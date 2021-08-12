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Виконання Держоборонзамовлення у 2021-му випереджає минулорічний графік вдвічі, - Уруський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Виконання Держоборонзамовлення у 2021-му випереджає минулорічний графік вдвічі, - Уруський

Державне оборонне замовлення в 2021 році виконується удвічі швидше, ніж у 2020: на початок серпня рівень його виконання понад 60%, тоді як рік тому він був "30% із чимось".

Про це повідомив віцепрем'єр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Міністр уточнив, що з 22,7 млрд грн Держоборонзамовлення Міноборони контракти укладені або пролонговані вже більш ніж на 17 млрд грн.

Водночас Уруський зазначив, що цей результат багато в чому досягнуто за рахунок пролонгації контрактів минулих років, тоді як ситуація з новими контрактами його поки не влаштовує. Віцепрем'єр очікує, що відставання буде надолужено у серпні-вересні.

Відповідаючи на питання про Держоборонзамовлення-2022, він зазначив, що рішення за Радою нацбезпеки і оборони, і Мінфін поки не планує істотного збільшення фінансування на ці цілі, проте Мінстратегпром пропонуватиме нові програми.

Уруський також повідомив, що у 2022 році планується виділити кошти на Агентство оборонних технологій, документи, про створення якого для затвердження урядом він підписав у четвер.

Також читайте: Держоборонзамовлення виконується: укладено контрактів на 16 млрд грн, - Уруський
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Топ коментарі
+16
Було ноль а стало двічі по нулю?
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12.08.2021 21:40
+13
Выполнение Гособоронзаказа в 2021г опережает прошлогодний график вдвое, - Уруский - Цензор.НЕТ 2308
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12.08.2021 21:43
+11
Где-то так.

Выполнение Гособоронзаказа в 2021г опережает прошлогодний график вдвое, - Уруский - Цензор.НЕТ 4153
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12.08.2021 21:44
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Було ноль а стало двічі по нулю?
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12.08.2021 21:40 Відповісти
Где-то так.

Выполнение Гособоронзаказа в 2021г опережает прошлогодний график вдвое, - Уруский - Цензор.НЕТ 4153
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12.08.2021 21:44 Відповісти
Выполнение Гособоронзаказа в 2021г опережает прошлогодний график вдвое, - Уруский - Цензор.НЕТ 2308
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12.08.2021 21:43 Відповісти
Деньги не успеют освоить до конца года и они вернуться в бюджет а с нового года все сначала! Кого вы дурите пролонгаторы ф..имитаторы!
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12.08.2021 21:44 Відповісти
Да, именно в этом и фишка, что средства, выделенные на Госзакупки на текущий год, и не освоенные возвращаются в казну. А куда в следующем году они будут распределены решает бюджетный комитет. Короче говоря, если папа-жлоб отправляет ребенка за мороженным в магазин за 5 минут до закрытия и малой не успевает, то денюшка возвращается в кошелек папы и он сам завтра решит куда их потратить.
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12.08.2021 21:59 Відповісти
Примерно так. Так в декабре прошлого года давали на медицину, оборонку и образование.
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12.08.2021 22:15 Відповісти
Так в этом и фишка круговорота бабла. Сейчас эти средства, которые только на бумаге существовали, вернутся как бы в бюджет. И как бы пойдут в экономию (представляю себе вопли о невиданной экономии бюджета в период пандемии). После этой экономии бюджетный комитет справедливо решит, что на оборонные закупки выделено ну просто неподъемные средства. И справедливо обрежет бюджет госзакупок на сумму раза в 2 большую.
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12.08.2021 22:27 Відповісти
Теперь для МВД(читай ОП, поскольку он сейчас управляется оттуда) придумано агентство оборонных технологий. Аваков получал из фонда борьбы с ковидом, татаров будет получать из агентства, а зебобики будут получать дубиной по спине, заради дешевого электричества. Зебилье, готовьте свитеры, так будет хоть немножечко, но полегче переносить удары судьбы
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12.08.2021 21:52 Відповісти
Один танк зробили! Що ті порохоботи хочуть?
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12.08.2021 21:53 Відповісти
то вообще ни хера не делали, а сейчас сделали хер.
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12.08.2021 22:02 Відповісти
Из 22,7 млрд грн Гособоронзаказа Минобороны контракты заключены или пролонгированы уже более чем на 17 млрд грн. В то же время Уруский отметил, что этот результат во многом достигнут за счет пролонгации контрактов прошлых лет, тогда как ситуация с новыми контрактами его пока не устраивает. И самое главное - движение этих денег никем не контролируется !!! (с)
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12.08.2021 22:04 Відповісти
Так от звідки гроші на зеленський трускавець майбутнього... Ой! Університет мільярда дерев!... Фу ти, знов переплутав... Тож велике зростання зарплат вчителів до 4к долярів наприкінці епохи бідності!... Нє! Згадав! То 40% росту економіки від срамокатчика в дії!
Але саме сумне те, що майже 30% знову б проголосували за цього дибільчика
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12.08.2021 22:45 Відповісти


Hellis@13Hellis_13



Проклятие: "Чтоб ты жил во времена великих перемен" уже не актуально.
Теперь самое страшное проклятие: "Чтоб ты жил во времена великих перемен под властью пида**сов"
Извините и спокойной ночи
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12.08.2021 23:06 Відповісти
 
 