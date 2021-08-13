Для боротьби з потеплінням клімату в ООН закликають закрити вугільні та газові електростанції
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Найближчі чотири роки світ матиме справу з піком викидів парникових газів, і в наступне десятиліття потрібно припинити роботу вугільних і газових електростанцій.
Як передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє видання The Guardian з посиланням на висновки третьої частини доповіді Міжурядової групи експертів зі зміни клімату (МГЕЗК) ООН.
The Guardian уточнює, що перша частина цієї доповіді вийшла в понеділок, а третю, присвячену способам скоротити вплив людства на клімат, мали опублікувати в березні 2022 року. Однак її чернетку виклали в доступ раніше, оскільки, як пояснив виданню іспанський журналіст Хуан Бордера, що першим опублікував матеріал, частина авторів побоювалися спотворення результатів дослідження до офіційної публікації: уряди мають право вносити правки в конспекти доповіді для осіб, що ухвалюють політичні рішення.
Тим часом, згідно з доповіддю, для досягнення мети - утримати глобальне потепління в межах 1,5 градусів за Цельсієм і домогтися нульового рівня викидів у 2050 році - потрібно скоротити наполовину викиди вуглекислого газу за наступне десятиліття.
Автори зазначають, що багаті люди в кожній країні несуть більше відповідальності за глобальне потепління, ніж бідні. Так, на 10% осіб, найбільш відповідальних за викиди в світі і при цьому найбільш багатих, припадає 36 - 45% загального обсягу викидів вуглекислого газу: це в 10 разів більше, ніж у 10% найбільш бідної частини населення Землі, яке має відношення лише до 3 - 5% викидів.
Також, зазначає The Guardian, особливу провину укладачі доповіді покладають на використання джипів і на вживання м'яса, а також вважають за необхідне змінювати уклад життя і побутові звички, включно з раціоном харчування, особливо у багатого населення.
"Перехід на дієту з більш високим вмістом білків рослинного походження в регіонах з надмірним споживанням калорій і харчових продуктів тваринного походження може призвести до істотного зниження викидів, а також принесе користь здоров'ю... рослинна дієта може знизити викиди до 50% порівняно зі звичайним західним харчуванням, (що сприяє - ІФ) інтенсивним викидам", - зазначається в документі.
У доповіді також йдеться, що відмова від будинків з надмірними опалювальними і охолоджувальними системами, скорочення повітряних перевезень, менше використання енергозатратних пристроїв теж може зробити значний внесок у зниження викидів.
У документі йдеться про економічні ризики, пов'язані із заморожуванням використання викопного палива, що може виражатися в "трильйонах доларів"; проте в доповіді радять скоротити ризики за допомогою інвестицій у "низьковуглецеві товари і послуги".
Також, укладачі звіту вважають, що для стримування потепління в рамках 1,5 градуса за Цельсієм будуть потрібні технології для виведення вуглекислого газу з атмосфери планети. Автори вважають, що турбота про лісові та земельні ресурси теж дозволить обмежити підвищення температур, але ці заходи не зможуть компенсувати повільне скорочення викидів в інших галузях людської діяльності. Також автори висловили оптимізм з приводу здешевлення технологій отримання сонячної та вітрової енергії.
У понеділок МГЕЗК ООН опублікувала доповідь, згідно з якою "більшість спостережуваних змін клімату безпрецедентні за тисячі, а то й сотні тисяч років", а більшість із початих змін, наприклад, тривалий підйом рівня моря, будуть "незворотними протягом сотень тисяч років".
Будь ласка, зачекайте...
Ученые обнаружили проблему в том, что при более теплом климате травы менее питательны, потому что в них больше плохо усваиваемого волокнистого материала. То есть из-за роста глобальных температур качество корма снижается, корова тратит больше времени на переваривание, и выделяется больше метана. А это влияет на повышение температуры на Земле, из-за которой травы становятся менее питательными. Круг замыкается и усиливает парниковый эффект.
Стоит отметить, что мясомолочные фермы уже занимают около 70% всех земель, пригодных для сельского хозяйства. Одним из потенциальных выходов может быть развитие сферы производства пищи из насекомых.
Коротше, - скоро будемо їсти сушених тарганів. Щоб знизити загрозу глобального потепління.
1 вложенный доллар в тараканью ферму принесет 8С 2010 года цена на тараканов выросла в 10 раз . Тысяча тараканов принесет один доллар, а если ферма производит несколько миллионов тараканов ежемесячно, то это уже неплохой бизнес. Намного выгоднее, чем те же свиньи. Поэтому некоторые китайские фермеры начали переоснащать свои животноводческие фермы под производство насекомых.К слову, Periplaneta Americana - является предпочтительной породой для ферм. Насекомое достигает размера до 5 сантиметров. В высушенном состоянии имеет приятные сладковатый вкус с нотками рыбы. Под пиво было бы в самый раз.
