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США и Британия задействуют военных для вывоза дипломатов из Афганистана

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

США и Британия задействуют военных для вывоза дипломатов из Афганистана

Командование США привлечет около 4 тыс. военных, а также перебросит в Кувейт резервную группу пехоты с целью обеспечить безопасный вывоз американских дипломатов из Афганистана.

"На первом этапе (операции задействуют - ред) три батальона пехоты, которые в данный момент находятся в введении Центрального командования США. Их перебросят в Международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая в течение следующих 24-48 часов", - заявил в четверг на брифинге представитель Пентагона Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Три батальона пехоты будут насчитывать примерно 3 тыс. человек, и они станут подкреплением для тех сил, которые находятся в Кабуле", - уточнил Кирби.

Он отметил, что два батальона относятся к Морской пехоте США, а один - к армии.

По его словам, на втором этапе привлекут совместную группу армии США и ВВС США в составе 1 тыс. человек, которая будет обеспечивать вывоз лиц со специальными иммиграционными визами для афганцев. На третьем этапе в Кувейт на следующей неделе перебросят пехотную бригадную тактическую группу на случай, если понадобится обеспечить дополнительную безопасность в аэропорту.

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Кирби подчеркнул, что переброска войск носит временный характер и касается лишь обеспечения безопасного вывоза части американского дипломатического персонала из Афганистана.

По данным издания The Daily Telegraph, Минобороны Великобритании на временной основе разместит войска в Афганистане для помощи подданным короны и дипломатам покинуть территорию страны.

Такое решение глава британского Минобороны Бен Уоллес принял в связи с ростом насилия и ухудшения ситуации в сфере безопасности в стране. Так, около 600 британских военных прибудут в Афганистан в ближайшие дни, чтобы обеспечить защиту и предоставить необходимую материально-техническую поддержку.

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Как отмечает The Daily Telegraph, персонал в британском посольстве в Кабуле сократят до основного штата.

Британские войска также помогут ускорить программу по перемещению афганских переводчиков, которые работали с вооруженными силами Великобритании и сейчас сталкиваются с угрозой со стороны движения "Талибан".

Как сообщает в свою очередь издание The Guardian, Уоллес заявил, что Лондон занимается перемещением своего посольства в более безопасное место, ближе к центру столицы.

Ранее в четверг представитель Госдепа США Нед Прайс сообщил, что США в следующие недели снизят дипломатическое присутствие в Афганистане до базового уровня, и с целью обеспечить отъезд дипломатов временно перебросят в международный аэропорт Кабула дополнительные силы американских военных.

В связи с выводом международных вооруженных сил ситуация в Афганистане серьезно ухудшилась, талибы за короткий промежуток времени захватили столицы нескольких афганских провинций и продолжают наступление.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+6
Та похоже что они тупо сливаются как и все до них кто был в Афганистане
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13.08.2021 01:43
+5
Байден классически затягивает кацапа в Афган
От жабы кацапской может и прокатить
Игил уже бомбят, теперь Кандагар надо
Тара Бору, опять же, знают
В общем интересный ход от госдепа
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13.08.2021 01:41
+4
та порежут в горах лаптей да и все
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13.08.2021 06:22
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Правила форума Совет форумчан
Байден классически затягивает кацапа в Афган
От жабы кацапской может и прокатить
Игил уже бомбят, теперь Кандагар надо
Тара Бору, опять же, знают
В общем интересный ход от госдепа
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13.08.2021 01:41 Ответить
Та похоже что они тупо сливаются как и все до них кто был в Афганистане
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13.08.2021 01:43 Ответить
До того ж, США не виявляють особливого бажання приймати у себе тих афганців, які співробітничали з ними.

Как сообщило в этом месяце агентство Bloomberg, США попросили Узбекистан, Казахстан и Таджикистан разместить около 9 000 афганцев, которые рискуют стать мишенью исламистских боевиков Талибана из-за того, что сотрудничали с западными силами, которые сейчас покидают страну.В последние недели в Афганистане обстановка обостряется, в то время как международная коалиция во главе с США завершает вывод своих войск, а талибы начинают крупное наступление, захватывая целые районы и пограничные переходы.

