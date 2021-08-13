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Новини За кордоном
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глобальне потепління (22) клімат (111) ООН (2758)

Для боротьби з потеплінням клімату в ООН закликають закрити вугільні та газові електростанції

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Для боротьби з потеплінням клімату в ООН закликають закрити вугільні та газові електростанції

Найближчі чотири роки світ матиме справу з піком викидів парникових газів, і в наступне десятиліття потрібно припинити роботу вугільних і газових електростанцій.

Як передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє видання The Guardian з посиланням на висновки третьої частини доповіді Міжурядової групи експертів зі зміни клімату (МГЕЗК) ООН.

The Guardian уточнює, що перша частина цієї доповіді вийшла в понеділок, а третю, присвячену способам скоротити вплив людства на клімат, мали опублікувати в березні 2022 року. Однак її чернетку виклали в доступ раніше, оскільки, як пояснив виданню іспанський журналіст Хуан Бордера, що першим опублікував матеріал, частина авторів побоювалися спотворення результатів дослідження до офіційної публікації: уряди мають право вносити правки в конспекти доповіді для осіб, що ухвалюють політичні рішення.

Тим часом, згідно з доповіддю, для досягнення мети - утримати глобальне потепління в межах 1,5 градусів за Цельсієм і домогтися нульового рівня викидів у 2050 році - потрібно скоротити наполовину викиди вуглекислого газу за наступне десятиліття.

Автори зазначають, що багаті люди в кожній країні несуть більше відповідальності за глобальне потепління, ніж бідні. Так, на 10% осіб, найбільш відповідальних за викиди в світі і при цьому найбільш багатих, припадає 36 - 45% загального обсягу викидів вуглекислого газу: це в 10 разів більше, ніж у 10% найбільш бідної частини населення Землі, яке має відношення лише до 3 - 5% викидів.

Також читайте: Температура в Україні стрімко зростає, необхідно закривати вугільні шахти, - посол Великої Британії Сіммонс

Також, зазначає The Guardian, особливу провину укладачі доповіді покладають на використання джипів і на вживання м'яса, а також вважають за необхідне змінювати уклад життя і побутові звички, включно з раціоном харчування, особливо у багатого населення.

"Перехід на дієту з більш високим вмістом білків рослинного походження в регіонах з надмірним споживанням калорій і харчових продуктів тваринного походження може призвести до істотного зниження викидів, а також принесе користь здоров'ю... рослинна дієта може знизити викиди до 50% порівняно зі звичайним західним харчуванням, (що сприяє - ІФ) інтенсивним викидам", - зазначається в документі.

У доповіді також йдеться, що відмова від будинків з надмірними опалювальними і охолоджувальними системами, скорочення повітряних перевезень, менше використання енергозатратних пристроїв теж може зробити значний внесок у зниження викидів.

У документі йдеться про економічні ризики, пов'язані із заморожуванням використання викопного палива, що може виражатися в "трильйонах доларів"; проте в доповіді радять скоротити ризики за допомогою інвестицій у "низьковуглецеві товари і послуги".

Також, укладачі звіту вважають, що для стримування потепління в рамках 1,5 градуса за Цельсієм будуть потрібні технології для виведення вуглекислого газу з атмосфери планети. Автори вважають, що турбота про лісові та земельні ресурси теж дозволить обмежити підвищення температур, але ці заходи не зможуть компенсувати повільне скорочення викидів в інших галузях людської діяльності. Також автори висловили оптимізм з приводу здешевлення технологій отримання сонячної та вітрової енергії.

У понеділок МГЕЗК ООН опублікувала доповідь, згідно з якою "більшість спостережуваних змін клімату безпрецедентні за тисячі, а то й сотні тисяч років", а більшість із початих змін, наприклад, тривалий підйом рівня моря, будуть "незворотними протягом сотень тисяч років".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+24
классно работать в ООН : зарплата, бонусы, можно бред нести и ни за что не отвечать
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13.08.2021 02:10
+14
В основном метан возникает из-за домашнего скота. Так, самая обычная корова за день «производит» и выпускает в атмосферу 400-500 литров метана, который является побочным эффектом ее пищеварительных процессов. При этом чем лучше корм, тем быстрее он переваривается и тем меньше газа при этом возникает.

