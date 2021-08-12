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Новини Політика України
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Нацкорпус анонсував акцію "Зупинимо капітуляцію" біля ОП у суботу

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Нацкорпус анонсував акцію

14 серпня в 13:00 біля Офісу Президента в Києві Національний корпус проводить акцію "Зупинимо капітуляцію".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку заходу в фейсбуці.

"Цієї суботи ми вийдемо до Oфісу прeзидента, аби зaявити: влaда готується до мaсштабної зaчистки проукрaїнського громaдсько-пoлітичного поля перед здaчею нaціональних інтeресів. Peпресії, пoлітичні пeреслідувaння, дискредитaція нaцioнaлістичного pуху та мaніпуляції cуспільною думкою – все це покликане унеможливити пpoтести aктивної пaтріотичної cпільноти", - йдеться у повідомленні.

Порядок денний нового пoлітичного сезону восени почнеться з питання Дoнбасу та Kриму: від Укрaїни вимагають імплeментацію фoрмули Штайнмаєра та пoдачі води до окуповaного Kриму. Тим часом кeрівництво дepжави готує кaпітуляцію на фрoнті: вiйськовим зaбороняють відповідати на oбстріли вoрога, позбавляють премій та навіть штрaфують за недотримання "pежиму тиші".

"Зeленський розуміє, що ми – пaтріоти, вeтерани, нaціоналісти – не дамо йому піти на зрaдницькі умови та здaти дepжавні інтеpеси Укрaїни. Аби розв’язати руки, влaда рeпресує aктивний плaст cуспільства, тих, хто першими стає на безкомпроміcний зaхист крaїни. Peпресії прoти Aзoвського pуху – це лише початок. Такий плaн влaда має на всю проукрaїнську oпозицію.

Зaкликаємо укрaїнців вийти на прoтест! Ми повинні нагадати влaді, що здaти крaїну ми не дозволимо. І жодні рeпресії їм не допоможуть! Нагадаємо, чим закінчилось бажання Янукoвича зaчистити проукрaїнське сeредовище, зрaдити Укрaїну та здaти її вoрогові. Гaнебною втeчею та повною ізoляцією.

Ми вимaгаємо від влaди публічнo відмовитись від дoмовленостей, які зрaджують нaціональні інтeреси нашої дeржави: від імплeментації т. зв. фoрмули Штaйнмаєра, тобто провeдення вибoрів під дулaми aвтоматів і лeгітимізації влaди бoйовиків, та від будь-якої можливості подaчі вoди в Kрим, поки він не буде деокуповaний", - кажуть організатори.

