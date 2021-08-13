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В Украине изменили правила въезда для паломников, - МИД

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

В Украине изменили правила въезда для паломников, - МИД

Для иностранных паломников обновили правила въезда. Министерство здравоохранения предоставило разъяснения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на сайт МИД Украины.

Паломники и лица без гражданства, которые пересекают украинскую госграницу, должны иметь полис страхования, который покрывает расходы, связанные с лечением COVID-19, обсервацией. Страховка должна действовать на весь срок пребывания в Украине.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Около 5 тыс. хасидских паломников уже прибыли в Умань

Также иностранные паломники должны иметь один из таких документов:

  • отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19 (выданный не более чем за 72 часа до пересечения границы);
  • отрицательный результат экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 (полученный не более чем за 72 часа до пересечения границы);
  • документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными в список ВОЗ;
  • иностранный COVID-сертификат, выданный в государстве, с которым Украина заключила договор о взаимном признании COVID-сертификатов.

В противном случае человеку не разрешат пересечь границу. Также паломники будут обязаны соблюдать социальную дистанцию, масочный режим, проходить температурный скрининг.

Отметим, что в Умань начали прибывать паломники для празднования иудейского нового года (Рош га-Шана, в этом году он начнется 7 сентября).
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Топ комментарии
+6
ну как паломники...колонисты скажем прямо.. В Украине изменили правила въезда для паломников, - МИД - Цензор.НЕТ 8274
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13.08.2021 09:21
+4
Проходной двор
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13.08.2021 09:21
+2
А кто ж тогда будет наполнять бюджет Умани и её жителей?
А во сколько раз снизится прибыль перевозящих авиакомпаний, таксистов, автобусников...?
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13.08.2021 10:20
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Проходной двор
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13.08.2021 09:21 Ответить
ну как паломники...колонисты скажем прямо.. В Украине изменили правила въезда для паломников, - МИД - Цензор.НЕТ 8274
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13.08.2021 09:21 Ответить
Нехай щастить.
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13.08.2021 09:24 Ответить
Почему бы не вырыть кусок грунта в Умани и один раз на отвезти Мрией в Израиль?
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13.08.2021 09:25 Ответить
Так уже подзабылось. Израиль предлагал почти так и сделать, по крайней мере самого хасидского святого забрать, но наше мудрейшее правительство то ли при Кучме, то ли при Яныке отказало, увидев какие-то смыслы держать захоронение в Умани.
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13.08.2021 09:38 Ответить
самого святого, конечно, дешевле, это может и DHL
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13.08.2021 09:40 Ответить
НУ причем тут (якобы) могила? Они уже двно и другие городки начинают окучивать. Новоград-Волынский, Меджибож..там тоже есть могилки Нахмана?? В Украине изменили правила въезда для паломников, - МИД - Цензор.НЕТ 7023
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13.08.2021 09:45 Ответить
Там могилы других "нахманов" В Україні змінили правила в'їзду для паломників, - МЗС - Цензор.НЕТ 8892
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13.08.2021 10:21 Ответить
Потому что против этого сами евреи, этот их предводитель завещал похоронить себя в Умани и они свято чтут его последнюю волю.
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13.08.2021 10:16 Ответить
предводитель не знал, что будет такая прекрасная страна, где ему бы лежалось лучше
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13.08.2021 10:27 Ответить
А кто ж тогда будет наполнять бюджет Умани и её жителей?
А во сколько раз снизится прибыль перевозящих авиакомпаний, таксистов, автобусников...?
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13.08.2021 10:20 Ответить
пусть попробуют работать, проблемы авиакомпаний и таксистов меня вообще не интересуют
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13.08.2021 10:28 Ответить
Работать??? Думаю, это не то предложение, которое может понравиться уманчанам.
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13.08.2021 14:19 Ответить
Хахаха
Идём в гугл, набираем ковид израиль
Сначала заценяем как оно прёт
Потом переключаемся на вкладку "Вакцинировано" и начинаем понимать, что такой документ ничего не гарантирует
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13.08.2021 09:34 Ответить
Почему хасиды ломятся в Украину.
Мужчин больше , чем женщин и не хватает жен. А по законам каждый хасид после себя должен оставить наследника. Вот и скупают разовых девственниц в Умани, что бы выполнить этот закон.
Женщина, познавшая в первый раз мужеское ложе, программирует в себе гены партнёра , и любой ребёнок будет наследовать их, хоть и отец будет другой. См. мусульманские правила. Разводов не давать, жена--- остается в роду и после смерти мужа..
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13.08.2021 09:41 Ответить
Тут более прагматично, они заключают фиктивные браки, и на "жен" оформляют сделки по скупке недвижимости. так проще...
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13.08.2021 09:47 Ответить
В смысле недвижимости? То есть те жены не шевелятся? Тогда им дешевле как покупку бревна эту сделку оформлять... В Україні змінили правила в'їзду для паломників, - МЗС - Цензор.НЕТ 7085
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13.08.2021 12:02 Ответить
В Україні змінили правила в'їзду для паломників, - МЗС - Цензор.НЕТ 732
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13.08.2021 10:17 Ответить
і для паломниць?
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13.08.2021 09:42 Ответить
Это называется: "не знал о новых правилах - забашляй на лапу погранцу!"
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13.08.2021 10:05 Ответить
А для не паломников? Для туристов, гостей?
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13.08.2021 10:52 Ответить
Добавьте, что они должны иметь снимок флюорографии не менее, чем за полгода до прибытия и справки от нарколога и психолога не менее, чем за год.
Во веселье будет...
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13.08.2021 11:59 Ответить
 
 