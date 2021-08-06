УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5447 відвідувачів онлайн
Новини
6 848 30

Підозри активістам "Нацкорпусу". ДОКУМЕНТИ

Підозри активістам

Публікуємо тексти підозр, пред'явлених активістам "Нацкорпусу" з Харківщини Сергію Величку та Сергію Козлюку.

Ці документи редакція Цензор.НЕТ отримала від джерела в правоохоронних органах.

Тексти підозр схожі між собою. Різниця між ними в тому, що Козлюку інкримінують ч. 2 ст. 255 (участь у злочинній організації) і ч. 3 ст. 206 (протидія законній господарській діяльності), а Величку, крім цього, - ч. 1 ст. 255 (створення і керівництво злочинною організацією) і ч. 4 ст. 189 (вимагання).

За даними слідства, Сергій Величко не пізніше 2018 року вирішив створити злочинну організацію. "Величко С.О. прийняв рішення щодо включення до складу зазначеної злочинної організації ... осіб, які за своїми моральними і вольовими якостями схильні до скоєння злочинів корисливої ​​та насильницької спрямованості", - сказано в документі. Правоохоронці вважають, що активіст "Нацкорпусу" залучив до злочинної діяльності як мінімум 7 осіб, вимагав від них підпорядкування, змушував дотримуватися конспірації і проводив їм інструктажі, проговорюючи плани злочинів.

"Жоден член злочинної організації не намагався відокремитися, вийти з угрупування, не послухатися і не виконати розпорядження керівника і організатора, також не намагався повідомити в правоохоронні органи про факти вчинення на території м.Харкова та Харківської області тяжких і особливо тяжких злочинів", - сказано в документі.

Дивіться також: "Слухай, у#бан, якщо бабки не платитимеш, я тебе поховаю нах#й", - СБУ оприлюднила докази причетності членів харківського "Нацкорпусу" до вимагань. ВIДЕО+АУДІО

За версією слідства, члени організації вимагали сплати "данини" від бізнесменів, які надавали ритуальні послуги. З документа відомо про два епізоди: один бізнесмен відмовився платити данину, і його побили, а автомобілі - пошкодили. Інший погодився, але сума "данини" весь час росла: якщо починали з 1000 грн з кожної угоди, то незабаром платити доводилося вже по 2500, і підприємець намагався зіскочити з гачка рекетирів, але в підсумку все одно заплатив.

"Грошові кошти ... передавали під час проведення щомісячних зборів членів злочинної організації на користь створеної Величком С.О. і Мошенськии А.М. злочинної організації", - сказано в документі.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 5 серпня СБУ провела обшуки у справі, фігурантами в якій виступають члени Нацкорпусу Харківщини. У цей же день спецслужба повідомила про викриття злочинного угруповання, члени якої обклали "даниною" бізнесменів, які надають ритуальні послуги. 6 серпня СБУ оприлюднила відеодоказ причетності членів "Нацкорпусу" до вимагання.

У Нацкорпусі причиною обшуків і затримань членів організації називають те, що "Зеленський почав активну боротьбу з українськими патріотами".

6 серпня суд обирає затриманим членам Нацкорпусу запобіжний захід. Біля будівлі суду проходить пікет.

Підозри активістам Нацкорпусу 01Підозри активістам Нацкорпусу 02Підозри активістам Нацкорпусу 03Підозри активістам Нацкорпусу 04

Підозри активістам Нацкорпусу 05Підозри активістам Нацкорпусу 06Підозри активістам Нацкорпусу 07Підозри активістам Нацкорпусу 08Підозри активістам Нацкорпусу 09
Підозри активістам Нацкорпусу 10Підозри активістам Нацкорпусу 11Підозри активістам Нацкорпусу 12

