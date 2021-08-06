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Подозрения активистам "Нацкорпуса". ДОКУМЕНТЫ

Подозрения активистам

Публикуем тексты подозрений, предъявленных активистам "Нацкорпуса" с Харьковщины Сергею Величко и Сергею Козлюку.

Эти документы редакция Цензор.НЕТ получила от источника в правоохранительных органах.

Тексты подозрений схожи между собой. Разница между ними в том, что Козлюку инкриминируют ч. 2 ст. 255 (участие в преступной организации) и ч. 3 ст. 206 (противодействие законной хозяйственной деятельности), а Величко, кроме этого - ч. 1 ст. 255 (создание и руководство преступной организацией) и ч. 4 ст. 189 (вымогательство).

По данным следствия, Сергей Величко не позднее 2018 года решил создать преступную организацию. "Величко С.О. принял решение относительно включения в состав указанной преступной организации... лиц, которые по своим моральным и волевым качествам склонны к совершению преступлений корыстной и насильственной направленности", - сказано в документе. Правоохранители считают, что активист "Нацкорпуса" привлек к преступной деятельности как минимум 7 человек, требовал от них подчинения, заставлял соблюдать конспирацию и проводил им инструктажи, проговаривая планы преступлений.

Смотрите: "Слушай, у#бан, если не будешь бабки платить, я тебя похороню нах#й", - СБУ опубликовала доказательства причастности членов харьковского "Нацкорпуса" к вымогательствам. ВИДЕО+АУДИО

"Ни один член преступной организации не пытался отделиться, выйти из группировки, ослушаться и не выполнить распоряжение руководителя и организатора, также не пытался сообщить в правоохранительные органы о фактах совершения на территории г. Харькова и Харьковской области тяжких и особо тяжких преступлений", - сказано в документе.

По версии следствия, члены организации требовали уплаты "дани" от бизнесменов, предоставлявших ритуальные услуги. Из документа известно о двух эпизодах: один бизнесмен отказался платить дань, и его избили, а автомобили - повредили. Другой согласился, но сумма "дани" все время росла: если начинали с 1000 грн с каждой сделки, то вскоре платить приходилось уже по 2500, и предприниматель пытался соскочить с крючка рэкетиров, но в итоге все равно заплатил.

Также смотрите: Если Зеленский намерен посягнуть на воинов-патриотов, то может уйти с позором: У стен Шевченковского райсуда Киева около 3 тыс. людей вышли на защиту харьковского ветерана Величко, - Нацкорпус. ВИДЕО

"Денежные средства... передавали во время проведения ежемесячных собраний членов преступной организации в пользу созданной Величко С.О. и Мошенским А.М. преступной организации", - сказано в документе.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 5 августа СБУ провела обыски по делу, фигурантами в котором выступают члены Нацкорпуса Харьковщины. В этот же день спецслужба сообщила о разоблачении преступной группировки, члены которой обложили "данью" бизнесменов, предоставляющих ритуальные услуги. 6 августа СБУ опубликовала видеодоказательство причастности членов "Нацкорпуса" к вымогательству

В Нацкорпусе причиной обысков и задержаний членов организации называют то, что "Зеленский начал активную борьбу с украинскими патриотами".

6 августа суд избирает задержанным членам Нацкорпуса меру пресечения. У здания суда проходит пикет.  

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Автор: 

обвинение (418) СБУ (19871) Национальный корпус (393) Сергей Величко Чили (1)