Ученые обнаружили проблему в том, что при более теплом климате травы менее питательны, потому что в них больше плохо усваиваемого волокнистого материала. То есть из-за роста глобальных температур качество корма снижается, корова тратит больше времени на переваривание, и выделяется больше метана. А это влияет на повышение температуры на Земле, из-за которой травы становятся менее питательными. Круг замыкается и усиливает парниковый эффект.

Стоит отметить, что мясомолочные фермы уже занимают около 70% всех земель, пригодных для сельского хозяйства. Одним из потенциальных выходов может быть развитие сферы производства пищи из насекомых.

Коротше, - скоро будемо їсти сушених тарганів. Щоб знизити загрозу глобального потепління. Для борьбы с потеплением климата в ООН призывают закрыть угольные и газовые электростанции - Цензор.НЕТ 1446
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13.08.2021 02:18
+12
Клімат завжди змінювався і буде змінюватись.
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13.08.2021 02:49
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Ага, счас... Только после закрытия СП-1 и СП-2
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13.08.2021 01:55 Відповісти
не можно, это другое.
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13.08.2021 02:09 Відповісти
бред какой-то, у меня лучшее предложение, нужно всех коров перебить, от их каках в десятки раз больше вреда, чем от всех вместе взятых ТЭЦ.
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13.08.2021 02:08 Відповісти
В основном метан возникает из-за домашнего скота. Так, самая обычная корова за день «производит» и выпускает в атмосферу 400-500 литров метана, который является побочным эффектом ее пищеварительных процессов. При этом чем лучше корм, тем быстрее он переваривается и тем меньше газа при этом возникает.

Ученые обнаружили проблему в том, что при более теплом климате травы менее питательны, потому что в них больше плохо усваиваемого волокнистого материала. То есть из-за роста глобальных температур качество корма снижается, корова тратит больше времени на переваривание, и выделяется больше метана. А это влияет на повышение температуры на Земле, из-за которой травы становятся менее питательными. Круг замыкается и усиливает парниковый эффект.

Стоит отметить, что мясомолочные фермы уже занимают около 70% всех земель, пригодных для сельского хозяйства. Одним из потенциальных выходов может быть развитие сферы производства пищи из насекомых.

Коротше, - скоро будемо їсти сушених тарганів. Щоб знизити загрозу глобального потепління. Для борьбы с потеплением климата в ООН призывают закрыть угольные и газовые электростанции - Цензор.НЕТ 1446
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13.08.2021 02:18 Відповісти
В лучшем случае)))
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13.08.2021 02:23 Відповісти
так это же прекрасно, самка таракана после оплодотворения, может отложить около 40.000 яиц, это же пищевой вечный двигатель!
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13.08.2021 02:23 Відповісти
Для борьбы с потеплением климата в ООН призывают закрыть угольные и газовые электростанции - Цензор.НЕТ 8370 Тараканья ферма - один из самых рентабельных видов агробизнеса

1 вложенный доллар в тараканью ферму принесет 8С 2010 года цена на тараканов выросла в 10 раз . Тысяча тараканов принесет один доллар, а если ферма производит несколько миллионов тараканов ежемесячно, то это уже неплохой бизнес. Намного выгоднее, чем те же свиньи. Поэтому некоторые китайские фермеры начали переоснащать свои животноводческие фермы под производство насекомых.К слову, Periplaneta Americana - является предпочтительной породой для ферм. Насекомое достигает размера до 5 сантиметров. В высушенном состоянии имеет приятные сладковатый вкус с нотками рыбы. Под пиво было бы в самый раз. Для борьбы с потеплением климата в ООН призывают закрыть угольные и газовые электростанции - Цензор.НЕТ 7428

