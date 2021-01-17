Amnesty International визнала Навального в'язнем совісті та закликала негайно його звільнити
В Amnesty International закликали російську владу негайно звільнити російського опозиціонера Олексія Навального.
Таку заяву зробила директор московського офісу організації Наталія Звягіна, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Amnesty International.
"Арешт Олексія Навального - ще одне свідчення того, що російська влада прагне змусити його замовкнути. Його затримання лише підкреслює необхідність розслідування тверджень про те, що він був отруєний державними агентами, діючи за наказом самого високого рівня", - заявила вона.
За словами Звягіної, російська влада вела цілеспрямовану кампанію проти Навального, а зараз він арештований "за численні порушення випробувального терміну".
"Влада сприйняла приїзд Олексія Навального як повномасштабну операцію з безпеки, коли сотні поліцейських були стягнуті в аеропорт Внуково, заарештувавши і витіснивши прихильників Навального на мороз до -20 ° ...
Всі прихильники Навального і журналісти, затримані в московському аеропорту Внуково, мають бути негайно і безумовно звільнені. Їх єдиний злочин - бажання привітати Олексія Навального або висвітлити його прибуття в Росію", - зазначила Звягіна.
Нагадаємо, 15 січня прокуратура Москви заявила про неприпустимість масових заходів в аеропорту "Внуково" в день, коли туди збирався прилетіти з Німеччини російський опозиціонер Олексій Навальний.
17 січня біля аеропорту Внуково, куди мав прилетіти з Німеччини Олексій Навальний, помітили автозаки. Ближче до прильоту співробітники ОМОНу "зачистили" зону перед металошукачами біля входу в термінал аеропорту Внуково. За даними ЗМІ на 19:30 за московським часом, затримано 21 особу.
Літак з Навальним сів у Шереметьєво. На паспортному контролі політика затримали, бо раніше Федеральна служба виконання покарань РФ оголосила його в розшук. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно-засуджений.
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Я, конечно, выражаю свое сочувствие Алексею Навальному, получившему 15 суток, его не за что было сажать, это был абсолютно незаконный арест, даже по нашему административному кодексу, Но аресты не являются политической индульгенцией. Большевики тоже сидели на каторге, и Дзержинский 10 лет сидел в тюрьме. Гитлера тоже посадили. Жаль, что не на 15 лет. Может быть, не было бы второй мировой войны. Навальный пытался объяснить, что нужно защищать интересы русских. А это абсолютное табу, человек, который говорит о защите интересов русских, или такой, абсолютно бесчестный популист, как Жириновский, у которого вообще нет никаких убеждений, и, кроме кошелька, он ничего в перспективе не видит, наполненного хрустящими купюрами. Или это опасный, очень опасный человек.
Если в России, где русские составляют 80, по меньшей мере, процентов, русских нужно защищать, то, в таком случае, видимо, этим русским и жить на земле не следует, если их в собственной стране, при таком подавляющем большинстве, защищать надо. Тот, кто говорит о защите русских в России, уподобляется тем, кто говорил о защите немцев в Германии. Это абсолютное табу, для приличного политика, и вообще, для приличного человека.
Это и есть нацизм, и ничто другое. Защита русских, на территории России, от наглых нацменьшинств, которые то ли сюда понаехали, то ли не имеют права здесь поселиться. Там хватит кормить Кавказ. Если толпы пойдут за Навального, страну в будущем, ожидает фашизм. И меня очень пугает эта волна, которая сейчас поднимается. Потому что она поднимается отнюдь не только против Путина. Она поднимается за недемократическое будущее России. Она поднимается за прошедший коммунизм или за будущий фашизм. И Навальный - один из потенциальных лидеров этой новой погибели.