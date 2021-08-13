США и Британия задействуют военных для вывоза дипломатов из Афганистана
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Командование США привлечет около 4 тыс. военных, а также перебросит в Кувейт резервную группу пехоты с целью обеспечить безопасный вывоз американских дипломатов из Афганистана.
"На первом этапе (операции задействуют - ред) три батальона пехоты, которые в данный момент находятся в введении Центрального командования США. Их перебросят в Международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая в течение следующих 24-48 часов", - заявил в четверг на брифинге представитель Пентагона Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Три батальона пехоты будут насчитывать примерно 3 тыс. человек, и они станут подкреплением для тех сил, которые находятся в Кабуле", - уточнил Кирби.
Он отметил, что два батальона относятся к Морской пехоте США, а один - к армии.
По его словам, на втором этапе привлекут совместную группу армии США и ВВС США в составе 1 тыс. человек, которая будет обеспечивать вывоз лиц со специальными иммиграционными визами для афганцев. На третьем этапе в Кувейт на следующей неделе перебросят пехотную бригадную тактическую группу на случай, если понадобится обеспечить дополнительную безопасность в аэропорту.
Кирби подчеркнул, что переброска войск носит временный характер и касается лишь обеспечения безопасного вывоза части американского дипломатического персонала из Афганистана.
По данным издания The Daily Telegraph, Минобороны Великобритании на временной основе разместит войска в Афганистане для помощи подданным короны и дипломатам покинуть территорию страны.
Такое решение глава британского Минобороны Бен Уоллес принял в связи с ростом насилия и ухудшения ситуации в сфере безопасности в стране. Так, около 600 британских военных прибудут в Афганистан в ближайшие дни, чтобы обеспечить защиту и предоставить необходимую материально-техническую поддержку.
Как отмечает The Daily Telegraph, персонал в британском посольстве в Кабуле сократят до основного штата.
Британские войска также помогут ускорить программу по перемещению афганских переводчиков, которые работали с вооруженными силами Великобритании и сейчас сталкиваются с угрозой со стороны движения "Талибан".
Как сообщает в свою очередь издание The Guardian, Уоллес заявил, что Лондон занимается перемещением своего посольства в более безопасное место, ближе к центру столицы.
Ранее в четверг представитель Госдепа США Нед Прайс сообщил, что США в следующие недели снизят дипломатическое присутствие в Афганистане до базового уровня, и с целью обеспечить отъезд дипломатов временно перебросят в международный аэропорт Кабула дополнительные силы американских военных.
В связи с выводом международных вооруженных сил ситуация в Афганистане серьезно ухудшилась, талибы за короткий промежуток времени захватили столицы нескольких афганских провинций и продолжают наступление.
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От жабы кацапской может и прокатить
Игил уже бомбят, теперь Кандагар надо
Тара Бору, опять же, знают
В общем интересный ход от госдепа
Как сообщило в этом месяце агентство Bloomberg, США попросили Узбекистан, Казахстан и Таджикистан разместить около 9 000 афганцев, которые рискуют стать мишенью исламистских боевиков Талибана из-за того, что сотрудничали с западными силами, которые сейчас покидают страну.В последние недели в Афганистане обстановка обостряется, в то время как международная коалиция во главе с США завершает вывод своих войск, а талибы начинают крупное наступление, захватывая целые районы и пограничные переходы.
https://www.golosameriki.com/a/uzbekistan-afghans-us-visas/5975359.html
Талибан их детище
Пришло время использовать его опять по назначению
Бен Ладен "улетел", оставив в сша семью с пару сотнями лимонов $
Опиум - древнее оружие
Страны альянса давно умеют им пользоваться, сотнями лет если не больше
Варианты джихада и тд и тп не видно, даже в бинокль
А так, прийдут отмороженные кацы
Сразу теракт какойто произойдет в кацапстане, да и выборы скоро
Начнут бомбить ущелья, аулы и города с мирняком и детьми (альянс себе такое не мог позволить, заодно и ***** помогут оставатся при власти)
Вариант доя каца неплохой
Может и нырнуть
А наемников вагнера будет сложнее
Отдадут приказ о трофеях и пиз..а талибам
Да, духи у себя дома
Но без авиации и термобарических бк
И если сву - это было только их тема в войне с сша
То кацап им насыпет и мон и пом и газка в ущелье пустит
В общем порежут друг дружку славно
Мое мнение такое)
это при совке с республик можно было набрать контингент
Есть старый анекдот про пересадку в таджикистане и сетки с головами душманов...
Деньги - и даже из блэквотер там будут хлопчики, не проблема
Сша уходят, шоб не морать лицо
А кацам пх, они уже замазаны
Афганское общество - это на уровне Европы 800 года, еще до Карла Великого. У них нет лояльности к государству, только к клану.