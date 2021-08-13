Найближчим часом в Україну надійдуть нові ліки проти COVID-19, - Ляшко

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявляє, що найближчим часом очікуються поставки в Україну нових лікарських засобів проти коронавірусної інфекції.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це Ляшко розповів у рамках візиту в Кропивницький.

"Ми зараз робимо акцент на те, щоб всі ліжка, які відведені для госпіталізації хворих на COVID-19, були забезпечені в першу чергу кисневою терапією. Надалі - МОЗ вирішує питання, і найближчим часом очікуються поставки інших лікарських засобів, які допоможуть рятувати українців під час спалаху COVID-19 ", - заявив він.

Раніше повідомлялося, що Україна збирається закупити інноваційні таблетки від COVID-19.

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