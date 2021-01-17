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Amnesty International визнала Навального в'язнем совісті та закликала негайно його звільнити

Amnesty International визнала Навального в'язнем совісті та закликала негайно його звільнити

В Amnesty International закликали російську владу негайно звільнити російського опозиціонера Олексія Навального.

Таку заяву зробила директор московського офісу організації Наталія Звягіна, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Amnesty International.

"Арешт Олексія Навального - ще одне свідчення того, що російська влада прагне змусити його замовкнути. Його затримання лише підкреслює необхідність розслідування тверджень про те, що він був отруєний державними агентами, діючи за наказом самого високого рівня", - заявила вона.

За словами Звягіної, російська влада вела цілеспрямовану кампанію проти Навального, а зараз він арештований "за численні порушення випробувального терміну".

"Влада сприйняла приїзд Олексія Навального як повномасштабну операцію з безпеки, коли сотні поліцейських були стягнуті в аеропорт Внуково, заарештувавши і витіснивши прихильників Навального на мороз до -20 ° ...

Всі прихильники Навального і журналісти, затримані в московському аеропорту Внуково, мають бути негайно і безумовно звільнені. Їх єдиний злочин - бажання привітати Олексія Навального або висвітлити його прибуття в Росію", - зазначила Звягіна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Навального затримали в аеропорту Шереметьєво (оновлено)

Нагадаємо, 15 січня прокуратура Москви заявила про неприпустимість масових заходів в аеропорту "Внуково" в день, коли туди збирався прилетіти з Німеччини російський опозиціонер Олексій Навальний.

17 січня біля аеропорту Внуково, куди мав прилетіти з Німеччини  Олексій Навальний, помітили автозаки. Ближче до прильоту співробітники ОМОНу "зачистили" зону перед металошукачами біля входу в термінал аеропорту Внуково. За даними ЗМІ на 19:30 за московським часом, затримано 21 особу.

Літак з Навальним сів у ШереметьєвоНа паспортному контролі політика затримали, бо раніше Федеральна служба виконання покарань РФ оголосила його в розшук. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно-засуджений.

Amnesty International (100) Навальний Олексій (613)


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Топ коментарі
+19
Amnesty International признала Навального узником совести и призвала немедленно его освободить - Цензор.НЕТ 5807
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17.01.2021 21:55 Відповісти
+17
Навальный нацист, а ***** фашист, для Украины ничего хорошего от этих кацапов не будет.
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17.01.2021 21:54 Відповісти
+14
Та що він вам той навальний, бутерброд?
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17.01.2021 21:52 Відповісти
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несомненно в Австралии проблемы более существенны, особенно с коронавирусом. А Навальный ширма, дырявая такая
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17.01.2021 23:13 Відповісти
У нас есть проблемы, конечно, но они связаны с предателями во властных структурах правительств штатов; а вирус - это просто прикрытие.
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17.01.2021 23:18 Відповісти
Да наши новости жить не могут без России и Беларуси. Не на Польшу же им ориентироваться и не на мировые страны.
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17.01.2021 23:11 Відповісти
Альфред Кох: "...Кремль плюнул и решил: все. Раз уже невозможно скрыть, что мы бандиты, то и перестанем это скрывать..."
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17.01.2021 23:18 Відповісти
Любая власть - если она власть - бандиты. Иначе её сожрут другие бандиты.
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17.01.2021 23:19 Відповісти
Они могут видео выпустить как Навального сажают на бутылку и ничего не изменится в отношении с Россией. И Путин это прекрасно знает. Пока у него в кармане европейские и американские политики ничего ему не будет.
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17.01.2021 23:20 Відповісти
АИ признала Навального бутербродом совести.
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17.01.2021 23:34 Відповісти
Amnesty International визнала Навального в'язнем совісті та закликала негайно його звільнити - Цензор.НЕТ 1101
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17.01.2021 23:44 Відповісти
бідний хлопець, знову на чужину. Розіграйте шістку, загляньте в коров'ячі очі, там біль і смуток
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17.01.2021 23:58 Відповісти
В. НОВОДВОРСКАЯ: Мне Алексей Навальный внушает панический ужас как будущий лидер обезумевших толп. Да ещё и с нацистским уклоном. Мне даже не надо было дожидаться, пока он пойдёт на Русский марш, воспитывать там малолетних нацистов, которые из-за своих зиков, наверняка, не услышали бы не только Навального, но даже Вальтера, Канта, Гегеля, если бы они туда пришли. На митингах не воспитывают, на митингах зажигают. Я слишком долго сама вела митинги, и очень большие митинги. И знаю, чего ждет на митингах народ. Никто не приходит на митинги задумываться. Тем более, задумываться о том, что участники митинга не правы, это полный абсурд. Поэтому, такого рода (НРЗБ) Алексея Навального или безграмотны, или нечестны с самого начала. Борьба с коррупцией без либеральных убеждений может привести к тому, к чему она уже привела в Белоруссии. Лукашенко прельстил народ тем, что с утра до вечера, говорил о борьбе с коррупцией. И легко купил легковерных белорусов. А недомыслящая интеллигенция его поддержала, решив, что сможет им вертеть, как хочет. Ну, и мы видим сегодня белорусский пейзаж. Да, Алексей Навальный учился за границей, да, он не из колхоза. Но Гитлер, в принципе, тоже был не из колхоза.