Також читайте: Кремль практично не залишив росіянам можливості для протестів, - Amnesty International
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Топ коментарі
+45
Да вы шо? Взяли за гланды -- сразу вспомнили что, оказывается, есть капитуляция и у нас власть манкуртов?
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12.08.2021 19:15
+32
Плюшевых мишек и свинок принесете покидать? Без них будет незачет.
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12.08.2021 19:16
+30
По феншую потрібно принести зелених жабенят.
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12.08.2021 19:20
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лол.
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12.08.2021 19:13 Відповісти
так в суботу там нікого нема
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12.08.2021 19:14 Відповісти
принесут игрушку мягкий "клоун"?
Нацкорпус анонсировал акцию "Остановим капитуляцию" возле ОП в субботу - Цензор.НЕТ 1377
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12.08.2021 19:36 Відповісти
Зато камеры есть. Результат -- ничто, пиар -- все.
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12.08.2021 19:57 Відповісти
Да вы шо? Взяли за гланды -- сразу вспомнили что, оказывается, есть капитуляция и у нас власть манкуртов?
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12.08.2021 19:15 Відповісти
Офигеть вы на Зе таки работаете, или вернее на СБу. А я дурак повелся, что умный дописувач появился. Страну готовят к сдаче, а оно о манкрутах рпссуждает. Ты ж великий патриот а 2 на 2 умножить не можешь. Что то не сходится у тебя в коммуникаации бакановский ментенок.
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12.08.2021 20:05 Відповісти
Да вы что? Один маленький вопрос насчет "патриотов" и патриотов -- Билецкий, Коротких, Михеев и Левкин сейчас у нас патриоты или агенты спецслужб Раши?
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12.08.2021 20:15 Відповісти
Не знаю кто такие Михеев и Левкин, личные дела мне негде взять полистать. Любой кто вникал в историю спецслужб прекрасно понимает,что в руководстае добровольческих подразделений всегда влезут агенты, но тысячи других бойцов точно патриоты Украины и их будут винтить Но я теперь знаю кто вы такой, вы и раньше палились не скажу на чем, но я не придал значение.
Прощайте отдел без имени.
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12.08.2021 20:26 Відповісти
Propan, не наривайся. У вас обох - friendly fire. І його викликаєш саме ти.
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12.08.2021 20:46 Відповісти
Да вы шо? Так вот нужно знать кто это такие и "тысячам" патриотов "Нацкорпуса" нужно включать мозги и задать вопрос -- какого хрена рашенские агенты делают во главе организации. и как и для чего они их используют и использовали? А я не собираюсь закрывать глаза, делать вид что все нормально и лить воду на мельницу агентов *****. Прощайте газ с названием.
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12.08.2021 20:53 Відповісти
Плюшевых мишек и свинок принесете покидать? Без них будет незачет.
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12.08.2021 19:16 Відповісти
По феншую потрібно принести зелених жабенят.
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12.08.2021 19:20 Відповісти
Да, И не забыть петухов и Арлекин.
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12.08.2021 19:22 Відповісти
вова вже заздалегіть дітками на майданчику з півником у кососворотці ОПу свою прикрив , по- уХйлівськи- "впєрьод виєдєм женщін с дєтьмі "
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12.08.2021 20:01 Відповісти
Йолку, йолку терміново потрібно встановлювати
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12.08.2021 22:04 Відповісти
Плохо всё это , очень плохо .
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12.08.2021 19:16 Відповісти
После ареста в Харькове нацкорпусантов,дело пахнет керосином...
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12.08.2021 19:17 Відповісти
Ты хотел сказать, обвиняемых в рейдерстве и вымогательстве? Нацкорпус анонсировал акцию "Остановим капитуляцию" возле ОП в субботу - Цензор.НЕТ 9481
