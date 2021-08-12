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Київ (13828) Кличко (2811) пам'ятник (890) УДАР (75) Франко (8)

Незабаром розпочнеться спорудження скульптурної композиції Івану Франку в Києві, - Кличко

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

Незабаром розпочнеться спорудження скульптурної композиції Івану Франку в Києві, - Кличко

Місце під пам’ятник Івану Яковичу Франку у столиці визначено, його спорудження почнеться незабаром.

Про це повідомив лідер партії "УДАР", мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Столиця на звернення Міжнародного фонду Івана Франка визначила місце, де наприкінці серпня буде встановлений камінь і незабаром спорудять скульптурну композицію Каменяру. Композицію, яку зведе Міжнародний фонд Івана Франка, встановимо на перехресті вулиць Липської та Інститутської, на місці демонтованого в рамках декомунізації пам‘ятника Мануїльському", - написав Кличко.

Лідер "УДАРу" також висловив співчуття з приводу смерті онука Івана Франка – Роланда Тарасовича та вдячність за його участь у житті партії.

"Сумно і боляче втрачати найвідданіших патріотів України. Буквально кілька тижнів не дожив Роланд Тарасович Франко до події, про яку так мріяв: встановлення каменю на місці, де згодом зведуть скульптурну композицію великому українцю Івану Франку.

Ми були знайомі з Роландом Тарасовичем особисто. Також, під час парламентської кампанії 2012 року, він був активним членом "УДАРу", завжди підтримував громадські та культурні заходи партії. Завжди радо спілкувався із молоддю. Був дуже доброю, щирою і мудрою людиною. Світла Вам пам‘ять, Роланде Тарасовичу", - підсумував Кличко.

Нагадаємо, 11 серпня на 90-му році життя помер останній онук Івана Франка Роланд Тарасович. Він був головою правління Міжнародного фонду Івана Франка, вченим-інженером та громадським діячем. Прощання відбудеться у п’ятницю, 13 серпня у приміщенні Інституту філології університету ім. Шевченка у Києві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правнучка Івана Франка Надія померла у Львові
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Топ коментарі
+9
1-ше: Франко - герой національного маштабу, а не львівського. 2-ге: причому ти до України?
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12.08.2021 20:52
+4
ти, дЮрко оцифрований, не знаєш, наскільки Франко шанований в Галичині і скільки йому там пам,ятників... ти даже не докумекаєш, що Київ - місто всих українців, і пам,ятники українцям всеукраїнського маштабу мають бути представлені в Києві. а от різних "пушкінів", яких як сміття в циганському таборі, можна назад в кацапію продавати...або на гільзи пускати...
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12.08.2021 21:54
+2
я до України тому,що я тут живу,и пращури мои тут народились і померли!
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12.08.2021 20:58
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на бесарабці? чи замість пам,ятнику коню?
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12.08.2021 20:47 Відповісти
а почему в Киеве,при чём тут Киев,если памятник нужно ставить во Львове?
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12.08.2021 20:48 Відповісти
1-ше: Франко - герой національного маштабу, а не львівського. 2-ге: причому ти до України?
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12.08.2021 20:52 Відповісти
чуєшь,довбню,шанувати памятником треба там,де народився. а Франко відстоював все життя Галичину. а якщо все до Київа стягувати,то це буде та сама радянська маЦква,коли вся громада на неї працювала.
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12.08.2021 20:56 Відповісти
ти, дЮрко оцифрований, не знаєш, наскільки Франко шанований в Галичині і скільки йому там пам,ятників... ти даже не докумекаєш, що Київ - місто всих українців, і пам,ятники українцям всеукраїнського маштабу мають бути представлені в Києві. а от різних "пушкінів", яких як сміття в циганському таборі, можна назад в кацапію продавати...або на гільзи пускати...
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12.08.2021 21:54 Відповісти
вот так размышляют ЦАВЕЦКИЕ идиоты. Украина вся для украинцев,а не только Киев. в Киеве есть улица имени Франко,театр имени Франко,чем не шанування?
если киевлянин захочет узнать о жизни Франко,где родился,как жил и где умер,то ехать для этого надо на родину Франко. вот тогда каждый город будет чем то особенным,и будет интересен для общества. а когда всё подряд впихивают в столицу,то получается СССР с мАцквою!
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13.08.2021 07:38 Відповісти
саме так ті ідіоти й розмірковують... дякую, що признаєшся в свойому ідіотизмі. Юрку, не засирай сайт своєю тупістю.
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13.08.2021 08:40 Відповісти
то твои мозги засраны,******** кацапская.
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13.08.2021 08:46 Відповісти
В Хмельницькому є сквер Івана Франка і пам'ятник йому, і все нормально. А в Ужгороді, наприклад, є пам'ятник Богдану Хмельницькому, і це теж нормально. Ти не правий.
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13.08.2021 17:28 Відповісти
если в каждом городе будет что то своё особенное,то у людей возникнет желание посетить этот город.так развивается туризм и познавание своей страны. но когда тебе всё притащили к дивану,то это уже как зоопарк. так быть не должно.
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13.08.2021 17:36 Відповісти
я до України тому,що я тут живу,и пращури мои тут народились і померли!
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12.08.2021 20:58 Відповісти
це добре, що ти наш, але прикро, що такий дурний... Незабаром розпочнеться спорудження скульптурної композиції Івану Франку в Києві, - Кличко - Цензор.НЕТ 8312
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12.08.2021 21:56 Відповісти
та не гавкай вже,кацапська курва.
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13.08.2021 07:40 Відповісти
Незабаром розпочнеться спорудження скульптурної композиції Івану Франку в Києві, - Кличко - Цензор.НЕТ 7649 дЮрку, не злись на правду. чого доброго удар трапиться.
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13.08.2021 08:41 Відповісти
правда в том,что ты кацапская сволочь,и сидишь тут на сайте говно на вентилятор закидываешь. вот это правда. а админ,баран,молча это пропускает.
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13.08.2021 08:48 Відповісти
Незабаром розпочнеться спорудження скульптурної композиції Івану Франку в Києві, - Кличко - Цензор.НЕТ 7150 дЮрко, прибери вінтилятор і я не буду тебе на нього закидать.
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13.08.2021 08:53 Відповісти
ты даже не отрицаешь,что являешься кацапской сволочью.
адьёс,гнида.
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13.08.2021 08:58 Відповісти
кому заперечувати, ідіоту? який ще й на вениляторі розпиляється?
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13.08.2021 09:02 Відповісти
//
Вскоре начнется сооружение скульптурной композиции Ивану Франко в Киеве, - Кличко - Цензор.НЕТ 378

