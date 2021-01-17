Amnesty International признала Навального узником совести и призвала немедленно его освободить
В Amnesty International призвали российские власти немедленно освободить российского оппозиционера Алексея Навального.
Такое заявление сделала директор московского офиса организации Наталья Звягина, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Amnesty International.
"Арест Алексея Навального - еще одно свидетельство того, что российские власти стремятся заставить его замолчать. Его задержание лишь подчеркивает необходимость расследования утверждений о том, что он был отравлен государственными агентами, действуя по приказу самого высокого уровня", - заявила она.
По словам Звягиной, российские власти вели целенаправленную кампанию против Навального, а сейчас он арестован "за многочисленные нарушения испытательного срока".
"Власти восприняли приезд Алексея Навального как полномасштабную операцию по безопасности, когда сотни полицейских были стянуты в аэропорт Внуково, арестовав и вытеснив сторонников Навального на мороз до -20 ° ... Все сторонники Навального и журналисты, задержанные в московском аэропорту Внуково, должны быть немедленно и безусловно освобождены. Их единственное преступление - желание поприветствовать Алексея Навального или осветить его прибытие в Россию", - отметила Звягина.
Напомним, 15 января прокуратура Москвы заявила о недопустимости массовых мероприятий в аэропорту "Внуково" в день, когда туда собирался прилететь из Германии российский оппозиционер Алексей Навальный.
17 января возле аэропорта Внуково, должен был прилететь из Германии оппозиционный политик Алексей Навальный, заметили автозаки. Ближе к прилету сотрудники ОМОНа "зачистили" зону перед металлоискателями у входа в терминал аэропорта Внуково. По данным СМИ на 19:30 по московскому времени, задержан 21 человек.
Самолет с Навальным сел в Шереметьево. На паспортном контроле политика задержали, так как ранее Федеральная служба исполнения наказаний РФ объявила его в розыск. По версии российских властей, Навальный уклонялся от контроля как условно-осужденный.
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Я, конечно, выражаю свое сочувствие Алексею Навальному, получившему 15 суток, его не за что было сажать, это был абсолютно незаконный арест, даже по нашему административному кодексу, Но аресты не являются политической индульгенцией. Большевики тоже сидели на каторге, и Дзержинский 10 лет сидел в тюрьме. Гитлера тоже посадили. Жаль, что не на 15 лет. Может быть, не было бы второй мировой войны. Навальный пытался объяснить, что нужно защищать интересы русских. А это абсолютное табу, человек, который говорит о защите интересов русских, или такой, абсолютно бесчестный популист, как Жириновский, у которого вообще нет никаких убеждений, и, кроме кошелька, он ничего в перспективе не видит, наполненного хрустящими купюрами. Или это опасный, очень опасный человек.
Если в России, где русские составляют 80, по меньшей мере, процентов, русских нужно защищать, то, в таком случае, видимо, этим русским и жить на земле не следует, если их в собственной стране, при таком подавляющем большинстве, защищать надо. Тот, кто говорит о защите русских в России, уподобляется тем, кто говорил о защите немцев в Германии. Это абсолютное табу, для приличного политика, и вообще, для приличного человека.
Это и есть нацизм, и ничто другое. Защита русских, на территории России, от наглых нацменьшинств, которые то ли сюда понаехали, то ли не имеют права здесь поселиться. Там хватит кормить Кавказ. Если толпы пойдут за Навального, страну в будущем, ожидает фашизм. И меня очень пугает эта волна, которая сейчас поднимается. Потому что она поднимается отнюдь не только против Путина. Она поднимается за недемократическое будущее России. Она поднимается за прошедший коммунизм или за будущий фашизм. И Навальный - один из потенциальных лидеров этой новой погибели.