https://www.golosameriki.com/a/uzbekistan-afghans-us-visas/5975359.html
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13.08.2021 01:58 Ответить
Ну да)))
Талибан их детище
Пришло время использовать его опять по назначению
Бен Ладен "улетел", оставив в сша семью с пару сотнями лимонов $
Опиум - древнее оружие
Страны альянса давно умеют им пользоваться, сотнями лет если не больше
Варианты джихада и тд и тп не видно, даже в бинокль
А так, прийдут отмороженные кацы
Сразу теракт какойто произойдет в кацапстане, да и выборы скоро
Начнут бомбить ущелья, аулы и города с мирняком и детьми (альянс себе такое не мог позволить, заодно и ***** помогут оставатся при власти)
Вариант доя каца неплохой
Может и нырнуть
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13.08.2021 02:39 Ответить
та порежут в горах лаптей да и все
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13.08.2021 06:22 Ответить
Это красную армию они могли
А наемников вагнера будет сложнее
Отдадут приказ о трофеях и пиз..а талибам
Да, духи у себя дома
Но без авиации и термобарических бк
И если сву - это было только их тема в войне с сша
То кацап им насыпет и мон и пом и газка в ущелье пустит
В общем порежут друг дружку славно
Мое мнение такое)
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13.08.2021 15:07 Ответить
та где ж ты возьмешь столько лаптей, что бы контролировать горный бадахшан
это при совке с республик можно было набрать контингент
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13.08.2021 15:41 Ответить
Мне не нада
Есть старый анекдот про пересадку в таджикистане и сетки с головами душманов...
Деньги - и даже из блэквотер там будут хлопчики, не проблема
Сша уходят, шоб не морать лицо
А кацам пх, они уже замазаны
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13.08.2021 16:09 Ответить
Конечно сливаются. Во-первых слишком много денег уходит на Афганистан. За двадцать лет коренные, адекватные афганцы могли бы уже и построить силы безопасности и вооруженные силы для обеспечения статуса-кво. Помощь им со стороны США за эти года оказана огромная. Ну, и возможно США намерено хотят создать конфликтную ситуацию на границах ОДКБ, чтобы россоссиссия втянулась в конфликт и погрязла в нем и распалась, как сэсэсэрэ.
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13.08.2021 11:45 Ответить
В связи с выводом международных вооруженных сил ситуация в Афганистане серьезно ухудшилась, талибы за короткий промежуток времени захватили столицы нескольких афганских провинций и продолжают наступление.

США и Британия задействуют военных для вывоза дипломатов из Афганистана - Цензор.НЕТ 5598
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13.08.2021 01:44 Ответить
Туда нехер было вообще лезть. Я не против сделать из Афгана стеклянную пустыню, но против попыток создать там государство.
Афганское общество - это на уровне Европы 800 года, еще до Карла Великого. У них нет лояльности к государству, только к клану.
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13.08.2021 06:04 Ответить
Да уж, лоханулись по полной. Одна надежда, что талибы пойдут дальше.
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13.08.2021 06:42 Ответить
Афган не смог завоевать даже Македонский, и СССР, а американцы возомнили))) Бежим господа.
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13.08.2021 07:02 Ответить
ну да, а мог бы уран там добывать ...
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13.08.2021 07:31 Ответить
зато теперь твой вождь, *****, туда 100% пойдет, утереть нос трусливым пиндосам, и понесет бабло ваших пенсов. а от туда к вам на паРашу пойдет удесятеренными темпами кокс и теракты, подарки, так сказать, от союзников твоего сцаря из талибана.
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13.08.2021 08:09 Ответить
понос
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13.08.2021 11:06 Ответить
смекту выпей, если на паРаше она еще есть.
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13.08.2021 11:30 Ответить
Конец россии, - Талибы пройдут по россии до москвы как по пустыни в связи с отсутствием населения и разделят с Китаем и мнимый союз с Узбекистаном и Таджикистаном Прикажет не долго жить.Судя по развивающим событиям , - Все произойдет быстро .
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13.08.2021 09:07 Ответить
Талибы, дальше Афгана не пойдут. Афганцы никогда, и ни на кого не нападали
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13.08.2021 11:14 Ответить
кацап, аль-каиде расскажи, о том, что афганцы никогда и ни на кого не нападали. талибы дальше афгана не пойдут, а вот всякие исламиты с промытым мозгом, на мацкву станут захаживать регулярно. с коксом и со взрывчаткой. пришел черед 11 сентября на паРаше.
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13.08.2021 11:36 Ответить
Либо нужно вернуть колониальный строй, либо нехер лезь куда не попадя /в чужой монастырь со своим уставом/!
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13.08.2021 09:44 Ответить
В течение последних суток поступила информация о том, что радикальное исламистское движение "Талибан" установило контроль над Кандагаром (вторым по величине городом Афганистана) и Лашкаргахом (столицей провинции Гильменд). Эта информация подтверждена как правительством Афганистана, так и руководством "Талибана". Поступали сведения о тяжелых боях. Однако талибы заявляют, что устанавливают контроль над крупными населенными пунктами, не встречая серьезного вооруженного сопротивления. Под их контролем уже находятся столицы 10 провинций Афганистана и развивается наступление на Мазари-Шариф, последний кроме Кабула крупный город, остающийся под контролем правительства.
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13.08.2021 13:41 Ответить
 
 