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12.08.2021 19:22 Відповісти
Вже ніби і застаріло - про "капітуляцію"...... Нацкорпус анонсировал акцию "Остановим капитуляцию" возле ОП в субботу - Цензор.НЕТ 6474
Пора "нацжонам" визнати - їхній час минув.
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12.08.2021 19:17 Відповісти
Майдан будет...дата неизвестна...скорее всего опять ноябрь...
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12.08.2021 19:18 Відповісти
Ну да , когда забудут кондиционер и и вспомнят о батареях . Традиция у нас такая .
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12.08.2021 19:20 Відповісти
Но только не под руководством рашенских агентов Билецкого, Коротких, Михеева и Левкина. Народ Украины, в отличие от населения, сам разберется что к чему.
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12.08.2021 19:21 Відповісти
Да, надо снести эту зеленую плесень... Но ребята, не майданами же все постоянно решать. Как говорил профессор Преображенский "в головах разруха". Нацдружины наф призвать в армию, пусть там протестуют или воюют, если смогут, а особо активных в СИЗО. Сейчас они лодку раскачивают как раз в пользу бункерфюрера.
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12.08.2021 19:27 Відповісти
Не сцыте Гуманоиды Мавзолейные,будет не больно...Аваков зна шо робыть... Нацкорпус анонсировал акцию "Остановим капитуляцию" возле ОП в субботу - Цензор.НЕТ 7570
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12.08.2021 19:19 Відповісти
Четырнадцатого, в тринадцать часов... даже в 13.00, точнейшее время. Из своего немалого жизненного опыта скажу следующее: речь идет о поторговаться, не более того. Совсем иначе было бы если бы случился неожиданный протест. Допустим, сразу- после объявления 60 суток харьковским Нацкорпусникам. А так... ничего интересного, вот увидите.
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12.08.2021 19:19 Відповісти
Остановить капитуляцию сможет только большой пожар !!! и именно там где вы собираетесь в субботу.. Нацкорпус анонсировал акцию "Остановим капитуляцию" возле ОП в субботу - Цензор.НЕТ 878
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12.08.2021 19:20 Відповісти
Студенческий Майдан и голодовка студентов началисась 2 октября 1990 года,я тогда учился в Харьковском институте на 1-м курсе и помчал в Киев,3 октября в обед уже был на Майдане... Нацкорпус анонсировал акцию "Остановим капитуляцию" возле ОП в субботу - Цензор.НЕТ 3283 Нацкорпус анонсировал акцию "Остановим капитуляцию" возле ОП в субботу - Цензор.НЕТ 3283Хрюкайте дальше чуваки...
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12.08.2021 19:26 Відповісти
Анекдот с большой бородой. Эту заезжею пластинку уже не раз слушали, надоело! Нацкорпус анонсировал акцию "Остановим капитуляцию" возле ОП в субботу - Цензор.НЕТ 8204
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12.08.2021 19:26 Відповісти
Правильно! Даёшь индульгенцию на бандитизм "честным" аваковским пацанам в вышиванках!
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12.08.2021 19:26 Відповісти
Пускай едут в конче заспу - там главный упырь сидит
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12.08.2021 19:28 Відповісти
Та воно на Бірючому заховалось.
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12.08.2021 19:36 Відповісти
там нету зрителей. им нужны понты, а не результат.
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12.08.2021 19:37 Відповісти
Не легко им будет без аваковской крыши.
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12.08.2021 19:30 Відповісти
Не надо было способствовать зеленой помойке прийти к власти...то что они страну сливают в унитаз давно известно - украинцы прозревают медленно.
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12.08.2021 19:38 Відповісти
Нацкорпус з Аваковим дуже старалися, щоб завалити Пороха на виборах. Кажете, пора пити Боржомі. Не пізно?
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12.08.2021 19:40 Відповісти
За два роки роботи Ради кожен п'ятий нардеп-«слуга» став фігурантом скандалу, - КВУ

