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Кремль практически не оставил россиянам возможности для протестов, - Amnesty International

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Кремль практически не оставил россиянам возможности для протестов, - Amnesty International

Власти в России подрывают право на свободу мирных собраний. Для этого используют все более ограничительные законы, жесткую полицейскую тактику и уголовное преследование.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на доклад  Amnesty International.

"Подавление мирных протестов, начатое Федеральным законом о собраниях в 2004 году, ускорилось в последние годы за счет ряда законодательных поправок. В результате в настоящее время существует множество юридических ограничений на то, когда, где, как, с какой целью можно воспользоваться правом выходить на улицу", - документирует организация в книге "Россия: нет места для протеста".

По утверждению правозащитников, Кремль заставляет замолчать мирное инакомыслие - до такой степени, что для россиян практически невозможно выразить какой-либо значительный протест. Они отмечают, что мирные уличные протесты стали рассматриваться государственными чиновниками как преступление. В свою очредеь те, кто выходит на улицы с целью протеста, считает это "актом героизма".

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+5
А зачем свиньям протестовать? Их роль подхрюкивать поедая крошки с барского стола.
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12.08.2021 09:10
+5
Кремль практически не оставил россиянам возможности для протестов, - Amnesty International - Цензор.НЕТ 7374 Кремль практически не оставил россиянам возможности для протестов, - Amnesty International - Цензор.НЕТ 4317
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12.08.2021 09:11
+4
Почему же? На колени и челом бить. Для кацапских смердов это суровый протест.
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12.08.2021 09:09
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А зачем крепостным демократические протесты? Они сразу БУНТОМ беспощадным все разрушат ( и рашку попутно развалят всем на радость 😀)
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12.08.2021 09:07 Ответить
Кремль практически не оставил россиянам возможности для протестов, - Amnesty International - Цензор.НЕТ 8143 Кремль практически не оставил россиянам возможности для протестов, - Amnesty International - Цензор.НЕТ 4881
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12.08.2021 09:13 Ответить
Почему же? На колени и челом бить. Для кацапских смердов это суровый протест.
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12.08.2021 09:09 Ответить
А зачем свиньям протестовать? Их роль подхрюкивать поедая крошки с барского стола.
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12.08.2021 09:10 Ответить
Кремль практически не оставил россиянам возможности для протестов, - Amnesty International - Цензор.НЕТ 7374 Кремль практически не оставил россиянам возможности для протестов, - Amnesty International - Цензор.НЕТ 4317
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12.08.2021 09:11 Ответить
Правильно. Негоже крепостным да холопам думать. Ихнее дело сидеть на чеченских бутылках и периодически снимать видосики, на коленях. Ну и получать п...здюлей от мусорни. И так много вольностей получается.
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12.08.2021 09:12 Ответить
рабы "капутина" -должны молчать
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12.08.2021 09:14 Ответить
У нас Ермак и Зеленский делают всё то же самое. Так что не переживайте за руснявых, тут у нас еще более плачевное состояние ожидается.
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12.08.2021 09:21 Ответить
Да ну ладно, Ермак и Зе пока еще бояться, пусть завинчивают резко, как щас с Азовом. Подспудно этого жду, потому что в Украине это не прокатит. Если чуть пережмут, то сразу Майдан и возможно для нашей Украины, очередной Майдан будет болезненым острым, но здоровым выходом, чем подленькая бесконечная сдача интересов Украины по ковром на Банковой.
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12.08.2021 09:31 Ответить
янукович-1 попробовал, и где сейчас янукович-1? И почему ты решил, что у януковича-2 получится?
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12.08.2021 09:35 Ответить
Если ты не заметил, то зеленский за 2 года в Украине сделал то, что ***** делало в РФ 20 лет.
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12.08.2021 11:28 Ответить
янукович-1 тоже старался, и "шо це йому дало?" (с)
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12.08.2021 12:29 Ответить
Кремль практически не оставил россиянам возможности для протестов, - Amnesty International - Цензор.НЕТ 1572Кремль практически не оставил россиянам возможности для протестов, - Amnesty International - Цензор.НЕТ 5436
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12.08.2021 09:36 Ответить
Да протестуют они. Перед ментовками попы показывают. Новый тренд навальнят.

Кремль практически не оставил россиянам возможности для протестов, - Amnesty International - Цензор.НЕТ 9601
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12.08.2021 09:46 Ответить
я НЕ розумію: навіщо руSSкім рабам протести?!
а взагалі,
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я...!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!
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12.08.2021 09:53 Ответить
Рабы должны сидеть в стойле
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12.08.2021 10:22 Ответить
 
 