Для борьбы с потеплением климата в ООН призывают закрыть угольные и газовые электростанции - Цензор.НЕТ 9560
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13.08.2021 02:34 Відповісти
Кстати, хорошее бактериологическое оружие, как говорится:
новое-хорошо забытое старое Для боротьби з потеплінням клімату в ООН закликають закрити вугільні та газові електростанції - Цензор.НЕТ 436
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13.08.2021 09:37 Відповісти
В Україні тваринництва не має і вже мабуть не буде
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13.08.2021 06:51 Відповісти
Курятину ніби експортуємо навіть, з ВРХ біда.. Для борьбы с потеплением климата в ООН призывают закрыть угольные и газовые электростанции - Цензор.НЕТ 9695
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13.08.2021 07:56 Відповісти
А молоко, сыр и масло ты от кого кушаешь? Для боротьби з потеплінням клімату в ООН закликають закрити вугільні та газові електростанції - Цензор.НЕТ 446 Не говори токо шо из под пальмы Для боротьби з потеплінням клімату в ООН закликають закрити вугільні та газові електростанції - Цензор.НЕТ 633
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15.08.2021 12:25 Відповісти
Немеряно в Украине животноводства! Только теперь коровы не топчутся по полям вдоль дорог, а содержатся в крупнотоварных фермах, и их продуктивность в 5 раз выше тех "верблюдов" ("рыжая степная") что раньше держали селяне. Для боротьби з потеплінням клімату в ООН закликають закрити вугільні та газові електростанції - Цензор.НЕТ 7284
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15.08.2021 12:27 Відповісти
Вот чертовы швейцарцы с их милкаю....
загадили планету вместе с чукчами и оленями Для боротьби з потеплінням клімату в ООН закликають закрити вугільні та газові електростанції - Цензор.НЕТ 7041
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13.08.2021 09:36 Відповісти
это двухногие мешают коровам жить
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13.08.2021 10:04 Відповісти
классно работать в ООН : зарплата, бонусы, можно бред нести и ни за что не отвечать
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13.08.2021 02:10 Відповісти
Ну да)))
Это как переключить канал на тв)))
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13.08.2021 02:22 Відповісти
Клімат завжди змінювався і буде змінюватись.
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13.08.2021 02:49 Відповісти
В понедельник МГЭИК ООН опубликовала доклад, согласно которому "многие из наблюдаемых изменений климата беспрецедентны за тысячи, если не сотни тысяч лет", а многие из изменений, которые уже начались, например, продолжающийся подъем уровня моря, будут "необратимыми на протяжении сотен тысяч лет".Источник: https://censor.net/ru/n3282503