У Комітеті виборців також нагадали, чого стосувалися пов'язані зі "слугами" скандали:
1. Давид Арахамія - неодноразово робив одіозні заяви та коментарі (щодо ядерної зброї, розмови Володимира Зеленського із президентом США Джозефом Байденом "на підвищених тонах", можливості надання води до окупованого Криму тощо). Варто зазначити, що Арахамія також потрапив до сексистського скандалу та порушив правила паркування авто (детально про це - в матеріалі).
2. Олександр Корнієнко - разом із Арахамією потрапив у сексистський скандал через висловлювання про колегу з партії.
3. Микола Тищенко - потрапив відразу в декілька публічних скандалів (зокрема, щодо роботи його ресторану "Велюр" під час локдауну, порушення карантинних норм на дні народженні дружини, одіозною поведінкою під час виборів народного депутата на Івано-Франківщині).
4. Євгеній Шевченко - здійснив публічний візит до Олександра Лукашенка, відомий одіозними заявами щодо російсько-української війни.
5. Єлизавета Богуцька - назвала відомого українського соціолога Євгена Головаху"дєдушкою" і "якимось Євгеном Івановичем з позаминулого століття". Крім того, депутатка назвала коронавірус "аферою", а світову паніку через хворобу - "коронабесием".
6. Євгеній Брагар - запропонував одній із глядачок телеканалу продати собаку, щоб заплатити за "комуналку". Крім того, депутат потрапив у скандал із патрульними: його запідозрили у водінні під наркотиками.
7. Олександр Юрченко - депутата звинуватили в спробі отримання хабаря за внесення пропозицій до законопроєкту.
8. Максим Бужанський - обізвав журналістку "тупою вівцею", відомий провокативними заявами щодо російсько-української війни, ставленням до історичних подій та ініціюванням неоднозначних змін до закону про українську мову.
9. Василь Вірастюк - поскаржився, що на Прикарпатті замало символіки із "Великим будівництвом".
10. Юлія Грішина - назвала Верховну Раду "Верховним совєтом".
11. Оксана Дмитрієва - була помічена журналістами у стінах Верховної Ради у наддорогому вбранні.
12. Гео Лерос - побився у Верховній Раді із депутатом Бужанським.
13. Олександр Дубінський - потрапив під санкції США через втручання в президентські вибори, пояснив наявність дорогих автомобілів в його сім'ї фразою "мама любит скорость", звинувачував депутатів "Слуги народу" в отриманні "чорної зарплати".
14. Роман Іванісов - як з'ясувалося, народний депутат мав судимість за групове зґвалтування.
15. Юрій Камельчук - потрапив у скандал через неправильне паркування під Верховною Радою. Відомий своїми атиковідними заявами.
16. Данило Гетманцев - потрапив у скандал через звинувачення в лобізмі інтересів представників грального бізнесу.
17. Валерій Колюх - під час засідання ВР бронював готель у Домінікані.
18. Ольга Василевська-Смаглюк - назвала коронавірус маркетинговим ходом.
19. Богдан Торохтій - за даними журналістів, депутат звернувся до міського голови Києва із проханням надати в користування 8 квартир для своїх помічників.
20. Маргарита Шол, Олександр Гайду, Павло Халімон - за інформацією журналістів депутати незаконно відвідали один з ресторанів Києва під час локдауну.
21. Олег Арсенюк - влаштував бійку в одному з ресторанів Черкас.
22. Юрій Корявченков - депутата звинуватили в спробі лобізму бізнес-інтересів у Кривому Розі.
23. Микола Галушко - звинуватив партію у торгівлі місцями у списках на місцевих виборах.
24. Мар'яна Безугла - потрапила у скандал через занижену вартість квартири в Києві, яку депутатка вказала в декларації.
25. Анна Колісник - під час виступу у ВР головнокомандувача ЗСУ у листуванні написала, що "потрібно валити із цієї країни".
26. Андрій Стріхарський - влаштував бійку в одному з ресторанів.
27. Олена Криворучкіна - потрапила у секс-скандал через інтимну переписку під час засідання ВР.
28. Ірина Верещук - у 2019 році заявила, що Україну не чекають в НАТО, а тому варто переглянути підхід до відносин з Альянсом.
29. Анна Скороход - заявила про тиск керівництва партії на неї та її родину нібито через її голосування всупереч загальній позиції партії.
30. Антон Поляков - заявив, що був виключений із складу фракції через те, що розкритикував рішення політсили в своєму Telegram-каналі.
31. Олександр Куницький&nb
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12.08.2021 19:44 Відповісти
Нацкорпус анонсував акцію "Зупинимо капітуляцію" біля ОП у суботу - Цензор.НЕТ 2915
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12.08.2021 19:47 Відповісти
тут нужно проводить акцию не "ОСТАНОВИМ КАПИТУЛЯЦИЮ", а акцию "ДОЛОЙ КРОТА"
===========
"Остановим капитуляцию" в данной ситуации не актуальна.
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12.08.2021 19:47 Відповісти
Им пох на Украину и что здесь происходит, но как только взяли за вымя начались стенания о политрепрессиях...с некоторых пор слово "патриот" употребляю исключительно в кавычках.
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12.08.2021 19:56 Відповісти
СБу анонсировада боевые учения 13 го на Донбассе. Новость чуть ниже на Ц Напомню СБУ возглавляет друг Зе и многих россиян (крушевель) Баканов. Похоже это зачтстка Азова а не учения
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12.08.2021 20:01 Відповісти
Жаби будуть злигатися з гадюками?
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12.08.2021 20:22 Відповісти
Йойць!А шо таке?Віддуплились,коли яйця прищемили?То два роки пох на капітуляцію,а тут ти ба які поцрєоти викопалися.
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12.08.2021 20:10 Відповісти
Авакян и его нацжоны вруг одуплились, на самом деле нет, просто теперь авакяну не выгоден зеленый клован.
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12.08.2021 20:29 Відповісти
Тільки двері не чіпайте
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12.08.2021 20:55 Відповісти
Шо припекло нацженам?