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Топ комментарии
+26
Повторю. Аваковская империя выкачки бабок начинает сыпаться без крыши Авакова. Нацжены оказались банальным криминальным проектом.
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06.08.2021 17:14
+16
Подозрения активистам "Нацкорпуса" - Цензор.НЕТ 5293
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06.08.2021 17:19
+14
Мне вполне достаточно видео. Только конченные гниды могут угрожать семьей и детьми. И мне насрать на цвет их мнимого патриотизма.
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06.08.2021 17:30
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Повторю. Аваковская империя выкачки бабок начинает сыпаться без крыши Авакова. Нацжены оказались банальным криминальным проектом.
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06.08.2021 17:14 Ответить
подождем суда однако...
дело Шеремета мусора тоже резво начинали, а потом обосрались вместе с Зелей..
Туфта и подстава как оказалось это дело Шеремета..
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06.08.2021 17:17 Ответить
Мне вполне достаточно видео. Только конченные гниды могут угрожать семьей и детьми. И мне насрать на цвет их мнимого патриотизма.
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06.08.2021 17:30 Ответить
и записям сразу поверил, да?
- может они монтированные и наложенные?
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06.08.2021 17:32 Ответить
Яке відео ?
Актівісти невинні
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06.08.2021 19:26 Ответить
імперія по викачке бабок була до Авакова і після нього залишиться.
Дивним виглядає факт, що їх зловили на якихось 2000 грн коли Харківщина добре відома різними рейдерськими випадками на суми куди більше оцих жалюгідних крихт
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06.08.2021 19:48 Ответить
Подозрения активистам "Нацкорпуса" - Цензор.НЕТ 5293
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06.08.2021 17:19 Ответить
Так это еще тянется с 2018 года, а где же была СБУ все это время и что-то мелко для вымогателей в 1000- 2500 грн!!!! Вы бы хоть в долларах обозначили !!!! Очередная заказуха и при том как всегда бездарно сформулирована.
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06.08.2021 17:28 Ответить
1000-2500 грн. - это только с одного заказа, читай внимательно.
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06.08.2021 17:32 Ответить
Ну раньше,когда их изобрели, перед выборами,чтоб они бегали за Порохом,зерыгосрань не сомневалась в полезности и патриотизме нацжон...и свинособаки считали это полностью нормальным
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06.08.2021 17:38 Ответить
свинособаки, это свынярчуки с аваковым?
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06.08.2021 17:41 Ответить
Пока свинособаку здесь я вижу только одну , которая Украина с маленькой буквы пишет
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06.08.2021 18:29 Ответить
Якесь воно то все гниле. Схоже на димову завісу. До дого ж двобічну - і для патріотів, і для малоросів. Треба дивитись уважно через той дим і сморід - десь щось хочуть приховати.
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06.08.2021 17:32 Ответить
Аваков уже сбитый лётчик ,а эти дела и давление против активистов его ручной уличной армии нечто иное ,как попытка переподчинить её себе
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06.08.2021 17:34 Ответить
Если бы Зе платил не депутатам, а нашим воинам, то и херни бы такой не было.
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06.08.2021 17:35 Ответить
де свинки рожеві? де акції протесту на банковій? де крики бароига Зелений, ворог не у москві, а в києві? агов!!!!
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06.08.2021 17:42 Ответить
поВТОРЮЮ ТАКОЖ ЗНОВУ УТРІШНІЙ КОМЕНТАР:І все таки коментар до утрішньої статі: Шановні нац патріоти ,патріоти та свідомі українці просто з здоровим глуздом ,залишайте продовжувати тисячолітній "свідомий " срач, бо всі праві,тільки Україні лихо.Той хто не обєднається зараз а не перед виборами для перемоги українського президента ,(кого і якого завгодно, головне УКРАЇНСЬКОГО для країни та народу) буде "полезним ідіотом" ,або зрадником. ЗРАДНИКОМ не тільки інтересів, а головне долі країни, і своєї долі, інакше буде Вам і свій голодомор (доречі убагатьох вже є), і свій 37-й, от тоДі і порадієте ,що у сусіда хата горить ,коли й своя запалає, Поки зясовуєте хто більше вкрав, (взагалі без цього ніяк), або хто більший та безгрішніший патріот у нас готуються вкрасти землю тисячами гектар на юрлице в одні руки НУ ШО ЩЕ НЕ ЯСНО- СОТНІ ГОД БУЛО НЕ ЯСНО, МОЖЕ ХОЧ НАМ ЗАРАЗ ДОЙДЕ, а ПЕТЮ ЖАЛКО,ЗА СВОЄ ВІН ., АсКОРІШЕ ЙОГО ПАРТІЯ, також не безгрішна ОТРИМАЛА, бо працювать на країну трохи приморились, може хоч висновки зроблять,А УСИМ ВЕЛИКИМ ЩО ПОРОШЕНКО ЗРОБИВ САМ,ЗРОБИВ РАЗОМ ЗНАМИ ВСИМА, ЩО БУЛО ЗРОБЛЕНО УСІ МОВЧКИ КОРИСТУЮТЬСЯ . ДО РЕЧІ ПРО ЗЕМЛЮ:НІЯКИХ ПОДАЧ ТА ВИПАДКОВОСТЕЙ:є чіткий план по знищенню країни після виборів( через три роки) ,а поки що пройшли ,тіпа не побачили два роки активізації проросійських та антиукраїнських сил і настроїв , далі консолідація різномастних ворогів України та полезних ідіотів, відрив від євроатлантичного світу, подальше зубожіння населення бо голодного можна купить .