Яка ж брехня.
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13.08.2021 03:04 Відповісти
Почему то климатодрочеры отказываются рассматривать климатические изменения за последние 500 млн. лет
Температура за последние 500 млн. лет
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13.08.2021 05:59 Відповісти
Гораздо выше эффект будет от прекращения военных действий. Вот там теплоэнергетики выделяется - просто писец.
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13.08.2021 05:53 Відповісти
А жрать готовить на дровах.
Не иначе в Гаити сьездили на повышение квалификации. Для борьбы с потеплением климата в ООН призывают закрыть угольные и газовые электростанции - Цензор.НЕТ 5289
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13.08.2021 05:53 Відповісти
Граница Гаити и Доминиканской Республики.
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13.08.2021 05:55 Відповісти
всем жрать сою вместо мясо))
и на машинах не ездить
и лучше не дышать))
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13.08.2021 06:06 Відповісти
Главное - не пердеть.
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13.08.2021 06:50 Відповісти
Де вони електроенергію брати будуть, яку при переході на електротранспорт в 2-3 раза більше треба.
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13.08.2021 07:03 Відповісти
да закройте незаконное образование россия! там пожары ужу 3й месяц горят никто их не тушит - они сами поджигают - ибо по их мнению - когда погибнут все недружественные им страны (их списов в атласе мира) то они отправятся в рай....гундяй уже договорился...
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13.08.2021 07:10 Відповісти
Лише один вулкан викидає більше CO2, ніж весь транспорт за 10 років.
І при цьому вміст вуглекислого газу в поаітрі завжди сталий і рівний 0.03%.
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13.08.2021 07:11 Відповісти
Прекрасные коменты. Все в "теме". Согласен практически со всеми выскащываниями. Особенно умиляет что доклад как бы оторван от другой аналитики,от энергетиков. А они утверждают,что в 2040 году газ+нефть+уголь будут составлять 70% энергобаланса,ну атомка 26%, а ВИЭ всего 4%. Почему? Да потому что хотя и декларируют время существования панелей( 25 лет) по факту они деградируют за 10. Плюс то что они дают всего 15% от мощности. Нет ветра и ночь как работать промышленности,например? Или кондиционерам при духоте 45%. Накопители тоже деградируют быстро и они дорогие. Вкладывать миллиарды через 10-15 лет постоянно? У кого на это есть деньги. Ни у кого. Ну и товарищам надо вспомнить про минувшую зиму и стоимость газа сейчас 550$. Европейцы как то думают как газ купить,что бы зимой не замерзнуть. Может они его есть будут( уж сильно много закупают) раша уже больше 200млр м3 продает,а еще недавно продавала 160. В США 50% на угле, в Китае БОЛЕЕ 50%( кстати два самых крупных загрязнителя) В ОАЭ СЕЙЧАС строят ШЕСТЬ энергоблоков по 200мвт НА УГЛЕ. Ну в принципе,они ж арабы. Но они же понимают что в их ПУСТЫНЯХ солнце НЕ обеспечит их энергией. И при том количестве нефти строят ТЭС на УГЛЕ. Это реалии. А эти ***₽и из оон говорят прямым текстом- вы ,население,сильно много жрете и хорошо живете и вас есть работа. Надо что бы было экологично:
- убрать промышленность;
- глобально сократить население;
- для оставшегося организовать"диету" ибо коровы "вредные"
Господа забыли упомянуть что они это делают,потому что у неких людей "есть такое мнение" и они "думают" о будущем Земли ( ну и о своем тоже) и уж они точно не будут на диете. А эти думают что они будут при "этих благодетелях". Вы и ваши дети тоже сядите "на диету",если не попадете под "очередную панлемию". Вас тоже "отрегулируют". Вы же слышали что говорят "новый вирус ковид" уже осенью плевать хотел на прививку. И откуда они ВСЕ знают? Шаманы сказали или в лаборатории уже проверили очередные порции "закачают",пусть дохнут эти "лишние",остальных "вакциной отрегулируют". Останутся "нужные". И уголь и газ тогда не нужен. Потребителей же НЕ будет. А иначе что бы обеспечить тех кто есть даже сейчас НУЖЕН газ,нефть ,уголь В ТЕХ ЖЕ ОБЬЕМАХ.
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13.08.2021 07:12 Відповісти
По количеству патронов, дешевле и экологичнее убрать оон, причём в ноги не стрелять.