Успехов. И побольше плюшевых свинок им.
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12.08.2021 22:16 Відповісти
Насилие над ЛГБТ -самая яркая и запоминающаяся победа Национального Корпуса.Других ассоциаций нет
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12.08.2021 22:44 Відповісти
Увы, Нацкорпус привел к Власти Зеленского, достаточно вспомнить Нацкорпус, который срывал митинги Порошенко, перед выборами...
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12.08.2021 23:30 Відповісти
Тільки но посунули Авакова і його, неконтрольваний Зеленським, нацкорпус, як зразу ті пригадали щось про капітуляцію і патріотизм. А от до цього все було ок: і сосни, і Єрмак, і Оман, і т.д.
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13.08.2021 00:09 Відповісти
Але це ж не 19-й, коли нацкорпус показували усі канали: Коломойського, Ахметова і Пінчука.
А зараз ті схеми на яких сидів нацкорпус, під кришею Авакова, напевне знайшли нового хазяїна.
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13.08.2021 00:13 Відповісти
Завжди усім яскравим націоналістам , вирощеним на баблі сірих політичних кардиналів, а найчастіше це на баблі олігархів , доводиться або подихати , дай боже щоб лідери не пропали в забуття , або відроджувати свою репутацію на вжек зароблених раніше бабках. Свобода, УНА-УНСО , Паваий сектор... Мабуть далеко не усі. Добре, що на цьому піднімаються колективи справжніх патріотів , залишаються на плаву деякі з лідерів... Без бабла олігархів для розкрутки у політику не попадають але мабуть згуртуватись за справу України при необхідності зможуть. Саме вони ж захистили у тому числі Україну в перші рока рашистської навали.
Про Нацкорпус , якщо ним Аваков почне робити добру справу для боротьби з пліснявою, хіба це погано ? Ну не гірше ж, ніж дати плісняві загробити собою на роки Україну зі своїм сцарьком.
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13.08.2021 00:18 Відповісти
Ух ты,после того как начали их прессовать начали делать вид что им не безразлична судьба страны и они патриоты ищут поддержку народа.
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13.08.2021 00:39 Відповісти
Ублюдкам место на нарах,особенно боцману и билецкому и их покровителю рюкзакову за убийство и фальсификацию дела шеремета , а также убийства своих сослуживцев по Азову ,несогласных с тем ,что творилось в єтом подразделении все эти годы
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13.08.2021 04:06 Відповісти
Авакян еще за Сашка Белого должен ответить.
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13.08.2021 04:50 Відповісти
Авакяновская шобла вышла напомнить о себе?
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13.08.2021 04:49 Відповісти
Эта стая аваковских гиен, с патриотами имеет мало чего общего. Скорее всего, их должны были использовать в патриотическом движении, словно троянских лошадей. Гебнявые никогда не ложили яйца в одну корзину. Агентура Тимошенницы - это одно направление, одни кураторы. А еще: "братчики" Корчинского с их эфэсбэшними ушами.
Это только о Семенченко мы слышим разные разоблачения, а об этих - только догадки. Своих строго защищают.
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13.08.2021 05:26 Відповісти
2 роки, як Косоворотка капітулює, а вони тільки побачили сьогодні і не через свою позицію, а через те що їх почали "пакувати!". То ж і слоган придумали такий в надії, що нарід не розбиреться і їх підтримає. А де ви були, коли виходили реальні опозиціонери і патріоти?
Вам краще брати ті плюшеві свинки, можете взяти ще жабки і відбиватися від СБУ і поліції. Чи вже Беня ними не забезпечує? Свою справу вже зробили разом?
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13.08.2021 08:48 Відповісти
Нацжоны ещё до конца не осознали что их господин уже не приделах.
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13.08.2021 09:14 Відповісти
 
 