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Выполнение Гособоронзаказа в 2021г опережает прошлогодний график вдвое, - Уруский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Выполнение Гособоронзаказа в 2021г опережает прошлогодний график вдвое, - Уруский

Государственный оборонный заказ в 2021 году выполняется вдвое быстрее, чем в 2020: на начало августа уровень его выполнения больше 60%, тогда как год назад он был "30% с чем-то".

Об этом сообщил вице-премьер – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Министр уточнил, что из 22,7 млрд грн Гособоронзаказа Минобороны контракты заключены или пролонгированы уже более чем на 17 млрд грн.

В то же время Уруский отметил, что этот результат во многом достигнут за счет пролонгации контрактов прошлых лет, тогда как ситуация с новыми контрактами его пока не устраивает. Вице-премьер ожидает, что отставание будет наверстано в августе-сентябре.

Отвечая на вопрос о гособоронзаказе-2022, он указал, что решение за Советом нацбезопасности и обороны, и Минфин пока не планирует существенного увеличения финансирования на эти цели, однако Минстратегпром будет предлагать новые программы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Гособоронзаказ выполняется: заключено контрактов на 16 млрд грн, - Уруский

Уруский также сообщил, что в 2022 году планируется выделить средства на Агентство оборонных технологий, документы, о создании которого для утверждения правительством он подписал в четверг.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+16
Було ноль а стало двічі по нулю?
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12.08.2021 21:40
+13
Выполнение Гособоронзаказа в 2021г опережает прошлогодний график вдвое, - Уруский - Цензор.НЕТ 2308
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12.08.2021 21:43
+11
Где-то так.

Выполнение Гособоронзаказа в 2021г опережает прошлогодний график вдвое, - Уруский - Цензор.НЕТ 4153
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12.08.2021 21:44
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Було ноль а стало двічі по нулю?
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12.08.2021 21:40 Ответить
Где-то так.

Выполнение Гособоронзаказа в 2021г опережает прошлогодний график вдвое, - Уруский - Цензор.НЕТ 4153
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12.08.2021 21:44 Ответить
Выполнение Гособоронзаказа в 2021г опережает прошлогодний график вдвое, - Уруский - Цензор.НЕТ 2308
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12.08.2021 21:43 Ответить
Деньги не успеют освоить до конца года и они вернуться в бюджет а с нового года все сначала! Кого вы дурите пролонгаторы ф..имитаторы!
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12.08.2021 21:44 Ответить
Да, именно в этом и фишка, что средства, выделенные на Госзакупки на текущий год, и не освоенные возвращаются в казну. А куда в следующем году они будут распределены решает бюджетный комитет. Короче говоря, если папа-жлоб отправляет ребенка за мороженным в магазин за 5 минут до закрытия и малой не успевает, то денюшка возвращается в кошелек папы и он сам завтра решит куда их потратить.
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12.08.2021 21:59 Ответить
Примерно так. Так в декабре прошлого года давали на медицину, оборонку и образование.
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12.08.2021 22:15 Ответить
Так в этом и фишка круговорота бабла. Сейчас эти средства, которые только на бумаге существовали, вернутся как бы в бюджет. И как бы пойдут в экономию (представляю себе вопли о невиданной экономии бюджета в период пандемии). После этой экономии бюджетный комитет справедливо решит, что на оборонные закупки выделено ну просто неподъемные средства. И справедливо обрежет бюджет госзакупок на сумму раза в 2 большую.
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12.08.2021 22:27 Ответить
Теперь для МВД(читай ОП, поскольку он сейчас управляется оттуда) придумано агентство оборонных технологий. Аваков получал из фонда борьбы с ковидом, татаров будет получать из агентства, а зебобики будут получать дубиной по спине, заради дешевого электричества. Зебилье, готовьте свитеры, так будет хоть немножечко, но полегче переносить удары судьбы
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12.08.2021 21:52 Ответить
Один танк зробили! Що ті порохоботи хочуть?
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12.08.2021 21:53 Ответить
то вообще ни хера не делали, а сейчас сделали хер.
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12.08.2021 22:02 Ответить
Из 22,7 млрд грн Гособоронзаказа Минобороны контракты заключены или пролонгированы уже более чем на 17 млрд грн. В то же время Уруский отметил, что этот результат во многом достигнут за счет пролонгации контрактов прошлых лет, тогда как ситуация с новыми контрактами его пока не устраивает. И самое главное - движение этих денег никем не контролируется !!! (с)
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12.08.2021 22:04 Ответить
Так от звідки гроші на зеленський трускавець майбутнього... Ой! Університет мільярда дерев!... Фу ти, знов переплутав... Тож велике зростання зарплат вчителів до 4к долярів наприкінці епохи бідності!... Нє! Згадав! То 40% росту економіки від срамокатчика в дії!
Але саме сумне те, що майже 30% знову б проголосували за цього дибільчика
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12.08.2021 22:45 Ответить


Hellis@13Hellis_13



Проклятие: "Чтоб ты жил во времена великих перемен" уже не актуально.
Теперь самое страшное проклятие: "Чтоб ты жил во времена великих перемен под властью пида**сов"
Извините и спокойной ночи
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12.08.2021 23:06 Ответить
 
 