Подозрения активистам "Нацкорпуса". ДОКУМЕНТЫ
Публикуем тексты подозрений, предъявленных активистам "Нацкорпуса" с Харьковщины Сергею Величко и Сергею Козлюку.
Эти документы редакция Цензор.НЕТ получила от источника в правоохранительных органах.
Тексты подозрений схожи между собой. Разница между ними в том, что Козлюку инкриминируют ч. 2 ст. 255 (участие в преступной организации) и ч. 3 ст. 206 (противодействие законной хозяйственной деятельности), а Величко, кроме этого - ч. 1 ст. 255 (создание и руководство преступной организацией) и ч. 4 ст. 189 (вымогательство).
По данным следствия, Сергей Величко не позднее 2018 года решил создать преступную организацию. "Величко С.О. принял решение относительно включения в состав указанной преступной организации... лиц, которые по своим моральным и волевым качествам склонны к совершению преступлений корыстной и насильственной направленности", - сказано в документе. Правоохранители считают, что активист "Нацкорпуса" привлек к преступной деятельности как минимум 7 человек, требовал от них подчинения, заставлял соблюдать конспирацию и проводил им инструктажи, проговаривая планы преступлений.
"Ни один член преступной организации не пытался отделиться, выйти из группировки, ослушаться и не выполнить распоряжение руководителя и организатора, также не пытался сообщить в правоохранительные органы о фактах совершения на территории г. Харькова и Харьковской области тяжких и особо тяжких преступлений", - сказано в документе.
По версии следствия, члены организации требовали уплаты "дани" от бизнесменов, предоставлявших ритуальные услуги. Из документа известно о двух эпизодах: один бизнесмен отказался платить дань, и его избили, а автомобили - повредили. Другой согласился, но сумма "дани" все время росла: если начинали с 1000 грн с каждой сделки, то вскоре платить приходилось уже по 2500, и предприниматель пытался соскочить с крючка рэкетиров, но в итоге все равно заплатил.
"Денежные средства... передавали во время проведения ежемесячных собраний членов преступной организации в пользу созданной Величко С.О. и Мошенским А.М. преступной организации", - сказано в документе.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 5 августа СБУ провела обыски по делу, фигурантами в котором выступают члены Нацкорпуса Харьковщины. В этот же день спецслужба сообщила о разоблачении преступной группировки, члены которой обложили "данью" бизнесменов, предоставляющих ритуальные услуги. 6 августа СБУ опубликовала видеодоказательство причастности членов "Нацкорпуса" к вымогательству.
В Нацкорпусе причиной обысков и задержаний членов организации называют то, что "Зеленский начал активную борьбу с украинскими патриотами".
6 августа суд избирает задержанным членам Нацкорпуса меру пресечения. У здания суда проходит пикет.
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дело Шеремета мусора тоже резво начинали, а потом обосрались вместе с Зелей..
Туфта и подстава как оказалось это дело Шеремета..
- может они монтированные и наложенные?
Актівісти невинні
Дивним виглядає факт, що їх зловили на якихось 2000 грн коли Харківщина добре відома різними рейдерськими випадками на суми куди більше оцих жалюгідних крихт
землі тисячами га на юридичну особу. Національна розбудова країни питання не тільки духовне а в основі -матеріальне. Велична країна- бідний та безправний народ-не сумісно .Будь ласка зверніть увагу на петицію про продаж землі(ТАКУ ПРОДАЖ ,А НЕ ВЗАГАЛІ -АБИ ПРОДАТИ).https://petition.president.gov.ua/petition/115926
Також необхідно привертати увагу до цього значущого питання. Така продаж землі яка розпочата президентом в Україні - вбиває країну .Не продавати землю вбиває також. Все просто і заразом вкрай складно, бо питання продажу землі -це питання Формули: "КОЛИ". "КОМУ", "СКІЛЬКИ" ,і "ЯКИМ ЧИНОМ", той хто вирішить в інтересах України та її народу цю формулу ввійде в її історію.
Провести референдум про продаж землі в Україні для юридичних осіб до 700 га(наприклад : 300-500-600-700га), тим самим заборонити продаж та володіння тисячами гектар незалежно від форми власності бажаючих придбати землю. Необхідно не допустити остаточне вимирання українського народу та знекровлення Української держави.
Автор (ініціатор): Таберко Микола Юхимович
Дата оприлюднення: 19 квітня 2021
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Споконвічне відродження українського народу,його ідентичності ,національної свідомості та всебічного розквіту тисячоліттями було пов'язане з володінням і працею на землі,як ГОСПОДАРЯ. Відродження України,передусім це справа землеробів: «куркулів»(сотні га), «середняків» (десятки га), «одноосібників»(одиниці га), а не великих землевласників з десятками тисяч га землі, перетворюючих українські землі на суцільну орну ниву від області до області,.від кордону до кордону, знищуючих хутора, села та містечка , змушуючих селян шукать роботу та працювати за кордоном, покидаючи назовсім свою країну.
Відродиться село -відродиться держава і буде у нас знову достатньо землеробів, робітників,воїнів, інженерів. вчених ,достатньо людей щоб боронить та будувати свою країну. На сьогоднішній день більш важливішого соціально-єкономічного питання для майбутнього країни не існує. Це питання важливіше за всі інші, крім перемоги у сьогоднішній колоніальній війні. але ми переможемо - прийде час миру, тому питання кількості проданої української землі на одного юридичного землевласника - це питання свідомості, далекоглядності та патріотизму громадян країни.