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13.08.2021 08:20 Відповісти
почав добре- а в кінці обісрався.... от нахіба ти лізеш в вакцинацію!!!!!!
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14.08.2021 14:26 Відповісти
Никчёмная ООН вещает политику глобалистов, к климату это не имеет никакого отношения, только к продвижению своих меркантильных интересов в виде "зелёной" энергетики, "экологически-чистых" автомобилей и подобное другое.
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13.08.2021 07:55 Відповісти
более 7 млрд населения шарика дышит,минимум 12 вдохов в минуту.а выделяют углекислый газ. а а ещё животные.и домашние и дикие...они тоже дышат...а ещё мы все пердим,справляем нужду малую и большую...
а ещё мы производим мусора,90 млн тонн в день.
а ещё...а ещё...а ещё...
может лучше уничтожить человечество?
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13.08.2021 07:57 Відповісти
Кстати неплохая идея и надо начать с оных представителей.
не удивлюсь, когда каждого обяжут носить мешочек сзади для "выхлопных" газов и введут еще один вид налогов Для боротьби з потеплінням клімату в ООН закликають закрити вугільні та газові електростанції - Цензор.НЕТ 339
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13.08.2021 09:44 Відповісти
пропоную почати з кацапів
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14.08.2021 14:28 Відповісти
А что там в одесской обл. турецкие товарищи собираются строить?? Для борьбы с потеплением климата в ООН призывают закрыть угольные и газовые электростанции - Цензор.НЕТ 4480
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13.08.2021 07:58 Відповісти
Очень "полезную" для здоровья вещь, мусоросжигательный завод. Для боротьби з потеплінням клімату в ООН закликають закрити вугільні та газові електростанції - Цензор.НЕТ 3901
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13.08.2021 08:17 Відповісти
и еще газовую электростанцию!!
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13.08.2021 08:20 Відповісти
дурак.... просто дурак....
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14.08.2021 14:27 Відповісти
Турецкий товарищ Ренат Ахметов продолжает строить ветряные электростанции.
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13.08.2021 08:17 Відповісти
в дополнение к своему заявлению в ООН пообещали поставку рабов, которые будут крутить генераторы на электростанциях?
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13.08.2021 08:29 Відповісти
Дурят нашего брата. Не надо быть гением, что бы понимать процессы круговорота газов в природе 6СО2 + 6Н2О → С6Н12О6 + 6О2, это процесс образования под действием света из углекислого газа и воды, кислорода и нашего урожая. А вот формула сгорания метана CH4+2O2=CO2+2H2O. Как видите идёт выделение тепла, воды и углекислого газа. Надо только растительный мир не убивать а расширять плодоовощное производство. Почему то углекислый газ в пиве и пепси коле нас не пугает, а в стратосфере, мы его боимся. А ещё недавно во всём винили озоновые дыры и боялись фреона из холодильника. Чушь очередная. Кто то готовит почву для пополнения своего кармана от карбоновых налогов. Миллиард деревьев, надо высадить, и всё наладится.
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13.08.2021 08:29 Відповісти
Як ти собі уявляєш таку хімічну реакцію?
Зібралися шість молекул однієї хімічної речовини, шість - другої, на партійні збори і вирішили створити партію?
Крім того, формулу води написав неправильно.
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17.08.2021 08:23 Відповісти
Вот такая она химическая реакция, миллионы лет уже идёт. И партийные сборы и войны и праздники, тоже благодаря этой реакции идут. И с формулой воды, я вроде бы нигде не ошибся. Специально из-за тебя, все молекулы пересчитал.
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17.08.2021 09:01 Відповісти
Ти думаєш, що формула води H2O?
Дай свою пошту, щось вишлю почитати...
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17.08.2021 13:25 Відповісти
не напрягайся. Может там у тебя и правда три атома водорода в молекуле воды, я не буду с тобой спорить. У нас тут по две.
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18.08.2021 09:59 Відповісти
У нас теж.

