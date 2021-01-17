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Amnesty International признала Навального узником совести и призвала немедленно его освободить

Amnesty International признала Навального узником совести и призвала немедленно его освободить

В Amnesty International призвали российские власти немедленно освободить российского оппозиционера Алексея Навального.

Такое заявление сделала директор московского офиса организации Наталья Звягина, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Amnesty International.

"Арест Алексея Навального - еще одно свидетельство того, что российские власти стремятся заставить его замолчать. Его задержание лишь подчеркивает необходимость расследования утверждений о том, что он был отравлен государственными агентами, действуя по приказу самого высокого уровня", - заявила она.

По словам Звягиной, российские власти вели целенаправленную кампанию против Навального, а сейчас он арестован "за многочисленные нарушения испытательного срока".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Навального задержали в аэропорту Шереметьево (обновлено)

"Власти восприняли приезд Алексея Навального как полномасштабную операцию по безопасности, когда сотни полицейских были стянуты в аэропорт Внуково, арестовав и вытеснив сторонников Навального на мороз до -20 ° ... Все сторонники Навального и журналисты, задержанные в московском аэропорту Внуково, должны быть немедленно и безусловно освобождены. Их единственное преступление - желание поприветствовать Алексея Навального или осветить его прибытие в Россию", - отметила Звягина.

Напомним, 15 января прокуратура Москвы заявила о недопустимости массовых мероприятий в аэропорту "Внуково" в день, когда туда собирался прилететь из Германии российский оппозиционер Алексей Навальный.

17 января возле аэропорта Внуково, должен был прилететь из Германии оппозиционный политик Алексей Навальный, заметили автозаки. Ближе к прилету сотрудники ОМОНа "зачистили" зону перед металлоискателями у входа в терминал аэропорта Внуково. По данным СМИ на 19:30 по московскому времени, задержан 21 человек.

Самолет с Навальным сел в Шереметьево. На паспортном контроле политика задержали, так как ранее Федеральная служба исполнения наказаний РФ объявила его в розыск. По версии российских властей, Навальный уклонялся от контроля как условно-осужденный.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Возвращение Навального в Москву: ОМОН оттеснил людей от входа в аэропорт и проводит жесткие задержания на улице. ВИДЕО

Автор: 

Amnesty International (206) Навальный Алексей (856)


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Топ комментарии
+19
Amnesty International признала Навального узником совести и призвала немедленно его освободить - Цензор.НЕТ 5807
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17.01.2021 21:55 Ответить
+17
Навальный нацист, а ***** фашист, для Украины ничего хорошего от этих кацапов не будет.
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17.01.2021 21:54 Ответить
+14
Та що він вам той навальний, бутерброд?
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17.01.2021 21:52 Ответить
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несомненно в Австралии проблемы более существенны, особенно с коронавирусом. А Навальный ширма, дырявая такая
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17.01.2021 23:13 Ответить
У нас есть проблемы, конечно, но они связаны с предателями во властных структурах правительств штатов; а вирус - это просто прикрытие.
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17.01.2021 23:18 Ответить
Да наши новости жить не могут без России и Беларуси. Не на Польшу же им ориентироваться и не на мировые страны.
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17.01.2021 23:11 Ответить
Альфред Кох: "...Кремль плюнул и решил: все. Раз уже невозможно скрыть, что мы бандиты, то и перестанем это скрывать..."
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17.01.2021 23:18 Ответить
Любая власть - если она власть - бандиты. Иначе её сожрут другие бандиты.
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17.01.2021 23:19 Ответить
Они могут видео выпустить как Навального сажают на бутылку и ничего не изменится в отношении с Россией. И Путин это прекрасно знает. Пока у него в кармане европейские и американские политики ничего ему не будет.
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17.01.2021 23:20 Ответить
АИ признала Навального бутербродом совести.
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17.01.2021 23:34 Ответить
Amnesty International визнала Навального в'язнем совісті та закликала негайно його звільнити - Цензор.НЕТ 1101
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17.01.2021 23:44 Ответить
бідний хлопець, знову на чужину. Розіграйте шістку, загляньте в коров'ячі очі, там біль і смуток
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17.01.2021 23:58 Ответить
В. НОВОДВОРСКАЯ: Мне Алексей Навальный внушает панический ужас как будущий лидер обезумевших толп. Да ещё и с нацистским уклоном. Мне даже не надо было дожидаться, пока он пойдёт на Русский марш, воспитывать там малолетних нацистов, которые из-за своих зиков, наверняка, не услышали бы не только Навального, но даже Вальтера, Канта, Гегеля, если бы они туда пришли. На митингах не воспитывают, на митингах зажигают. Я слишком долго сама вела митинги, и очень большие митинги. И знаю, чего ждет на митингах народ. Никто не приходит на митинги задумываться. Тем более, задумываться о том, что участники митинга не правы, это полный абсурд. Поэтому, такого рода (НРЗБ) Алексея Навального или безграмотны, или нечестны с самого начала. Борьба с коррупцией без либеральных убеждений может привести к тому, к чему она уже привела в Белоруссии. Лукашенко прельстил народ тем, что с утра до вечера, говорил о борьбе с коррупцией. И легко купил легковерных белорусов. А недомыслящая интеллигенция его поддержала, решив, что сможет им вертеть, как хочет. Ну, и мы видим сегодня белорусский пейзаж. Да, Алексей Навальный учился за границей, да, он не из колхоза. Но Гитлер, в принципе, тоже был не из колхоза.

