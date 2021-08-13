УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15813 відвідувачів онлайн
Новини Суспільство Боротьба з коронавірусом
2 827 19
ліки (729) МОЗ (3879) Ляшко Віктор (1352) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

Найближчим часом в Україну надійдуть нові ліки проти COVID-19, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Найближчим часом в Україну надійдуть нові ліки проти COVID-19, - Ляшко

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявляє, що найближчим часом очікуються поставки в Україну нових лікарських засобів проти коронавірусної інфекції.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це Ляшко розповів у рамках візиту в Кропивницький.

"Ми зараз робимо акцент на те, щоб всі ліжка, які відведені для госпіталізації хворих на COVID-19, були забезпечені в першу чергу кисневою терапією. Надалі - МОЗ вирішує питання, і найближчим часом очікуються поставки інших лікарських засобів, які допоможуть рятувати українців під час спалаху COVID-19 ", - заявив він.

Раніше повідомлялося, що Україна збирається закупити інноваційні таблетки від COVID-19.

Також читайте: Закон про заборону продажу ліків дітям до 14 років набув чинності

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+2
Призываю всех зэбаранов и пiд-рашек НЕ вакцинироваться ни в коем случае! Обманите систему! В ближайшее время в Украину поступят новые лекарства против COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4045
показати весь коментар
13.08.2021 09:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
от старых мало помирают,надо новые испытывать.
показати весь коментар
13.08.2021 09:11 Відповісти
Новые вакцЫны это в первую очередь еще больше денег за них В ближайшее время в Украину поступят новые лекарства против COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5884
показати весь коментар
13.08.2021 09:12 Відповісти
Призываю всех зэбаранов и пiд-рашек НЕ вакцинироваться ни в коем случае! Обманите систему! В ближайшее время в Украину поступят новые лекарства против COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4045
показати весь коментар
13.08.2021 09:13 Відповісти
Ацетилсалицилка иновационная,не?
показати весь коментар
13.08.2021 09:16 Відповісти
Ляшко, напевне, хотвв сказати "Отримані нові експериментальні вакцини"
показати весь коментар
13.08.2021 09:19 Відповісти
В ближайшее время в Украину поступят новые лекарства против COVID-19, - Ляшко

ххх
А старые уже не так эффективны? )))
показати весь коментар
13.08.2021 09:25 Відповісти
А какие старые? Перечисли.
показати весь коментар
13.08.2021 09:33 Відповісти
Читать умеешь?

"В ближайшее время в Украину поступят новые лекарства против COVID-19, - Ляшко"

Задавай свой вопрос по адресу
показати весь коментар
13.08.2021 09:36 Відповісти
Я по адресу и задаю. Ты написал:

"А старые уже не так эффективны?"

Вот я и предлагаю тебе перечислить старые Найближчим часом в Україну надійдуть нові ліки проти COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7832
показати весь коментар
13.08.2021 09:38 Відповісти
спасители наши!
показати весь коментар
13.08.2021 09:31 Відповісти
таки спутник пропихнули Найближчим часом в Україну надійдуть нові ліки проти COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4403 от зебилов можно ожидать всего
показати весь коментар
13.08.2021 09:36 Відповісти
Лекарств от коронавируса ещё не изобрели, что этот Ляшко лепит
показати весь коментар
13.08.2021 09:44 Відповісти
- А чем гомеопатия отличается от плацебо?
- Плацебо пьют неразбавленным!
показати весь коментар
13.08.2021 09:58 Відповісти
- От моей болезни у вас вряд ли есть лекарство - вздохнул больной. - Hе беспокойтесь - ответил врач. У нас столько лекарств, что для некоторых из них ещё нет болезней.
показати весь коментар
13.08.2021 10:00 Відповісти
Памятаеться цей министр Говорыв про украинськи ликы що звявятся вид совид и де воны
показати весь коментар
13.08.2021 10:01 Відповісти
Я б хотів глянути на їх сучий протокол,коли моя мама помирала і ми благали давати їй антибіотики і гормони, ці уроди кололи їй вітамінки. Так що нові чи старі ліки не відомо чи допоможуть, якщо ними розпоряджатимуться ідіоти
показати весь коментар
13.08.2021 10:18 Відповісти
 
 