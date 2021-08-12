Выполнение Гособоронзаказа в 2021г опережает прошлогодний график вдвое, - Уруский

Государственный оборонный заказ в 2021 году выполняется вдвое быстрее, чем в 2020: на начало августа уровень его выполнения больше 60%, тогда как год назад он был "30% с чем-то".

Об этом сообщил вице-премьер – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Министр уточнил, что из 22,7 млрд грн Гособоронзаказа Минобороны контракты заключены или пролонгированы уже более чем на 17 млрд грн.

В то же время Уруский отметил, что этот результат во многом достигнут за счет пролонгации контрактов прошлых лет, тогда как ситуация с новыми контрактами его пока не устраивает. Вице-премьер ожидает, что отставание будет наверстано в августе-сентябре.

Отвечая на вопрос о гособоронзаказе-2022, он указал, что решение за Советом нацбезопасности и обороны, и Минфин пока не планирует существенного увеличения финансирования на эти цели, однако Минстратегпром будет предлагать новые программы.

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Уруский также сообщил, что в 2022 году планируется выделить средства на Агентство оборонных технологий, документы, о создании которого для утверждения правительством он подписал в четверг.