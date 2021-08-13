Канада виділить 25 млн доларів для підтримки України

Уряд Канади протягом п’яти років виділить на підтримку кількох проєктів розвитку України суму, еквівалентну 25 мільйонам доларів США.

Про це за підсумками віртуального візиту міністерки міжнародного розвитку Канади Карини Гулд в Україну заявили в очолюваному нею відомстві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Під час зустрічі міністерка оголосила про виділення 30 мільйонів канадських доларів протягом п’яти років на підтримку інклюзивного урядування в Україні. Було розпочато пошук проєктів, покликаних покращити демократичне, інклюзивне та гендерно рівне урядування в Україні, таким чином зреагувавши на потреби усіх українців, у тому числі найбільш уразливих", - йдеться у повідомленні.

Окрім цього, вона оголосила про виділення 1,5 млн "на підвищення спроможності українського уряду підтримувати соціально-економічний добробут українських жінок-ветеранок".

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"Ці кошти підтверджують непохитну відданість Канади убезпеченню майбутнього України як демократичної, заснованої на правилах держави та підтримці її мети глибшої євроатлантичної інтеграції", - наголосили у міністерстві міжнародного розвитку Канади.

Також зазначається, що Канада підтримає зусилля України з покращення первинної ланки медичної допомоги та важливих медичних послуг на тлі пандемії COVID-19.