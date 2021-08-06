Подозрения активистам "Нацкорпуса". ДОКУМЕНТЫ

Публикуем тексты подозрений, предъявленных активистам "Нацкорпуса" с Харьковщины Сергею Величко и Сергею Козлюку.

Эти документы редакция Цензор.НЕТ получила от источника в правоохранительных органах.

Тексты подозрений схожи между собой. Разница между ними в том, что Козлюку инкриминируют ч. 2 ст. 255 (участие в преступной организации) и ч. 3 ст. 206 (противодействие законной хозяйственной деятельности), а Величко, кроме этого - ч. 1 ст. 255 (создание и руководство преступной организацией) и ч. 4 ст. 189 (вымогательство).

По данным следствия, Сергей Величко не позднее 2018 года решил создать преступную организацию. "Величко С.О. принял решение относительно включения в состав указанной преступной организации... лиц, которые по своим моральным и волевым качествам склонны к совершению преступлений корыстной и насильственной направленности", - сказано в документе. Правоохранители считают, что активист "Нацкорпуса" привлек к преступной деятельности как минимум 7 человек, требовал от них подчинения, заставлял соблюдать конспирацию и проводил им инструктажи, проговаривая планы преступлений.

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"Ни один член преступной организации не пытался отделиться, выйти из группировки, ослушаться и не выполнить распоряжение руководителя и организатора, также не пытался сообщить в правоохранительные органы о фактах совершения на территории г. Харькова и Харьковской области тяжких и особо тяжких преступлений", - сказано в документе.

По версии следствия, члены организации требовали уплаты "дани" от бизнесменов, предоставлявших ритуальные услуги. Из документа известно о двух эпизодах: один бизнесмен отказался платить дань, и его избили, а автомобили - повредили. Другой согласился, но сумма "дани" все время росла: если начинали с 1000 грн с каждой сделки, то вскоре платить приходилось уже по 2500, и предприниматель пытался соскочить с крючка рэкетиров, но в итоге все равно заплатил.

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"Денежные средства... передавали во время проведения ежемесячных собраний членов преступной организации в пользу созданной Величко С.О. и Мошенским А.М. преступной организации", - сказано в документе.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 5 августа СБУ провела обыски по делу, фигурантами в котором выступают члены Нацкорпуса Харьковщины. В этот же день спецслужба сообщила о разоблачении преступной группировки, члены которой обложили "данью" бизнесменов, предоставляющих ритуальные услуги. 6 августа СБУ опубликовала видеодоказательство причастности членов "Нацкорпуса" к вымогательству.

В Нацкорпусе причиной обысков и задержаний членов организации называют то, что "Зеленский начал активную борьбу с украинскими патриотами".

6 августа суд избирает задержанным членам Нацкорпуса меру пресечения. У здания суда проходит пикет.















