Amnesty International признала Навального узником совести и призвала немедленно его освободить

В Amnesty International призвали российские власти немедленно освободить российского оппозиционера Алексея Навального.

Такое заявление сделала директор московского офиса организации Наталья Звягина, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Amnesty International.

"Арест Алексея Навального - еще одно свидетельство того, что российские власти стремятся заставить его замолчать. Его задержание лишь подчеркивает необходимость расследования утверждений о том, что он был отравлен государственными агентами, действуя по приказу самого высокого уровня", - заявила она.

По словам Звягиной, российские власти вели целенаправленную кампанию против Навального, а сейчас он арестован "за многочисленные нарушения испытательного срока".

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"Власти восприняли приезд Алексея Навального как полномасштабную операцию по безопасности, когда сотни полицейских были стянуты в аэропорт Внуково, арестовав и вытеснив сторонников Навального на мороз до -20 ° ... Все сторонники Навального и журналисты, задержанные в московском аэропорту Внуково, должны быть немедленно и безусловно освобождены. Их единственное преступление - желание поприветствовать Алексея Навального или осветить его прибытие в Россию", - отметила Звягина.

Напомним, 15 января прокуратура Москвы заявила о недопустимости массовых мероприятий в аэропорту "Внуково" в день, когда туда собирался прилететь из Германии российский оппозиционер Алексей Навальный.

17 января возле аэропорта Внуково, должен был прилететь из Германии оппозиционный политик Алексей Навальный, заметили автозаки. Ближе к прилету сотрудники ОМОНа "зачистили" зону перед металлоискателями у входа в терминал аэропорта Внуково. По данным СМИ на 19:30 по московскому времени, задержан 21 человек.

Самолет с Навальным сел в Шереметьево. На паспортном контроле политика задержали, так как ранее Федеральная служба исполнения наказаний РФ объявила его в розыск. По версии российских властей, Навальный уклонялся от контроля как условно-осужденный.

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