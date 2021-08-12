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Кремль практично не залишив росіянам можливості для протестів, - Amnesty International

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Кремль практично не залишив росіянам можливості для протестів, - Amnesty International

Влада в Росії підриває право на свободу мирних зібрань. Для цього використовують все більш обмежувальні закони, жорстку поліцейську тактику і кримінальне переслідування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на доповідь Amnesty International.

"Придушення мирних протестів, розпочате Федеральним законом про збори в 2004 році, прискорилося в останні роки за рахунок ряду законодавчих поправок. В результаті в даний час існує безліч юридичних обмежень на те, коли, де, як, з якою метою можна скористатися правом виходити на вулицю", - документує організація в книзі "Росія: немає місця для протесту".

За твердженням правозахисників, Кремль змушує замовкнути мирне інакомислення - до такої міри, що для росіян практично неможливо виразити будь-який значний протест. Вони зазначають, що мирні вуличні протести стали розглядатися державними чиновниками як злочин. У свою чергу ті, хто виходить на вулиці з метою протесту, вважає це "актом героїзму".

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
А зачем свиньям протестовать? Их роль подхрюкивать поедая крошки с барского стола.
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12.08.2021 09:10
+5
Кремль практически не оставил россиянам возможности для протестов, - Amnesty International - Цензор.НЕТ 7374 Кремль практически не оставил россиянам возможности для протестов, - Amnesty International - Цензор.НЕТ 4317
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12.08.2021 09:11
+4
Почему же? На колени и челом бить. Для кацапских смердов это суровый протест.
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12.08.2021 09:09
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А зачем крепостным демократические протесты? Они сразу БУНТОМ беспощадным все разрушат ( и рашку попутно развалят всем на радость 😀)
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12.08.2021 09:07 Відповісти
Кремль практически не оставил россиянам возможности для протестов, - Amnesty International - Цензор.НЕТ 8143 Кремль практически не оставил россиянам возможности для протестов, - Amnesty International - Цензор.НЕТ 4881
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12.08.2021 09:13 Відповісти
Почему же? На колени и челом бить. Для кацапских смердов это суровый протест.
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12.08.2021 09:09 Відповісти
А зачем свиньям протестовать? Их роль подхрюкивать поедая крошки с барского стола.
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12.08.2021 09:10 Відповісти
Кремль практически не оставил россиянам возможности для протестов, - Amnesty International - Цензор.НЕТ 7374 Кремль практически не оставил россиянам возможности для протестов, - Amnesty International - Цензор.НЕТ 4317
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12.08.2021 09:11 Відповісти
Правильно. Негоже крепостным да холопам думать. Ихнее дело сидеть на чеченских бутылках и периодически снимать видосики, на коленях. Ну и получать п...здюлей от мусорни. И так много вольностей получается.
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12.08.2021 09:12 Відповісти
рабы "капутина" -должны молчать
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12.08.2021 09:14 Відповісти
У нас Ермак и Зеленский делают всё то же самое. Так что не переживайте за руснявых, тут у нас еще более плачевное состояние ожидается.
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12.08.2021 09:21 Відповісти
Да ну ладно, Ермак и Зе пока еще бояться, пусть завинчивают резко, как щас с Азовом. Подспудно этого жду, потому что в Украине это не прокатит. Если чуть пережмут, то сразу Майдан и возможно для нашей Украины, очередной Майдан будет болезненым острым, но здоровым выходом, чем подленькая бесконечная сдача интересов Украины по ковром на Банковой.
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12.08.2021 09:31 Відповісти
янукович-1 попробовал, и где сейчас янукович-1? И почему ты решил, что у януковича-2 получится?
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12.08.2021 09:35 Відповісти
Если ты не заметил, то зеленский за 2 года в Украине сделал то, что ***** делало в РФ 20 лет.
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12.08.2021 11:28 Відповісти
янукович-1 тоже старался, и "шо це йому дало?" (с)
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12.08.2021 12:29 Відповісти
Кремль практически не оставил россиянам возможности для протестов, - Amnesty International - Цензор.НЕТ 1572Кремль практически не оставил россиянам возможности для протестов, - Amnesty International - Цензор.НЕТ 5436
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12.08.2021 09:36 Відповісти
Да протестуют они. Перед ментовками попы показывают. Новый тренд навальнят.

Кремль практически не оставил россиянам возможности для протестов, - Amnesty International - Цензор.НЕТ 9601
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12.08.2021 09:46 Відповісти
я НЕ розумію: навіщо руSSкім рабам протести?!
а взагалі,
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я...!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!
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12.08.2021 09:53 Відповісти
Рабы должны сидеть в стойле
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12.08.2021 10:22 Відповісти
 
 