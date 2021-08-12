Заповедник "София Киевская" не разрешал дрифт автомобилей на площади, - горсовет

В Национальном заповеднике "София Киевская" обнародовали официальное заявление, в котором отмечается, что никаких согласований на съемки дрифта автомобилей на Софийской площади руководство не предоставляло.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Киевского горсовета, информирует Цензор.НЕТ.

"В столице действует Порядок организации и проведения негосударственных массовых мероприятий религиозного, культурно-просветительского, спортивного, зрелищного и другого характера в Киеве, утвержденного Киевским городским советом 19 декабря 2019. Согласно ему разрешение на проведение мероприятия на Софийской площади предоставляется исключительно в случае согласования с Национальным заповедником "София Киевская" с целью недопущения техногенного негативного влияния на состояние памятников национального значения", - говорится в сообщении.

"Соответствующий запрос от организаторов съемок дрифта в Национальный заповедник не поступал", - добавили в горсовете.

Напомним, утром 10 августа на Софийской площади дрифтовали 2 автомобиля, в одном из них находилась рэп-исполнительница Алена Алена, все это снимали на видео. Дрифт вызвал скандал: машины оставили на площади следы, в КГГА заявили, что ранее отказали организаторам - компании Red Bull - в проведении съемки, но те проигнорировали отказ. Полиция начала уголовное дело, прокуратура подсчитала, что размер ущерба составил 50 тыс. грн и изъяла дрифтовавшие автомобили.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дрифт на Софийской площади: alyona alyona опубликовала повестку о вызове в полицию. ФОТО