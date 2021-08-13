США і Британія залучать військових для вивезення дипломатів з Афганістану

Командування США залучить близько 4 тис. військових, а також перекине в Кувейт резервну групу піхоти з метою гарантувати безпечне вивезення американських дипломатів з Афганістану.

"На першому етапі (операції задіють, - ред.) три батальйони піхоти, які наразі перебувають у віданні Центрального командування США. Їх перекинуть у Міжнародний аеропорт Кабула імені Хаміда Карзая протягом наступних 24-48 годин", - заявив у четвер на брифінгу представник Пентагону Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Три батальйони піхоти налічуватимуть приблизно 3 тис. людей, і вони стануть підкріпленням для тих сил, які перебувають у Кабулі", - уточнив Кірбі.

Він зазначив, що два батальйони належать до Морської піхоти США, а один - до армії.

За його словами, на другому етапі залучать спільну групу армії США і ВПС США у складі 1 тис. людей, яка забезпечуватиме вивезення осіб зі спеціальними імміграційними візами для афганців. На третьому етапі в Кувейт наступного тижня перекинуть піхотну бригадну тактичну групу на випадок, якщо знадобиться гарантувати додаткову безпеку в аеропорту.

Кірбі наголосив, що перекидання військ носить тимчасовий характер і стосується лише безпечного вивезення частини американського дипломатичного персоналу з Афганістану.

За даними видання The Daily Telegraph, Міноборони Великої Британії на тимчасовій основі розмістить війська в Афганістані для допомоги підданим корони і дипломатам залишити територію країни.

Таке рішення глава британського Міноборони Бен Воллес схвалив у зв'язку зі зростанням насильства і погіршення ситуації в безпековій сфері країни. Так, близько 600 британських військових прибудуть до Афганістану в найближчі дні, щоб забезпечити захист і надати необхідну матеріально-технічну підтримку.

Як зазначає The Daily Telegraph, персонал у британському посольстві в Кабулі скоротять до основного штату.

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Британські війська також допоможуть прискорити програму з переміщення афганських перекладачів, які працювали зі збройними силами Великої Британії і зараз стикаються з загрозою з боку руху "Талібан".

Як повідомляє зі свого боку видання The Guardian, Воллес заявив, що Лондон опікується переміщенням свого посольства в більш безпечне місце, ближче до центра столиці.

Раніше в четвер представник Держдепу США Нед Прайс повідомив, що США в наступні тижні знизять дипломатичну присутність в Афганістані до базового рівня, і з метою забезпечити від'їзд дипломатів тимчасово перекинуть у міжнародний аеропорт Кабула додаткові сили американських військових.

У зв'язку з виведенням міжнародних збройних сил ситуація в Афганістані серйозно погіршилася, таліби за короткий проміжок часу захопили столиці кількох афганських провінцій і продовжують наступ.