новое-хорошо забытое старое
загадили планету вместе с чукчами и оленями
Это как переключить канал на тв)))
Яка ж брехня.
Температура за последние 500 млн. лет
Не иначе в Гаити сьездили на повышение квалификации.
и на машинах не ездить
и лучше не дышать))
І при цьому вміст вуглекислого газу в поаітрі завжди сталий і рівний 0.03%.
- убрать промышленность;
- глобально сократить население;
- для оставшегося организовать"диету" ибо коровы "вредные"
Господа забыли упомянуть что они это делают,потому что у неких людей "есть такое мнение" и они "думают" о будущем Земли ( ну и о своем тоже) и уж они точно не будут на диете. А эти думают что они будут при "этих благодетелях". Вы и ваши дети тоже сядите "на диету",если не попадете под "очередную панлемию". Вас тоже "отрегулируют". Вы же слышали что говорят "новый вирус ковид" уже осенью плевать хотел на прививку. И откуда они ВСЕ знают? Шаманы сказали или в лаборатории уже проверили очередные порции "закачают",пусть дохнут эти "лишние",остальных "вакциной отрегулируют". Останутся "нужные". И уголь и газ тогда не нужен. Потребителей же НЕ будет. А иначе что бы обеспечить тех кто есть даже сейчас НУЖЕН газ,нефть ,уголь В ТЕХ ЖЕ ОБЬЕМАХ.
а ещё мы производим мусора,90 млн тонн в день.
а ещё...а ещё...а ещё...
может лучше уничтожить человечество?
не удивлюсь, когда каждого обяжут носить мешочек сзади для "выхлопных" газов и введут еще один вид налогов
Зібралися шість молекул однієї хімічної речовини, шість - другої, на партійні збори і вирішили створити партію?
Крім того, формулу води написав неправильно.
Дай свою пошту, щось вишлю почитати...
Тільки в молекулі води додатково присутній один атом вуглецю. Справжня формула води - CH2O. (Якщо що, це не формальдегід - у ньому ізотоп вуглецю, який туди потрапляє при його синтезі з метанолу.) H2O - дігідрид кисню, який в газоподібному стані може існувати в діапазоні температур від -70С до -90С; це так званий гримучий газ, але аж ніяк не вода
У воді - стабільна форма вуглецю С12. Тому вся біосфера на 99% складається саме з води, яка ускладнена до різноманітних амінокислот. До речі, ніякого азоту не існує. N = CH2. Так само, як не існує атомарного водню - це протон. І цей протон (або зв'язка OH), в залежності від умов та типу каталізатора, генерує так звані різні форми азоту та хімічні сполуки з ним, які насправді є зв'язаним іонізованим вуглецем С12 або його ізотопів.
Тому при розкладанні біологічних, рослинних рештків ми маємо саме вуглецевий залишок, а також газ H2S, бо у білках сірки - порядку 2% по масі. І ніякого "азоту".
Атмосфера - це теж вода, тільки дисоційована при зміні агрегатного стану до двох газів - диметилену (CH2)2, який ми звикли називати азотом, і кисню - O2.
2CH2O <--> (CH2)2 + O2
Реакція йде вправо при кипінні або нагріванні у великому об'ємі, вліво - при охолодженні там же (конденсація). Звідси - всі атмосферні явища, парові машини і забута безпаливна енергетика,... і багато іншого.
До речі, формула горіння метану у тебе теж неправильна. Насправді є так:
CH4 + O2 = CO2 + 2H2 + Q --- повне згоряння
2CH4 + O2 = (CO)2 + 4H2 + Q --- так зване неповне згоряння,
адже водяної пари при такому горінні не виділяється
І пізніше:
2CO2 + H2 = 2CH2O + O2 - Q
(CO)2 + H2 = 2CH2O + O - Q --- ось, звідки береться озон!
І ось чому температура атмофсери на висоті дуже низька
Тому ніякого парникового ефекту немає, а також вуглекислого газу в атмосфері практично не реєструється (0.03% по масі).
Все зав'язано в просту і логічну систему, самодостатню і таку, що підтримується лише подачею енергії Сонця. Саме воно було головним божеством, рушійною силою для наших предків.
А то придумали, всех на овощи посадить. А как жить без вкусных сыров !?