Підозри активістам Нацкорпусу 13Підозри активістам Нацкорпусу 14Підозри активістам Нацкорпусу 15Підозри активістам Нацкорпусу 16Підозри активістам Нацкорпусу 17Підозри активістам Нацкорпусу 18
Підозри активістам Нацкорпусу 19
Підозри активістам Нацкорпусу 20
Підозри активістам Нацкорпусу 21

Автор: 

звинувачення (215) СБУ (12790) Національний корпус (390) Сергій Величко Чілі (1)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+26
Повторю. Аваковская империя выкачки бабок начинает сыпаться без крыши Авакова. Нацжены оказались банальным криминальным проектом.
показати весь коментар
06.08.2021 17:14
+16
Подозрения активистам "Нацкорпуса" - Цензор.НЕТ 5293
показати весь коментар
06.08.2021 17:19
+14
Мне вполне достаточно видео. Только конченные гниды могут угрожать семьей и детьми. И мне насрать на цвет их мнимого патриотизма.
показати весь коментар
06.08.2021 17:30
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Повторю. Аваковская империя выкачки бабок начинает сыпаться без крыши Авакова. Нацжены оказались банальным криминальным проектом.
показати весь коментар
06.08.2021 17:14 Відповісти
подождем суда однако...
дело Шеремета мусора тоже резво начинали, а потом обосрались вместе с Зелей..
Туфта и подстава как оказалось это дело Шеремета..
показати весь коментар
06.08.2021 17:17 Відповісти
Мне вполне достаточно видео. Только конченные гниды могут угрожать семьей и детьми. И мне насрать на цвет их мнимого патриотизма.
показати весь коментар
06.08.2021 17:30 Відповісти
и записям сразу поверил, да?
- может они монтированные и наложенные?
показати весь коментар
06.08.2021 17:32 Відповісти
Яке відео ?
Актівісти невинні
показати весь коментар
06.08.2021 19:26 Відповісти
імперія по викачке бабок була до Авакова і після нього залишиться.
Дивним виглядає факт, що їх зловили на якихось 2000 грн коли Харківщина добре відома різними рейдерськими випадками на суми куди більше оцих жалюгідних крихт
показати весь коментар
06.08.2021 19:48 Відповісти
Подозрения активистам "Нацкорпуса" - Цензор.НЕТ 5293
показати весь коментар
06.08.2021 17:19 Відповісти
Так это еще тянется с 2018 года, а где же была СБУ все это время и что-то мелко для вымогателей в 1000- 2500 грн!!!! Вы бы хоть в долларах обозначили !!!! Очередная заказуха и при том как всегда бездарно сформулирована.
показати весь коментар
06.08.2021 17:28 Відповісти
1000-2500 грн. - это только с одного заказа, читай внимательно.
показати весь коментар
06.08.2021 17:32 Відповісти
Ну раньше,когда их изобрели, перед выборами,чтоб они бегали за Порохом,зерыгосрань не сомневалась в полезности и патриотизме нацжон...и свинособаки считали это полностью нормальным
показати весь коментар
06.08.2021 17:38 Відповісти
свинособаки, это свынярчуки с аваковым?
показати весь коментар
06.08.2021 17:41 Відповісти
Пока свинособаку здесь я вижу только одну , которая Украина с маленькой буквы пишет
показати весь коментар
06.08.2021 18:29 Відповісти
Якесь воно то все гниле. Схоже на димову завісу. До дого ж двобічну - і для патріотів, і для малоросів. Треба дивитись уважно через той дим і сморід - десь щось хочуть приховати.
показати весь коментар
06.08.2021 17:32 Відповісти
Аваков уже сбитый лётчик ,а эти дела и давление против активистов его ручной уличной армии нечто иное ,как попытка переподчинить её себе
показати весь коментар
06.08.2021 17:34 Відповісти
