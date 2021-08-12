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Заповедник "София Киевская" не разрешал дрифт автомобилей на площади, - горсовет

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Общество

Заповедник

В Национальном заповеднике "София Киевская" обнародовали официальное заявление, в котором отмечается, что никаких согласований на съемки дрифта автомобилей на Софийской площади руководство не предоставляло.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Киевского горсовета, информирует Цензор.НЕТ.

"В столице действует Порядок организации и проведения негосударственных массовых мероприятий религиозного, культурно-просветительского, спортивного, зрелищного и другого характера в Киеве, утвержденного Киевским городским советом 19 декабря 2019. Согласно ему разрешение на проведение мероприятия на Софийской площади предоставляется исключительно в случае согласования с Национальным заповедником "София Киевская" с целью недопущения техногенного негативного влияния на состояние памятников национального значения", - говорится в сообщении.

"Соответствующий запрос от организаторов съемок дрифта в Национальный заповедник не поступал", - добавили в горсовете.

Напомним, утром 10 августа на Софийской площади дрифтовали 2 автомобиля, в одном из них находилась рэп-исполнительница Алена Алена, все это снимали на видео. Дрифт вызвал скандал: машины оставили на площади следы, в КГГА заявили, что ранее отказали организаторам - компании Red Bull - в проведении съемки, но те проигнорировали отказ. Полиция начала уголовное дело, прокуратура подсчитала, что размер ущерба составил 50 тыс. грн и изъяла дрифтовавшие автомобили.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дрифт на Софийской площади: alyona alyona опубликовала повестку о вызове в полицию. ФОТО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+3
Оце попала Альона... в... у велику ДУПУ...)))Дупа в дупі)))ні хріна собі ситуація
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12.08.2021 11:54
+2
А был звонок в полицию от директора? Пора менять руководство музея, давно пора
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12.08.2021 11:44
+2
на рашку звалити можеш, там какать брєд.
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12.08.2021 12:52
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Но кто то все Это Крышивал . А то все Отписки , когда жаренным Запахло.
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12.08.2021 11:40 Ответить
та ніхто не кришував. вийшли в тіхаря, швиденько покатались і все.
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12.08.2021 12:41 Ответить
Андрій Альохін
А ця моя подруга Алёна² якась, їй-Богу, причинна: напартачить - а тоді давай бідкатись: не подумала, простіть.
Запросили на з'їзд Порошенка - посиділа, фуршет подивилася, а тоді: простіть, заманули обманом, я нейтрал, зразу не вхопила суть.
Записала кліп з расєйськими КВНщиками, а тоді - ой, даруйте, не подумала. Яка ж я колаборантка, я ї жопу прапором, бува, обертаю: ось, дивіться, милота яка.
Тоді заспівала дуетом з маскавітами, які і в Криму виступали, й Х...йла вітали - і знову така: більше - ніколи, це я по дурості, звиняйте. Не рознюхала зблизька, щó воно.
Тепер з гонщиками тисячолітню Софію перепаскудила - і звично: ах, не знала, думала, красівоє, посадили для баласту.
Я оце дивлюся і думаю: Господи, та вже викрикуй ці свої пісні і рекламуй по дамських журналах ожиріння. Але що ж ти вляпуєшся постійно в якесь лайно?
Як наче магніт який, пороблено скоріш за все дівчині, хоч яйцем викатуй.

Джерело: телеграм-канал Tanya Adams, від August 11
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12.08.2021 15:05 Ответить
Альона із касти педагогів, а їх випускають без знань законів. а якщо вони якось і схопили, бігши 5 років по прєподам із заліковою, якийсь закон, то не вміють ним користуватись і не вміють приміняти. тому таким сказати "у мене все є" достатньо, щоб лохи погодились. що і вийшло. але як вихователь вона вийшла чистити бруківку, значить диплом не куплений.
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12.08.2021 15:11 Ответить
Я вже відмилася і зробила висновки.

Заповедник "София Киевская" не разрешал на дрифт автомобилей на площади, - горсовет - Цензор.НЕТ 6939
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12.08.2021 11:42 Ответить
А был звонок в полицию от директора? Пора менять руководство музея, давно пора
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12.08.2021 11:44 Ответить
возможно и "занесли", но не учли шо гачнется такой срач. ясно шо оттуда должны бы выйти 10 Вась и снимая на теплофоны звонить к монастырским псам и даже собакам)
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12.08.2021 12:46 Ответить
Оце попала Альона... в... у велику ДУПУ...)))Дупа в дупі)))ні хріна собі ситуація
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12.08.2021 11:54 Ответить
Ладно, дрифт нельзя.
Ну хоть с парашютом с Лавры прыгать можно ?
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12.08.2021 12:02 Ответить
на рашку звалити можеш, там какать брєд.
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12.08.2021 12:52 Ответить
Ти позбавлений почуття гумору ?
Це жарт, а не "брєд".
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12.08.2021 12:59 Ответить
маркуй свій гумор, тоді не будеш під русского попадати.
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12.08.2021 13:01 Ответить
так кто брешет то? толстая ... б*же, "рэперша", или официалы?
толстая симпатичная, но только из-за голоса когда вчера ролик тут был. а то как читает рэп, пожалуй можно самого ленивого мужика утром поднять на самую тяжелую работу - скажет - Только не это, даже забудет выпить стопку напитка для мужчин Заповідник "Софія Київська" не дозволяв дрифт автомобілів на площі, - міськрада - Цензор.НЕТ 7736
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12.08.2021 12:44 Ответить
"толстая симпатичная"

Альона-Альона не "толстая", вона спортивна й трохи гладенька

Заповідник "Софія Київська" не дозволяв дрифт автомобілів на площі, - міськрада - Цензор.НЕТ 5912
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12.08.2021 15:10 Ответить
о г*споди.... Заповідник "Софія Київська" не дозволяв дрифт автомобілів на площі, - міськрада - Цензор.НЕТ 4445
"спасиб*", я не угадаешь шо зараз буду робити..... 25мл. оярки хотел... если постараюсь забыть это фото и таки "развижу" то считай шо я тя не проклял Заповідник "Софія Київська" не дозволяв дрифт автомобілів на площі, - міськрада - Цензор.НЕТ 8055
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12.08.2021 15:23 Ответить
Доцільно належним чином покарати тупу товсту телицю.
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12.08.2021 13:03 Ответить
"Я не дріфтувала а лише сиділа у віконця".
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12.08.2021 15:26 Ответить
 
 