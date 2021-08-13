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Канада выделит 25 млн долл. для поддержки Украины

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Канада выделит 25 млн долл. для поддержки Украины

Правительство Канады в течение пяти лет выделит на поддержку нескольких проектов развития Украины сумму, эквивалентную 25 миллионам долларов США.

Об этом по итогам виртуального визита министра международного развития Канады Карины Гулд в Украину заявили в возглавляемом ею ведомстве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Во время встречи министр объявила о выделении 30 миллионов канадских долларов в течение пяти лет на поддержку инклюзивного управления в Украине. Был начат поиск проектов, призванных улучшить демократическое, инклюзивное и гендерно равное управление в Украине, таким образом отреагировав на потребности всех украинцев, в том числе наиболее уязвимых", - говорится в сообщении.

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Кроме этого, министр объявила о выделении 1,50 млн "на повышение способности украинского правительства поддерживать социально-экономическое благосостояние украинских женщин-ветеранов".

"Эти средства подтверждают непоколебимую преданность Канады обеспечению будущего Украины как демократического, основанного на правилах государства и поддержке ее цели глубокой евроатлантической интеграции", - подчеркнули в министерстве международного развития Канады.

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Также отмечается, что Канада поддержит усилия Украины по улучшению первичного звена медицинской помощи и важных медицинских услуг на фоне пандемии COVID-19.
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25млн, не смешите. Даже нечего дербанить. Только подерутся как мусора вчера за наркоточку. Поддержите лучше Украину забрав к себе пару наших олигархов и пару сотен чиновников.
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13.08.2021 10:35 Ответить
Для Коломойского 25 миллионов американских денег лишними не бывают!!!
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13.08.2021 10:46 Ответить
За такие деньги он даже не наклонится чтобы поднять. Даже на нормальную яхту не хватит.
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13.08.2021 11:18 Ответить
Так это на отпуск слетать паре депутатов.
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13.08.2021 11:03 Ответить
Не грошима, будь ласка.
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13.08.2021 11:13 Ответить
 
 