Я, конечно, выражаю свое сочувствие Алексею Навальному, получившему 15 суток, его не за что было сажать, это был абсолютно незаконный арест, даже по нашему административному кодексу, Но аресты не являются политической индульгенцией. Большевики тоже сидели на каторге, и Дзержинский 10 лет сидел в тюрьме. Гитлера тоже посадили. Жаль, что не на 15 лет. Может быть, не было бы второй мировой войны. Навальный пытался объяснить, что нужно защищать интересы русских. А это абсолютное табу, человек, который говорит о защите интересов русских, или такой, абсолютно бесчестный популист, как Жириновский, у которого вообще нет никаких убеждений, и, кроме кошелька, он ничего в перспективе не видит, наполненного хрустящими купюрами. Или это опасный, очень опасный человек.

Если в России, где русские составляют 80, по меньшей мере, процентов, русских нужно защищать, то, в таком случае, видимо, этим русским и жить на земле не следует, если их в собственной стране, при таком подавляющем большинстве, защищать надо. Тот, кто говорит о защите русских в России, уподобляется тем, кто говорил о защите немцев в Германии. Это абсолютное табу, для приличного политика, и вообще, для приличного человека.

Это и есть нацизм, и ничто другое. Защита русских, на территории России, от наглых нацменьшинств, которые то ли сюда понаехали, то ли не имеют права здесь поселиться. Там хватит кормить Кавказ. Если толпы пойдут за Навального, страну в будущем, ожидает фашизм. И меня очень пугает эта волна, которая сейчас поднимается. Потому что она поднимается отнюдь не только против Путина. Она поднимается за недемократическое будущее России. Она поднимается за прошедший коммунизм или за будущий фашизм. И Навальный - один из потенциальных лидеров этой новой погибели.
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17.01.2021 23:59 Відповісти
Абсолютно согласен. И конечно же украинским, подчёркиваю, украинским политикам и военным нужно держать это на контроле. Но не нужно загаживать наше информ.поле разборками между московскими фашистами и нацистами в то время, когда в самой Украине уже началась охота за патриотами своей страны.
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18.01.2021 00:22 Відповісти
Пані Валерії не можна не вірити, вона завжди називала речі на своє ім'я.
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18.01.2021 09:30 Відповісти
Не позорьтесь! Прекратите глупости писать! Сейчас главная задача убрать больного психопата дорвавшегося к власти в рфии! Потом все прояснится.
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18.01.2021 09:41 Відповісти
не надо его убирать, он нормально справляется с задачей развала рфии
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18.01.2021 22:12 Відповісти
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