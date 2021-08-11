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Новини Події Окуповані території - Крим і Донбас
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Луганщина (4412) ООН (2757) гуманітарна допомога (727)

ООН направила на окупований Донбас 20 автомобілів з гуманітарною допомогою. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події

Сьогодні прикордонники Луганського загону оформили та пропустили через лінію розмежування у КПВВ "Щастя" 20 автомобілів із гуманітарною допомогою від Управління Верховного комісара ООН для мешканців окупованих територій.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Луганської ОДА.

ООН направила на окупований Донбас 20 автомобілів з гуманітарною допомогою 01

"В автівках переміщували будівельні матеріали, предмети й обладнання медичного призначення загальною вагою понад 114 тонн, призначені для цивільного населення, яке проживає на тимчасово окупованій території України", - говориться в повідомленні.

Читайте також: Червоний Хрест доставив на окуповані територій Донбасу 75,6 тонн гуманітарної допомоги, - Держприкордонслужба
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Топ коментарі
+9
и кто Вам сказал, что гуманитарку получат именно жители? (вопрос риторический)
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11.08.2021 23:18
+6
Посібники сепарні.
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11.08.2021 23:12
+6
Питання)на х@я сдався нам такий оон разом із сепарнею.
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11.08.2021 23:50
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Посібники сепарні.
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11.08.2021 23:12 Відповісти
интересно, эти любители русского мира к каким авто быстрее бегут с тележками, к ооновским импортным или к белым камазам с просроченными собачьими консервами и снарядами за ними?
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11.08.2021 23:14 Відповісти
и кто Вам сказал, что гуманитарку получат именно жители? (вопрос риторический)
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11.08.2021 23:18 Відповісти
В сепарів є свої Епіцентри для реалізаціі гуманітарки !!!)))
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11.08.2021 23:21 Відповісти
та хай їх шлях травить ще їм допомогать
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11.08.2021 23:15 Відповісти
і навіщо сепарасторам допомога? її возять кацапи в білих камазах...
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11.08.2021 23:15 Відповісти
Сподіваюсь с дустом
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11.08.2021 23:17 Відповісти
Підгодовують кремлівських гнид !!))
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11.08.2021 23:18 Відповісти
І знов загниваючий захід -то голодаючи Поволж"я,то ніжки Буша ,тепер ось знедоленим сепарам !!!)))
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11.08.2021 23:24 Відповісти
Питання)на х@я сдався нам такий оон разом із сепарнею.
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11.08.2021 23:50 Відповісти
гавна им тачку и гандонов пачку.......
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11.08.2021 23:54 Відповісти
никакая это не помощь, это пособничество сепаратизму. грузы надо конфисковывать
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12.08.2021 06:11 Відповісти
 
 