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Новости Политика Украины
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Нацкорпус анонсировал акцию "Остановим капитуляцию" возле ОП в субботу

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Нацкорпус анонсировал акцию

14 августа в 13:00 возле Офиса Президента в Киеве Национальный корпус проводит акцию "Остановим капитуляцию".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу мероприятия в Фейсбук.

"В эту субботу мы выйдем к Офису президента, чтобы заявить: власть готовится к масштабной зачистки проукраинского общественно-политического поля перед сдачей национальных интересов. Репрессии, политические преследования, дискредитация националистического движения и манипуляции общественным мнением - вся эта история призвана исключить протесты активной патриотической общественности.

Повестка нового политического сезона с осени начнется с вопросов Донбасса и Крыма: от Украины требуют имплементации формулы Штайнмайера и подачи воды в оккупированный Крыму. Тем временем руководство государства готовит капитуляцию на фронте: военным запрещают отвечать на обстрелы врага, лишают премий и даже штрафуют за несоблюдение "режима тишины", - заявляют организаторы акции.

По их мнению, президент готовит репрессии против ветеранов и националистов.

Также смотрите: Если Зеленский намерен посягнуть на воинов-патриотов, то может уйти с позором: У стен Шевченковского райсуда Киева около 3 тыс. людей вышли на защиту харьковского ветерана Величко, - Нацкорпус. ВИДЕО

"Зеленский понимает, что мы - патриоты, ветераны, националисты - не дадим ему пойти на предательские условия и сдать государственные интересы Украины. Чтобы развязать руки, власть репрессирует активный пласт общества, тех, кто первыми становятся на бескомпромиссную защиту страны. Репрессии против Азовского движения - это только начало. Такой план власти на всю проукраинскую оппозицию!", - говорится в обращении.

Организаторы акции "Остановим капитуляцию" требуют от власти публично отказаться от имплементации т. н. "формулы Штайнмайера", то есть проведения выборов под дулами автоматов и легитимизации власти боевиков, и любой возможности подачи воды в Крым, пока он не будет деоккупирован.