Если бы Зе платил не депутатам, а нашим воинам, то и херни бы такой не было.
показати весь коментар
06.08.2021 17:35 Відповісти
де свинки рожеві? де акції протесту на банковій? де крики бароига Зелений, ворог не у москві, а в києві? агов!!!!
показати весь коментар
06.08.2021 17:42 Відповісти
поВТОРЮЮ ТАКОЖ ЗНОВУ УТРІШНІЙ КОМЕНТАР:І все таки коментар до утрішньої статі: Шановні нац патріоти ,патріоти та свідомі українці просто з здоровим глуздом ,залишайте продовжувати тисячолітній "свідомий " срач, бо всі праві,тільки Україні лихо.Той хто не обєднається зараз а не перед виборами для перемоги українського президента ,(кого і якого завгодно, головне УКРАЇНСЬКОГО для країни та народу) буде "полезним ідіотом" ,або зрадником. ЗРАДНИКОМ не тільки інтересів, а головне долі країни, і своєї долі, інакше буде Вам і свій голодомор (доречі убагатьох вже є), і свій 37-й, от тоДі і порадієте ,що у сусіда хата горить ,коли й своя запалає, Поки зясовуєте хто більше вкрав, (взагалі без цього ніяк), або хто більший та безгрішніший патріот у нас готуються вкрасти землю тисячами гектар на юрлице в одні руки НУ ШО ЩЕ НЕ ЯСНО- СОТНІ ГОД БУЛО НЕ ЯСНО, МОЖЕ ХОЧ НАМ ЗАРАЗ ДОЙДЕ, а ПЕТЮ ЖАЛКО,ЗА СВОЄ ВІН ., АсКОРІШЕ ЙОГО ПАРТІЯ, також не безгрішна ОТРИМАЛА, бо працювать на країну трохи приморились, може хоч висновки зроблять,А УСИМ ВЕЛИКИМ ЩО ПОРОШЕНКО ЗРОБИВ САМ,ЗРОБИВ РАЗОМ ЗНАМИ ВСИМА, ЩО БУЛО ЗРОБЛЕНО УСІ МОВЧКИ КОРИСТУЮТЬСЯ . ДО РЕЧІ ПРО ЗЕМЛЮ:НІЯКИХ ПОДАЧ ТА ВИПАДКОВОСТЕЙ:є чіткий план по знищенню країни після виборів( через три роки) ,а поки що пройшли ,тіпа не побачили два роки активізації проросійських та антиукраїнських сил і настроїв , далі консолідація різномастних ворогів України та полезних ідіотів, відрив від євроатлантичного світу, подальше зубожіння населення бо голодного можна купить .а свободного тільки або обдурити .а якщо не вийде знищити морально, або фізично ,і головне продаж землі 10 000га юридичним особам, як показало сьогодення проти цього соблазну у країні не встояв ніхто -не ті що" за "не ті що "проти". а наприклад референдум (в свинячий голос - тому доказ),тому будуть вибирать цього гаранта у надії відхопити свій шматок країни- гроші є та ще й "заграница нам поможет", Нечувана підлість продажність, жадібність ще попереду Кругом кіно та концерти -йдемо по чужому колу за чужим щастям по чужу долю , Боже бережи Україну, Героям Слава! мій давній коментар: Теперішня влада є українською рівно на стільки ,на скільки її змусять бути українською, не більше. Все,що робить керівництво країни скеровано на продаж землі великим землевласникам з усього світу з якими все домовлено, На сьогоднішній день головнішого питання вони не бачать. Самий вигідний бізнес -продавати свою країну . В усі часи та в усіх народів знайдуться бажаючі купить. Впродовж останніх століть українці мали отрицательний генетичний відбір. а впродовж останнього століття то взагалі знищення, і гинули в першу чергу кращі, багато людей змушені покинуть рідну землю. Головним чином це наслідки відсутності своєї держави.Тому заробить на зрадництві та прислужувати зрадникам дуже багато бажаючих Ще й тупі бо думають,що в чужому дворі їхнім нащадкам буде краще, ніж у своєму. Самий великий грабунок країни розпочнеться з продажу
