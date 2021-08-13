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В ближайшее время в Украину поступят новые лекарства против COVID-19, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Общество

В ближайшее время в Украину поступят новые лекарства против COVID-19, - Ляшко

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявляет, что в ближайшее время ожидаются поставки в Украину новых лекарственных средств против коронавирусной инфекции.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом Ляшко рассказал в рамках визита в Кропивницкий.

"Мы сейчас делаем акцент на то, чтобы все койки, которые отведены для госпитализации больных COVID-19, были обеспечены в первую очередь кислородной терапией. В дальнейшем - Минздрав решает вопрос, и в ближайшее время ожидаются поставки других лекарственных средств, которые помогут спасать украинцев во время вспышки COVID-19", - заявил он.

Ранее сообщалось, что Украина собирается закупить инновационные таблетки от COVID-19.

Читайте: Лекарства из медицинского каннабиса могут стоить в Украине $10-12, сейчас пациенты вынуждены платить $100-200, - "слуга народа" Радуцкий

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
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Призываю всех зэбаранов и пiд-рашек НЕ вакцинироваться ни в коем случае! Обманите систему! В ближайшее время в Украину поступят новые лекарства против COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4045
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13.08.2021 09:13
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от старых мало помирают,надо новые испытывать.
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13.08.2021 09:11 Ответить
Новые вакцЫны это в первую очередь еще больше денег за них В ближайшее время в Украину поступят новые лекарства против COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5884
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13.08.2021 09:12 Ответить
Призываю всех зэбаранов и пiд-рашек НЕ вакцинироваться ни в коем случае! Обманите систему! В ближайшее время в Украину поступят новые лекарства против COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4045
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13.08.2021 09:13 Ответить
Ацетилсалицилка иновационная,не?
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13.08.2021 09:16 Ответить
Ляшко, напевне, хотвв сказати "Отримані нові експериментальні вакцини"
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13.08.2021 09:19 Ответить
В ближайшее время в Украину поступят новые лекарства против COVID-19, - Ляшко

ххх
А старые уже не так эффективны? )))
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13.08.2021 09:25 Ответить
А какие старые? Перечисли.
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13.08.2021 09:33 Ответить
Читать умеешь?

"В ближайшее время в Украину поступят новые лекарства против COVID-19, - Ляшко"

Задавай свой вопрос по адресу
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13.08.2021 09:36 Ответить
Я по адресу и задаю. Ты написал:

"А старые уже не так эффективны?"

Вот я и предлагаю тебе перечислить старые Найближчим часом в Україну надійдуть нові ліки проти COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7832
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13.08.2021 09:38 Ответить
спасители наши!
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13.08.2021 09:31 Ответить
таки спутник пропихнули Найближчим часом в Україну надійдуть нові ліки проти COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4403 от зебилов можно ожидать всего
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13.08.2021 09:36 Ответить
Лекарств от коронавируса ещё не изобрели, что этот Ляшко лепит
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13.08.2021 09:44 Ответить
- А чем гомеопатия отличается от плацебо?
- Плацебо пьют неразбавленным!
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13.08.2021 09:58 Ответить
- От моей болезни у вас вряд ли есть лекарство - вздохнул больной. - Hе беспокойтесь - ответил врач. У нас столько лекарств, что для некоторых из них ещё нет болезней.
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13.08.2021 10:00 Ответить
Памятаеться цей министр Говорыв про украинськи ликы що звявятся вид совид и де воны
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13.08.2021 10:01 Ответить
Я б хотів глянути на їх сучий протокол,коли моя мама помирала і ми благали давати їй антибіотики і гормони, ці уроди кололи їй вітамінки. Так що нові чи старі ліки не відомо чи допоможуть, якщо ними розпоряджатимуться ідіоти
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13.08.2021 10:18 Ответить
 
 