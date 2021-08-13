В Украине изменили правила въезда для паломников, - МИД
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Для иностранных паломников обновили правила въезда. Министерство здравоохранения предоставило разъяснения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на сайт МИД Украины.
Паломники и лица без гражданства, которые пересекают украинскую госграницу, должны иметь полис страхования, который покрывает расходы, связанные с лечением COVID-19, обсервацией. Страховка должна действовать на весь срок пребывания в Украине.
Также иностранные паломники должны иметь один из таких документов:
- отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19 (выданный не более чем за 72 часа до пересечения границы);
- отрицательный результат экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 (полученный не более чем за 72 часа до пересечения границы);
- документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными в список ВОЗ;
- иностранный COVID-сертификат, выданный в государстве, с которым Украина заключила договор о взаимном признании COVID-сертификатов.
В противном случае человеку не разрешат пересечь границу. Также паломники будут обязаны соблюдать социальную дистанцию, масочный режим, проходить температурный скрининг.
Отметим, что в Умань начали прибывать паломники для празднования иудейского нового года (Рош га-Шана, в этом году он начнется 7 сентября).
Пожалуйста, подождите...
А во сколько раз снизится прибыль перевозящих авиакомпаний, таксистов, автобусников...?
Идём в гугл, набираем ковид израиль
Сначала заценяем как оно прёт
Потом переключаемся на вкладку "Вакцинировано" и начинаем понимать, что такой документ ничего не гарантирует
Мужчин больше , чем женщин и не хватает жен. А по законам каждый хасид после себя должен оставить наследника. Вот и скупают разовых девственниц в Умани, что бы выполнить этот закон.
Женщина, познавшая в первый раз мужеское ложе, программирует в себе гены партнёра , и любой ребёнок будет наследовать их, хоть и отец будет другой. См. мусульманские правила. Разводов не давать, жена--- остается в роду и после смерти мужа..
Во веселье будет...