землі тисячами га на юридичну особу. Національна розбудова країни питання не тільки духовне а в основі -матеріальне. Велична країна- бідний та безправний народ-не сумісно .Будь ласка зверніть увагу на петицію про продаж землі(ТАКУ ПРОДАЖ ,А НЕ ВЗАГАЛІ -АБИ ПРОДАТИ).https://petition.president.gov.ua/petition/115926
Також необхідно привертати увагу до цього значущого питання. Така продаж землі яка розпочата президентом в Україні - вбиває країну .Не продавати землю вбиває також. Все просто і заразом вкрай складно, бо питання продажу землі -це питання Формули: "КОЛИ". "КОМУ", "СКІЛЬКИ" ,і "ЯКИМ ЧИНОМ", той хто вирішить в інтересах України та її народу цю формулу ввійде в її історію.
Провести референдум про продаж землі в Україні для юридичних осіб до 700 га(наприклад : 300-500-600-700га), тим самим заборонити продаж та володіння тисячами гектар незалежно від форми власності бажаючих придбати землю. Необхідно не допустити остаточне вимирання українського народу та знекровлення Української держави.
Автор (ініціатор): Таберко Микола Юхимович
Дата оприлюднення: 19 квітня 2021
ВІДПОВІДЬ НА ПЕТИЦІЮ ТЕКСТ ПЕТИЦІЇ ПІДПИСАНТИ
Споконвічне відродження українського народу,його ідентичності ,національної свідомості та всебічного розквіту тисячоліттями було пов'язане з володінням і працею на землі,як ГОСПОДАРЯ. Відродження України,передусім це справа землеробів: «куркулів»(сотні га), «середняків» (десятки га), «одноосібників»(одиниці га), а не великих землевласників з десятками тисяч га землі, перетворюючих українські землі на суцільну орну ниву від області до області,.від кордону до кордону, знищуючих хутора, села та містечка , змушуючих селян шукать роботу та працювати за кордоном, покидаючи назовсім свою країну.
Відродиться село -відродиться держава і буде у нас знову достатньо землеробів, робітників,воїнів, інженерів. вчених ,достатньо людей щоб боронить та будувати свою країну. На сьогоднішній день більш важливішого соціально-єкономічного питання для майбутнього країни не існує. Це питання важливіше за всі інші, крім перемоги у сьогоднішній колоніальній війні. але ми переможемо - прийде час миру, тому питання кількості проданої української землі на одного юридичного землевласника - це питання свідомості, далекоглядності та патріотизму громадян країни.
показати весь коментар
06.08.2021 17:48 Відповісти
Є найпростіше питання, яке одразу робить ситуацію однозначною: якого @уя цим нехай криміналом, а це не доведено поки що, займається фСБ(у), якщо це пряма справа поліції...?! А фСБ(у) такими питаннями взагалі займатись згідно статуту не повинна!! От із цього простого питання відразу стає зрозуміло, що справа виключно політична, тож ніякої довіри перманентный брехні феесбеушників не може бути в приципі.
показати весь коментар
06.08.2021 18:26 Відповісти
Думаешь харьковская полиция не знала про эту муйню?
показати весь коментар
06.08.2021 18:44 Відповісти
Не було ніякої "муйні", а може і криміналу не було, і докази зфальшовані - може бути все, що завгодно, бо фСБ(у)шники брехуни і фальсифікатори.
показати весь коментар
06.08.2021 19:06 Відповісти
А шо там с заказчиками гонгадзе. Дело ж довели до заказчика?
показати весь коментар
06.08.2021 19:20 Відповісти
Зеля натравливает Баканова на самые бесперспективные дела. СБУ уже столько раз обοςραλοςь, что если оно обοςρετςα и в этом вопросе, то уже будет не удивительно.
показати весь коментар
06.08.2021 21:02 Відповісти
 
 