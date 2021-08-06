Підозри активістам "Нацкорпусу". ДОКУМЕНТИ
Публікуємо тексти підозр, пред'явлених активістам "Нацкорпусу" з Харківщини Сергію Величку та Сергію Козлюку.
Ці документи редакція Цензор.НЕТ отримала від джерела в правоохоронних органах.
Тексти підозр схожі між собою. Різниця між ними в тому, що Козлюку інкримінують ч. 2 ст. 255 (участь у злочинній організації) і ч. 3 ст. 206 (протидія законній господарській діяльності), а Величку, крім цього, - ч. 1 ст. 255 (створення і керівництво злочинною організацією) і ч. 4 ст. 189 (вимагання).
За даними слідства, Сергій Величко не пізніше 2018 року вирішив створити злочинну організацію. "Величко С.О. прийняв рішення щодо включення до складу зазначеної злочинної організації ... осіб, які за своїми моральними і вольовими якостями схильні до скоєння злочинів корисливої та насильницької спрямованості", - сказано в документі. Правоохоронці вважають, що активіст "Нацкорпусу" залучив до злочинної діяльності як мінімум 7 осіб, вимагав від них підпорядкування, змушував дотримуватися конспірації і проводив їм інструктажі, проговорюючи плани злочинів.
"Жоден член злочинної організації не намагався відокремитися, вийти з угрупування, не послухатися і не виконати розпорядження керівника і організатора, також не намагався повідомити в правоохоронні органи про факти вчинення на території м.Харкова та Харківської області тяжких і особливо тяжких злочинів", - сказано в документі.
За версією слідства, члени організації вимагали сплати "данини" від бізнесменів, які надавали ритуальні послуги. З документа відомо про два епізоди: один бізнесмен відмовився платити данину, і його побили, а автомобілі - пошкодили. Інший погодився, але сума "данини" весь час росла: якщо починали з 1000 грн з кожної угоди, то незабаром платити доводилося вже по 2500, і підприємець намагався зіскочити з гачка рекетирів, але в підсумку все одно заплатив.
"Грошові кошти ... передавали під час проведення щомісячних зборів членів злочинної організації на користь створеної Величком С.О. і Мошенськии А.М. злочинної організації", - сказано в документі.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 5 серпня СБУ провела обшуки у справі, фігурантами в якій виступають члени Нацкорпусу Харківщини. У цей же день спецслужба повідомила про викриття злочинного угруповання, члени якої обклали "даниною" бізнесменів, які надають ритуальні послуги. 6 серпня СБУ оприлюднила відеодоказ причетності членів "Нацкорпусу" до вимагання.
У Нацкорпусі причиною обшуків і затримань членів організації називають те, що "Зеленський почав активну боротьбу з українськими патріотами".
6 серпня суд обирає затриманим членам Нацкорпусу запобіжний захід. Біля будівлі суду проходить пікет.
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дело Шеремета мусора тоже резво начинали, а потом обосрались вместе с Зелей..
Туфта и подстава как оказалось это дело Шеремета..
- может они монтированные и наложенные?
Актівісти невинні
Дивним виглядає факт, що їх зловили на якихось 2000 грн коли Харківщина добре відома різними рейдерськими випадками на суми куди більше оцих жалюгідних крихт
землі тисячами га на юридичну особу. Національна розбудова країни питання не тільки духовне а в основі -матеріальне. Велична країна- бідний та безправний народ-не сумісно .Будь ласка зверніть увагу на петицію про продаж землі(ТАКУ ПРОДАЖ ,А НЕ ВЗАГАЛІ -АБИ ПРОДАТИ).https://petition.president.gov.ua/petition/115926
Також необхідно привертати увагу до цього значущого питання. Така продаж землі яка розпочата президентом в Україні - вбиває країну .Не продавати землю вбиває також. Все просто і заразом вкрай складно, бо питання продажу землі -це питання Формули: "КОЛИ". "КОМУ", "СКІЛЬКИ" ,і "ЯКИМ ЧИНОМ", той хто вирішить в інтересах України та її народу цю формулу ввійде в її історію.
Провести референдум про продаж землі в Україні для юридичних осіб до 700 га(наприклад : 300-500-600-700га), тим самим заборонити продаж та володіння тисячами гектар незалежно від форми власності бажаючих придбати землю. Необхідно не допустити остаточне вимирання українського народу та знекровлення Української держави.
Автор (ініціатор): Таберко Микола Юхимович
Дата оприлюднення: 19 квітня 2021
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Споконвічне відродження українського народу,його ідентичності ,національної свідомості та всебічного розквіту тисячоліттями було пов'язане з володінням і працею на землі,як ГОСПОДАРЯ. Відродження України,передусім це справа землеробів: «куркулів»(сотні га), «середняків» (десятки га), «одноосібників»(одиниці га), а не великих землевласників з десятками тисяч га землі, перетворюючих українські землі на суцільну орну ниву від області до області,.від кордону до кордону, знищуючих хутора, села та містечка , змушуючих селян шукать роботу та працювати за кордоном, покидаючи назовсім свою країну.
Відродиться село -відродиться держава і буде у нас знову достатньо землеробів, робітників,воїнів, інженерів. вчених ,достатньо людей щоб боронить та будувати свою країну. На сьогоднішній день більш важливішого соціально-єкономічного питання для майбутнього країни не існує. Це питання важливіше за всі інші, крім перемоги у сьогоднішній колоніальній війні. але ми переможемо - прийде час миру, тому питання кількості проданої української землі на одного юридичного землевласника - це питання свідомості, далекоглядності та патріотизму громадян країни.