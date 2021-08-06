Підозри активістам "Нацкорпусу". ДОКУМЕНТИ

Публікуємо тексти підозр, пред'явлених активістам "Нацкорпусу" з Харківщини Сергію Величку та Сергію Козлюку.

Ці документи редакція Цензор.НЕТ отримала від джерела в правоохоронних органах.

Тексти підозр схожі між собою. Різниця між ними в тому, що Козлюку інкримінують ч. 2 ст. 255 (участь у злочинній організації) і ч. 3 ст. 206 (протидія законній господарській діяльності), а Величку, крім цього, - ч. 1 ст. 255 (створення і керівництво злочинною організацією) і ч. 4 ст. 189 (вимагання).

За даними слідства, Сергій Величко не пізніше 2018 року вирішив створити злочинну організацію. "Величко С.О. прийняв рішення щодо включення до складу зазначеної злочинної організації ... осіб, які за своїми моральними і вольовими якостями схильні до скоєння злочинів корисливої ​​та насильницької спрямованості", - сказано в документі. Правоохоронці вважають, що активіст "Нацкорпусу" залучив до злочинної діяльності як мінімум 7 осіб, вимагав від них підпорядкування, змушував дотримуватися конспірації і проводив їм інструктажі, проговорюючи плани злочинів.

"Жоден член злочинної організації не намагався відокремитися, вийти з угрупування, не послухатися і не виконати розпорядження керівника і організатора, також не намагався повідомити в правоохоронні органи про факти вчинення на території м.Харкова та Харківської області тяжких і особливо тяжких злочинів", - сказано в документі.

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За версією слідства, члени організації вимагали сплати "данини" від бізнесменів, які надавали ритуальні послуги. З документа відомо про два епізоди: один бізнесмен відмовився платити данину, і його побили, а автомобілі - пошкодили. Інший погодився, але сума "данини" весь час росла: якщо починали з 1000 грн з кожної угоди, то незабаром платити доводилося вже по 2500, і підприємець намагався зіскочити з гачка рекетирів, але в підсумку все одно заплатив.

"Грошові кошти ... передавали під час проведення щомісячних зборів членів злочинної організації на користь створеної Величком С.О. і Мошенськии А.М. злочинної організації", - сказано в документі.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 5 серпня СБУ провела обшуки у справі, фігурантами в якій виступають члени Нацкорпусу Харківщини. У цей же день спецслужба повідомила про викриття злочинного угруповання, члени якої обклали "даниною" бізнесменів, які надають ритуальні послуги. 6 серпня СБУ оприлюднила відеодоказ причетності членів "Нацкорпусу" до вимагання.

У Нацкорпусі причиною обшуків і затримань членів організації називають те, що "Зеленський почав активну боротьбу з українськими патріотами".

6 серпня суд обирає затриманим членам Нацкорпусу запобіжний захід. Біля будівлі суду проходить пікет.















