Нацкорпус анонсировал акцию "Остановим капитуляцию" возле ОП в субботу

14 августа в 13:00 возле Офиса Президента в Киеве Национальный корпус проводит акцию "Остановим капитуляцию".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу мероприятия в Фейсбук.

"В эту субботу мы выйдем к Офису президента, чтобы заявить: власть готовится к масштабной зачистки проукраинского общественно-политического поля перед сдачей национальных интересов. Репрессии, политические преследования, дискредитация националистического движения и манипуляции общественным мнением - вся эта история призвана исключить протесты активной патриотической общественности.



Повестка нового политического сезона с осени начнется с вопросов Донбасса и Крыма: от Украины требуют имплементации формулы Штайнмайера и подачи воды в оккупированный Крыму. Тем временем руководство государства готовит капитуляцию на фронте: военным запрещают отвечать на обстрелы врага, лишают премий и даже штрафуют за несоблюдение "режима тишины", - заявляют организаторы акции.

По их мнению, президент готовит репрессии против ветеранов и националистов.

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"Зеленский понимает, что мы - патриоты, ветераны, националисты - не дадим ему пойти на предательские условия и сдать государственные интересы Украины. Чтобы развязать руки, власть репрессирует активный пласт общества, тех, кто первыми становятся на бескомпромиссную защиту страны. Репрессии против Азовского движения - это только начало. Такой план власти на всю проукраинскую оппозицию!", - говорится в обращении.

Организаторы акции "Остановим капитуляцию" требуют от власти публично отказаться от имплементации т. н. "формулы Штайнмайера", то есть проведения выборов под дулами автоматов и легитимизации власти боевиков, и любой возможности подачи воды в Крым, пока он не будет деоккупирован.

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