Утром в среду, 11 августа, скончался последний внук украинского поэта Ивана Франко - Роланд Франко, сообщает Международный Фонд Ивана Франко.
"С грустью сообщаем, что 11 августа на 90-м году жизни оборвалось земное бытие последнего внука Ивана Франко - Роланда Франко",
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12.08.2021 20:51 Відповісти
уасья, а когда перестанут гибнуть украинские патриоты?
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12.08.2021 20:54 Відповісти
Даже не знаю с кого спросить - Днепр в Киеве цветёт ужасно, Набережная в бурьянах .
В Братиславе Дунай чистый , набережные нарядные , сплошные кафе вдоль набережных
В Киеве были кафе на теплоходах пришвартованных и набережные красивые , но их выгнали . Якобы засоряют Днепр .Так теперь вообще жуть . Короче, не Париж Незабаром розпочнеться спорудження скульптурної композиції Івану Франку в Києві, - Кличко - Цензор.НЕТ 8396
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12.08.2021 20:56 Відповісти
Проте в Київі ,під наглядом ментів ,по Софійському майдану ,якісь Ред Були дріфтують !!!)))
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12.08.2021 21:01 Відповісти
Гы. Человек, постоянно агитировавший за Клико, наконец впервые попал в Киев.
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12.08.2021 21:06 Відповісти
Ви про що пишете,росіянка? Стаття про Івана Франко!"Жуть" - то саме ви на тому "язику"!Бо язик у чорта і скота,а мова наша божа і людська!
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12.08.2021 21:07 Відповісти
Вас проблемы Киева не касаются- Вы свой Донецк вообще кацапам отдали . Незабаром розпочнеться спорудження скульптурної композиції Івану Франку в Києві, - Кличко - Цензор.НЕТ 7340
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12.08.2021 21:16 Відповісти
Цікаво інше, чому Кличко підтримує російський проект меморіалізації жертв Бабиного Яру?
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12.08.2021 21:07 Відповісти
педаля переложи асфальт на киртлловской...
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12.08.2021 21:32 Відповісти

____________Іван Франко - Не пора______________
Не пора, не пора, не пора москалеві й ляхові служить!
Довершилась України кривда стара, нам пора для України жить.
Не пора, не пора, не пора за невігласів монарха лить свою кров,
І любити царя, що наш люд обдира, - для України наша любов.
Не пора, не пора, не пора в рідну хату вносити кривавий роздор!
Хай пропаде незгоди проклята мара! Під Украйни єднаймось прапор!
Бо пора ця великая єсть: У завзятій, важкій боротьбі ми поляжем,
щоб волю, і щастя, і честь, рідний краю, здобути собі!
1880.-
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12.08.2021 21:41 Відповісти
Подольский мост когда достроишь, чучело огороднее?
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13.08.2021 09:10 Відповісти
Дебил , ты дороги сделай!!!!!
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13.08.2021 09:34 Відповісти
Так, всем заткнуться и слушать!
Там на аллее (район ТЮЗа) остался пустой постамент, смотрится диковато. Поставить там Франко за счёт фонла - чем плохо?
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13.08.2021 10:05 Відповісти
 
 