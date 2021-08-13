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Афганістан (450) Велика Британія (3656) США (14451)

США і Британія залучать військових для вивезення дипломатів з Афганістану

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

США і Британія залучать військових для вивезення дипломатів з Афганістану

Командування США залучить близько 4 тис. військових, а також перекине в Кувейт резервну групу піхоти з метою гарантувати безпечне вивезення американських дипломатів з Афганістану.

"На першому етапі (операції задіють, - ред.) три батальйони піхоти, які наразі перебувають у віданні Центрального командування США. Їх перекинуть у Міжнародний аеропорт Кабула імені Хаміда Карзая протягом наступних 24-48 годин", - заявив у четвер на брифінгу представник Пентагону Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Три батальйони піхоти налічуватимуть приблизно 3 тис. людей, і вони стануть підкріпленням для тих сил, які перебувають у Кабулі", - уточнив Кірбі.

Він зазначив, що два батальйони належать до Морської піхоти США, а один - до армії.

За його словами, на другому етапі залучать спільну групу армії США і ВПС США у складі 1 тис. людей, яка забезпечуватиме вивезення осіб зі спеціальними імміграційними візами для афганців. На третьому етапі в Кувейт наступного тижня перекинуть піхотну бригадну тактичну групу на випадок, якщо знадобиться гарантувати додаткову безпеку в аеропорту.

Кірбі наголосив, що перекидання військ носить тимчасовий характер і стосується лише безпечного вивезення частини американського дипломатичного персоналу з Афганістану.

За даними видання The Daily Telegraph, Міноборони Великої Британії на тимчасовій основі розмістить війська в Афганістані для допомоги підданим корони і дипломатам залишити територію країни.

Таке рішення глава британського Міноборони Бен Воллес схвалив у зв'язку зі зростанням насильства і погіршення ситуації в безпековій сфері країни. Так, близько 600 британських військових прибудуть до Афганістану в найближчі дні, щоб забезпечити захист і надати необхідну матеріально-технічну підтримку.

Як зазначає The Daily Telegraph, персонал у британському посольстві в Кабулі скоротять до основного штату.

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Британські війська також допоможуть прискорити програму з переміщення афганських перекладачів, які працювали зі збройними силами Великої Британії і зараз стикаються з загрозою з боку руху "Талібан".

Як повідомляє зі свого боку видання The Guardian, Воллес заявив, що Лондон опікується переміщенням свого посольства в більш безпечне місце, ближче до центра столиці.

Раніше в четвер представник Держдепу США Нед Прайс повідомив, що США в наступні тижні знизять дипломатичну присутність в Афганістані до базового рівня, і з метою забезпечити від'їзд дипломатів тимчасово перекинуть у міжнародний аеропорт Кабула додаткові сили американських військових.

У зв'язку з виведенням міжнародних збройних сил ситуація в Афганістані серйозно погіршилася, таліби за короткий проміжок часу захопили столиці кількох афганських провінцій і продовжують наступ.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
Та похоже что они тупо сливаются как и все до них кто был в Афганистане
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13.08.2021 01:43
+5
Байден классически затягивает кацапа в Афган
От жабы кацапской может и прокатить
Игил уже бомбят, теперь Кандагар надо
Тара Бору, опять же, знают
В общем интересный ход от госдепа
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13.08.2021 01:41
+4
та порежут в горах лаптей да и все
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13.08.2021 06:22
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Байден классически затягивает кацапа в Афган
От жабы кацапской может и прокатить
Игил уже бомбят, теперь Кандагар надо
Тара Бору, опять же, знают
В общем интересный ход от госдепа
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13.08.2021 01:41 Відповісти
Та похоже что они тупо сливаются как и все до них кто был в Афганистане
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13.08.2021 01:43 Відповісти
До того ж, США не виявляють особливого бажання приймати у себе тих афганців, які співробітничали з ними.

Как сообщило в этом месяце агентство Bloomberg, США попросили Узбекистан, Казахстан и Таджикистан разместить около 9 000 афганцев, которые рискуют стать мишенью исламистских боевиков Талибана из-за того, что сотрудничали с западными силами, которые сейчас покидают страну.В последние недели в Афганистане обстановка обостряется, в то время как международная коалиция во главе с США завершает вывод своих войск, а талибы начинают крупное наступление, захватывая целые районы и пограничные переходы.

