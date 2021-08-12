Заповедник "София Киевская" не разрешал дрифт автомобилей на площади, - горсовет
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В Национальном заповеднике "София Киевская" обнародовали официальное заявление, в котором отмечается, что никаких согласований на съемки дрифта автомобилей на Софийской площади руководство не предоставляло.
Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Киевского горсовета, информирует Цензор.НЕТ.
"В столице действует Порядок организации и проведения негосударственных массовых мероприятий религиозного, культурно-просветительского, спортивного, зрелищного и другого характера в Киеве, утвержденного Киевским городским советом 19 декабря 2019. Согласно ему разрешение на проведение мероприятия на Софийской площади предоставляется исключительно в случае согласования с Национальным заповедником "София Киевская" с целью недопущения техногенного негативного влияния на состояние памятников национального значения", - говорится в сообщении.
"Соответствующий запрос от организаторов съемок дрифта в Национальный заповедник не поступал", - добавили в горсовете.
Напомним, утром 10 августа на Софийской площади дрифтовали 2 автомобиля, в одном из них находилась рэп-исполнительница Алена Алена, все это снимали на видео. Дрифт вызвал скандал: машины оставили на площади следы, в КГГА заявили, что ранее отказали организаторам - компании Red Bull - в проведении съемки, но те проигнорировали отказ. Полиция начала уголовное дело, прокуратура подсчитала, что размер ущерба составил 50 тыс. грн и изъяла дрифтовавшие автомобили.
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А ця моя подруга Алёна² якась, їй-Богу, причинна: напартачить - а тоді давай бідкатись: не подумала, простіть.
Запросили на з'їзд Порошенка - посиділа, фуршет подивилася, а тоді: простіть, заманули обманом, я нейтрал, зразу не вхопила суть.
Записала кліп з расєйськими КВНщиками, а тоді - ой, даруйте, не подумала. Яка ж я колаборантка, я ї жопу прапором, бува, обертаю: ось, дивіться, милота яка.
Тоді заспівала дуетом з маскавітами, які і в Криму виступали, й Х...йла вітали - і знову така: більше - ніколи, це я по дурості, звиняйте. Не рознюхала зблизька, щó воно.
Тепер з гонщиками тисячолітню Софію перепаскудила - і звично: ах, не знала, думала, красівоє, посадили для баласту.
Я оце дивлюся і думаю: Господи, та вже викрикуй ці свої пісні і рекламуй по дамських журналах ожиріння. Але що ж ти вляпуєшся постійно в якесь лайно?
Як наче магніт який, пороблено скоріш за все дівчині, хоч яйцем викатуй.
Джерело: телеграм-канал Tanya Adams, від August 11
Ну хоть с парашютом с Лавры прыгать можно ?
Це жарт, а не "брєд".
толстая симпатичная, но только из-за голоса когда вчера ролик тут был. а то как читает рэп, пожалуй можно самого ленивого мужика утром поднять на самую тяжелую работу - скажет - Только не это, даже забудет выпить стопку напитка для мужчин
Альона-Альона не "толстая", вона спортивна й трохи гладенька
"спасиб*", я не угадаешь шо зараз буду робити..... 25мл. оярки хотел... если постараюсь забыть это фото и таки "развижу" то считай шо я тя не проклял