Тільки в молекулі води додатково присутній один атом вуглецю. Справжня формула води - CH2O. (Якщо що, це не формальдегід - у ньому ізотоп вуглецю, який туди потрапляє при його синтезі з метанолу.) H2O - дігідрид кисню, який в газоподібному стані може існувати в діапазоні температур від -70С до -90С; це так званий гримучий газ, але аж ніяк не вода

У воді - стабільна форма вуглецю С12. Тому вся біосфера на 99% складається саме з води, яка ускладнена до різноманітних амінокислот. До речі, ніякого азоту не існує. N = CH2. Так само, як не існує атомарного водню - це протон. І цей протон (або зв'язка OH), в залежності від умов та типу каталізатора, генерує так звані різні форми азоту та хімічні сполуки з ним, які насправді є зв'язаним іонізованим вуглецем С12 або його ізотопів.

Тому при розкладанні біологічних, рослинних рештків ми маємо саме вуглецевий залишок, а також газ H2S, бо у білках сірки - порядку 2% по масі. І ніякого "азоту".

Атмосфера - це теж вода, тільки дисоційована при зміні агрегатного стану до двох газів - диметилену (CH2)2, який ми звикли називати азотом, і кисню - O2.
2CH2O <--> (CH2)2 + O2
Реакція йде вправо при кипінні або нагріванні у великому об'ємі, вліво - при охолодженні там же (конденсація). Звідси - всі атмосферні явища, парові машини і забута безпаливна енергетика,... і багато іншого.

До речі, формула горіння метану у тебе теж неправильна. Насправді є так:
CH4 + O2 = CO2 + 2H2 + Q --- повне згоряння

2CH4 + O2 = (CO)2 + 4H2 + Q --- так зване неповне згоряння,

адже водяної пари при такому горінні не виділяється
І пізніше:
2CO2 + H2 = 2CH2O + O2 - Q
(CO)2 + H2 = 2CH2O + O - Q --- ось, звідки береться озон!

І ось чому температура атмофсери на висоті дуже низька
Тому ніякого парникового ефекту немає, а також вуглекислого газу в атмосфері практично не реєструється (0.03% по масі).

Все зав'язано в просту і логічну систему, самодостатню і таку, що підтримується лише подачею енергії Сонця. Саме воно було головним божеством, рушійною силою для наших предків.
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19.08.2021 14:05 Відповісти
самый страшный парниковый газ - дигидроген монооксид - почему никто с ним не борется? (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D1%8B)
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13.08.2021 09:00 Відповісти
не посилайся тут на срукіпедію
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14.08.2021 14:30 Відповісти
Теперь я понял для чего Северный поток немцам, они хотят закрыть газовые электростанции!!😁😁😁😁😁
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13.08.2021 09:08 Відповісти
Пожалуй и ВОЗ может заявить "чтобы не болеть нужно умереть".
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13.08.2021 09:13 Відповісти
це типу, щоб закінчити війну треба "простапірістатьстрілять"
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14.08.2021 14:31 Відповісти
А отказаться от угольного и дровяного отопления - не пора?
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13.08.2021 09:16 Відповісти
Бред сивой кобылы и манипуляция крупных концернов. Ага, закроем угольные електростанции и сядем на кацапскую газовую иглу. Знаем откуда ветер дует и кто все ето раздувает.
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13.08.2021 09:22 Відповісти
На Земле всегда температура менялась циклично от потепления к похолоданию и тогда не было еще человечества и такой индустриализации. А если хотите действительно помочь природе так запретите самолеты которых в Европе больше чем других странах автомобилей и которые выбрасывают углекислого газа прямо в атмосферу на несколько порядков больше чем ТЕС.
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13.08.2021 09:24 Відповісти
Ага! И не дышать!
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13.08.2021 09:35 Відповісти
Еще деревья надо высаживать. Дерево на 98% строит себя из атмосферного углерода.
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13.08.2021 10:00 Відповісти
Пусть оон даст распоряжение, заткнуть все вулканы.
А то придумали, всех на овощи посадить. А как жить без вкусных сыров !?
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13.08.2021 10:53 Відповісти
найкраще садити на бамбук- так в китаї робили
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14.08.2021 14:32 Відповісти
Как только гансов затопило так сразу про экологию и глобальное потепление заговори а до этого молчали и нехрена не замечали.
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13.08.2021 11:34 Відповісти
Вовсем виноваты коровы они слишком много выделяют(пердят) метаена, надо поголовье уменьшить.
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13.08.2021 11:36 Відповісти
Где ваше потепление?! Мариуполь 13 августа, уже почти сутки льет дождь и температура +21. У нас в это время обычно засуха и +35-37. Что за потепление такое??
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13.08.2021 12:08 Відповісти
 
 