Также читайте: Подозрения активистам "Нацкорпуса". ДОКУМЕНТЫ

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+45
Да вы шо? Взяли за гланды -- сразу вспомнили что, оказывается, есть капитуляция и у нас власть манкуртов?
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12.08.2021 19:15
+32
Плюшевых мишек и свинок принесете покидать? Без них будет незачет.
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12.08.2021 19:16
+30
По феншую потрібно принести зелених жабенят.
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12.08.2021 19:20
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лол.
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12.08.2021 19:13 Ответить
так в суботу там нікого нема
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12.08.2021 19:14 Ответить
принесут игрушку мягкий "клоун"?
Нацкорпус анонсировал акцию "Остановим капитуляцию" возле ОП в субботу - Цензор.НЕТ 1377
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12.08.2021 19:36 Ответить
Зато камеры есть. Результат -- ничто, пиар -- все.
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12.08.2021 19:57 Ответить
Да вы шо? Взяли за гланды -- сразу вспомнили что, оказывается, есть капитуляция и у нас власть манкуртов?
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12.08.2021 19:15 Ответить
Офигеть вы на Зе таки работаете, или вернее на СБу. А я дурак повелся, что умный дописувач появился. Страну готовят к сдаче, а оно о манкрутах рпссуждает. Ты ж великий патриот а 2 на 2 умножить не можешь. Что то не сходится у тебя в коммуникаации бакановский ментенок.
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12.08.2021 20:05 Ответить
Да вы что? Один маленький вопрос насчет "патриотов" и патриотов -- Билецкий, Коротких, Михеев и Левкин сейчас у нас патриоты или агенты спецслужб Раши?
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12.08.2021 20:15 Ответить
Не знаю кто такие Михеев и Левкин, личные дела мне негде взять полистать. Любой кто вникал в историю спецслужб прекрасно понимает,что в руководстае добровольческих подразделений всегда влезут агенты, но тысячи других бойцов точно патриоты Украины и их будут винтить Но я теперь знаю кто вы такой, вы и раньше палились не скажу на чем, но я не придал значение.
Прощайте отдел без имени.
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12.08.2021 20:26 Ответить
Propan, не наривайся. У вас обох - friendly fire. І його викликаєш саме ти.
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12.08.2021 20:46 Ответить
Да вы шо? Так вот нужно знать кто это такие и "тысячам" патриотов "Нацкорпуса" нужно включать мозги и задать вопрос -- какого хрена рашенские агенты делают во главе организации. и как и для чего они их используют и использовали? А я не собираюсь закрывать глаза, делать вид что все нормально и лить воду на мельницу агентов *****. Прощайте газ с названием.
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12.08.2021 20:53 Ответить
Плюшевых мишек и свинок принесете покидать? Без них будет незачет.
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12.08.2021 19:16 Ответить
По феншую потрібно принести зелених жабенят.
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12.08.2021 19:20 Ответить
Да, И не забыть петухов и Арлекин.
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12.08.2021 19:22 Ответить
вова вже заздалегіть дітками на майданчику з півником у кососворотці ОПу свою прикрив , по- уХйлівськи- "впєрьод виєдєм женщін с дєтьмі "
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12.08.2021 20:01 Ответить
Йолку, йолку терміново потрібно встановлювати
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12.08.2021 22:04 Ответить
Плохо всё это , очень плохо .
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12.08.2021 19:16 Ответить
После ареста в Харькове нацкорпусантов,дело пахнет керосином...
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12.08.2021 19:17 Ответить
Ты хотел сказать, обвиняемых в рейдерстве и вымогательстве? Нацкорпус анонсировал акцию "Остановим капитуляцию" возле ОП в субботу - Цензор.НЕТ 9481