Я, конечно, выражаю свое сочувствие Алексею Навальному, получившему 15 суток, его не за что было сажать, это был абсолютно незаконный арест, даже по нашему административному кодексу, Но аресты не являются политической индульгенцией. Большевики тоже сидели на каторге, и Дзержинский 10 лет сидел в тюрьме. Гитлера тоже посадили. Жаль, что не на 15 лет. Может быть, не было бы второй мировой войны. Навальный пытался объяснить, что нужно защищать интересы русских. А это абсолютное табу, человек, который говорит о защите интересов русских, или такой, абсолютно бесчестный популист, как Жириновский, у которого вообще нет никаких убеждений, и, кроме кошелька, он ничего в перспективе не видит, наполненного хрустящими купюрами. Или это опасный, очень опасный человек.

Если в России, где русские составляют 80, по меньшей мере, процентов, русских нужно защищать, то, в таком случае, видимо, этим русским и жить на земле не следует, если их в собственной стране, при таком подавляющем большинстве, защищать надо. Тот, кто говорит о защите русских в России, уподобляется тем, кто говорил о защите немцев в Германии. Это абсолютное табу, для приличного политика, и вообще, для приличного человека.

Это и есть нацизм, и ничто другое. Защита русских, на территории России, от наглых нацменьшинств, которые то ли сюда понаехали, то ли не имеют права здесь поселиться. Там хватит кормить Кавказ. Если толпы пойдут за Навального, страну в будущем, ожидает фашизм. И меня очень пугает эта волна, которая сейчас поднимается. Потому что она поднимается отнюдь не только против Путина. Она поднимается за недемократическое будущее России. Она поднимается за прошедший коммунизм или за будущий фашизм. И Навальный - один из потенциальных лидеров этой новой погибели.
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17.01.2021 23:59 Ответить
Абсолютно согласен. И конечно же украинским, подчёркиваю, украинским политикам и военным нужно держать это на контроле. Но не нужно загаживать наше информ.поле разборками между московскими фашистами и нацистами в то время, когда в самой Украине уже началась охота за патриотами своей страны.
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18.01.2021 00:22 Ответить
Пані Валерії не можна не вірити, вона завжди називала речі на своє ім'я.
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18.01.2021 09:30 Ответить
Не позорьтесь! Прекратите глупости писать! Сейчас главная задача убрать больного психопата дорвавшегося к власти в рфии! Потом все прояснится.
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18.01.2021 09:41 Ответить
не надо его убирать, он нормально справляется с задачей развала рфии
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18.01.2021 22:12 Ответить
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