https://www.golosameriki.com/a/uzbekistan-afghans-us-visas/5975359.html
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13.08.2021 01:58 Відповісти
Ну да)))
Талибан их детище
Пришло время использовать его опять по назначению
Бен Ладен "улетел", оставив в сша семью с пару сотнями лимонов $
Опиум - древнее оружие
Страны альянса давно умеют им пользоваться, сотнями лет если не больше
Варианты джихада и тд и тп не видно, даже в бинокль
А так, прийдут отмороженные кацы
Сразу теракт какойто произойдет в кацапстане, да и выборы скоро
Начнут бомбить ущелья, аулы и города с мирняком и детьми (альянс себе такое не мог позволить, заодно и ***** помогут оставатся при власти)
Вариант доя каца неплохой
Может и нырнуть
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13.08.2021 02:39 Відповісти
та порежут в горах лаптей да и все
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13.08.2021 06:22 Відповісти
Это красную армию они могли
А наемников вагнера будет сложнее
Отдадут приказ о трофеях и пиз..а талибам
Да, духи у себя дома
Но без авиации и термобарических бк
И если сву - это было только их тема в войне с сша
То кацап им насыпет и мон и пом и газка в ущелье пустит
В общем порежут друг дружку славно
Мое мнение такое)
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13.08.2021 15:07 Відповісти
та где ж ты возьмешь столько лаптей, что бы контролировать горный бадахшан
это при совке с республик можно было набрать контингент
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13.08.2021 15:41 Відповісти
Мне не нада
Есть старый анекдот про пересадку в таджикистане и сетки с головами душманов...
Деньги - и даже из блэквотер там будут хлопчики, не проблема
Сша уходят, шоб не морать лицо
А кацам пх, они уже замазаны
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13.08.2021 16:09 Відповісти
Конечно сливаются. Во-первых слишком много денег уходит на Афганистан. За двадцать лет коренные, адекватные афганцы могли бы уже и построить силы безопасности и вооруженные силы для обеспечения статуса-кво. Помощь им со стороны США за эти года оказана огромная. Ну, и возможно США намерено хотят создать конфликтную ситуацию на границах ОДКБ, чтобы россоссиссия втянулась в конфликт и погрязла в нем и распалась, как сэсэсэрэ.
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13.08.2021 11:45 Відповісти
В связи с выводом международных вооруженных сил ситуация в Афганистане серьезно ухудшилась, талибы за короткий промежуток времени захватили столицы нескольких афганских провинций и продолжают наступление.

США и Британия задействуют военных для вывоза дипломатов из Афганистана - Цензор.НЕТ 5598
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13.08.2021 01:44 Відповісти
Туда нехер было вообще лезть. Я не против сделать из Афгана стеклянную пустыню, но против попыток создать там государство.
Афганское общество - это на уровне Европы 800 года, еще до Карла Великого. У них нет лояльности к государству, только к клану.
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13.08.2021 06:04 Відповісти
Да уж, лоханулись по полной. Одна надежда, что талибы пойдут дальше.
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13.08.2021 06:42 Відповісти
Афган не смог завоевать даже Македонский, и СССР, а американцы возомнили))) Бежим господа.
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13.08.2021 07:02 Відповісти
ну да, а мог бы уран там добывать ...
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13.08.2021 07:31 Відповісти
зато теперь твой вождь, *****, туда 100% пойдет, утереть нос трусливым пиндосам, и понесет бабло ваших пенсов. а от туда к вам на паРашу пойдет удесятеренными темпами кокс и теракты, подарки, так сказать, от союзников твоего сцаря из талибана.
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13.08.2021 08:09 Відповісти
понос
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13.08.2021 11:06 Відповісти
смекту выпей, если на паРаше она еще есть.
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13.08.2021 11:30 Відповісти
Конец россии, - Талибы пройдут по россии до москвы как по пустыни в связи с отсутствием населения и разделят с Китаем и мнимый союз с Узбекистаном и Таджикистаном Прикажет не долго жить.Судя по развивающим событиям , - Все произойдет быстро .
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13.08.2021 09:07 Відповісти
Талибы, дальше Афгана не пойдут. Афганцы никогда, и ни на кого не нападали
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13.08.2021 11:14 Відповісти
кацап, аль-каиде расскажи, о том, что афганцы никогда и ни на кого не нападали. талибы дальше афгана не пойдут, а вот всякие исламиты с промытым мозгом, на мацкву станут захаживать регулярно. с коксом и со взрывчаткой. пришел черед 11 сентября на паРаше.
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13.08.2021 11:36 Відповісти
Либо нужно вернуть колониальный строй, либо нехер лезь куда не попадя /в чужой монастырь со своим уставом/!
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13.08.2021 09:44 Відповісти
В течение последних суток поступила информация о том, что радикальное исламистское движение "Талибан" установило контроль над Кандагаром (вторым по величине городом Афганистана) и Лашкаргахом (столицей провинции Гильменд). Эта информация подтверждена как правительством Афганистана, так и руководством "Талибана". Поступали сведения о тяжелых боях. Однако талибы заявляют, что устанавливают контроль над крупными населенными пунктами, не встречая серьезного вооруженного сопротивления. Под их контролем уже находятся столицы 10 провинций Афганистана и развивается наступление на Мазари-Шариф, последний кроме Кабула крупный город, остающийся под контролем правительства.
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13.08.2021 13:41 Відповісти
 
 