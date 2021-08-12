Нацкорпус анонсировал акцию "Остановим капитуляцию" возле ОП в субботу
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
14 августа в 13:00 возле Офиса Президента в Киеве Национальный корпус проводит акцию "Остановим капитуляцию".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу мероприятия в Фейсбук.
"В эту субботу мы выйдем к Офису президента, чтобы заявить: власть готовится к масштабной зачистки проукраинского общественно-политического поля перед сдачей национальных интересов. Репрессии, политические преследования, дискредитация националистического движения и манипуляции общественным мнением - вся эта история призвана исключить протесты активной патриотической общественности.
Повестка нового политического сезона с осени начнется с вопросов Донбасса и Крыма: от Украины требуют имплементации формулы Штайнмайера и подачи воды в оккупированный Крыму. Тем временем руководство государства готовит капитуляцию на фронте: военным запрещают отвечать на обстрелы врага, лишают премий и даже штрафуют за несоблюдение "режима тишины", - заявляют организаторы акции.
По их мнению, президент готовит репрессии против ветеранов и националистов.
"Зеленский понимает, что мы - патриоты, ветераны, националисты - не дадим ему пойти на предательские условия и сдать государственные интересы Украины. Чтобы развязать руки, власть репрессирует активный пласт общества, тех, кто первыми становятся на бескомпромиссную защиту страны. Репрессии против Азовского движения - это только начало. Такой план власти на всю проукраинскую оппозицию!", - говорится в обращении.
Организаторы акции "Остановим капитуляцию" требуют от власти публично отказаться от имплементации т. н. "формулы Штайнмайера", то есть проведения выборов под дулами автоматов и легитимизации власти боевиков, и любой возможности подачи воды в Крым, пока он не будет деоккупирован.
Пожалуйста, подождите...
Прощайте отдел без имени.
Пора "нацжонам" визнати - їхній час минув.
У Комітеті виборців також нагадали, чого стосувалися пов'язані зі "слугами" скандали:
1. Давид Арахамія - неодноразово робив одіозні заяви та коментарі (щодо ядерної зброї, розмови Володимира Зеленського із президентом США Джозефом Байденом "на підвищених тонах", можливості надання води до окупованого Криму тощо). Варто зазначити, що Арахамія також потрапив до сексистського скандалу та порушив правила паркування авто (детально про це - в матеріалі).
2. Олександр Корнієнко - разом із Арахамією потрапив у сексистський скандал через висловлювання про колегу з партії.
3. Микола Тищенко - потрапив відразу в декілька публічних скандалів (зокрема, щодо роботи його ресторану "Велюр" під час локдауну, порушення карантинних норм на дні народженні дружини, одіозною поведінкою під час виборів народного депутата на Івано-Франківщині).
4. Євгеній Шевченко - здійснив публічний візит до Олександра Лукашенка, відомий одіозними заявами щодо російсько-української війни.
5. Єлизавета Богуцька - назвала відомого українського соціолога Євгена Головаху"дєдушкою" і "якимось Євгеном Івановичем з позаминулого століття". Крім того, депутатка назвала коронавірус "аферою", а світову паніку через хворобу - "коронабесием".
6. Євгеній Брагар - запропонував одній із глядачок телеканалу продати собаку, щоб заплатити за "комуналку". Крім того, депутат потрапив у скандал із патрульними: його запідозрили у водінні під наркотиками.
7. Олександр Юрченко - депутата звинуватили в спробі отримання хабаря за внесення пропозицій до законопроєкту.
8. Максим Бужанський - обізвав журналістку "тупою вівцею", відомий провокативними заявами щодо російсько-української війни, ставленням до історичних подій та ініціюванням неоднозначних змін до закону про українську мову.
9. Василь Вірастюк - поскаржився, що на Прикарпатті замало символіки із "Великим будівництвом".
10. Юлія Грішина - назвала Верховну Раду "Верховним совєтом".
11. Оксана Дмитрієва - була помічена журналістами у стінах Верховної Ради у наддорогому вбранні.
12. Гео Лерос - побився у Верховній Раді із депутатом Бужанським.
13. Олександр Дубінський - потрапив під санкції США через втручання в президентські вибори, пояснив наявність дорогих автомобілів в його сім'ї фразою "мама любит скорость", звинувачував депутатів "Слуги народу" в отриманні "чорної зарплати".
14. Роман Іванісов - як з'ясувалося, народний депутат мав судимість за групове зґвалтування.
15. Юрій Камельчук - потрапив у скандал через неправильне паркування під Верховною Радою. Відомий своїми атиковідними заявами.
16. Данило Гетманцев - потрапив у скандал через звинувачення в лобізмі інтересів представників грального бізнесу.
17. Валерій Колюх - під час засідання ВР бронював готель у Домінікані.
18. Ольга Василевська-Смаглюк - назвала коронавірус маркетинговим ходом.
19. Богдан Торохтій - за даними журналістів, депутат звернувся до міського голови Києва із проханням надати в користування 8 квартир для своїх помічників.
20. Маргарита Шол, Олександр Гайду, Павло Халімон - за інформацією журналістів депутати незаконно відвідали один з ресторанів Києва під час локдауну.
21. Олег Арсенюк - влаштував бійку в одному з ресторанів Черкас.
22. Юрій Корявченков - депутата звинуватили в спробі лобізму бізнес-інтересів у Кривому Розі.
23. Микола Галушко - звинуватив партію у торгівлі місцями у списках на місцевих виборах.
24. Мар'яна Безугла - потрапила у скандал через занижену вартість квартири в Києві, яку депутатка вказала в декларації.
25. Анна Колісник - під час виступу у ВР головнокомандувача ЗСУ у листуванні написала, що "потрібно валити із цієї країни".
26. Андрій Стріхарський - влаштував бійку в одному з ресторанів.
27. Олена Криворучкіна - потрапила у секс-скандал через інтимну переписку під час засідання ВР.
28. Ірина Верещук - у 2019 році заявила, що Україну не чекають в НАТО, а тому варто переглянути підхід до відносин з Альянсом.
29. Анна Скороход - заявила про тиск керівництва партії на неї та її родину нібито через її голосування всупереч загальній позиції партії.
30. Антон Поляков - заявив, що був виключений із складу фракції через те, що розкритикував рішення політсили в своєму Telegram-каналі.
31. Олександр Куницький&nb
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"Остановим капитуляцию" в данной ситуации не актуальна.
Успехов. И побольше плюшевых свинок им.
А зараз ті схеми на яких сидів нацкорпус, під кришею Авакова, напевне знайшли нового хазяїна.
Про Нацкорпус , якщо ним Аваков почне робити добру справу для боротьби з пліснявою, хіба це погано ? Ну не гірше ж, ніж дати плісняві загробити собою на роки Україну зі своїм сцарьком.
Это только о Семенченко мы слышим разные разоблачения, а об этих - только догадки. Своих строго защищают.
Вам краще брати ті плюшеві свинки, можете взяти ще жабки і відбиватися від СБУ і поліції. Чи вже Беня ними не забезпечує? Свою справу вже зробили разом?