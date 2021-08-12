Незабаром розпочнеться спорудження скульптурної композиції Івану Франку в Києві, - Кличко
Новини Цензор.НЕТ Київські новини
Місце під пам’ятник Івану Яковичу Франку у столиці визначено, його спорудження почнеться незабаром.
Про це повідомив лідер партії "УДАР", мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Столиця на звернення Міжнародного фонду Івана Франка визначила місце, де наприкінці серпня буде встановлений камінь і незабаром спорудять скульптурну композицію Каменяру. Композицію, яку зведе Міжнародний фонд Івана Франка, встановимо на перехресті вулиць Липської та Інститутської, на місці демонтованого в рамках декомунізації пам‘ятника Мануїльському", - написав Кличко.
Лідер "УДАРу" також висловив співчуття з приводу смерті онука Івана Франка – Роланда Тарасовича та вдячність за його участь у житті партії.
"Сумно і боляче втрачати найвідданіших патріотів України. Буквально кілька тижнів не дожив Роланд Тарасович Франко до події, про яку так мріяв: встановлення каменю на місці, де згодом зведуть скульптурну композицію великому українцю Івану Франку.
Ми були знайомі з Роландом Тарасовичем особисто. Також, під час парламентської кампанії 2012 року, він був активним членом "УДАРу", завжди підтримував громадські та культурні заходи партії. Завжди радо спілкувався із молоддю. Був дуже доброю, щирою і мудрою людиною. Світла Вам пам‘ять, Роланде Тарасовичу", - підсумував Кличко.
Нагадаємо, 11 серпня на 90-му році життя помер останній онук Івана Франка Роланд Тарасович. Він був головою правління Міжнародного фонду Івана Франка, вченим-інженером та громадським діячем. Прощання відбудеться у п’ятницю, 13 серпня у приміщенні Інституту філології університету ім. Шевченка у Києві.
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если киевлянин захочет узнать о жизни Франко,где родился,как жил и где умер,то ехать для этого надо на родину Франко. вот тогда каждый город будет чем то особенным,и будет интересен для общества. а когда всё подряд впихивают в столицу,то получается СССР с мАцквою!
адьёс,гнида.
Утром в среду, 11 августа, скончался последний внук украинского поэта Ивана Франко - Роланд Франко, сообщает Международный Фонд Ивана Франко.
"С грустью сообщаем, что 11 августа на 90-м году жизни оборвалось земное бытие последнего внука Ивана Франко - Роланда Франко",
В Братиславе Дунай чистый , набережные нарядные , сплошные кафе вдоль набережных
В Киеве были кафе на теплоходах пришвартованных и набережные красивые , но их выгнали . Якобы засоряют Днепр .Так теперь вообще жуть . Короче, не Париж
____________Іван Франко - Не пора______________
Не пора, не пора, не пора москалеві й ляхові служить!
Довершилась України кривда стара, нам пора для України жить.
Не пора, не пора, не пора за невігласів монарха лить свою кров,
І любити царя, що наш люд обдира, - для України наша любов.
Не пора, не пора, не пора в рідну хату вносити кривавий роздор!
Хай пропаде незгоди проклята мара! Під Украйни єднаймось прапор!
Бо пора ця великая єсть: У завзятій, важкій боротьбі ми поляжем,
щоб волю, і щастя, і честь, рідний краю, здобути собі!
1880.-
Там на аллее (район ТЮЗа) остался пустой постамент, смотрится диковато. Поставить там Франко за счёт фонла - чем плохо?