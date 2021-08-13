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В Україні змінили правила в'їзду для паломників, - МЗС

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

В Україні змінили правила в'їзду для паломників, - МЗС

Для іноземних паломників оновили правила в'їзду. Міністерство охорони здоров'я надало роз'яснення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт МЗС України.

Паломники і особи без громадянства, які перетинають український держкордон, повинні мати поліс страхування, який покриває витрати, пов'язані з лікуванням COVID-19, обсервацією. Страховка повинна діяти на весь термін перебування в Україні.

Також іноземні паломники повинні мати один з таких документів:

  • негативний результат ПЛР-тесту на COVID-19 (виданий не більше ніж за 72 години до перетину кордону);
  • негативний результат експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2 (отриманий не більше ніж за 72 години до перетину кордону);
  • документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами, включеними в список ВООЗ;
  • іноземний COVID-сертифікат, виданий в державі, з якою Україна уклала договір про взаємне визнання COVID-сертифікатів.

В іншому випадку людині не дозволять перетнути кордон. Також паломники будуть зобов'язані дотримуватися соціальної дистанції, маскового режиму, проходити температурний скринінг.

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Відзначимо, що в Умань почали прибувати паломники для святкування іудейського нового року (Рош га-Шана, в цьому році він розпочнеться 7 вересня).

Отметим, что в Умань начали прибывать паломники для празднования иудейского нового года (Рош га-Шана, в этом году он начнется 7 сентября).

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
ну как паломники...колонисты скажем прямо.. В Украине изменили правила въезда для паломников, - МИД - Цензор.НЕТ 8274
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13.08.2021 09:21
+4
Проходной двор
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13.08.2021 09:21
+2
А кто ж тогда будет наполнять бюджет Умани и её жителей?
А во сколько раз снизится прибыль перевозящих авиакомпаний, таксистов, автобусников...?
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13.08.2021 10:20
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Проходной двор
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13.08.2021 09:21 Відповісти
ну как паломники...колонисты скажем прямо.. В Украине изменили правила въезда для паломников, - МИД - Цензор.НЕТ 8274
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13.08.2021 09:21 Відповісти
Нехай щастить.
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13.08.2021 09:24 Відповісти
Почему бы не вырыть кусок грунта в Умани и один раз на отвезти Мрией в Израиль?
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13.08.2021 09:25 Відповісти
Так уже подзабылось. Израиль предлагал почти так и сделать, по крайней мере самого хасидского святого забрать, но наше мудрейшее правительство то ли при Кучме, то ли при Яныке отказало, увидев какие-то смыслы держать захоронение в Умани.
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13.08.2021 09:38 Відповісти
самого святого, конечно, дешевле, это может и DHL
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13.08.2021 09:40 Відповісти
НУ причем тут (якобы) могила? Они уже двно и другие городки начинают окучивать. Новоград-Волынский, Меджибож..там тоже есть могилки Нахмана?? В Украине изменили правила въезда для паломников, - МИД - Цензор.НЕТ 7023
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13.08.2021 09:45 Відповісти
Там могилы других "нахманов" В Україні змінили правила в'їзду для паломників, - МЗС - Цензор.НЕТ 8892
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13.08.2021 10:21 Відповісти
Потому что против этого сами евреи, этот их предводитель завещал похоронить себя в Умани и они свято чтут его последнюю волю.
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13.08.2021 10:16 Відповісти
предводитель не знал, что будет такая прекрасная страна, где ему бы лежалось лучше
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13.08.2021 10:27 Відповісти
А кто ж тогда будет наполнять бюджет Умани и её жителей?
А во сколько раз снизится прибыль перевозящих авиакомпаний, таксистов, автобусников...?
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13.08.2021 10:20 Відповісти
пусть попробуют работать, проблемы авиакомпаний и таксистов меня вообще не интересуют
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13.08.2021 10:28 Відповісти
Работать??? Думаю, это не то предложение, которое может понравиться уманчанам.
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13.08.2021 14:19 Відповісти
Хахаха
Идём в гугл, набираем ковид израиль
Сначала заценяем как оно прёт
Потом переключаемся на вкладку "Вакцинировано" и начинаем понимать, что такой документ ничего не гарантирует
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13.08.2021 09:34 Відповісти
Почему хасиды ломятся в Украину.
Мужчин больше , чем женщин и не хватает жен. А по законам каждый хасид после себя должен оставить наследника. Вот и скупают разовых девственниц в Умани, что бы выполнить этот закон.
Женщина, познавшая в первый раз мужеское ложе, программирует в себе гены партнёра , и любой ребёнок будет наследовать их, хоть и отец будет другой. См. мусульманские правила. Разводов не давать, жена--- остается в роду и после смерти мужа..
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13.08.2021 09:41 Відповісти
Тут более прагматично, они заключают фиктивные браки, и на "жен" оформляют сделки по скупке недвижимости. так проще...
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13.08.2021 09:47 Відповісти
В смысле недвижимости? То есть те жены не шевелятся? Тогда им дешевле как покупку бревна эту сделку оформлять... В Україні змінили правила в'їзду для паломників, - МЗС - Цензор.НЕТ 7085
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13.08.2021 12:02 Відповісти
В Україні змінили правила в'їзду для паломників, - МЗС - Цензор.НЕТ 732
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13.08.2021 10:17 Відповісти
і для паломниць?
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13.08.2021 09:42 Відповісти
Это называется: "не знал о новых правилах - забашляй на лапу погранцу!"
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13.08.2021 10:05 Відповісти
А для не паломников? Для туристов, гостей?
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13.08.2021 10:52 Відповісти
Добавьте, что они должны иметь снимок флюорографии не менее, чем за полгода до прибытия и справки от нарколога и психолога не менее, чем за год.
Во веселье будет...
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13.08.2021 11:59 Відповісти
 
 