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12.08.2021 19:22 Ответить
Вже ніби і застаріло - про "капітуляцію"...... Нацкорпус анонсировал акцию "Остановим капитуляцию" возле ОП в субботу - Цензор.НЕТ 6474
Пора "нацжонам" визнати - їхній час минув.
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12.08.2021 19:17 Ответить
Майдан будет...дата неизвестна...скорее всего опять ноябрь...
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12.08.2021 19:18 Ответить
Ну да , когда забудут кондиционер и и вспомнят о батареях . Традиция у нас такая .
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12.08.2021 19:20 Ответить
Но только не под руководством рашенских агентов Билецкого, Коротких, Михеева и Левкина. Народ Украины, в отличие от населения, сам разберется что к чему.
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12.08.2021 19:21 Ответить
Да, надо снести эту зеленую плесень... Но ребята, не майданами же все постоянно решать. Как говорил профессор Преображенский "в головах разруха". Нацдружины наф призвать в армию, пусть там протестуют или воюют, если смогут, а особо активных в СИЗО. Сейчас они лодку раскачивают как раз в пользу бункерфюрера.
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12.08.2021 19:27 Ответить
Не сцыте Гуманоиды Мавзолейные,будет не больно...Аваков зна шо робыть... Нацкорпус анонсировал акцию "Остановим капитуляцию" возле ОП в субботу - Цензор.НЕТ 7570
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12.08.2021 19:19 Ответить
Четырнадцатого, в тринадцать часов... даже в 13.00, точнейшее время. Из своего немалого жизненного опыта скажу следующее: речь идет о поторговаться, не более того. Совсем иначе было бы если бы случился неожиданный протест. Допустим, сразу- после объявления 60 суток харьковским Нацкорпусникам. А так... ничего интересного, вот увидите.
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12.08.2021 19:19 Ответить
Остановить капитуляцию сможет только большой пожар !!! и именно там где вы собираетесь в субботу.. Нацкорпус анонсировал акцию "Остановим капитуляцию" возле ОП в субботу - Цензор.НЕТ 878
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12.08.2021 19:20 Ответить
Студенческий Майдан и голодовка студентов началисась 2 октября 1990 года,я тогда учился в Харьковском институте на 1-м курсе и помчал в Киев,3 октября в обед уже был на Майдане... Нацкорпус анонсировал акцию "Остановим капитуляцию" возле ОП в субботу - Цензор.НЕТ 3283 Нацкорпус анонсировал акцию "Остановим капитуляцию" возле ОП в субботу - Цензор.НЕТ 3283Хрюкайте дальше чуваки...
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12.08.2021 19:26 Ответить
Анекдот с большой бородой. Эту заезжею пластинку уже не раз слушали, надоело! Нацкорпус анонсировал акцию "Остановим капитуляцию" возле ОП в субботу - Цензор.НЕТ 8204
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12.08.2021 19:26 Ответить
Правильно! Даёшь индульгенцию на бандитизм "честным" аваковским пацанам в вышиванках!
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12.08.2021 19:26 Ответить
Пускай едут в конче заспу - там главный упырь сидит
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12.08.2021 19:28 Ответить
Та воно на Бірючому заховалось.
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12.08.2021 19:36 Ответить
там нету зрителей. им нужны понты, а не результат.
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12.08.2021 19:37 Ответить
Не легко им будет без аваковской крыши.
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12.08.2021 19:30 Ответить
Не надо было способствовать зеленой помойке прийти к власти...то что они страну сливают в унитаз давно известно - украинцы прозревают медленно.
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12.08.2021 19:38 Ответить
Нацкорпус з Аваковим дуже старалися, щоб завалити Пороха на виборах. Кажете, пора пити Боржомі. Не пізно?
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12.08.2021 19:40 Ответить
За два роки роботи Ради кожен п'ятий нардеп-«слуга» став фігурантом скандалу, - КВУ

