принадлежащий 36-летнему российскому гражданину Федору Метелкину родом с Северного Кавказа, который ранее воевал на Донбассе.
Также на планшете есть карты минных полей. В некоторых случаях точки подписаны позывными наемников, которые могут быть ответственными эти позиции. Также на карте обозначен тип мин: встречаются обозначения "МОН-50", "ПОМ-2" и "ПМН-2" советского или российского производства.
Кроме планшета, в руках журналистов ВВС оказался 10-страничный документ - заявка на получение вооружения и техники, датированная 19 января 2020 года. Этот документ им передал источник в ливийской разведке.
Список обширный и поделен на несколько секций. В разделе "Техника" - заказ на шесть бронемашин, четыре танка, 12 грузовиков и на 44 внедорожных бронированных автомобиля. В разделе "Вооружение" - помимо прочего, заявка на 270 автоматов Калашникова. В списке также есть оптические приборы, высокотехнологичные радары, шлемы и комплекты личной защиты, а также медикаменты.
Многие из этих позиций - современная техника, в данный момент состоящая на вооружении только российской армии.
ВВС пишет, что операции боевиков ЧВК "Вагнера" не ограничиваются Ливией и Сирией. Ее наемники также присутствуют в Центральноафриканской республике, Судане и Мозамкбике. Всего, по данным издания, за последние 7 лет хотя бы один контракт с ЧВК заключили до 10 тыс. человек.
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блин, автора и тут не видно
а, Джон Толанд.
очень прикольно, но даже половины не осилил. особенно круто читать перед и во время ПМВ что делал этот мужчина.
бред как книга(я не читал, но Антиколорадос чуть не обосрался после прочитки, хотя писал шо Ленина труды еще кринжовей), так и твой комент.
понятно шо ты так хотел "посмешить", но блин - ватникам шоп читать что-то западное - молиться нужно, а потом отложить бутылку взад и зажечь свечу и сконцентрироваться
А ты хотел, шоб кацапы родными йотафонами пользовались?
ЦРУ и Ми-6 и так прекрасно все знают, но позволяют этой банде спокойно резвиться вместо того, чтобы закошмарить и вырезать ее под самый корешок.
Ну расскажи, как нуждаются США и ВБ в российских "ванеровцах".
Основные прибыли получает от участия в военных конфликтах, около 90 % выручки составляют правительственные заказы[11][12].
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
ТАк что не стоит доверять тому, что пишут.
И второе - "источник в ливийской разведке". Ну хватит уже, ребята. Спеленали дрновца, который когда-то бывал в Ливии или был на контакте у кого-то в Ливии.
Я думаю это наёмник. Воевавший в Ливии.
Короче - не надо врать так откровенно.
Вы бы ещё языка с Марса притащили бы.
Такие как Вы!
Вы врёте своей стране. Врёте своему народу.
Заканчивайте врать Украине!
рашка не сможет всем "флотом" и летающими дидами одолеть даже 1 авианосный ордер, а таких ордеров 6-7 на ходу то