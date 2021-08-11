РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12606 посетителей онлайн
Новости Происшествия Оккупированные территории - Крым и Донбасс
1 363 13
Луганщина (6242) ООН (3926) гуманитарная помощь (1202)

ООН направила на оккупированный Донбасс 20 автомобилей с гуманитарной помощью. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Сегодня пограничники Луганского отряда оформили и пропустили через линию разграничения на КПВВ "Счастье" 20 автомобилей с гуманитарной помощью от Управления Верховного комиссара ООН для жителей оккупированных территорий.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Луганской ОГА.

ООН направила на оккупированный Донбасс 20 автомобилей с гуманитарной помощью 01

"В автомобилях перемещали строительные материалы, предметы и оборудование медицинского назначения общим весом более 114 тонн, предназначенные для гражданского населения, проживающего на временно оккупированной территории Украины", - говорится в сообщении.

Также читайте: Красный Крест доставил на оккупированные территори Донбасса 75,6 тонн гуманитарной помощи, - Госпогранслужба

Автор: Володимир Янченко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+9
и кто Вам сказал, что гуманитарку получат именно жители? (вопрос риторический)
показать весь комментарий
11.08.2021 23:18
+6
Посібники сепарні.
показать весь комментарий
11.08.2021 23:12
+6
Питання)на х@я сдався нам такий оон разом із сепарнею.
показать весь комментарий
11.08.2021 23:50
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Посібники сепарні.
показать весь комментарий
11.08.2021 23:12 Ответить
интересно, эти любители русского мира к каким авто быстрее бегут с тележками, к ооновским импортным или к белым камазам с просроченными собачьими консервами и снарядами за ними?
показать весь комментарий
11.08.2021 23:14 Ответить
и кто Вам сказал, что гуманитарку получат именно жители? (вопрос риторический)
показать весь комментарий
11.08.2021 23:18 Ответить
В сепарів є свої Епіцентри для реалізаціі гуманітарки !!!)))
показать весь комментарий
11.08.2021 23:21 Ответить
та хай їх шлях травить ще їм допомогать
показать весь комментарий
11.08.2021 23:15 Ответить
і навіщо сепарасторам допомога? її возять кацапи в білих камазах...
показать весь комментарий
11.08.2021 23:15 Ответить
Сподіваюсь с дустом
показать весь комментарий
11.08.2021 23:17 Ответить
Підгодовують кремлівських гнид !!))
показать весь комментарий
11.08.2021 23:18 Ответить
І знов загниваючий захід -то голодаючи Поволж"я,то ніжки Буша ,тепер ось знедоленим сепарам !!!)))
показать весь комментарий
11.08.2021 23:24 Ответить
Питання)на х@я сдався нам такий оон разом із сепарнею.
показать весь комментарий
11.08.2021 23:50 Ответить
гавна им тачку и гандонов пачку.......
показать весь комментарий
11.08.2021 23:54 Ответить
никакая это не помощь, это пособничество сепаратизму. грузы надо конфисковывать
показать весь комментарий
12.08.2021 06:11 Ответить
 
 