У Комітеті виборців також нагадали, чого стосувалися пов'язані зі "слугами" скандали:
1. Давид Арахамія - неодноразово робив одіозні заяви та коментарі (щодо ядерної зброї, розмови Володимира Зеленського із президентом США Джозефом Байденом "на підвищених тонах", можливості надання води до окупованого Криму тощо). Варто зазначити, що Арахамія також потрапив до сексистського скандалу та порушив правила паркування авто (детально про це - в матеріалі).
2. Олександр Корнієнко - разом із Арахамією потрапив у сексистський скандал через висловлювання про колегу з партії.
3. Микола Тищенко - потрапив відразу в декілька публічних скандалів (зокрема, щодо роботи його ресторану "Велюр" під час локдауну, порушення карантинних норм на дні народженні дружини, одіозною поведінкою під час виборів народного депутата на Івано-Франківщині).
4. Євгеній Шевченко - здійснив публічний візит до Олександра Лукашенка, відомий одіозними заявами щодо російсько-української війни.
5. Єлизавета Богуцька - назвала відомого українського соціолога Євгена Головаху"дєдушкою" і "якимось Євгеном Івановичем з позаминулого століття". Крім того, депутатка назвала коронавірус "аферою", а світову паніку через хворобу - "коронабесием".
6. Євгеній Брагар - запропонував одній із глядачок телеканалу продати собаку, щоб заплатити за "комуналку". Крім того, депутат потрапив у скандал із патрульними: його запідозрили у водінні під наркотиками.
7. Олександр Юрченко - депутата звинуватили в спробі отримання хабаря за внесення пропозицій до законопроєкту.
8. Максим Бужанський - обізвав журналістку "тупою вівцею", відомий провокативними заявами щодо російсько-української війни, ставленням до історичних подій та ініціюванням неоднозначних змін до закону про українську мову.
9. Василь Вірастюк - поскаржився, що на Прикарпатті замало символіки із "Великим будівництвом".
10. Юлія Грішина - назвала Верховну Раду "Верховним совєтом".
11. Оксана Дмитрієва - була помічена журналістами у стінах Верховної Ради у наддорогому вбранні.
12. Гео Лерос - побився у Верховній Раді із депутатом Бужанським.
13. Олександр Дубінський - потрапив під санкції США через втручання в президентські вибори, пояснив наявність дорогих автомобілів в його сім'ї фразою "мама любит скорость", звинувачував депутатів "Слуги народу" в отриманні "чорної зарплати".
14. Роман Іванісов - як з'ясувалося, народний депутат мав судимість за групове зґвалтування.
15. Юрій Камельчук - потрапив у скандал через неправильне паркування під Верховною Радою. Відомий своїми атиковідними заявами.
16. Данило Гетманцев - потрапив у скандал через звинувачення в лобізмі інтересів представників грального бізнесу.
17. Валерій Колюх - під час засідання ВР бронював готель у Домінікані.
18. Ольга Василевська-Смаглюк - назвала коронавірус маркетинговим ходом.
19. Богдан Торохтій - за даними журналістів, депутат звернувся до міського голови Києва із проханням надати в користування 8 квартир для своїх помічників.
20. Маргарита Шол, Олександр Гайду, Павло Халімон - за інформацією журналістів депутати незаконно відвідали один з ресторанів Києва під час локдауну.
21. Олег Арсенюк - влаштував бійку в одному з ресторанів Черкас.
22. Юрій Корявченков - депутата звинуватили в спробі лобізму бізнес-інтересів у Кривому Розі.
23. Микола Галушко - звинуватив партію у торгівлі місцями у списках на місцевих виборах.
24. Мар'яна Безугла - потрапила у скандал через занижену вартість квартири в Києві, яку депутатка вказала в декларації.
25. Анна Колісник - під час виступу у ВР головнокомандувача ЗСУ у листуванні написала, що "потрібно валити із цієї країни".
26. Андрій Стріхарський - влаштував бійку в одному з ресторанів.
27. Олена Криворучкіна - потрапила у секс-скандал через інтимну переписку під час засідання ВР.
28. Ірина Верещук - у 2019 році заявила, що Україну не чекають в НАТО, а тому варто переглянути підхід до відносин з Альянсом.
29. Анна Скороход - заявила про тиск керівництва партії на неї та її родину нібито через її голосування всупереч загальній позиції партії.
30. Антон Поляков - заявив, що був виключений із складу фракції через те, що розкритикував рішення політсили в своєму Telegram-каналі.
31. Олександр Куницький&nb
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12.08.2021 19:44 Ответить
Нацкорпус анонсував акцію "Зупинимо капітуляцію" біля ОП у суботу - Цензор.НЕТ 2915
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12.08.2021 19:47 Ответить
тут нужно проводить акцию не "ОСТАНОВИМ КАПИТУЛЯЦИЮ", а акцию "ДОЛОЙ КРОТА"
===========
"Остановим капитуляцию" в данной ситуации не актуальна.
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12.08.2021 19:47 Ответить
Им пох на Украину и что здесь происходит, но как только взяли за вымя начались стенания о политрепрессиях...с некоторых пор слово "патриот" употребляю исключительно в кавычках.
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12.08.2021 19:56 Ответить
СБу анонсировада боевые учения 13 го на Донбассе. Новость чуть ниже на Ц Напомню СБУ возглавляет друг Зе и многих россиян (крушевель) Баканов. Похоже это зачтстка Азова а не учения
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12.08.2021 20:01 Ответить
Жаби будуть злигатися з гадюками?
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12.08.2021 20:22 Ответить
Йойць!А шо таке?Віддуплились,коли яйця прищемили?То два роки пох на капітуляцію,а тут ти ба які поцрєоти викопалися.
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12.08.2021 20:10 Ответить
Авакян и его нацжоны вруг одуплились, на самом деле нет, просто теперь авакяну не выгоден зеленый клован.
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12.08.2021 20:29 Ответить
Тільки двері не чіпайте
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12.08.2021 20:55 Ответить
Шо припекло нацженам?

