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Заповідник "Софія Київська" не дозволяв дрифт автомобілів на площі, - міськрада

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Суспільство

Заповідник

У Національному заповіднику "Софія Київська" оприлюднили офіційну заяву, в якій зазначається, що ніяких погоджень на зйомки дрифту автомобілів на Софійській площі керівництво не надавало.

Про це в Facebook повідомляє пресслужба Київської міськради, інформує Цензор.НЕТ.

"У столиці діє Порядок організації та проведення недержавних масових заходів релігійного, культурно-просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру в місті Києві, затвердженого Київською міською радою 19 грудня 2019 року. Відповідно до нього дозвіл на проведення заходу на Софійській площі надається виключно в разі погодження із Національним заповідником "Софія Київська" з метою недопущення техногенного негативного впливу на стан пам’яток національного значення", - йдеться в повідомленні.

"Відповідний запит від організаторів зйомок дрифту в Національний заповідник не надходив", - додали в міськраді.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дрифт на Софійській площі: alyona alyona опублікувала повістку про виклик до поліції. ФОТО

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 10 серпня на Софійській площі дрифтували 2 автомобілі, в одному з них перебувала реп-виконавиця Альона Альона, все це знімали на відео. Дрифт викликав скандал: машини залишили на площі сліди, в КМДА заявили, що раніше відмовила організаторам - компанії Red Bull - у проведенні зйомки, але ті проігнорували відмову. Поліція почала кримінальну справу, прокуратура підрахувала, що розмір збитків становить 50 тис. грн і вилучила автомобілі, які дрифтували.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
Оце попала Альона... в... у велику ДУПУ...)))Дупа в дупі)))ні хріна собі ситуація
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12.08.2021 11:54
+2
А был звонок в полицию от директора? Пора менять руководство музея, давно пора
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12.08.2021 11:44
+2
на рашку звалити можеш, там какать брєд.
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12.08.2021 12:52
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Но кто то все Это Крышивал . А то все Отписки , когда жаренным Запахло.
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12.08.2021 11:40 Відповісти
та ніхто не кришував. вийшли в тіхаря, швиденько покатались і все.
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12.08.2021 12:41 Відповісти
Андрій Альохін
А ця моя подруга Алёна² якась, їй-Богу, причинна: напартачить - а тоді давай бідкатись: не подумала, простіть.
Запросили на з'їзд Порошенка - посиділа, фуршет подивилася, а тоді: простіть, заманули обманом, я нейтрал, зразу не вхопила суть.
Записала кліп з расєйськими КВНщиками, а тоді - ой, даруйте, не подумала. Яка ж я колаборантка, я ї жопу прапором, бува, обертаю: ось, дивіться, милота яка.
Тоді заспівала дуетом з маскавітами, які і в Криму виступали, й Х...йла вітали - і знову така: більше - ніколи, це я по дурості, звиняйте. Не рознюхала зблизька, щó воно.
Тепер з гонщиками тисячолітню Софію перепаскудила - і звично: ах, не знала, думала, красівоє, посадили для баласту.
Я оце дивлюся і думаю: Господи, та вже викрикуй ці свої пісні і рекламуй по дамських журналах ожиріння. Але що ж ти вляпуєшся постійно в якесь лайно?
Як наче магніт який, пороблено скоріш за все дівчині, хоч яйцем викатуй.

Джерело: телеграм-канал Tanya Adams, від August 11
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12.08.2021 15:05 Відповісти
Альона із касти педагогів, а їх випускають без знань законів. а якщо вони якось і схопили, бігши 5 років по прєподам із заліковою, якийсь закон, то не вміють ним користуватись і не вміють приміняти. тому таким сказати "у мене все є" достатньо, щоб лохи погодились. що і вийшло. але як вихователь вона вийшла чистити бруківку, значить диплом не куплений.
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12.08.2021 15:11 Відповісти
Я вже відмилася і зробила висновки.

Заповедник "София Киевская" не разрешал на дрифт автомобилей на площади, - горсовет - Цензор.НЕТ 6939
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12.08.2021 11:42 Відповісти
А был звонок в полицию от директора? Пора менять руководство музея, давно пора
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12.08.2021 11:44 Відповісти
возможно и "занесли", но не учли шо гачнется такой срач. ясно шо оттуда должны бы выйти 10 Вась и снимая на теплофоны звонить к монастырским псам и даже собакам)
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12.08.2021 12:46 Відповісти
Оце попала Альона... в... у велику ДУПУ...)))Дупа в дупі)))ні хріна собі ситуація
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12.08.2021 11:54 Відповісти
Ладно, дрифт нельзя.
Ну хоть с парашютом с Лавры прыгать можно ?
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12.08.2021 12:02 Відповісти
на рашку звалити можеш, там какать брєд.
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12.08.2021 12:52 Відповісти
Ти позбавлений почуття гумору ?
Це жарт, а не "брєд".
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12.08.2021 12:59 Відповісти
маркуй свій гумор, тоді не будеш під русского попадати.
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12.08.2021 13:01 Відповісти
так кто брешет то? толстая ... б*же, "рэперша", или официалы?
толстая симпатичная, но только из-за голоса когда вчера ролик тут был. а то как читает рэп, пожалуй можно самого ленивого мужика утром поднять на самую тяжелую работу - скажет - Только не это, даже забудет выпить стопку напитка для мужчин Заповідник "Софія Київська" не дозволяв дрифт автомобілів на площі, - міськрада - Цензор.НЕТ 7736
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12.08.2021 12:44 Відповісти
"толстая симпатичная"

Альона-Альона не "толстая", вона спортивна й трохи гладенька

Заповідник "Софія Київська" не дозволяв дрифт автомобілів на площі, - міськрада - Цензор.НЕТ 5912
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12.08.2021 15:10 Відповісти
о г*споди.... Заповідник "Софія Київська" не дозволяв дрифт автомобілів на площі, - міськрада - Цензор.НЕТ 4445
"спасиб*", я не угадаешь шо зараз буду робити..... 25мл. оярки хотел... если постараюсь забыть это фото и таки "развижу" то считай шо я тя не проклял Заповідник "Софія Київська" не дозволяв дрифт автомобілів на площі, - міськрада - Цензор.НЕТ 8055
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12.08.2021 15:23 Відповісти
Доцільно належним чином покарати тупу товсту телицю.
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12.08.2021 13:03 Відповісти
"Я не дріфтувала а лише сиділа у віконця".
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12.08.2021 15:26 Відповісти
 
 