а свободного тільки або обдурити .а якщо не вийде знищити морально, або фізично ,і головне продаж землі 10 000га юридичним особам, як показало сьогодення проти цього соблазну у країні не встояв ніхто -не ті що" за "не ті що "проти". а наприклад референдум (в свинячий голос - тому доказ),тому будуть вибирать цього гаранта у надії відхопити свій шматок країни- гроші є та ще й "заграница нам поможет", Нечувана підлість продажність, жадібність ще попереду Кругом кіно та концерти -йдемо по чужому колу за чужим щастям по чужу долю , Боже бережи Україну, Героям Слава! мій давній коментар: Теперішня влада є українською рівно на стільки ,на скільки її змусять бути українською, не більше. Все,що робить керівництво країни скеровано на продаж землі великим землевласникам з усього світу з якими все домовлено, На сьогоднішній день головнішого питання вони не бачать. Самий вигідний бізнес -продавати свою країну . В усі часи та в усіх народів знайдуться бажаючі купить. Впродовж останніх століть українці мали отрицательний генетичний відбір. а впродовж останнього століття то взагалі знищення, і гинули в першу чергу кращі, багато людей змушені покинуть рідну землю. Головним чином це наслідки відсутності своєї держави.Тому заробить на зрадництві та прислужувати зрадникам дуже багато бажаючих Ще й тупі бо думають,що в чужому дворі їхнім нащадкам буде краще, ніж у своєму. Самий великий грабунок країни розпочнеться з продажу
землі тисячами га на юридичну особу. Національна розбудова країни питання не тільки духовне а в основі -матеріальне. Велична країна- бідний та безправний народ-не сумісно .Будь ласка зверніть увагу на петицію про продаж землі(ТАКУ ПРОДАЖ ,А НЕ ВЗАГАЛІ -АБИ ПРОДАТИ).https://petition.president.gov.ua/petition/115926
Також необхідно привертати увагу до цього значущого питання. Така продаж землі яка розпочата президентом в Україні - вбиває країну .Не продавати землю вбиває також. Все просто і заразом вкрай складно, бо питання продажу землі -це питання Формули: "КОЛИ". "КОМУ", "СКІЛЬКИ" ,і "ЯКИМ ЧИНОМ", той хто вирішить в інтересах України та її народу цю формулу ввійде в її історію.
Провести референдум про продаж землі в Україні для юридичних осіб до 700 га(наприклад : 300-500-600-700га), тим самим заборонити продаж та володіння тисячами гектар незалежно від форми власності бажаючих придбати землю. Необхідно не допустити остаточне вимирання українського народу та знекровлення Української держави.
Автор (ініціатор): Таберко Микола Юхимович
Дата оприлюднення: 19 квітня 2021
ВІДПОВІДЬ НА ПЕТИЦІЮ ТЕКСТ ПЕТИЦІЇ ПІДПИСАНТИ
Споконвічне відродження українського народу,його ідентичності ,національної свідомості та всебічного розквіту тисячоліттями було пов'язане з володінням і працею на землі,як ГОСПОДАРЯ. Відродження України,передусім це справа землеробів: «куркулів»(сотні га), «середняків» (десятки га), «одноосібників»(одиниці га), а не великих землевласників з десятками тисяч га землі, перетворюючих українські землі на суцільну орну ниву від області до області,.від кордону до кордону, знищуючих хутора, села та містечка , змушуючих селян шукать роботу та працювати за кордоном, покидаючи назовсім свою країну.
Відродиться село -відродиться держава і буде у нас знову достатньо землеробів, робітників,воїнів, інженерів. вчених ,достатньо людей щоб боронить та будувати свою країну. На сьогоднішній день більш важливішого соціально-єкономічного питання для майбутнього країни не існує. Це питання важливіше за всі інші, крім перемоги у сьогоднішній колоніальній війні. але ми переможемо - прийде час миру, тому питання кількості проданої української землі на одного юридичного землевласника - це питання свідомості, далекоглядності та патріотизму громадян країни.
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06.08.2021 17:48 Ответить
Є найпростіше питання, яке одразу робить ситуацію однозначною: якого @уя цим нехай криміналом, а це не доведено поки що, займається фСБ(у), якщо це пряма справа поліції...?! А фСБ(у) такими питаннями взагалі займатись згідно статуту не повинна!! От із цього простого питання відразу стає зрозуміло, що справа виключно політична, тож ніякої довіри перманентный брехні феесбеушників не може бути в приципі.
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06.08.2021 18:26 Ответить
Думаешь харьковская полиция не знала про эту муйню?
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06.08.2021 18:44 Ответить
Не було ніякої "муйні", а може і криміналу не було, і докази зфальшовані - може бути все, що завгодно, бо фСБ(у)шники брехуни і фальсифікатори.
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06.08.2021 19:06 Ответить
А шо там с заказчиками гонгадзе. Дело ж довели до заказчика?
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06.08.2021 19:20 Ответить
Зеля натравливает Баканова на самые бесперспективные дела. СБУ уже столько раз обοςραλοςь, что если оно обοςρετςα и в этом вопросе, то уже будет не удивительно.
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06.08.2021 21:02 Ответить
 
 