Успехов. И побольше плюшевых свинок им.
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12.08.2021 22:16 Ответить
Насилие над ЛГБТ -самая яркая и запоминающаяся победа Национального Корпуса.Других ассоциаций нет
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12.08.2021 22:44 Ответить
Увы, Нацкорпус привел к Власти Зеленского, достаточно вспомнить Нацкорпус, который срывал митинги Порошенко, перед выборами...
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12.08.2021 23:30 Ответить
Тільки но посунули Авакова і його, неконтрольваний Зеленським, нацкорпус, як зразу ті пригадали щось про капітуляцію і патріотизм. А от до цього все було ок: і сосни, і Єрмак, і Оман, і т.д.
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13.08.2021 00:09 Ответить
Але це ж не 19-й, коли нацкорпус показували усі канали: Коломойського, Ахметова і Пінчука.
А зараз ті схеми на яких сидів нацкорпус, під кришею Авакова, напевне знайшли нового хазяїна.
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13.08.2021 00:13 Ответить
Завжди усім яскравим націоналістам , вирощеним на баблі сірих політичних кардиналів, а найчастіше це на баблі олігархів , доводиться або подихати , дай боже щоб лідери не пропали в забуття , або відроджувати свою репутацію на вжек зароблених раніше бабках. Свобода, УНА-УНСО , Паваий сектор... Мабуть далеко не усі. Добре, що на цьому піднімаються колективи справжніх патріотів , залишаються на плаву деякі з лідерів... Без бабла олігархів для розкрутки у політику не попадають але мабуть згуртуватись за справу України при необхідності зможуть. Саме вони ж захистили у тому числі Україну в перші рока рашистської навали.
Про Нацкорпус , якщо ним Аваков почне робити добру справу для боротьби з пліснявою, хіба це погано ? Ну не гірше ж, ніж дати плісняві загробити собою на роки Україну зі своїм сцарьком.
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13.08.2021 00:18 Ответить
Ух ты,после того как начали их прессовать начали делать вид что им не безразлична судьба страны и они патриоты ищут поддержку народа.
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13.08.2021 00:39 Ответить
Ублюдкам место на нарах,особенно боцману и билецкому и их покровителю рюкзакову за убийство и фальсификацию дела шеремета , а также убийства своих сослуживцев по Азову ,несогласных с тем ,что творилось в єтом подразделении все эти годы
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13.08.2021 04:06 Ответить
Авакян еще за Сашка Белого должен ответить.
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13.08.2021 04:50 Ответить
Авакяновская шобла вышла напомнить о себе?
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13.08.2021 04:49 Ответить
Эта стая аваковских гиен, с патриотами имеет мало чего общего. Скорее всего, их должны были использовать в патриотическом движении, словно троянских лошадей. Гебнявые никогда не ложили яйца в одну корзину. Агентура Тимошенницы - это одно направление, одни кураторы. А еще: "братчики" Корчинского с их эфэсбэшними ушами.
Это только о Семенченко мы слышим разные разоблачения, а об этих - только догадки. Своих строго защищают.
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13.08.2021 05:26 Ответить
2 роки, як Косоворотка капітулює, а вони тільки побачили сьогодні і не через свою позицію, а через те що їх почали "пакувати!". То ж і слоган придумали такий в надії, що нарід не розбиреться і їх підтримає. А де ви були, коли виходили реальні опозиціонери і патріоти?
Вам краще брати ті плюшеві свинки, можете взяти ще жабки і відбиватися від СБУ і поліції. Чи вже Беня ними не забезпечує? Свою справу вже зробили разом?
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13.08.2021 08:48 Ответить
Нацжоны ещё до конца не осознали что их господин уже не приделах.
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13.08.2021 09:14 Ответить
 
 