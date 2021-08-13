США і Британія залучать військових для вивезення дипломатів з Афганістану
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Командування США залучить близько 4 тис. військових, а також перекине в Кувейт резервну групу піхоти з метою гарантувати безпечне вивезення американських дипломатів з Афганістану.
"На першому етапі (операції задіють, - ред.) три батальйони піхоти, які наразі перебувають у віданні Центрального командування США. Їх перекинуть у Міжнародний аеропорт Кабула імені Хаміда Карзая протягом наступних 24-48 годин", - заявив у четвер на брифінгу представник Пентагону Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Три батальйони піхоти налічуватимуть приблизно 3 тис. людей, і вони стануть підкріпленням для тих сил, які перебувають у Кабулі", - уточнив Кірбі.
Він зазначив, що два батальйони належать до Морської піхоти США, а один - до армії.
За його словами, на другому етапі залучать спільну групу армії США і ВПС США у складі 1 тис. людей, яка забезпечуватиме вивезення осіб зі спеціальними імміграційними візами для афганців. На третьому етапі в Кувейт наступного тижня перекинуть піхотну бригадну тактичну групу на випадок, якщо знадобиться гарантувати додаткову безпеку в аеропорту.
Кірбі наголосив, що перекидання військ носить тимчасовий характер і стосується лише безпечного вивезення частини американського дипломатичного персоналу з Афганістану.
За даними видання The Daily Telegraph, Міноборони Великої Британії на тимчасовій основі розмістить війська в Афганістані для допомоги підданим корони і дипломатам залишити територію країни.
Таке рішення глава британського Міноборони Бен Воллес схвалив у зв'язку зі зростанням насильства і погіршення ситуації в безпековій сфері країни. Так, близько 600 британських військових прибудуть до Афганістану в найближчі дні, щоб забезпечити захист і надати необхідну матеріально-технічну підтримку.
Як зазначає The Daily Telegraph, персонал у британському посольстві в Кабулі скоротять до основного штату.
Британські війська також допоможуть прискорити програму з переміщення афганських перекладачів, які працювали зі збройними силами Великої Британії і зараз стикаються з загрозою з боку руху "Талібан".
Як повідомляє зі свого боку видання The Guardian, Воллес заявив, що Лондон опікується переміщенням свого посольства в більш безпечне місце, ближче до центра столиці.
Раніше в четвер представник Держдепу США Нед Прайс повідомив, що США в наступні тижні знизять дипломатичну присутність в Афганістані до базового рівня, і з метою забезпечити від'їзд дипломатів тимчасово перекинуть у міжнародний аеропорт Кабула додаткові сили американських військових.
У зв'язку з виведенням міжнародних збройних сил ситуація в Афганістані серйозно погіршилася, таліби за короткий проміжок часу захопили столиці кількох афганських провінцій і продовжують наступ.
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От жабы кацапской может и прокатить
Игил уже бомбят, теперь Кандагар надо
Тара Бору, опять же, знают
В общем интересный ход от госдепа
Как сообщило в этом месяце агентство Bloomberg, США попросили Узбекистан, Казахстан и Таджикистан разместить около 9 000 афганцев, которые рискуют стать мишенью исламистских боевиков Талибана из-за того, что сотрудничали с западными силами, которые сейчас покидают страну.В последние недели в Афганистане обстановка обостряется, в то время как международная коалиция во главе с США завершает вывод своих войск, а талибы начинают крупное наступление, захватывая целые районы и пограничные переходы.
https://www.golosameriki.com/a/uzbekistan-afghans-us-visas/5975359.html
Талибан их детище
Пришло время использовать его опять по назначению
Бен Ладен "улетел", оставив в сша семью с пару сотнями лимонов $
Опиум - древнее оружие
Страны альянса давно умеют им пользоваться, сотнями лет если не больше
Варианты джихада и тд и тп не видно, даже в бинокль
А так, прийдут отмороженные кацы
Сразу теракт какойто произойдет в кацапстане, да и выборы скоро
Начнут бомбить ущелья, аулы и города с мирняком и детьми (альянс себе такое не мог позволить, заодно и ***** помогут оставатся при власти)
Вариант доя каца неплохой
Может и нырнуть
А наемников вагнера будет сложнее
Отдадут приказ о трофеях и пиз..а талибам
Да, духи у себя дома
Но без авиации и термобарических бк
И если сву - это было только их тема в войне с сша
То кацап им насыпет и мон и пом и газка в ущелье пустит
В общем порежут друг дружку славно
Мое мнение такое)
это при совке с республик можно было набрать контингент
Есть старый анекдот про пересадку в таджикистане и сетки с головами душманов...
Деньги - и даже из блэквотер там будут хлопчики, не проблема
Сша уходят, шоб не морать лицо
А кацам пх, они уже замазаны
Афганское общество - это на уровне Европы 800 года, еще до Карла Великого. У них нет лояльности к государству, только к клану.