Канада выделит 25 млн долл. для поддержки Украины

Правительство Канады в течение пяти лет выделит на поддержку нескольких проектов развития Украины сумму, эквивалентную 25 миллионам долларов США.

Об этом по итогам виртуального визита министра международного развития Канады Карины Гулд в Украину заявили в возглавляемом ею ведомстве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Во время встречи министр объявила о выделении 30 миллионов канадских долларов в течение пяти лет на поддержку инклюзивного управления в Украине. Был начат поиск проектов, призванных улучшить демократическое, инклюзивное и гендерно равное управление в Украине, таким образом отреагировав на потребности всех украинцев, в том числе наиболее уязвимых", - говорится в сообщении.

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Кроме этого, министр объявила о выделении 1,50 млн "на повышение способности украинского правительства поддерживать социально-экономическое благосостояние украинских женщин-ветеранов".

"Эти средства подтверждают непоколебимую преданность Канады обеспечению будущего Украины как демократического, основанного на правилах государства и поддержке ее цели глубокой евроатлантической интеграции", - подчеркнули в министерстве международного развития Канады.

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Также отмечается, что Канада поддержит усилия Украины по улучшению первичного звена медицинской помощи и важных медицинских услуг на фоне пандемии COVID-19.