Заповідник "Софія Київська" не дозволяв дрифт автомобілів на площі, - міськрада
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У Національному заповіднику "Софія Київська" оприлюднили офіційну заяву, в якій зазначається, що ніяких погоджень на зйомки дрифту автомобілів на Софійській площі керівництво не надавало.
Про це в Facebook повідомляє пресслужба Київської міськради, інформує Цензор.НЕТ.
"У столиці діє Порядок організації та проведення недержавних масових заходів релігійного, культурно-просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру в місті Києві, затвердженого Київською міською радою 19 грудня 2019 року. Відповідно до нього дозвіл на проведення заходу на Софійській площі надається виключно в разі погодження із Національним заповідником "Софія Київська" з метою недопущення техногенного негативного впливу на стан пам’яток національного значення", - йдеться в повідомленні.
"Відповідний запит від організаторів зйомок дрифту в Національний заповідник не надходив", - додали в міськраді.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 10 серпня на Софійській площі дрифтували 2 автомобілі, в одному з них перебувала реп-виконавиця Альона Альона, все це знімали на відео. Дрифт викликав скандал: машини залишили на площі сліди, в КМДА заявили, що раніше відмовила організаторам - компанії Red Bull - у проведенні зйомки, але ті проігнорували відмову. Поліція почала кримінальну справу, прокуратура підрахувала, що розмір збитків становить 50 тис. грн і вилучила автомобілі, які дрифтували.
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А ця моя подруга Алёна² якась, їй-Богу, причинна: напартачить - а тоді давай бідкатись: не подумала, простіть.
Запросили на з'їзд Порошенка - посиділа, фуршет подивилася, а тоді: простіть, заманули обманом, я нейтрал, зразу не вхопила суть.
Записала кліп з расєйськими КВНщиками, а тоді - ой, даруйте, не подумала. Яка ж я колаборантка, я ї жопу прапором, бува, обертаю: ось, дивіться, милота яка.
Тоді заспівала дуетом з маскавітами, які і в Криму виступали, й Х...йла вітали - і знову така: більше - ніколи, це я по дурості, звиняйте. Не рознюхала зблизька, щó воно.
Тепер з гонщиками тисячолітню Софію перепаскудила - і звично: ах, не знала, думала, красівоє, посадили для баласту.
Я оце дивлюся і думаю: Господи, та вже викрикуй ці свої пісні і рекламуй по дамських журналах ожиріння. Але що ж ти вляпуєшся постійно в якесь лайно?
Як наче магніт який, пороблено скоріш за все дівчині, хоч яйцем викатуй.
Джерело: телеграм-канал Tanya Adams, від August 11
Ну хоть с парашютом с Лавры прыгать можно ?
Це жарт, а не "брєд".
толстая симпатичная, но только из-за голоса когда вчера ролик тут был. а то как читает рэп, пожалуй можно самого ленивого мужика утром поднять на самую тяжелую работу - скажет - Только не это, даже забудет выпить стопку напитка для мужчин
Альона-Альона не "толстая", вона спортивна й трохи гладенька
"спасиб*", я не угадаешь шо зараз буду робити..... 25мл. оярки хотел... если постараюсь забыть это фото и таки "развижу" то считай шо я тя не проклял