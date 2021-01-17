Amnesty International визнала Навального в'язнем совісті та закликала негайно його звільнити

В Amnesty International закликали російську владу негайно звільнити російського опозиціонера Олексія Навального.

Таку заяву зробила директор московського офісу організації Наталія Звягіна, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Amnesty International.

"Арешт Олексія Навального - ще одне свідчення того, що російська влада прагне змусити його замовкнути. Його затримання лише підкреслює необхідність розслідування тверджень про те, що він був отруєний державними агентами, діючи за наказом самого високого рівня", - заявила вона.

За словами Звягіної, російська влада вела цілеспрямовану кампанію проти Навального, а зараз він арештований "за численні порушення випробувального терміну".

"Влада сприйняла приїзд Олексія Навального як повномасштабну операцію з безпеки, коли сотні поліцейських були стягнуті в аеропорт Внуково, заарештувавши і витіснивши прихильників Навального на мороз до -20 ° ...

Всі прихильники Навального і журналісти, затримані в московському аеропорту Внуково, мають бути негайно і безумовно звільнені. Їх єдиний злочин - бажання привітати Олексія Навального або висвітлити його прибуття в Росію", - зазначила Звягіна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Навального затримали в аеропорту Шереметьєво (оновлено)

Нагадаємо, 15 січня прокуратура Москви заявила про неприпустимість масових заходів в аеропорту "Внуково" в день, коли туди збирався прилетіти з Німеччини російський опозиціонер Олексій Навальний.

17 січня біля аеропорту Внуково, куди мав прилетіти з Німеччини Олексій Навальний, помітили автозаки. Ближче до прильоту співробітники ОМОНу "зачистили" зону перед металошукачами біля входу в термінал аеропорту Внуково. За даними ЗМІ на 19:30 за московським часом, затримано 21 особу.

Літак з Навальним сів у Шереметьєво. На паспортному контролі політика затримали, бо раніше Федеральна служба виконання покарань РФ оголосила його в розшук. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно-засуджений.