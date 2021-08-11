ООН направила на окупований Донбас 20 автомобілів з гуманітарною допомогою. ФОТО
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Сьогодні прикордонники Луганського загону оформили та пропустили через лінію розмежування у КПВВ "Щастя" 20 автомобілів із гуманітарною допомогою від Управління Верховного комісара ООН для мешканців окупованих територій.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Луганської ОДА.
"В автівках переміщували будівельні матеріали, предмети й обладнання медичного призначення загальною вагою понад 114 тонн, призначені для цивільного населення, яке проживає на тимчасово окупованій території України", - говориться в повідомленні.
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